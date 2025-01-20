Црвена Звезда - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025

Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

21 января. 22:00. Белград. "Райко Митич"

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7

У "Црвены Звезды" все еще сохраняются мизерные шансы на попадание в плей-офф, однако, если им и удастся набрать максимум очков в двух следующих матчах, не все зависит от них. "ПСВ" еще может побороться за место выше 24-го в общей таблице. "Црвена Звезда" в текущем сезоне смогла сенсационно обыграть "Штутгарт" со счетом 5:1 у себя дома, набрав единственные три очка в Лиге чемпионов, поэтому сербский коллектив способен на победы, эта игра тоже состоится для них дома. Но удастся ли им обыграть обидчиков донецкого "Шахтера", которые уже продемонстрировали свой характер?

Новости "Црвены Звезды"

Команда Владана Милоевича не чувствует конкуренции в чемпионате Сербии. "Црвена Звезда" не потерпела ни одного поражения в местной Суперлиге, выиграв 19 матчей в первых 20-ти турах. Также добавим, что последние пять матчей "красно-белых" именно в лиге закончились со счетом 22:3 в их пользу. Но, если смотреть на результаты команды из Белграда не только на домашней арене, то можно вспомнить пять поражений, которые в этом сезоне произошли как раз в Лиге чемпионов: от "Бенфики" (2:1), "Интера" (4:0), "Монако" (5:1), "Барселоны" (5:2) и "Милана" (2:1).

Несмотря на короткий перерыв на матчи национального уровня, "Црвена Звезда" провела несколько спаррингов, готовясь ко второй половине сезона, в частности к решающим двум турам в Лиге чемпионов. Во время них, кстати, также обошлось без неудач для сербов, но и уровень соперников был не слишком высоким: словенская "Мура" (4:2), "Погонь" из польского Щецина (5:2), "Термез Сурхон" из Узбекистана (3:1), болгарский "Левски" (4:0) и "ОФК Белград" (3:3).

С точки зрения физических кондиций, подготовки и концентрации игроков, пауза в чемпионате может сыграть важную роль, как в положительном контексте, так и в отрицательном. Украинские любители футбола прекрасно знают, что иногда отсутствие регулярной игровой практики серьезно влияет на команду, которая продолжает в этот период выступать в еврокубках.

Новости "ПСВ"

В этом сезоне для "ПСВ" все складывается не так уж и плохо, но и не настолько хорошо, как в прошлом сезоне, и не так невероятно, как у их следующих соперников. В чемпионате Нидерландов команда из Эйндховена еще лидирует, а также продолжает борьбу в местном кубке. Для того, чтобы обеспечить себе место в плей-офф еврокубка, подопечные Петера Боша должны сделать последний рывок, встретившись с "Црвеной Звездой" и "Ливерпулем".

За последние пять матчей во всех турнирах "ПСВ" потерпел лишь одно поражение, которое было довольно неожиданным, "Зволле" смог разобраться с "фермерами" на своем поле со счетом 3:1. Сразу стоит отметить, что эйндховенцы в последнее время играют не очень удачно на выезде, проиграв последние три матча на чужих стадионах, в том числе в Лиге чемпионов, когда в прошлом туре "Брест" со счетом 1:0 одолел команду из Нидерландов. Поэтому здесь надо принимать во внимание фактор сербских болельщиков, которые с удовольствием будут давить на игроков команды-соперника на протяжении всего матча.

Уровень нидерландской команды значительно выше уровня "Црвены Звезды", но сербы подходят на роль команды, которая может громко хлопнуть дверью, прежде чем вылететь из турнира, что является более вероятным, чем продолжение их пути в Лиге чемпионов весной. Аналитический портал Opta дает команде из Белграда лишь 12.2% на то, что им удастся набрать максимум очков в следующих двух матчах против "ПСВ" и "Янг Бойз", что в сравнении с прогнозами других команд на последние два тура является лишь 31-м результатом в общей турнирной таблице главного еврокубка на этапе лиги.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.08.04 АПЛ "ПСВ" — "Црвена Звезда" 5:0

11.08.04 АПЛ "Црвена Звезда" — "ПСВ" 3:2

Цифры и факты

"Црвена Звезда" одержала победу в 4 из 5 последних матчей во всех турнирах;

В последних семи матчах "ПСВ" смог одержать победу в основное время только в двух играх;

В этом сезоне "ПСВ" набрал лишь одно очко в трех выездных матчах Лиги чемпионов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этой игрой у "Црвены Звезды" есть лишь одна весомая потеря — Питер Олаинка, нигерийский нападающий, который получил травму ахиллова сухожилия, и пропустит, соответственно, следующие две игры своей команды в Лиге чемпионов.

У "ПСВ" потерь гораздо больше, но наибольшие опасения по выбору состава связаны не с травмами ключевых игроков, а с их дисциплинарными наказаниями. Маттео Дамс и Малик Тильман, который является лучшим бомбардиром своей команды в Лиге чемпионов с тремя голами в шести матчах, пропустят выезд в Белград. Травмированными остаются следующие футболисты: Исак Бабади, Куаиб Дриуш и Адамо Нагало.

"Црвена Звезда", 4-2-3-1: Глейзер — Йонг-Ву, Спаич, Джинга, Мимович — Элсник, Крунич — Мвумпа, Максимович, Милсон — Ндиайе

"ПСВ", 4-2-3-1: Бенитес — Жуниор, Боскальи, Фламинго, Карсдорп — Верман, Схаутен — Перишич, Тил, Бакайоко — де Йонг

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Црвеной Звездой" и "ПСВ" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Кажется, вариант с победой хозяев выглядит нетипично, но и не слишком рискованно, учитывая те обстоятельства, в которых находится "ПСВ". Тем не менее, "Црвена Звезда" считается андердогом в этом поединке, а команда из Эйндховена является номинальным фаворитом. В этом случае мы считаем, что лучше полагаться на количество забитых голов в матче, которых, как мы думаем, будет не менее трех.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.