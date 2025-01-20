Лига Чемпионов, 7-й тур

Мадрид, Ванда Метрополитано

Атлетико – Байер 22:00

Трансляция – Megogо

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Атлетико

"Атлетико" до выходных шел на рекордной серии побед – их было 15 во всех турнирах. Но обидное гостевое поражение от "Леганеса" (1:0) ее прервало, а также позволило "Реалу" вернуть себе лидерство. Но трагедии делать из поражения не стоит, ведь оно было рандомным: Гризманн упустил один двойной шанс с линии вратарской и смазал с пенальти, еще по разу с эпичных позиций промахивались Альварес и Корреа, в то время как соперник забил с корнера ударом головой с 11-метровой отметки.

Симеоне в новом сезоне мастерски тасует схемы и ростер. Даже в рамках одной 11-тки команда порой может сыграть в 2-3 разных вариациях. Его подопечные также с запасом лучшие в Ла Лиге по результативным действиям с лавки, и это и комплимент матч-менеджменту Чоло, и глубокому вариативному составу.

У Симеоне только одна кадровая потеря перед приездом "Байера" – Серлот вылетел с мышечной травмой. Таргетмен в старте и так не ожидался, но без него вариативности на острие может недоставать. Важно не словить карточку Анхелю Корреа, который вместе с Серлотом соперничает за статус лучшего суперсаба в команде.

Байер

"Байер" тоже в прекрасной форме. С конца ноября Леверкузен выиграл 11 матчей кряду во всех турнирах, снова напоминая себя образца прошлого сезона. В новом году команда Хаби Алонсо успела провести контратакующий мастер-класс в Дортмунде (2:3) с дублем Патрика Шика. Леверкузен перестроился на 4-4-2 и раз за разом жалил "Боруссию" в быстрых транзитах.

Дальше был уже мастер-класс позиционной атаки против "Майнца" (1:0). Исход решил точный удар Гримальдо со штрафного, но с игры тоже удавалось регулярно создавать против одной из лучших защит лиги. Наконец на выходных в стиле "Реала" обыграли Гладбах (3:1), эпизодически включаясь и выжимая максимум из минимума.

В субботу тяжелую травму получил Мартен Терье. Теневой форвард выбыл до конца сезона, как и его экс-партнер по "Ренну" защитник Белосьян. Потеря Терье обнажила глубину на позиции десятки, так как реактивный Адли вылетел с переломом. Плюс все еще в лазарете Бонифейс, так что Шику и Виртцу придется играть без замен. Под угрозой дисквалификации Фримпонг и Алейш Гарсия.

Ориентировочные составы

"Атлетико": Облак – Льоренте, ле Норман, Лангле, Галан – Симеоне, де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Альварес

"Байер": Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо – Виртц, Телла – Шик

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 6 6 0 0 13-1 18 2 "Барселона" 6 5 0 1 21-7 15 3 "Арсенал" 6 4 1 1 11-2 13 4 "Байер" 6 4 1 1 12-5 13 5 "Астон Вилла" 6 4 1 1 9-3 13 6 "Интер" 6 4 1 1 7-1 13 7 "Брест" 6 4 1 1 10-6 13 8 "Лилль" 6 4 1 1 10-7 13 9 "Боруссия" 6 4 0 2 18-9 12 10 "Бавария" 6 4 0 2 17-8 12 11 "Атлетико" 6 4 0 2 14-10 12 12 "Милан" 6 4 0 2 12-9 12 13 "Аталанта" 6 3 2 1 13-4 11 14 "Ювентус" 6 3 2 1 9-5 11 15 "Бенфика" 6 3 1 2 10-7 10

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Атлетико – Байер от UA-Футбол

Обе команды сейчас в прекрасной форме. И "Атлетико", и "Байер" невероятно гибки тактически, так что делать прогнозы трудно. Но есть подозрения, что подстроятся под соперника и одни, и вторые. И футбол будет гораздо осторожнее, чем обычно. Ставка: ничья + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 4.10.