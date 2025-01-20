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Конкуренты за топ-8. Атлетико – Байер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 21.01.2025
Сумеет ли "Атлетико" остановить победную серию Леверкузена?
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, 7-й тур
Мадрид, Ванда Метрополитано
Атлетико – Байер 22:00
Трансляция – Megogо
Атлетико
"Атлетико" до выходных шел на рекордной серии побед – их было 15 во всех турнирах. Но обидное гостевое поражение от "Леганеса" (1:0) ее прервало, а также позволило "Реалу" вернуть себе лидерство. Но трагедии делать из поражения не стоит, ведь оно было рандомным: Гризманн упустил один двойной шанс с линии вратарской и смазал с пенальти, еще по разу с эпичных позиций промахивались Альварес и Корреа, в то время как соперник забил с корнера ударом головой с 11-метровой отметки.
Симеоне в новом сезоне мастерски тасует схемы и ростер. Даже в рамках одной 11-тки команда порой может сыграть в 2-3 разных вариациях. Его подопечные также с запасом лучшие в Ла Лиге по результативным действиям с лавки, и это и комплимент матч-менеджменту Чоло, и глубокому вариативному составу.
У Симеоне только одна кадровая потеря перед приездом "Байера" – Серлот вылетел с мышечной травмой. Таргетмен в старте и так не ожидался, но без него вариативности на острие может недоставать. Важно не словить карточку Анхелю Корреа, который вместе с Серлотом соперничает за статус лучшего суперсаба в команде.
Байер
"Байер" тоже в прекрасной форме. С конца ноября Леверкузен выиграл 11 матчей кряду во всех турнирах, снова напоминая себя образца прошлого сезона. В новом году команда Хаби Алонсо успела провести контратакующий мастер-класс в Дортмунде (2:3) с дублем Патрика Шика. Леверкузен перестроился на 4-4-2 и раз за разом жалил "Боруссию" в быстрых транзитах.
Дальше был уже мастер-класс позиционной атаки против "Майнца" (1:0). Исход решил точный удар Гримальдо со штрафного, но с игры тоже удавалось регулярно создавать против одной из лучших защит лиги. Наконец на выходных в стиле "Реала" обыграли Гладбах (3:1), эпизодически включаясь и выжимая максимум из минимума.
В субботу тяжелую травму получил Мартен Терье. Теневой форвард выбыл до конца сезона, как и его экс-партнер по "Ренну" защитник Белосьян. Потеря Терье обнажила глубину на позиции десятки, так как реактивный Адли вылетел с переломом. Плюс все еще в лазарете Бонифейс, так что Шику и Виртцу придется играть без замен. Под угрозой дисквалификации Фримпонг и Алейш Гарсия.
Ориентировочные составы
"Атлетико": Облак – Льоренте, ле Норман, Лангле, Галан – Симеоне, де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Альварес
"Байер": Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо – Виртц, Телла – Шик
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|6
|6
|0
|0
|13-1
|18
|2
|"Барселона"
|6
|5
|0
|1
|21-7
|15
|3
|"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|4
|"Байер"
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|5
|"Астон Вилла"
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|6
|"Интер"
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|7
|"Брест"
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|8
|"Лилль"
|6
|4
|1
|1
|10-7
|13
|9
|"Боруссия"
|6
|4
|0
|2
|18-9
|12
|10
|"Бавария"
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|11
|"Атлетико"
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|12
|"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|13
|"Аталанта"
|6
|3
|2
|1
|13-4
|11
|14
|"Ювентус"
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|15
|"Бенфика"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Атлетико – Байер от UA-Футбол
Обе команды сейчас в прекрасной форме. И "Атлетико", и "Байер" невероятно гибки тактически, так что делать прогнозы трудно. Но есть подозрения, что подстроятся под соперника и одни, и вторые. И футбол будет гораздо осторожнее, чем обычно. Ставка: ничья + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 4.10.
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