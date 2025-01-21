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Бенфика – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Бенфики" и "Барселоны" в рамках 7-го тура Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" приедет в гости к "Бенфике" Анатолию Трубину. Обе команды могут обеспечить себе участие в весенней стадии Лиги чемпионов, так что их мотивация к победе будет высокой.
- Новости "Бенфики"
- Новости "Барселоны"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Бенфика" - "Барселона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Бенфики"
- Последние матчи "Барселоны"
- Турнирное положение команд
- "Бенфика" - "Барселона": ставки и коэффициенты
- "Бенфика" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 21 января
Португалия, Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
"Бенфика" 22:00 "Барселона"
"Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол>>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Бенфики"
В преддверии матча против "Барселоны" "Бенфика" показала ряд хороших результатов. В Примейре подопечные Бруно Лаже одержали разгромную победу над "Фамаликаном" со счетом 4:0, продемонстрировав мощную игру. В национальных кубковых турнирах лиссабонцы также выступили удачно. В Кубке Португалии они уверенно обыграли "Фаренсе" - 3:1 и вышли в четвертьфинал, а в Кубке Лиги в финале сумели одолеть "Спортинг" в принципиальном дерби 1:1 (пен. 6:7). До этого была уверена победа над "Брагой" в полуфинале – 3:0. Единственным неудачным результатом последних недель стало поражение от той же "Браги" 1:2 в Примейре.
В Лиге чемпионов "Бенфика" занимает 15 позицию с 10 очками в активе. В случае двух побед в заключительных турах португальцы могут претендовать на место в восьмерке лучших команд. В то же время два поражения могут откинуть их за пределы 24 лучших команд. Многое здесь зависит от результатов конкурентов. В общем, команда подходит к матчу с "Барселоной" в хорошей форме, имея яркую и результативную атаку. Игра против каталонцев станет важным испытанием, которое покажет уровень амбиций "Бенфики" на международной арене.
Новости "Барселоны"
В преддверии матча против "Бенфики" "Барселона" не сумела обыграть "Хетафе" в рамках Примеры. Этот результат прервал выигрышную серию испанцев, составлявшую 4 матча. Каталонцы выиграли Суперкубок Испании, одолев в финале своего принципиального соперника "Реал" со счетом 5:2. В Кубке Испании "Барселона" также выглядит уверенно, сначала разгромив "Барбастро" 4:0, а затем не оставив шансов "Бетису" 5:1.
Казалось, команда набрала обороты и возвращается к победным результатам, но "Хетафе" неожиданно остановило победное шествие команды из Барселоны. В общем, в Примере дела подопечных Флика идут не очень. Каталонцы занимают только 3 позицию, уступая "Реалу" уже 7 очков. Безвыигрышная серия "Барселоны" в Примере составляет 4 матча.
В Лиге чемпионов дела барселонцев обстоят хорошо. Команда с 15 очками идет на 2 позиции и, в случае победы, может обеспечить себе место в главной восьмерке. Это позволит попасть сразу в ⅛ финал, избежав матчей 1/16 финала. Даже ничья или поражение не станут большой проблемой для "Барселоны", но лучше обеспечивать положительный результат уже в Лиссабоне.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Бенфики" не сыграют давно травмированные Гувея и Рената Санчеш, под вопросом участие в матче опытного Анхеля Ди Марии.
Ориентировочный состав "Бенфики": Трубин – Араужу, Отаменди, Силва, Каррерас – Кокджу, Флорентину, Аурсенс – Шельдеруп, Актюркоглу, Павлидис.
У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Иньо Мартинес, повреждение получил Дани Ольмо.
Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – Гави, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
"Бенфика" - "Барселона": статистика личных встреч
- 23.11.21. Барселона – Бенфика 0:0 (Лига чемпионов)
- 29.09.21. Бенфика - Барселона 3:0 Лига чемпионов()
- 05.12.12. Барселона – Бенфика 0:0 (Лига чемпионов)
- 02.10.12. Бенфика – Барселона 0:2 (Лига чемпионов)
- 05.04.06. Барселона – Бенфика 2:0 (Лига чемпионов)
В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Барселоны", одна победа "Бенфики" и две нулевые ничьи. Последний раз команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в 2021 году. Матч в Португалии завершился победой хозяев, а на поле "Барселоны" была зафиксирована нулевая ничья.
Последние матчи "Бенфики"
- 17.01. Бенфика - Фамаликан 4:0 (Примейра)
- 14.01. Фаренсе – Бенфика 1:3 (Кубок Португалии)
- 11.01. Спортинг – Бенфика 1:2 (Кубок Лиги)
- 08.01. Бенфика – Брага 3:0 (Кубок Лиги)
- 04.01. Бенфика – Брага 1:2 (Примейра)
Последние матчи "Барселоны"
- 18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)
- 15.01. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)
- 12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
- 08.01. Атлетик - Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)
- 04.01. Барбастро – Барселона 0:4 (Кубок Испании)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|6
|6
|0
|0
|13-1
|18
|2
|"Барселона"
|6
|5
|0
|1
|21-7
|15
|3
|"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|4
|"Байер"
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|5
|"Астон Вилла"
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|6
|"Интер"
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|7
|"Брест"
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|8
|"Лилль"
|6
|4
|1
|1
|10-7
|13
|9
|"Боруссия"
|6
|4
|0
|2
|18-9
|12
|10
|"Бавария"
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|11
|"Атлетико"
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|12
|"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|13
|"Аталанта"
|6
|3
|2
|1
|13-4
|11
|14
|"Ювентус"
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|15
|"Бенфика"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|16
|"Монако"
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|17
|"Спортинг"
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|18
|"Фейеноорд"
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|19
|"Брюгге"
|6
|3
|1
|2
|6-8
|10
|20
|Реал
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|21
|"Селтик"
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|22
|"Манчестер Сити"
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|23
|ПСВ
|6
|2
|2
|2
|10-8
|8
|24
|Динамо
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|26
|"Штутгарт"
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|27
|Шахтер
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|28
|"Спарта"
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|29
|Штурм
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|6
|1
|0
|5
|10-19
|3
|32
|"Зальцбург"
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|33
|"Болонья"
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|34
|"РБ Лейпциг"
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|"Слован"
|6
|0
|0
|6
|5-21
|0
|36
|"Янг Бойз"
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
"Бенфика" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Бенфика" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Обе команды много забивают в последнее время и не очень удачно играют в защите. "Бенфика" постоянно забивает дома, а "Барселона" – на выезде. Полагаем, что обе команды смогут отличиться, поэтому предлагаем этот вариант за коэффициент в районе 1,5.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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