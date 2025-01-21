Бенфика – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025

"Барселона" приедет в гости к "Бенфике" Анатолию Трубину. Обе команды могут обеспечить себе участие в весенней стадии Лиги чемпионов, так что их мотивация к победе будет высокой.

7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 21 января

Португалия, Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

"Бенфика" 22:00 "Барселона"

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Новости "Бенфики"

В преддверии матча против "Барселоны" "Бенфика" показала ряд хороших результатов. В Примейре подопечные Бруно Лаже одержали разгромную победу над "Фамаликаном" со счетом 4:0, продемонстрировав мощную игру. В национальных кубковых турнирах лиссабонцы также выступили удачно. В Кубке Португалии они уверенно обыграли "Фаренсе" - 3:1 и вышли в четвертьфинал, а в Кубке Лиги в финале сумели одолеть "Спортинг" в принципиальном дерби 1:1 (пен. 6:7). До этого была уверена победа над "Брагой" в полуфинале – 3:0. Единственным неудачным результатом последних недель стало поражение от той же "Браги" 1:2 в Примейре.

В Лиге чемпионов "Бенфика" занимает 15 позицию с 10 очками в активе. В случае двух побед в заключительных турах португальцы могут претендовать на место в восьмерке лучших команд. В то же время два поражения могут откинуть их за пределы 24 лучших команд. Многое здесь зависит от результатов конкурентов. В общем, команда подходит к матчу с "Барселоной" в хорошей форме, имея яркую и результативную атаку. Игра против каталонцев станет важным испытанием, которое покажет уровень амбиций "Бенфики" на международной арене.

Новости "Барселоны"

В преддверии матча против "Бенфики" "Барселона" не сумела обыграть "Хетафе" в рамках Примеры. Этот результат прервал выигрышную серию испанцев, составлявшую 4 матча. Каталонцы выиграли Суперкубок Испании, одолев в финале своего принципиального соперника "Реал" со счетом 5:2. В Кубке Испании "Барселона" также выглядит уверенно, сначала разгромив "Барбастро" 4:0, а затем не оставив шансов "Бетису" 5:1.

Казалось, команда набрала обороты и возвращается к победным результатам, но "Хетафе" неожиданно остановило победное шествие команды из Барселоны. В общем, в Примере дела подопечных Флика идут не очень. Каталонцы занимают только 3 позицию, уступая "Реалу" уже 7 очков. Безвыигрышная серия "Барселоны" в Примере составляет 4 матча.

В Лиге чемпионов дела барселонцев обстоят хорошо. Команда с 15 очками идет на 2 позиции и, в случае победы, может обеспечить себе место в главной восьмерке. Это позволит попасть сразу в ⅛ финал, избежав матчей 1/16 финала. Даже ничья или поражение не станут большой проблемой для "Барселоны", но лучше обеспечивать положительный результат уже в Лиссабоне.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Бенфики" не сыграют давно травмированные Гувея и Рената Санчеш, под вопросом участие в матче опытного Анхеля Ди Марии.

Ориентировочный состав "Бенфики": Трубин – Араужу, Отаменди, Силва, Каррерас – Кокджу, Флорентину, Аурсенс – Шельдеруп, Актюркоглу, Павлидис.

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Иньо Мартинес, повреждение получил Дани Ольмо.

Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – Гави, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

"Бенфика" - "Барселона": статистика личных встреч

23.11.21. Барселона – Бенфика 0:0 (Лига чемпионов)

29.09.21. Бенфика - Барселона 3:0 Лига чемпионов()

05.12.12. Барселона – Бенфика 0:0 (Лига чемпионов)

02.10.12. Бенфика – Барселона 0:2 (Лига чемпионов)

05.04.06. Барселона – Бенфика 2:0 (Лига чемпионов)

В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Барселоны", одна победа "Бенфики" и две нулевые ничьи. Последний раз команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в 2021 году. Матч в Португалии завершился победой хозяев, а на поле "Барселоны" была зафиксирована нулевая ничья.

Последние матчи "Бенфики"

17.01. Бенфика - Фамаликан 4:0 (Примейра)

14.01. Фаренсе – Бенфика 1:3 (Кубок Португалии)

11.01. Спортинг – Бенфика 1:2 (Кубок Лиги)

08.01. Бенфика – Брага 3:0 (Кубок Лиги)

04.01. Бенфика – Брага 1:2 (Примейра)

Последние матчи "Барселоны"

18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)

15.01. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)

12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

08.01. Атлетик - Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)

04.01. Барбастро – Барселона 0:4 (Кубок Испании)



Турнирное положение команд

"Бенфика" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Бенфика" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Обе команды много забивают в последнее время и не очень удачно играют в защите. "Бенфика" постоянно забивает дома, а "Барселона" – на выезде. Полагаем, что обе команды смогут отличиться, поэтому предлагаем этот вариант за коэффициент в районе 1,5.