Брюгге - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025

В последнем матче Лиги Чемпионов "Ювентус" победил со счетом 2:0. Сильного соперника, "Манчестер Сити". В последнем матче во всех турнирах "Ювентус" победил со счетом 2:0. Сильного соперника, "Милан". Правда, те матчи состоялись дома. И против кризисных соперников. В гостях он побеждает гораздо сложнее и реже. И теперь играть на выезде против соперника в отличной форме.

Лига Чемпионов. Основной раунд. Седьмой тур

21 января. 22:00. Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"

"Брюгге" - "Ювентус"

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Телетрансляция – Megogo Футбол 5

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Брюгге - Ювентус Смотреть трансляцию

Состояние команд

В целом "Юве" нервничает. Не уверен в себе. Победы над "Сити" и "Миланом" несомненно впечатляют, и не только по результату, но и по игре, но последняя - единственная в пяти последних матчах во всех турнирах. В 13-ти последних одержаны четыре. Поражений всего два во всех турнирах во всем сезоне, но ничьих слишком много. В гостях победа и шесть ничьих в последних семи матчах. Пятое место в лиге, очень низкое и вызывающее бурю разговоров, критики.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Во втором тайме дерби против "Торино", в матчах против "Аталанты" и "Милана" играл "Юве" хорошо, динамично, много создавал. Такая игра вызывает позитив. Но он мало реализовывал и выиграл лишь один матч из этих трех последних, остальные два сведя к 1:1. Ничьих немало и в Лиге Чемпионов. В двух последних выездных матчах сыграно 1:1 в Лилле и 0:0 в Бирмингеме против "Астон Виллы". Предельно осторжно, реально на ничью.

Динамика "Брюгге" иная. Уже летом он потерпел три поражения, в сентябре - еще два, в том числе 0:3 дома от дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов. Но с начала октября - лишь одно. От "Милана" в ЛЧ. В гостях, играя вдесятером с сороковой минуты. Даже в таком состоянии он сопротивлялся, сравнял счет. В итоге не выдержал, пропустил дважды. Но в негатив тот матч не следует записывать. А в целом с начала октября чемпион Бельгии чувствует лишь позитив.

В Лиге Чемпионов с начала октября на его счету 1:0 в гостях над "Штурмом", 1:0 дома над "Астон Виллой", 2:1 дома над "Спортингом". Также 1:1 в гостях с "Селтиком". Результаты впечатляющие для команды его калибра и выводящие на расстояние всего одного очка от "Ювентуса". В лиге же - десять побед и две ничьи в 12-ти последних матчах, 14 без поражений с десятью победами и четырьмя ничьими. Второе место. И отличное настроение.

В последнее время он дважды победил лидера лиги "Генк" (2:0 в лиге, 2:1 в Кубке), разгромил в гостях ненавистный "Андерлехт" (3:0), в последнем матче в лиге добыл 4:2 над "Беерсхотом", ведя на 79-ой минуте со счетом 3:0.

В своей лиге "Ювентус" первый по владению мячом, но в ЛЧ - лишь 17-ый. "Брюгге" же и вовсе 28-ой, хотя в своей лиге второй. По ударам по воротам в ЛЧ бельгийцы выше, но ненамного - 21-ое место против 24-го. Так что ожидается прагматичная, осторожная игра. Уж точно - в первом тайме.

Последние матчи команд

Кадры

Травмы всегда мешают "Ювентусу" в этом сезоне. Поэтому в обороне лишь одна дилемма - опорник МакКенни или Камбиазо на одном из флангов. Вингер Консейсау и форвард Влахович вернулись, но их способность сыграть с первых минут под вопросом. Один из лидеров команды Йилдиз с повреждением, хотя в заявке. Так что и в атаке особых дилемм нет. Разве что в центре поля Луис и Фаджоли могут выйти за счет Локателли, Тюрама или Коопмейнерса.

В "Брюгге" вернулся крайний защитник Сейс, но он вряд ли выйдет с первых минут. Центральный защитник Заид Ромеро травмирован, вингер Сков Ольсен продан в Германию. Но остальные присутствуют. Форвард Нильссон забил четыре мяча за последний месяц. Как и вингер Цолис. Форвард Хутгла сделал дубль против "Андерлехта".

"Брюгге": Миньоле, Саббе, Ордонес, Мехеле, Де Куйпер, Оньедика, Яшари, Ветлесен, Ванакен, Цолис, Нильссон

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Веа, Коопмейнерс, Мбангула, Н. Гонсалес

Цифры и факты

Команды встречались четырежды. В Лиге Чемпионов сезона 2005/06 в групповом турнире "Ювентус" победил дважды - 2:1 в гостях и 1:0 дома. В Кубке Чемпионов сезона 1977/78 он в полуфинале выиграл дома со счетом 1:0, но проиграл в гостях в дополнительное время (0:2) и вылетел

"Брюгге" не проигрывал в 18-ти последних матчах во всех турнирах на всех полях - 15 побед, три ничьи. Его серия побед составляет пять матчей

Дома "Брюгге" выиграл 11 последних матчей во всех турнирах и не проиграл в последних 12-ти - 11 побед и ничья

"Ювентус" проиграл четыре матча назад - в Суперкубке "Милану", но то поражение остается его единственным в последних 18-ти матчах во всех турнирах на всех полях - также шесть побед и 11 ничьих

"Ювентус" не проигрывал в последних 16-ти гостевых матчах во всех турнирах, но выиграл лишь шесть из них (десять ничьих). Из последних семи таких он выиграл один при шести ничьих

"Брюгге" забивал в 24-ех последних матчах во всех турнирах. "Ювентус" - в последних 11-ти

Ставки и коэффициенты

Прогноз: Брюгге - Ювентус 1:1

Победа над "Миланом" немного уменьшила давление на "Ювентус", но не убрала его. Слишком много ничьих, слишком много потерь преимущества в счете, в том числе на последних минутах. Особенно много ничьих в гостях. Ожидается еще одна. "Брюгге", разумеется, слабее по бюджету, уровню игроков и статусу, но играет дома и в отличной форме.