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РБ Лейпциг - Спортинг. Анонс и прогноз матча седьмой тур Лиги чемпионов на 22.01.2025

Лига Чемпионов
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РБ Лейпциг - Спортинг: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025

РБ Лейпциг - Спортинг. Анонс и прогноз матча седьмой тур Лиги чемпионов на 22.01.2025

Фото з відкритих джерел

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

"Спортинг" попытается возобновить борьбу в Лиге чемпионов, встретившись с командой, которая уже выбыла из борьбы, а именно с "РБ Лейпциг".

Лига чемпионов, 7 тур
22 января 2025, 19:45 - Ред Булл Арена
Главный арбитр: Лукьянчукас Манфредас

РБ Лейпциг - Спортинг

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Трансляция: РБ Лейпциг - Спортинг
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РБ Лейпциг

Если в Бундеслиге "РБ Лейпциг" занимает влиятельное пятое место в турнирной таблице, то в Лиге чемпионов после шести туров подопечные Марко Розе находятся среди тех трех клубов, которые не смогли набрать ни одного очка, ведь проиграли все шесть матчей.

В матче, который пройдет в среду, вряд ли что-то изменится для немецкой команды, но все же команда будет бороться, а помогать ей будет такой игрок, как датский нападающий Юссуф Поульсен.

А вот эти футболисты "РБ" пропустят игру 7 тура, а именно полузащитник Ксавьера Шлагера, защитник Кастелло Лукебы и нападающий Андре Силвы.

Спортинг

После ухода Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед" "Спортинг" просел во внутреннем чемпионате. Да, они все так же побеждают при Руй Боржесе, но не так уверенно, как при Амориме. К тому же недавно они проиграли в Кубке португальской лиги.

В рамках Лиги чемпионов "Спортинг" одержал три победы и один раз сыграл вничью. В двух других встречах команда потерпела поражение. Такие результаты помогли лиссабонской команде разместиться на 17-м месте в турнирной таблице ЛЧ.

Что касается кадровой ситуации, то нападающий Виктор Дьёкереш должен вернуться в стартовый состав, а вот трио защитников Эдуарду Куарежма, Нуну Сантуш и Матеус Рейш мы не увидим на поле.

Статистика встреч

Матч в рамках 7-го тура Лиги чемпионов "РБ Лейпциг - Спортинг", который состоится 22 января, станет первой встречей этих команд в истории. Оба клуба еще не имели возможности сыграть между собой на европейской арене.

Последние матчи команд

РБ Лейпциг

  • Чемпионат Германии 2024/2025, 18.01.2025 | "Бохум" 3 - 3 "РБ Лейпциг"
  • Чемпионат Германии 2024/2025, 15.01.2025 | "Штутгарт" 2 - 1 "РБ Лейпциг"
  • Чемпионат Германии 2024/2025, 12.01.2025 | "РБ Лейпциг" 4 - 2 "Вердер"
  • Чемпионат Германии 2024/2025, 20.12.2024 | "Бавария" 5 - 1 "РБ Лейпциг"
  • Чемпионат Германии 2024/2025, 15.12.2024 | "РБ Лейпциг" 2 - 1 "Айнтрахт"

Спортинг

  • Чемпионат Португалии 2024/2025, 18.01.2025 | "Рио Аве" 0 - 3 "Спортинг"
  • Кубок португальской лиги 2024/2025, 11.01.2025 | "Спортинг" 1 - 1 "Бенфика"
  • Кубок португальской лиги 2024/2025, 07.01.2025 | "Спортинг" 1 - 0 "Порту"
  • Чемпионат Португалии 2024/2025, 03.01.2025 | "Витория" 4 - 4 "Спортинг"
  • Чемпионат Португалии 2024/2025, 29.12.2024 | "Спортинг" 1 - 0 "Бенфика"

Турнирное положение

"РБ Лейпциг" занимает 5-е место в Бундеслиге, команда одержала 9 побед, 4 ничьи и потерпела 5 поражений. В Лиге чемпионов "РБ Лейпциг" не смог набрать очков в групповом этапе, потерпев 6 поражений в 6 матчах. Команда забила 6 голов, пропустив 13.

"Спортинг" занимает 1-е место в Примейра Лиге, после 18 матчей клуб одержал 14 побед, 2 ничьи и потерпел 2 поражения. В Лиге чемпионов "Спортинг" продолжает борьбу, они занимают 17-е место в турнирной таблице ЛЧ и попадают на стадию плей-офф. "Спортинг" в 6 матчах одержал 3 победы, 1 ничью и потерпел 2 поражения.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 6 6 0 0 13-1 18
2 Барселона "Барселона" 6 5 0 1 21-7 15
3 Арсенал "Арсенал" 6 4 1 1 11-2 13
4 Байер "Байер" 6 4 1 1 12-5 13
5 Астон Вилла "Астон Вилла" 6 4 1 1 9-3 13
6 Интер "Интер" 6 4 1 1 7-1 13
7 Брест "Брест" 6 4 1 1 10-6 13
8 Лилль "Лилль" 6 4 1 1 10-7 13
9 Боруссия "Боруссия" 6 4 0 2 18-9 12
10 Бавария "Бавария" 6 4 0 2 17-8 12
11 Атлетико "Атлетико" 6 4 0 2 14-10 12
12 Милан "Милан" 6 4 0 2 12-9 12
13 Аталанта "Аталанта" 6 3 2 1 13-4 11
14 Ювентус "Ювентус" 6 3 2 1 9-5 11
15 Бенфика "Бенфика" 6 3 1 2 10-7 10
16 Монако "Монако" 6 3 1 2 12-10 10
17 Спортинг "Спортинг" 6 3 1 2 11-9 10
18 Фейеноорд "Фейеноорд" 6 3 1 2 14-15 10
19 Брюгге "Брюгге" 6 3 1 2 6-8 10
20 Реал Реал 6 3 0 3 12-11 9
21 Селтик "Селтик" 6 2 3 1 10-10 9
22 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 6 2 2 2 13-9 8
23 ПСВ ПСВ 6 2 2 2 10-8 8
24 Динамо Динамо 6 2 2 2 10-15 8
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 6 2 1 3 6-6 7
26 Штутгарт "Штутгарт" 6 2 1 3 9-12 7
27 Шахтер Шахтер 6 1 1 4 5-13 4
28 Спарта "Спарта" 6 1 1 4 7-18 4
29 Штурм Штурм 6 1 0 5 4-9 3
30 Жирона Жирона 6 1 0 5 4-10 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 6 1 0 5 10-19 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 6 1 0 5 3-18 3
33 Болонья "Болонья" 6 0 2 4 1-7 2
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 6 0 0 6 6-13 0
35 Слован "Слован" 6 0 0 6 5-21 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 6 0 0 6 3-22 0

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Победа "Спортинга". Несмотря на то, что "РБ Лейпциг" играет дома, их слабая форма в Лиге чемпионов может стать ключевым фактором. Лиссабонская команда выглядит более сбалансированной, несмотря на то, что продолжает адаптацию под руководством нового тренера.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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