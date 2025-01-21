РБ Лейпциг - Спортинг. Анонс и прогноз матча седьмой тур Лиги чемпионов на 22.01.2025

"Спортинг" попытается возобновить борьбу в Лиге чемпионов, встретившись с командой, которая уже выбыла из борьбы, а именно с "РБ Лейпциг".

Лига чемпионов, 7 тур

22 января 2025, 19:45 - Ред Булл Арена

Главный арбитр: Лукьянчукас Манфредас

РБ Лейпциг - Спортинг

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Трансляция матча В эфире Трансляция: РБ Лейпциг - Спортинг Смотреть трансляцию

РБ Лейпциг

Если в Бундеслиге "РБ Лейпциг" занимает влиятельное пятое место в турнирной таблице, то в Лиге чемпионов после шести туров подопечные Марко Розе находятся среди тех трех клубов, которые не смогли набрать ни одного очка, ведь проиграли все шесть матчей.

В матче, который пройдет в среду, вряд ли что-то изменится для немецкой команды, но все же команда будет бороться, а помогать ей будет такой игрок, как датский нападающий Юссуф Поульсен.

А вот эти футболисты "РБ" пропустят игру 7 тура, а именно полузащитник Ксавьера Шлагера, защитник Кастелло Лукебы и нападающий Андре Силвы.

Спортинг

После ухода Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед" "Спортинг" просел во внутреннем чемпионате. Да, они все так же побеждают при Руй Боржесе, но не так уверенно, как при Амориме. К тому же недавно они проиграли в Кубке португальской лиги.

В рамках Лиги чемпионов "Спортинг" одержал три победы и один раз сыграл вничью. В двух других встречах команда потерпела поражение. Такие результаты помогли лиссабонской команде разместиться на 17-м месте в турнирной таблице ЛЧ.

Что касается кадровой ситуации, то нападающий Виктор Дьёкереш должен вернуться в стартовый состав, а вот трио защитников Эдуарду Куарежма, Нуну Сантуш и Матеус Рейш мы не увидим на поле.

Статистика встреч

Матч в рамках 7-го тура Лиги чемпионов "РБ Лейпциг - Спортинг", который состоится 22 января, станет первой встречей этих команд в истории. Оба клуба еще не имели возможности сыграть между собой на европейской арене.

Последние матчи команд

РБ Лейпциг

Чемпионат Германии 2024/2025, 18.01.2025 | "Бохум" 3 - 3 "РБ Лейпциг"

Чемпионат Германии 2024/2025, 15.01.2025 | "Штутгарт" 2 - 1 "РБ Лейпциг"

Чемпионат Германии 2024/2025, 12.01.2025 | "РБ Лейпциг" 4 - 2 "Вердер"

Чемпионат Германии 2024/2025, 20.12.2024 | "Бавария" 5 - 1 "РБ Лейпциг"

Чемпионат Германии 2024/2025, 15.12.2024 | "РБ Лейпциг" 2 - 1 "Айнтрахт"

Спортинг

Чемпионат Португалии 2024/2025, 18.01.2025 | "Рио Аве" 0 - 3 "Спортинг"

Кубок португальской лиги 2024/2025, 11.01.2025 | "Спортинг" 1 - 1 "Бенфика"

Кубок португальской лиги 2024/2025, 07.01.2025 | "Спортинг" 1 - 0 "Порту"

Чемпионат Португалии 2024/2025, 03.01.2025 | "Витория" 4 - 4 "Спортинг"

Чемпионат Португалии 2024/2025, 29.12.2024 | "Спортинг" 1 - 0 "Бенфика"

Турнирное положение

"РБ Лейпциг" занимает 5-е место в Бундеслиге, команда одержала 9 побед, 4 ничьи и потерпела 5 поражений. В Лиге чемпионов "РБ Лейпциг" не смог набрать очков в групповом этапе, потерпев 6 поражений в 6 матчах. Команда забила 6 голов, пропустив 13.

"Спортинг" занимает 1-е место в Примейра Лиге, после 18 матчей клуб одержал 14 побед, 2 ничьи и потерпел 2 поражения. В Лиге чемпионов "Спортинг" продолжает борьбу, они занимают 17-е место в турнирной таблице ЛЧ и попадают на стадию плей-офф. "Спортинг" в 6 матчах одержал 3 победы, 1 ничью и потерпел 2 поражения.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Победа "Спортинга". Несмотря на то, что "РБ Лейпциг" играет дома, их слабая форма в Лиге чемпионов может стать ключевым фактором. Лиссабонская команда выглядит более сбалансированной, несмотря на то, что продолжает адаптацию под руководством нового тренера.