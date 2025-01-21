Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
РБ Лейпциг - Спортинг. Анонс и прогноз матча седьмой тур Лиги чемпионов на 22.01.2025
РБ Лейпциг - Спортинг: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
Фото з відкритих джерел
"Спортинг" попытается возобновить борьбу в Лиге чемпионов, встретившись с командой, которая уже выбыла из борьбы, а именно с "РБ Лейпциг".
Лига чемпионов, 7 тур
22 января 2025, 19:45 - Ред Булл Арена
Главный арбитр: Лукьянчукас Манфредас
РБ Лейпциг - Спортинг
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
РБ Лейпциг
Если в Бундеслиге "РБ Лейпциг" занимает влиятельное пятое место в турнирной таблице, то в Лиге чемпионов после шести туров подопечные Марко Розе находятся среди тех трех клубов, которые не смогли набрать ни одного очка, ведь проиграли все шесть матчей.
В матче, который пройдет в среду, вряд ли что-то изменится для немецкой команды, но все же команда будет бороться, а помогать ей будет такой игрок, как датский нападающий Юссуф Поульсен.
А вот эти футболисты "РБ" пропустят игру 7 тура, а именно полузащитник Ксавьера Шлагера, защитник Кастелло Лукебы и нападающий Андре Силвы.
Спортинг
После ухода Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед" "Спортинг" просел во внутреннем чемпионате. Да, они все так же побеждают при Руй Боржесе, но не так уверенно, как при Амориме. К тому же недавно они проиграли в Кубке португальской лиги.
В рамках Лиги чемпионов "Спортинг" одержал три победы и один раз сыграл вничью. В двух других встречах команда потерпела поражение. Такие результаты помогли лиссабонской команде разместиться на 17-м месте в турнирной таблице ЛЧ.
Что касается кадровой ситуации, то нападающий Виктор Дьёкереш должен вернуться в стартовый состав, а вот трио защитников Эдуарду Куарежма, Нуну Сантуш и Матеус Рейш мы не увидим на поле.
Статистика встреч
Матч в рамках 7-го тура Лиги чемпионов "РБ Лейпциг - Спортинг", который состоится 22 января, станет первой встречей этих команд в истории. Оба клуба еще не имели возможности сыграть между собой на европейской арене.
Последние матчи команд
РБ Лейпциг
- Чемпионат Германии 2024/2025, 18.01.2025 | "Бохум" 3 - 3 "РБ Лейпциг"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 15.01.2025 | "Штутгарт" 2 - 1 "РБ Лейпциг"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 12.01.2025 | "РБ Лейпциг" 4 - 2 "Вердер"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 20.12.2024 | "Бавария" 5 - 1 "РБ Лейпциг"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 15.12.2024 | "РБ Лейпциг" 2 - 1 "Айнтрахт"
Спортинг
- Чемпионат Португалии 2024/2025, 18.01.2025 | "Рио Аве" 0 - 3 "Спортинг"
- Кубок португальской лиги 2024/2025, 11.01.2025 | "Спортинг" 1 - 1 "Бенфика"
- Кубок португальской лиги 2024/2025, 07.01.2025 | "Спортинг" 1 - 0 "Порту"
- Чемпионат Португалии 2024/2025, 03.01.2025 | "Витория" 4 - 4 "Спортинг"
- Чемпионат Португалии 2024/2025, 29.12.2024 | "Спортинг" 1 - 0 "Бенфика"
Турнирное положение
"РБ Лейпциг" занимает 5-е место в Бундеслиге, команда одержала 9 побед, 4 ничьи и потерпела 5 поражений. В Лиге чемпионов "РБ Лейпциг" не смог набрать очков в групповом этапе, потерпев 6 поражений в 6 матчах. Команда забила 6 голов, пропустив 13.
"Спортинг" занимает 1-е место в Примейра Лиге, после 18 матчей клуб одержал 14 побед, 2 ничьи и потерпел 2 поражения. В Лиге чемпионов "Спортинг" продолжает борьбу, они занимают 17-е место в турнирной таблице ЛЧ и попадают на стадию плей-офф. "Спортинг" в 6 матчах одержал 3 победы, 1 ничью и потерпел 2 поражения.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|6
|6
|0
|0
|13-1
|18
|2
|"Барселона"
|6
|5
|0
|1
|21-7
|15
|3
|"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|4
|"Байер"
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|5
|"Астон Вилла"
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|6
|"Интер"
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|7
|"Брест"
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|8
|"Лилль"
|6
|4
|1
|1
|10-7
|13
|9
|"Боруссия"
|6
|4
|0
|2
|18-9
|12
|10
|"Бавария"
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|11
|"Атлетико"
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|12
|"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|13
|"Аталанта"
|6
|3
|2
|1
|13-4
|11
|14
|"Ювентус"
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|15
|"Бенфика"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|16
|"Монако"
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|17
|"Спортинг"
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|18
|"Фейеноорд"
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|19
|"Брюгге"
|6
|3
|1
|2
|6-8
|10
|20
|Реал
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|21
|"Селтик"
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|22
|"Манчестер Сити"
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|23
|ПСВ
|6
|2
|2
|2
|10-8
|8
|24
|Динамо
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|26
|"Штутгарт"
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|27
|Шахтер
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|28
|"Спарта"
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|29
|Штурм
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|6
|1
|0
|5
|10-19
|3
|32
|"Зальцбург"
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|33
|"Болонья"
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|34
|"РБ Лейпциг"
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|"Слован"
|6
|0
|0
|6
|5-21
|0
|36
|"Янг Бойз"
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
Победа "Спортинга". Несмотря на то, что "РБ Лейпциг" играет дома, их слабая форма в Лиге чемпионов может стать ключевым фактором. Лиссабонская команда выглядит более сбалансированной, несмотря на то, что продолжает адаптацию под руководством нового тренера.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко
- Галатасарай – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Бенфика – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки