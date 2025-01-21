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Арсенал – Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025

Лига Чемпионов

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и загребским "Динамо" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов

Арсенал – Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

22 января. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: Megogo Football 5

Наверное, выход "Арсенала" напрямую в 1/8 финала Лиги Чемпионов уже не поддается сомнению. Если они победят загребское "Динамо" в среду, то практически все себе гарантируют и будут иметь шанс выйти даже на вторую строчку в турнирной таблице.

Однако у их соперников будет своя мотивация, они продолжают борьбу за топ-24 и сейчас занимают последнее место, которое позволяет попасть в плей-офф раунда.

Содержание

Новости "Арсенала"

"Канониры" находятся в карусельной форме, то есть постоянные качели - это то, что сопровождает команду Артеты в последние недели, хотя игра все еще на достойном уровне, несмотря на потерю Букайо Сака из-за травмы.

Они идут на второй строчке в чемпионате Англии, на третьей строчке в Лиге Чемпионов. То есть дела у команды идут неплохо, но стабильности все еще не хватает. За последние 5 матчей у них только одна победа, произошла она в принципиальном матче против "Тоттенхэма" (2:1). А все остальные матчи - в том или ином смысле получились провальными.

Сначала не смогли обыграть "Брайтон" в АПЛ (1:1), там многое решил пенальти в пользу "чаек", но тем не менее, сыграли не лучшим образом. Далее был первый матч полуфинала Кубка Лиги против "Ньюкасла" и они проиграли 0:2 на своем поле. Затем вылет из Кубка Англии в серии пенальти от "Манчестер Юнайтед", хотя там они выглядели сильнее, отчасти не повезло. Ну и в прошлом туре "канониры" должны были забирать свое в матче против "Виллы", но соперник за 10 минут перевернул все с ног на голову, поэтому ничья 2:2. Это была серия из 4 домашних матчей подряд, завтра будет 5-й такой матч, пока что только одна победа.

Арсенал – Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 1

Новости загребского "Динамо"

Команда Фабио Каннаваро ушла на зимний перерыв 23 декабря и для того, чтобы поддерживать форму и подготовиться к матчу Лиги Чемпионов, они играли товарищеские матчи. То есть в официальных матчах хорватов мы не видели давненько. Каннаваро только возглавил команду и это будет его первый матч во главе хорватского клуба.

В чемпионате пока что не все в порядке, ведь они идут на третьей строчке и там нужно срочно исправлять ситуацию. А в Лиге Чемпионов они на 24-м месте, которое позволяет выйти дальше, но его еще нужно сохранить, а сделать это будет чрезвычайно сложно.

В рамках подготовки к этому матчу они провели три товарищеских спарринга. Один из них был как раз против донецкого "Шахтера", там все завершилось вничью 2:2. Также они обыграли польский "Лех" из Познани, а неделю назад сыграли вничью с "Ягеллонией" (1:1). Помогли ли эти товарищеские матчи подготовиться хорватам к такому ответственному матчу? Вскоре увидим.

Арсенал – Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 6 6 0 0 13-1 18
2 Барселона "Барселона" 6 5 0 1 21-7 15
3 Арсенал "Арсенал" 6 4 1 1 11-2 13
4 Байер "Байер" 6 4 1 1 12-5 13
5 Астон Вилла "Астон Вилла" 6 4 1 1 9-3 13
6 Интер "Интер" 6 4 1 1 7-1 13
7 Брест "Брест" 6 4 1 1 10-6 13
8 Лилль "Лилль" 6 4 1 1 10-7 13
9 Боруссия "Боруссия" 6 4 0 2 18-9 12
10 Бавария "Бавария" 6 4 0 2 17-8 12
11 Атлетико "Атлетико" 6 4 0 2 14-10 12
12 Милан "Милан" 6 4 0 2 12-9 12
13 Аталанта "Аталанта" 6 3 2 1 13-4 11
14 Ювентус "Ювентус" 6 3 2 1 9-5 11
15 Бенфика "Бенфика" 6 3 1 2 10-7 10
16 Монако "Монако" 6 3 1 2 12-10 10
17 Спортинг "Спортинг" 6 3 1 2 11-9 10
18 Фейеноорд "Фейеноорд" 6 3 1 2 14-15 10
19 Брюгге "Брюгге" 6 3 1 2 6-8 10
20 Реал Реал 6 3 0 3 12-11 9
21 Селтик "Селтик" 6 2 3 1 10-10 9
22 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 6 2 2 2 13-9 8
23 ПСВ ПСВ 6 2 2 2 10-8 8
24 Динамо Динамо 6 2 2 2 10-15 8
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 6 2 1 3 6-6 7
26 Штутгарт "Штутгарт" 6 2 1 3 9-12 7
27 Шахтер Шахтер 6 1 1 4 5-13 4
28 Спарта "Спарта" 6 1 1 4 7-18 4
29 Штурм Штурм 6 1 0 5 4-9 3
30 Жирона Жирона 6 1 0 5 4-10 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 6 1 0 5 10-19 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 6 1 0 5 3-18 3
33 Болонья "Болонья" 6 0 2 4 1-7 2
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 6 0 0 6 6-13 0
35 Слован "Слован" 6 0 0 6 5-21 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 6 0 0 6 3-22 0

Личные встречи

24.11.15 ЛЧ "Арсенал" — "Динамо" 3:0

16.09.15 ЛЧ "Динамо" — "Арсенал" 2:1

23.08.06 ЛЧ "Арсенал" — "Динамо" 2:1

08.08.06 ЛЧ "Динамо" — "Арсенал" 0:3

Цифры и факты

  • Во всех 4 матчах между "Арсеналом" и загребским "Динамо" проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Арсенал" выиграл каждый из трех домашних матчей в этом сезоне Лиги Чемпионов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Микель Артета не сможет рассчитывать на помощь Бена Уайта, Такехиро Томиясу, Габриэла Жезуса, Итана Нванера и Уильяма Салиба. Все они травмированы. Также под вопросом готовность Риккардо Калафиори.

Фабио Каннаваро дебютирует на тренерском мостике без Бруно Петковича, Йосипа Мишича и Петара Сучича. Они травмированы и не готовы играть.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Патрей, Тимбер, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Мартинелли, Хаверц, Троссар

"Динамо", 4-2-3-1: Загорац — Мохаррами, Теофиль-Катрин, Торренте, Пьер-Габриэл — Качавенда, Рог — Мбуку, Стойкович, Пьяца — Куленович

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Трансляция матча "Арсенал" — "Динамо" Загреб
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Ставки и коэффициенты на матч

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1.13
8.70
23.00
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Прогноз на матч между "Арсеналом" и загребским "Динамо" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Хорватский клуб проводит не лучший сезон, хотя и сохраняет шансы на выход в плей-офф раунда Лиги Чемпионов. У них проблемы в чемпионате, у них новый главный тренер. Вряд ли они будут готовы к испытанию на "Эмирейтс", поэтому здесь трудно прогнозировать что-то, кроме спокойной победы "канониров", которые, почти наверняка, гарантируют себе 1/8 финала после этого матча.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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