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Арсенал – Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и загребским "Динамо" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
22 января. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Трансляция: Megogo Football 5
Наверное, выход "Арсенала" напрямую в 1/8 финала Лиги Чемпионов уже не поддается сомнению. Если они победят загребское "Динамо" в среду, то практически все себе гарантируют и будут иметь шанс выйти даже на вторую строчку в турнирной таблице.
Однако у их соперников будет своя мотивация, они продолжают борьбу за топ-24 и сейчас занимают последнее место, которое позволяет попасть в плей-офф раунда.
Новости "Арсенала"
"Канониры" находятся в карусельной форме, то есть постоянные качели - это то, что сопровождает команду Артеты в последние недели, хотя игра все еще на достойном уровне, несмотря на потерю Букайо Сака из-за травмы.
Они идут на второй строчке в чемпионате Англии, на третьей строчке в Лиге Чемпионов. То есть дела у команды идут неплохо, но стабильности все еще не хватает. За последние 5 матчей у них только одна победа, произошла она в принципиальном матче против "Тоттенхэма" (2:1). А все остальные матчи - в том или ином смысле получились провальными.
Сначала не смогли обыграть "Брайтон" в АПЛ (1:1), там многое решил пенальти в пользу "чаек", но тем не менее, сыграли не лучшим образом. Далее был первый матч полуфинала Кубка Лиги против "Ньюкасла" и они проиграли 0:2 на своем поле. Затем вылет из Кубка Англии в серии пенальти от "Манчестер Юнайтед", хотя там они выглядели сильнее, отчасти не повезло. Ну и в прошлом туре "канониры" должны были забирать свое в матче против "Виллы", но соперник за 10 минут перевернул все с ног на голову, поэтому ничья 2:2. Это была серия из 4 домашних матчей подряд, завтра будет 5-й такой матч, пока что только одна победа.
Новости загребского "Динамо"
Команда Фабио Каннаваро ушла на зимний перерыв 23 декабря и для того, чтобы поддерживать форму и подготовиться к матчу Лиги Чемпионов, они играли товарищеские матчи. То есть в официальных матчах хорватов мы не видели давненько. Каннаваро только возглавил команду и это будет его первый матч во главе хорватского клуба.
В чемпионате пока что не все в порядке, ведь они идут на третьей строчке и там нужно срочно исправлять ситуацию. А в Лиге Чемпионов они на 24-м месте, которое позволяет выйти дальше, но его еще нужно сохранить, а сделать это будет чрезвычайно сложно.
В рамках подготовки к этому матчу они провели три товарищеских спарринга. Один из них был как раз против донецкого "Шахтера", там все завершилось вничью 2:2. Также они обыграли польский "Лех" из Познани, а неделю назад сыграли вничью с "Ягеллонией" (1:1). Помогли ли эти товарищеские матчи подготовиться хорватам к такому ответственному матчу? Вскоре увидим.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|6
|6
|0
|0
|13-1
|18
|2
|"Барселона"
|6
|5
|0
|1
|21-7
|15
|3
|"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|4
|"Байер"
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|5
|"Астон Вилла"
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|6
|"Интер"
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|7
|"Брест"
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|8
|"Лилль"
|6
|4
|1
|1
|10-7
|13
|9
|"Боруссия"
|6
|4
|0
|2
|18-9
|12
|10
|"Бавария"
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|11
|"Атлетико"
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|12
|"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|13
|"Аталанта"
|6
|3
|2
|1
|13-4
|11
|14
|"Ювентус"
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|15
|"Бенфика"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|16
|"Монако"
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|17
|"Спортинг"
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|18
|"Фейеноорд"
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|19
|"Брюгге"
|6
|3
|1
|2
|6-8
|10
|20
|Реал
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|21
|"Селтик"
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|22
|"Манчестер Сити"
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|23
|ПСВ
|6
|2
|2
|2
|10-8
|8
|24
|Динамо
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|26
|"Штутгарт"
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|27
|Шахтер
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|28
|"Спарта"
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|29
|Штурм
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|6
|1
|0
|5
|10-19
|3
|32
|"Зальцбург"
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|33
|"Болонья"
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|34
|"РБ Лейпциг"
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|"Слован"
|6
|0
|0
|6
|5-21
|0
|36
|"Янг Бойз"
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
Личные встречи
24.11.15 ЛЧ "Арсенал" — "Динамо" 3:0
16.09.15 ЛЧ "Динамо" — "Арсенал" 2:1
23.08.06 ЛЧ "Арсенал" — "Динамо" 2:1
08.08.06 ЛЧ "Динамо" — "Арсенал" 0:3
Цифры и факты
- Во всех 4 матчах между "Арсеналом" и загребским "Динамо" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Арсенал" выиграл каждый из трех домашних матчей в этом сезоне Лиги Чемпионов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Микель Артета не сможет рассчитывать на помощь Бена Уайта, Такехиро Томиясу, Габриэла Жезуса, Итана Нванера и Уильяма Салиба. Все они травмированы. Также под вопросом готовность Риккардо Калафиори.
Фабио Каннаваро дебютирует на тренерском мостике без Бруно Петковича, Йосипа Мишича и Петара Сучича. Они травмированы и не готовы играть.
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Патрей, Тимбер, Габриэл, Льюис-Скелли — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Мартинелли, Хаверц, Троссар
"Динамо", 4-2-3-1: Загорац — Мохаррами, Теофиль-Катрин, Торренте, Пьер-Габриэл — Качавенда, Рог — Мбуку, Стойкович, Пьяца — Куленович
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Арсеналом" и загребским "Динамо" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:0. Хорватский клуб проводит не лучший сезон, хотя и сохраняет шансы на выход в плей-офф раунда Лиги Чемпионов. У них проблемы в чемпионате, у них новый главный тренер. Вряд ли они будут готовы к испытанию на "Эмирейтс", поэтому здесь трудно прогнозировать что-то, кроме спокойной победы "канониров", которые, почти наверняка, гарантируют себе 1/8 финала после этого матча.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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