Лига Чемпионов, 7-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Манчестер Сити 22:00

Трансляция – Megogо

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ПСЖ

У ПСЖ был самый трудный жребий среди всех участников обновленной Лиги Чемпионов, но это вряд ли может служить оправданием их пребыванию за пределами топ-24. В стартовых 6 турах парижане ни разу не выиграли два матча кряду. От зоны плей-офф их отделяет всего пункт, но уровень соперников в заключительных турах не может не устрашать, – впереди и завязавший с откровенным селфхармом "Манчестер Сити", и крайне некомфортный стилистически "Штутгарт" с их агрессивным прессингом.

Но некоторые поводы для оптимизма имеются. С начала декабря ПСЖ выиграл 8 матчей кряду во всех турнирах. Уровень сопротивления по меркам Лиги 1 был приличный: две игры с "Монако", две с "Лансом", легкий успех против "Лиона". Но насколько все это показательно перед большим матчем в ЛЧ – вопрос. Ранее с соперникам схожего уровня Париж не имел шансов – проиграл и "Арсеналу" (2:0), и "Баварии" (1:0) даже без намека на контригру.

Кадровых потерь кроме резервиста Мбайя у ПСЖ нет. Недоступен только 70-миллионный новичок Хвича Кварацхелия, который сможет сыграть только в раунде плей-офф. Если парижане, конечно же, туда выйдут. В случае получения желтой карточки Фабиан и Мендеш пропустят финальный тур.

Манчестер Сити

С момента травмы Родри "Манчестер Сити" постиг настоящий кризис, самого крупного за всю английскую эпоху карьеры Хосепа Гвардиолы. За это время у "горожан" были атипичные серии поражений – в октябре из 5 подряд, в декабря последовательно слили "Ювентусу" (2:0), МЮ (1:2) и "Астон Вилле" (2:1). В последние недели календарь был снисходительнее, и восстановить уверенность помогли разгромы "Селфорда" (8:0), "Ипсвича" (0:6) в последнем туре и всего 4 победы в 5 играх.

В новом году "Манчестер Сити" снова ожил в атаке, набрали форму лидеры Холанд (4 гола в 4 матчах АПЛ) и КДБ (4 в трех турах). Но стабильности страшно не хватает, плюс МС больше не может законтролировать соперника до смерти. И все еще регулярно проваливается при переходах в защиту, чем парижане могут воспользоваться. Положение в таблице ненадежное – всего на пункт опережают ПСЖ, а потому права на ошибку больше нет.

К проблеме в опорной зоне "горожан" добавились кадровые потери в защите. Джон Стоунз точно не сыграет из-за травмы стопы, также под вопросом участие в матче Натана Аке. Молодой талант Бобб тоже в лазарете. Угроз для дисквалификации нет.

Ориентировочные составы

"ПСЖ": Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш – Ли Кан Ин, Дембеле, Барколя

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол – Ковачич, Бернарду Силва – Фоден, Де Брюйне, Доку – Холанд

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 11 "Атлетико" 6 4 0 2 14-10 12 12 "Милан" 6 4 0 2 12-9 12 13 "Аталанта" 6 3 2 1 13-4 11 14 "Ювентус" 6 3 2 1 9-5 11 15 "Бенфика" 6 3 1 2 10-7 10 16 "Монако" 6 3 1 2 12-10 10 17 "Спортинг" 6 3 1 2 11-9 10 18 "Фейеноорд" 6 3 1 2 14-15 10 19 "Брюгге" 6 3 1 2 6-8 10 20 Реал 6 3 0 3 12-11 9 21 "Селтик" 6 2 3 1 10-10 9 22 "Манчестер Сити" 6 2 2 2 13-9 8 23 ПСВ 6 2 2 2 10-8 8 24 Динамо 6 2 2 2 10-15 8 25 "Пари Сен-Жермен" 6 2 1 3 6-6 7 26 "Штутгарт" 6 2 1 3 9-12 7 27 Шахтер 6 1 1 4 5-13 4

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Манчестер Сити от UA-Футбол

"Манчестер Сити" очень вовремя набрал форму, не проиграв в 5 последних матчах и забив 20 в последних четырех. ПСЖ же в этой ЛЧ осилил только "Жирону" и "Зальцбург", и без шансов влетал топам. Команда Энрике так и не научилась адаптироваться к сценариям, где они не могут железно играть первым номером. А игра без чистого форварда может стать подарком для их соперника. Ставка: победа "Манчестер Сити" с коэффициентом 2.70.