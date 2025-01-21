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Шутки кончились. ПСЖ – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 22.01.2025
Битва мешков с каталонскими военачальниками
Eurosport
Лига Чемпионов, 7-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Манчестер Сити 22:00
Трансляция – Megogо
ПСЖ
У ПСЖ был самый трудный жребий среди всех участников обновленной Лиги Чемпионов, но это вряд ли может служить оправданием их пребыванию за пределами топ-24. В стартовых 6 турах парижане ни разу не выиграли два матча кряду. От зоны плей-офф их отделяет всего пункт, но уровень соперников в заключительных турах не может не устрашать, – впереди и завязавший с откровенным селфхармом "Манчестер Сити", и крайне некомфортный стилистически "Штутгарт" с их агрессивным прессингом.
Но некоторые поводы для оптимизма имеются. С начала декабря ПСЖ выиграл 8 матчей кряду во всех турнирах. Уровень сопротивления по меркам Лиги 1 был приличный: две игры с "Монако", две с "Лансом", легкий успех против "Лиона". Но насколько все это показательно перед большим матчем в ЛЧ – вопрос. Ранее с соперникам схожего уровня Париж не имел шансов – проиграл и "Арсеналу" (2:0), и "Баварии" (1:0) даже без намека на контригру.
Кадровых потерь кроме резервиста Мбайя у ПСЖ нет. Недоступен только 70-миллионный новичок Хвича Кварацхелия, который сможет сыграть только в раунде плей-офф. Если парижане, конечно же, туда выйдут. В случае получения желтой карточки Фабиан и Мендеш пропустят финальный тур.
Манчестер Сити
С момента травмы Родри "Манчестер Сити" постиг настоящий кризис, самого крупного за всю английскую эпоху карьеры Хосепа Гвардиолы. За это время у "горожан" были атипичные серии поражений – в октябре из 5 подряд, в декабря последовательно слили "Ювентусу" (2:0), МЮ (1:2) и "Астон Вилле" (2:1). В последние недели календарь был снисходительнее, и восстановить уверенность помогли разгромы "Селфорда" (8:0), "Ипсвича" (0:6) в последнем туре и всего 4 победы в 5 играх.
В новом году "Манчестер Сити" снова ожил в атаке, набрали форму лидеры Холанд (4 гола в 4 матчах АПЛ) и КДБ (4 в трех турах). Но стабильности страшно не хватает, плюс МС больше не может законтролировать соперника до смерти. И все еще регулярно проваливается при переходах в защиту, чем парижане могут воспользоваться. Положение в таблице ненадежное – всего на пункт опережают ПСЖ, а потому права на ошибку больше нет.
К проблеме в опорной зоне "горожан" добавились кадровые потери в защите. Джон Стоунз точно не сыграет из-за травмы стопы, также под вопросом участие в матче Натана Аке. Молодой талант Бобб тоже в лазарете. Угроз для дисквалификации нет.
Ориентировочные составы
"ПСЖ": Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш – Ли Кан Ин, Дембеле, Барколя
"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол – Ковачич, Бернарду Силва – Фоден, Де Брюйне, Доку – Холанд
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|11
|"Атлетико"
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|12
|"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|13
|"Аталанта"
|6
|3
|2
|1
|13-4
|11
|14
|"Ювентус"
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|15
|"Бенфика"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|16
|"Монако"
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|17
|"Спортинг"
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|18
|"Фейеноорд"
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|19
|"Брюгге"
|6
|3
|1
|2
|6-8
|10
|20
|Реал
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|21
|"Селтик"
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|22
|"Манчестер Сити"
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|23
|ПСВ
|6
|2
|2
|2
|10-8
|8
|24
|Динамо
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|26
|"Штутгарт"
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|27
|Шахтер
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ПСЖ – Манчестер Сити от UA-Футбол
"Манчестер Сити" очень вовремя набрал форму, не проиграв в 5 последних матчах и забив 20 в последних четырех. ПСЖ же в этой ЛЧ осилил только "Жирону" и "Зальцбург", и без шансов влетал топам. Команда Энрике так и не научилась адаптироваться к сценариям, где они не могут железно играть первым номером. А игра без чистого форварда может стать подарком для их соперника. Ставка: победа "Манчестер Сити" с коэффициентом 2.70.
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