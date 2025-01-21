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Фейенорд - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025

Лига Чемпионов

Претенденты на прямое попадание в 1/8

Фейенорд - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют между собой "Фейенорд" и "Бавария". Команды уже имеют в активе много очков, но их не хватает для выхода в 1/8.

Содержание

Лига чемпионов. 7 тур

22.01.2025. Де Кейп (Роттердам)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Фейенорд - Бавария. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6

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Трансляція матчу Феєнорд - Баварія
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Фейенорд

Трудно сказать насколько успешно складывается сезон для роттердамцев. Весь вопрос в том, соответствуют ли амбициям клуба 18-е место в Лиге чемпионов, которое он имеет прямо сейчас. К слову, эта позиция может вывести их в раунд 1/16. Вроде и неплохо - проходишь дальше.

Но на ней еще нужно удержаться. 2 тура, которые остались, могут перевернуть все с ног на голову. А впереди у нидерландцев очень крутые "Бавария" и "Лилль". Стабильности в выступлениях "Фейеноорда" нет. Могут без шансов проиграть "Байеру" (0:4), затем победить крепкую "Бенфику" (3:1), еще позже уступить "Зальцбургу" (1:3), а через время сыграть вничью с "Манчестер Сити" (3:3).

В Эредивизи команда тоже не может показать свой максимум. Сейчас всего 4-е место, с большей вероятностью упасть еще ниже, чем подняться. В Кубке Нидерландов пока все спокойно - зашли в четвертьфинал.

С "Баварией" не смогут помочь Гартман, Мвула Лотомба и Надже. Под вопросом из-за травм Хван Ин Пом и Тимбер.

Бавария

У мюнхенцев, в принципе, дела идут хорошо. Последние 4 матча команда победила (если взять еще и спарринг - то 5). Лить критику на Компани сейчас оснований нет.

После 18-ти туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге. Прошлогодний чемпион "Байер" наступает на пятки - он на расстоянии в 4 зачетных пункта. В родном чемпионате мюнхенцы чувствуют себя очень хорошо - за ними лучшая атака и защита лиги (56:15). Причем с большим отрывом.

Единственная неприятность - "Бавария" покинула Кубок Германии уже на этапе 1/8 финала. Да, снова тот "Байер". Снова Леверкузен "взул" гегемона страны.

В Лиге чемпионов "Бавария" на 10-й позиции. Из интересных результатов - разгромно проиграли "Барселоне" (1:4). но победили "ПСЖ" (1:0). А в последнем туре не оставили шансов "Шахтеру" (1:5). К сожалению, для нас.

В среду мюнхенцы будут бороться без Боэ, Бухманна, Ито, Пальиньи и Переца.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Фейеноорда:

18.01. Виллем ІІ - Фейенорд 1:1 (Эредивизи)
15.01. Райнсбургсе Бойс - Фейенорд 1:4 (Кубок Нидерландов)
12.01. Фейенорд - Утрехт 1:2 (Эредивизи)

  • Последние 3 встречи Баварии:

18.01. Бавария - Вольфсбург 3:2 (Бундеслига)
15.01. Бавария - Хоффенхайм 5:0 (Бундеслига)
11.01. Боруссия М - Бавария 0:1 (Бундеслига)

  • Последние очные встречи:

2001. Бавария - Фейенорд 3:1 (Лига чемпионов)
2001. Фейенорд - Бавария 2:2 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 6 6 0 0 13-1 18
2 Барселона "Барселона" 6 5 0 1 21-7 15
3 Арсенал "Арсенал" 6 4 1 1 11-2 13
4 Байер "Байер" 6 4 1 1 12-5 13
5 Астон Вилла "Астон Вилла" 6 4 1 1 9-3 13
6 Интер "Интер" 6 4 1 1 7-1 13
7 Брест "Брест" 6 4 1 1 10-6 13
8 Лилль "Лилль" 6 4 1 1 10-7 13
9 Боруссия "Боруссия" 6 4 0 2 18-9 12
10 Бавария "Бавария" 6 4 0 2 17-8 12
11 Атлетико "Атлетико" 6 4 0 2 14-10 12
12 Милан "Милан" 6 4 0 2 12-9 12
13 Аталанта "Аталанта" 6 3 2 1 13-4 11
14 Ювентус "Ювентус" 6 3 2 1 9-5 11
15 Бенфика "Бенфика" 6 3 1 2 10-7 10
16 Монако "Монако" 6 3 1 2 12-10 10
17 Спортинг "Спортинг" 6 3 1 2 11-9 10
18 Фейеноорд "Фейеноорд" 6 3 1 2 14-15 10
19 Брюгге "Брюгге" 6 3 1 2 6-8 10
20 Реал Реал 6 3 0 3 12-11 9
21 Селтик "Селтик" 6 2 3 1 10-10 9
22 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 6 2 2 2 13-9 8
23 ПСВ ПСВ 6 2 2 2 10-8 8
24 Динамо Динамо 6 2 2 2 10-15 8
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 6 2 1 3 6-6 7
26 Штутгарт "Штутгарт" 6 2 1 3 9-12 7
27 Шахтер Шахтер 6 1 1 4 5-13 4
28 Спарта "Спарта" 6 1 1 4 7-18 4
29 Штурм Штурм 6 1 0 5 4-9 3
30 Жирона Жирона 6 1 0 5 4-10 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 6 1 0 5 10-19 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 6 1 0 5 3-18 3
33 Болонья "Болонья" 6 0 2 4 1-7 2
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 6 0 0 6 6-13 0
35 Слован "Слован" 6 0 0 6 5-21 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 6 0 0 6 3-22 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
6.90
5.50
1.40
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Прогноз на матч Фейенорд - Бавария от UA-Футбол

Нидерландцы - нестабильны, а немцы в хорошей форме. К тому же, "Бавария" является грандом мирового футбола. Шансов у хозяев немного. Поставим на ТБ 2,5 с триумфом гостей.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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