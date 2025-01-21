Фейенорд - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025

В предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют между собой "Фейенорд" и "Бавария". Команды уже имеют в активе много очков, но их не хватает для выхода в 1/8.

Лига чемпионов. 7 тур

22.01.2025. Де Кейп (Роттердам)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Фейенорд - Бавария. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6

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Фейенорд

Трудно сказать насколько успешно складывается сезон для роттердамцев. Весь вопрос в том, соответствуют ли амбициям клуба 18-е место в Лиге чемпионов, которое он имеет прямо сейчас. К слову, эта позиция может вывести их в раунд 1/16. Вроде и неплохо - проходишь дальше.

Но на ней еще нужно удержаться. 2 тура, которые остались, могут перевернуть все с ног на голову. А впереди у нидерландцев очень крутые "Бавария" и "Лилль". Стабильности в выступлениях "Фейеноорда" нет. Могут без шансов проиграть "Байеру" (0:4), затем победить крепкую "Бенфику" (3:1), еще позже уступить "Зальцбургу" (1:3), а через время сыграть вничью с "Манчестер Сити" (3:3).

В Эредивизи команда тоже не может показать свой максимум. Сейчас всего 4-е место, с большей вероятностью упасть еще ниже, чем подняться. В Кубке Нидерландов пока все спокойно - зашли в четвертьфинал.

С "Баварией" не смогут помочь Гартман, Мвула Лотомба и Надже. Под вопросом из-за травм Хван Ин Пом и Тимбер.

Бавария

У мюнхенцев, в принципе, дела идут хорошо. Последние 4 матча команда победила (если взять еще и спарринг - то 5). Лить критику на Компани сейчас оснований нет.

После 18-ти туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге. Прошлогодний чемпион "Байер" наступает на пятки - он на расстоянии в 4 зачетных пункта. В родном чемпионате мюнхенцы чувствуют себя очень хорошо - за ними лучшая атака и защита лиги (56:15). Причем с большим отрывом.

Единственная неприятность - "Бавария" покинула Кубок Германии уже на этапе 1/8 финала. Да, снова тот "Байер". Снова Леверкузен "взул" гегемона страны.

В Лиге чемпионов "Бавария" на 10-й позиции. Из интересных результатов - разгромно проиграли "Барселоне" (1:4). но победили "ПСЖ" (1:0). А в последнем туре не оставили шансов "Шахтеру" (1:5). К сожалению, для нас.

В среду мюнхенцы будут бороться без Боэ, Бухманна, Ито, Пальиньи и Переца.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Фейеноорда:

18.01. Виллем ІІ - Фейенорд 1:1 (Эредивизи)

15.01. Райнсбургсе Бойс - Фейенорд 1:4 (Кубок Нидерландов)

12.01. Фейенорд - Утрехт 1:2 (Эредивизи)

Последние 3 встречи Баварии:

18.01. Бавария - Вольфсбург 3:2 (Бундеслига)

15.01. Бавария - Хоффенхайм 5:0 (Бундеслига)

11.01. Боруссия М - Бавария 0:1 (Бундеслига)

Последние очные встречи:

2001. Бавария - Фейенорд 3:1 (Лига чемпионов)

2001. Фейенорд - Бавария 2:2 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фейенорд - Бавария от UA-Футбол

Нидерландцы - нестабильны, а немцы в хорошей форме. К тому же, "Бавария" является грандом мирового футбола. Шансов у хозяев немного. Поставим на ТБ 2,5 с триумфом гостей.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша