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Фейенорд - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
Претенденты на прямое попадание в 1/8
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют между собой "Фейенорд" и "Бавария". Команды уже имеют в активе много очков, но их не хватает для выхода в 1/8.
Лига чемпионов. 7 тур
22.01.2025. Де Кейп (Роттердам)
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
Фейенорд - Бавария. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6
Фейенорд
Трудно сказать насколько успешно складывается сезон для роттердамцев. Весь вопрос в том, соответствуют ли амбициям клуба 18-е место в Лиге чемпионов, которое он имеет прямо сейчас. К слову, эта позиция может вывести их в раунд 1/16. Вроде и неплохо - проходишь дальше.
Но на ней еще нужно удержаться. 2 тура, которые остались, могут перевернуть все с ног на голову. А впереди у нидерландцев очень крутые "Бавария" и "Лилль". Стабильности в выступлениях "Фейеноорда" нет. Могут без шансов проиграть "Байеру" (0:4), затем победить крепкую "Бенфику" (3:1), еще позже уступить "Зальцбургу" (1:3), а через время сыграть вничью с "Манчестер Сити" (3:3).
В Эредивизи команда тоже не может показать свой максимум. Сейчас всего 4-е место, с большей вероятностью упасть еще ниже, чем подняться. В Кубке Нидерландов пока все спокойно - зашли в четвертьфинал.
С "Баварией" не смогут помочь Гартман, Мвула Лотомба и Надже. Под вопросом из-за травм Хван Ин Пом и Тимбер.
Бавария
У мюнхенцев, в принципе, дела идут хорошо. Последние 4 матча команда победила (если взять еще и спарринг - то 5). Лить критику на Компани сейчас оснований нет.
После 18-ти туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге. Прошлогодний чемпион "Байер" наступает на пятки - он на расстоянии в 4 зачетных пункта. В родном чемпионате мюнхенцы чувствуют себя очень хорошо - за ними лучшая атака и защита лиги (56:15). Причем с большим отрывом.
Единственная неприятность - "Бавария" покинула Кубок Германии уже на этапе 1/8 финала. Да, снова тот "Байер". Снова Леверкузен "взул" гегемона страны.
В Лиге чемпионов "Бавария" на 10-й позиции. Из интересных результатов - разгромно проиграли "Барселоне" (1:4). но победили "ПСЖ" (1:0). А в последнем туре не оставили шансов "Шахтеру" (1:5). К сожалению, для нас.
В среду мюнхенцы будут бороться без Боэ, Бухманна, Ито, Пальиньи и Переца.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Фейеноорда:
18.01. Виллем ІІ - Фейенорд 1:1 (Эредивизи)
15.01. Райнсбургсе Бойс - Фейенорд 1:4 (Кубок Нидерландов)
12.01. Фейенорд - Утрехт 1:2 (Эредивизи)
- Последние 3 встречи Баварии:
18.01. Бавария - Вольфсбург 3:2 (Бундеслига)
15.01. Бавария - Хоффенхайм 5:0 (Бундеслига)
11.01. Боруссия М - Бавария 0:1 (Бундеслига)
- Последние очные встречи:
2001. Бавария - Фейенорд 3:1 (Лига чемпионов)
2001. Фейенорд - Бавария 2:2 (Лига чемпионов)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|6
|6
|0
|0
|13-1
|18
|2
|"Барселона"
|6
|5
|0
|1
|21-7
|15
|3
|"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|4
|"Байер"
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|5
|"Астон Вилла"
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|6
|"Интер"
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|7
|"Брест"
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|8
|"Лилль"
|6
|4
|1
|1
|10-7
|13
|9
|"Боруссия"
|6
|4
|0
|2
|18-9
|12
|10
|"Бавария"
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|11
|"Атлетико"
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|12
|"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|13
|"Аталанта"
|6
|3
|2
|1
|13-4
|11
|14
|"Ювентус"
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|15
|"Бенфика"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|16
|"Монако"
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|17
|"Спортинг"
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|18
|"Фейеноорд"
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|19
|"Брюгге"
|6
|3
|1
|2
|6-8
|10
|20
|Реал
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|21
|"Селтик"
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|22
|"Манчестер Сити"
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|23
|ПСВ
|6
|2
|2
|2
|10-8
|8
|24
|Динамо
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|26
|"Штутгарт"
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|27
|Шахтер
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|28
|"Спарта"
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|29
|Штурм
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|6
|1
|0
|5
|10-19
|3
|32
|"Зальцбург"
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|33
|"Болонья"
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|34
|"РБ Лейпциг"
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|"Слован"
|6
|0
|0
|6
|5-21
|0
|36
|"Янг Бойз"
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Фейенорд - Бавария от UA-Футбол
Нидерландцы - нестабильны, а немцы в хорошей форме. К тому же, "Бавария" является грандом мирового футбола. Шансов у хозяев немного. Поставим на ТБ 2,5 с триумфом гостей.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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