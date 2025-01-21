Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селтик - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Селтиком" и "Янг Бойз" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
22 января. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
Швейцарский "Янг Бойз", который не смог обеспечить себе хоть какие-то шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, отправляется в Шотландию, где в матче седьмого тура на этапе лиги сыграет с "Селтиком". Команда Брендана Роджерса пока занимает 21-е место в общей турнирной таблице, однако за два матча многое может измениться.
Новости "Селтика"
У "Селтика" неплохое турнирное положение в Лиге чемпионов. Шотландцы набрали 9 очков в предыдущих шести матчах, при этом проиграв лишь однажды, с дортмундской "Боруссией" на выезде, но с очень унизительным счетом — 7:1. На домашней арене у подопечных Роджерса дела продвигаются очень даже хорошо: 60 набранных очков в 23 матчах чемпионата, 19 побед и лишь одно поражение. Также недавно "кельты" прошли "Килмарнок" (2:1) в 1/16 финала Кубка.
Если посмотреть на последние пять матчей "Селтика" в чемпионате, то можно сказать, что пони пребывают в хорошей форме, одержав три победы в матчах с "Росс Каунти" (4:1), "Данди Юнайтед" (2:0) и "Сент-Мирреном" (3:0). До этого было выездное поражение в дерби с "Рейнджерс" с сенсационным счетом 3:0, однако результат этой игры практически никак не влияет на борьбу за титул Шотландской Премьер-лиги. Еще был матч с "Данди", который завершился результативной ничьей — 3:3. В этой игре "Селтику" удивительным образом удалось спастись от поражения на последних минутах.
В целом, во всех этих матчах, о которых было сказано выше, "Селтик" доминировал по игре, но им не всегда все удавалось с точки зрения результатов. Единственным исключением была игра с "рейнджерами", где все пошло не по плану, и "кельты" с треском провалились в принципиальном противостоянии. В Лиге чемпионов "кельты" набрали неплохой ход после безумной победы над "РБ Лейпциг" (3:1). Они играют в своем привычном стиле, однако пару раз тоже оступились, не забив ни одного гола загребскому "Динамо" (0:0) в шестом туре, и не сумев обыграть бельгийский "Брюгге" (1:1) в туре до этого.
Новости "Янг Бойз"
"Янг Бойз" — худшая команда Лиги чемпионов в этом сезоне после шести сыгранных туров. Команда из Берна не то, чтобы не выиграла ни одного матча, она не набрала ни одного очка, проиграв все свои матчи с общим счетом 3:22. Соответственно, "желто-черные" находятся на самом дне турнирной таблицы, не имея надежд на попадание в плей-офф.
В своем последнем матче подопечные Джорджо Контини, который лишь в конце декабря возглавил команду, сыграли вничью со счетом 0:0 на своем поле с "Винтертуром", откровенным аутсайдером швейцарской Суперлиги. До этого исполняющим обязанности главного тренера был Жоэль Маньин, который смог поднять команду с последнего места на 9-е в местном чемпионате после увольнения Патрика Рамена. Накануне рождественских праздников в Швейцарии была довольно-таки длительная пауза в соревнованиях национального уровня, поэтому "Янг Бойз" провел четыре товарищеских поединка с румынским "Шепши" (4:1), "Ганновером" (1:2), "Лудогорцем" (0:1) и местным "Билем" (6:0). В пяти последних официальных матчах столичные "парни" одержали две тяжелые победы над "Серветтом" (2:1) в чемпионате и "Шаффхаузеном" (1:0) из низшего дивизиона в Кубке.
Есть высокая вероятность того, что "Янг Бойз" так и останется с "бубликом" напротив графы с количеством очков, набранных в этом сезоне Лиги чемпионов, хоть следующие два соперника, "Селтик" и "Црвена Звезда", выглядят не так угрожающе.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|6
|6
|0
|0
|13-1
|18
|2
|"Барселона"
|6
|5
|0
|1
|21-7
|15
|3
|"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|4
|"Байер"
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|5
|"Астон Вилла"
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|6
|"Интер"
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|7
|"Брест"
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|8
|"Лилль"
|6
|4
|1
|1
|10-7
|13
|9
|"Боруссия"
|6
|4
|0
|2
|18-9
|12
|10
|"Бавария"
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|11
|"Атлетико"
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|12
|"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|13
|"Аталанта"
|6
|3
|2
|1
|13-4
|11
|14
|"Ювентус"
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|15
|"Бенфика"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|16
|"Монако"
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|17
|"Спортинг"
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|18
|"Фейеноорд"
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|19
|"Брюгге"
|6
|3
|1
|2
|6-8
|10
|20
|Реал
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|21
|"Селтик"
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|22
|"Манчестер Сити"
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|23
|ПСВ
|6
|2
|2
|2
|10-8
|8
|24
|Динамо
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|26
|"Штутгарт"
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|27
|Шахтер
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|28
|"Спарта"
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|29
|Штурм
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|6
|1
|0
|5
|10-19
|3
|32
|"Зальцбург"
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|33
|"Болонья"
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|34
|"РБ Лейпциг"
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|"Слован"
|6
|0
|0
|6
|5-21
|0
|36
|"Янг Бойз"
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
Личные встречи
29.09.93 ЛЕ "Селтик" — "Янг Бойз" 1:0
14.08.93 ЛЕ "Янг Бойз" — "Селтик" 0:0
Цифры и факты
- "Селтик" не проиграл ни один из последних четырех матчей в Лиге чемпионов;
- "Янг Бойз" пропускал в еврокубках минимум два гола в 5 из 6 последних игр;
- На домашней арене "Селтик" имеет серию из пяти матчей без поражений в Лиге чемпионов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У хозяев этот матч пропустит опытный 33-летний форвард Джеймс Форрест, который в этом сезоне отметился одной результативной передачей в четырех матчах Лиги чемпионов. Также игру с "Янг Бойз" пропустит Один Тьяго Хольм. По сравнению с последним матчем "Селтика" в Кубке Шотландии изменений в стартовой одиннадцатке не предвидится.
Что касается "Янг Бойз", то у гостей на этот поединок под вопросом остается португальский защитник Абду Конте. От тяжелых травм до сих пор восстанавливается Фасине Конте, Кристиан Фасснахт, Сайди Янко и Матс Зайлер. В воротах, вероятнее всего, появится 30-летний Давид фон Бальмос, а не Марвин Келлер.
"Селтик", 4-3-3: Шмейхель — Тейлор, Трасти, Картер-Вікерс, Джонстон — Хатате, Макгрегор, Энгельс — Маэда, Фурухаси, Кюн
"Янг Бойз", 4-2-3-1: фон Балльмоос — Хаджам, Лаупер, Камара, Атекаме — Лакомий, Угринич — Монтейро, Имери, Виржиньюс — Ганвула
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Селтиком" и "Янг Бойз" от UA-Футбол
ТМ 3.5 — 3:0. Безоговорочным фаворитом накануне матча считаются именно хозяева. Трудно не согласиться с таким мнением букмекеров. Однако, что касается забитых голов в этом поединке, по нашему мнению, стоит обратить внимание на турнирную перспективу для "Селтика", который у себя дома может сыграть немного осторожнее. Комфортного преимущества в два-три гола будет достаточно для того, чтобы закрепить свой успех в предыдущих матчах и выйти в стадию плей-офф.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- Известны оценки игроков Динамо в матче против Галатасарая по версии SofaScore и WhoScored
- Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025
- Болонья - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки