Селтик - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025

Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

22 января. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"

Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 8

Швейцарский "Янг Бойз", который не смог обеспечить себе хоть какие-то шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, отправляется в Шотландию, где в матче седьмого тура на этапе лиги сыграет с "Селтиком". Команда Брендана Роджерса пока занимает 21-е место в общей турнирной таблице, однако за два матча многое может измениться.

Новости "Селтика"

У "Селтика" неплохое турнирное положение в Лиге чемпионов. Шотландцы набрали 9 очков в предыдущих шести матчах, при этом проиграв лишь однажды, с дортмундской "Боруссией" на выезде, но с очень унизительным счетом — 7:1. На домашней арене у подопечных Роджерса дела продвигаются очень даже хорошо: 60 набранных очков в 23 матчах чемпионата, 19 побед и лишь одно поражение. Также недавно "кельты" прошли "Килмарнок" (2:1) в 1/16 финала Кубка.

Если посмотреть на последние пять матчей "Селтика" в чемпионате, то можно сказать, что пони пребывают в хорошей форме, одержав три победы в матчах с "Росс Каунти" (4:1), "Данди Юнайтед" (2:0) и "Сент-Мирреном" (3:0). До этого было выездное поражение в дерби с "Рейнджерс" с сенсационным счетом 3:0, однако результат этой игры практически никак не влияет на борьбу за титул Шотландской Премьер-лиги. Еще был матч с "Данди", который завершился результативной ничьей — 3:3. В этой игре "Селтику" удивительным образом удалось спастись от поражения на последних минутах.

В целом, во всех этих матчах, о которых было сказано выше, "Селтик" доминировал по игре, но им не всегда все удавалось с точки зрения результатов. Единственным исключением была игра с "рейнджерами", где все пошло не по плану, и "кельты" с треском провалились в принципиальном противостоянии. В Лиге чемпионов "кельты" набрали неплохой ход после безумной победы над "РБ Лейпциг" (3:1). Они играют в своем привычном стиле, однако пару раз тоже оступились, не забив ни одного гола загребскому "Динамо" (0:0) в шестом туре, и не сумев обыграть бельгийский "Брюгге" (1:1) в туре до этого.

Новости "Янг Бойз"

"Янг Бойз" — худшая команда Лиги чемпионов в этом сезоне после шести сыгранных туров. Команда из Берна не то, чтобы не выиграла ни одного матча, она не набрала ни одного очка, проиграв все свои матчи с общим счетом 3:22. Соответственно, "желто-черные" находятся на самом дне турнирной таблицы, не имея надежд на попадание в плей-офф.

В своем последнем матче подопечные Джорджо Контини, который лишь в конце декабря возглавил команду, сыграли вничью со счетом 0:0 на своем поле с "Винтертуром", откровенным аутсайдером швейцарской Суперлиги. До этого исполняющим обязанности главного тренера был Жоэль Маньин, который смог поднять команду с последнего места на 9-е в местном чемпионате после увольнения Патрика Рамена. Накануне рождественских праздников в Швейцарии была довольно-таки длительная пауза в соревнованиях национального уровня, поэтому "Янг Бойз" провел четыре товарищеских поединка с румынским "Шепши" (4:1), "Ганновером" (1:2), "Лудогорцем" (0:1) и местным "Билем" (6:0). В пяти последних официальных матчах столичные "парни" одержали две тяжелые победы над "Серветтом" (2:1) в чемпионате и "Шаффхаузеном" (1:0) из низшего дивизиона в Кубке.

Есть высокая вероятность того, что "Янг Бойз" так и останется с "бубликом" напротив графы с количеством очков, набранных в этом сезоне Лиги чемпионов, хоть следующие два соперника, "Селтик" и "Црвена Звезда", выглядят не так угрожающе.

Турнирная таблица

Личные встречи

29.09.93 ЛЕ "Селтик" — "Янг Бойз" 1:0

14.08.93 ЛЕ "Янг Бойз" — "Селтик" 0:0

Цифры и факты

"Селтик" не проиграл ни один из последних четырех матчей в Лиге чемпионов;

"Янг Бойз" пропускал в еврокубках минимум два гола в 5 из 6 последних игр;

На домашней арене "Селтик" имеет серию из пяти матчей без поражений в Лиге чемпионов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У хозяев этот матч пропустит опытный 33-летний форвард Джеймс Форрест, который в этом сезоне отметился одной результативной передачей в четырех матчах Лиги чемпионов. Также игру с "Янг Бойз" пропустит Один Тьяго Хольм. По сравнению с последним матчем "Селтика" в Кубке Шотландии изменений в стартовой одиннадцатке не предвидится.

Что касается "Янг Бойз", то у гостей на этот поединок под вопросом остается португальский защитник Абду Конте. От тяжелых травм до сих пор восстанавливается Фасине Конте, Кристиан Фасснахт, Сайди Янко и Матс Зайлер. В воротах, вероятнее всего, появится 30-летний Давид фон Бальмос, а не Марвин Келлер.

"Селтик", 4-3-3: Шмейхель — Тейлор, Трасти, Картер-Вікерс, Джонстон — Хатате, Макгрегор, Энгельс — Маэда, Фурухаси, Кюн

"Янг Бойз", 4-2-3-1: фон Балльмоос — Хаджам, Лаупер, Камара, Атекаме — Лакомий, Угринич — Монтейро, Имери, Виржиньюс — Ганвула

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Селтиком" и "Янг Бойз" от UA-Футбол

ТМ 3.5 — 3:0. Безоговорочным фаворитом накануне матча считаются именно хозяева. Трудно не согласиться с таким мнением букмекеров. Однако, что касается забитых голов в этом поединке, по нашему мнению, стоит обратить внимание на турнирную перспективу для "Селтика", который у себя дома может сыграть немного осторожнее. Комфортного преимущества в два-три гола будет достаточно для того, чтобы закрепить свой успех в предыдущих матчах и выйти в стадию плей-офф.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.