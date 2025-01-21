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Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
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shakhtar.com
Лига чемпионов, седьмой тур
22 января, 19:45. "Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)
Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Встреча команды с нижней части турнирной таблицы против коллектива с топ-8. Однако у "Шахтера" еще есть пусть и теоретические, но шансы на проход в плей-офф. Для этого нужно обязательно побеждать. И только тогда смотреть результаты прямых конкурентов. Без трех очков в Гельзенкирхене на следующий матч – в Дортмунд – на 99% горняки полетят туристами.
Новости Шахтера (Донецк, Украина)
После нескольких недель отпуска "горняки" в начале января возобновили тренировочный процесс. Последний официальный матч был сыгран 16 декабря: подопечные Пушича проиграли "Полесью". В целом же за крайние пять соревновательных поединков "Шахтер" выиграл лишь один (против "Ворсклы") при трех поражениях и одной ничьей.
В период с 9 по 15 января дончане провели на сборах в Турции три спарринга. Начали с трехтаймового товарищеского матча против "Динамо" Загреб, где в итоге была зафиксирована ничья 2:2. А дальше в один день сыграли сразу два полных матча разными составами. Сначала победили "ЦСКА" из Софии, а затем – и "Лудогорец" бывшего тренера Игоря Йовичевича.
За предыдущие шесть туров "Шахтер" набрал четыре очка. Хотя и стоит отметить, что поражение "Арсеналу" было достойным, а победа ПСВ, который отыграл два гола и в итоге победил, вообще стала чудом. Пока к зоне плей-офф не хватает четыре очка. При шести набранных зачетных пунктах в следующих двух матчах – это вполне реальная планка. Но если уж против "Бреста" будут потеряны очки, то и даже на Бога надеяться будет бесполезно.
Кадры номинальных хозяев
Похоже, "Шахтер" все-таки продал Сикана. Остальные потенциальные трансферы пока не состоялись, травмированных тоже нет. Соответственно, остальные физически готовы к этому противостоянию. Однако не сыграет Педриньо: он все еще отбывает дисквалификацию.
Новости Бреста (Брест, Франция)
У французов перерыв был меньше. Скорее, это даже зимние каникулы: всего две недели без футбола. Поэтому пока "Шахтер" тренировался в Турции, "Брест" по полной играл в официальных чемпионатах. В общем в январе уже провел четыре матча.
В последнем из них пираты комфортно победили "Ренн". До этого взяли верх в Лиге 1 над "Лионом", а также прошли в Кубке Франции "Нант". Все положительные результаты были добиты в один мяч. Единственной неудачей этого года является поединок против “Анже”. Сопернику хватило двух ударов в створ, чтобы забить два гола. Зато Брест остался с "баранкой".
Интересно, что во французском чемпионате подопечные Эрика Руа идут на девятом месте, а в Лиге чемпионов перед этим туром они были на седьмой позиции. "Брест" победил "Штурм" Грац (2:1), "Зальцбург" (4:0), ПСВ (1:0), "Спарту" Прагу (2:1), сыграл вничью с "Байером" (1:1) и проиграл только "Барселоне" (0:3). Команда на 99,9% гарантировала себе топ-24, но вполне может и остаться в топ-8. Однако впереди, кроме "Шахтера", еще будет "Реал".
Кадры гостей
Предыдущий матч пропускали Амави, Кулибали, Айдара, Ле Кардиналь, Локо и Мартен – не сыграют они и в этот раз. Но тоже под вопросом Фавр. Приличный список, половина из которого – основные футболисты.
Последние пять матчей Шахтера и Бреста
Последние пять встреч хозяев
- 15.01.25. Лудогорец – Шахтер 0:4 (ТМ)
- 15.01.25. ЦСКА София – Шахтер 0:1 (ТМ)
- 09.01.25. Шахтер – Динамо Загреб 2:2 (ТМ)
- 15.12.24. Полесье – Шахтер 1:0 (УПЛ)
- 10.12.24. Шахтер – Бавария 1:5 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 18.01.25. Ренн – Брест 1:2 (Лига 1)
- 15.01.25. Брест – Нант 2:1 (Кубок Франции)
- 11.01.25. Брест – Лион 2:1 (Лига 1)
- 05.01.25. Анже – Брест 2:0 (Лига 1)
- 21.12.24. Ла-Рош – Брест 0:1 (Кубок Франции)
Очные встречи между соперниками
Команды еще ни разу не играли в очном противостоянии. Это будет дебютная встреча.
Ориентировочные составы на матч
- "Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Крыськив – Зубков, Судаков, Кевин – Эгиналду.
- "Брест": Бизот – Лала, Шардонне, Н'Диаэ, Зогбе – Камара, Фернандеш, Маньетти – Думбия – Ажорк, Бальде.
Турнирная таблица Лиги чемпионов
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|6
|6
|0
|0
|13-1
|18
|2
|
"Барселона"
|6
|5
|0
|1
|21-7
|15
|3
|
"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|4
|
"Байер"
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|5
|
"Астон Вилла"
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|6
|
"Интер"
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|7
|
"Брест"
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|8
|
"Лилль"
|6
|4
|1
|1
|10-7
|13
|9
|
"Боруссия"
|6
|4
|0
|2
|18-9
|12
|10
|
"Бавария"
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|11
|
"Атлетико"
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|12
|
"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|13
|
"Аталанта"
|6
|3
|2
|1
|13-4
|11
|14
|
"Ювентус"
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|15
|
"Бенфика"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|16
|
"Монако"
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|17
|
"Спортинг"
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|18
|
"Фейеноорд"
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|19
|
"Брюгге"
|6
|3
|1
|2
|6-8
|10
|20
|
Реал
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|21
|
"Селтик"
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|22
|
"Манчестер Сити"
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|23
|
ПСВ
|6
|2
|2
|2
|10-8
|8
|24
|
Динамо
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|25
|
"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|26
|
"Штутгарт"
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|27
|
"Шахтер"
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|28
|
"Спарта"
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|29
|
Штурм
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|30
|
Жирона
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|
"Црвена Звезда"
|6
|1
|0
|5
|10-19
|3
|32
|
"Зальцбург"
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|33
|
"Болонья"
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|34
|
"РБ Лейпциг"
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|
"Слован"
|6
|0
|0
|6
|5-21
|0
|36
|
"Янг Бойз"
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Брест
Прогноз на матч Шахтер – Брест от UA-Football
На примере поединка "Динамо" против "Галатасарая" мы увидели, насколько важна свежесть. И как хорошо для тонуса футболистов не два дня добираться до матча, а всего два-три часа самолетом. Это будет время X для игроков "Шахтера". Они в этом сезоне уже не раз хорошо играли и Лиге чемпионов, да еще и результат добывали. Но и "Брест" не просто так идет в топ-8. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,78).
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