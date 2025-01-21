  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025

Лига Чемпионов

Без права на ошибку

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025

shakhtar.com

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, седьмой тур

22 января, 19:45. "Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Шахтар - Брест
Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Содержание

Встреча команды с нижней части турнирной таблицы против коллектива с топ-8. Однако у "Шахтера" еще есть пусть и теоретические, но шансы на проход в плей-офф. Для этого нужно обязательно побеждать. И только тогда смотреть результаты прямых конкурентов. Без трех очков в Гельзенкирхене на следующий матч – в Дортмунд – на 99% горняки полетят туристами.

Новости Шахтера (Донецк, Украина)

После нескольких недель отпуска "горняки" в начале января возобновили тренировочный процесс. Последний официальный матч был сыгран 16 декабря: подопечные Пушича проиграли "Полесью". В целом же за крайние пять соревновательных поединков "Шахтер" выиграл лишь один (против "Ворсклы") при трех поражениях и одной ничьей.

В период с 9 по 15 января дончане провели на сборах в Турции три спарринга. Начали с трехтаймового товарищеского матча против "Динамо" Загреб, где в итоге была зафиксирована ничья 2:2. А дальше в один день сыграли сразу два полных матча разными составами. Сначала победили "ЦСКА" из Софии, а затем – и "Лудогорец" бывшего тренера Игоря Йовичевича.

За предыдущие шесть туров "Шахтер" набрал четыре очка. Хотя и стоит отметить, что поражение "Арсеналу" было достойным, а победа ПСВ, который отыграл два гола и в итоге победил, вообще стала чудом. Пока к зоне плей-офф не хватает четыре очка. При шести набранных зачетных пунктах в следующих двух матчах – это вполне реальная планка. Но если уж против "Бреста" будут потеряны очки, то и даже на Бога надеяться будет бесполезно.

Кадры номинальных хозяев

Похоже, "Шахтер" все-таки продал Сикана. Остальные потенциальные трансферы пока не состоялись, травмированных тоже нет. Соответственно, остальные физически готовы к этому противостоянию. Однако не сыграет Педриньо: он все еще отбывает дисквалификацию.

Новости Бреста (Брест, Франция)

У французов перерыв был меньше. Скорее, это даже зимние каникулы: всего две недели без футбола. Поэтому пока "Шахтер" тренировался в Турции, "Брест" по полной играл в официальных чемпионатах. В общем в январе уже провел четыре матча.

В последнем из них пираты комфортно победили "Ренн". До этого взяли верх в Лиге 1 над "Лионом", а также прошли в Кубке Франции "Нант". Все положительные результаты были добиты в один мяч. Единственной неудачей этого года является поединок против “Анже”. Сопернику хватило двух ударов в створ, чтобы забить два гола. Зато Брест остался с "баранкой".

Интересно, что во французском чемпионате подопечные Эрика Руа идут на девятом месте, а в Лиге чемпионов перед этим туром они были на седьмой позиции. "Брест" победил "Штурм" Грац (2:1), "Зальцбург" (4:0), ПСВ (1:0), "Спарту" Прагу (2:1), сыграл вничью с "Байером" (1:1) и проиграл только "Барселоне" (0:3). Команда на 99,9% гарантировала себе топ-24, но вполне может и остаться в топ-8. Однако впереди, кроме "Шахтера", еще будет "Реал".

Кадры гостей

Предыдущий матч пропускали Амави, Кулибали, Айдара, Ле Кардиналь, Локо и Мартен – не сыграют они и в этот раз. Но тоже под вопросом Фавр. Приличный список, половина из которого – основные футболисты.

Последние пять матчей Шахтера и Бреста

Последние пять встреч хозяев

  • 15.01.25. Лудогорец – Шахтер 0:4 (ТМ)
  • 15.01.25. ЦСКА София – Шахтер 0:1 (ТМ)
  • 09.01.25. Шахтер – Динамо Загреб 2:2 (ТМ)
  • 15.12.24. Полесье – Шахтер 1:0 (УПЛ)
  • 10.12.24. Шахтер – Бавария 1:5 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

  • 18.01.25. Ренн – Брест 1:2 (Лига 1)
  • 15.01.25. Брест – Нант 2:1 (Кубок Франции)
  • 11.01.25. Брест – Лион 2:1 (Лига 1)
  • 05.01.25. Анже – Брест 2:0 (Лига 1)
  • 21.12.24. Ла-Рош – Брест 0:1 (Кубок Франции)

Очные встречи между соперниками

Команды еще ни разу не играли в очном противостоянии. Это будет дебютная встреча.

Ориентировочные составы на матч

  • "Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Крыськив – Зубков, Судаков, Кевин – Эгиналду.
  • "Брест": Бизот – Лала, Шардонне, Н'Диаэ, Зогбе – Камара, Фернандеш, Маньетти – Думбия – Ажорк, Бальде.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 6 6 0 0 13-1 18
2

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 5"Барселона"

 6 5 0 1 21-7 15
3

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 6"Арсенал"

 6 4 1 1 11-2 13
4

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 7"Байер"

 6 4 1 1 12-5 13
5

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 8"Астон Вилла"

 6 4 1 1 9-3 13
6

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 9"Интер"

 6 4 1 1 7-1 13
7

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 10"Брест"

 6 4 1 1 10-6 13
8

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 11"Лилль"

 6 4 1 1 10-7 13
9

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 12"Боруссия"

 6 4 0 2 18-9 12
10

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 13"Бавария"

 6 4 0 2 17-8 12
11

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 14"Атлетико"

 6 4 0 2 14-10 12
12

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 15"Милан"

 6 4 0 2 12-9 12
13

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 16"Аталанта"

 6 3 2 1 13-4 11
14

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 17"Ювентус"

 6 3 2 1 9-5 11
15

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 18"Бенфика"

 6 3 1 2 10-7 10
16

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 19"Монако"

 6 3 1 2 12-10 10
17

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 20"Спортинг"

 6 3 1 2 11-9 10
18

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 21"Фейеноорд"

 6 3 1 2 14-15 10
19

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 22"Брюгге"

 6 3 1 2 6-8 10
20

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 23Реал

 6 3 0 3 12-11 9
21

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 24"Селтик"

 6 2 3 1 10-10 9
22

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 25"Манчестер Сити"

 6 2 2 2 13-9 8
23

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 26ПСВ

 6 2 2 2 10-8 8
24

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 27Динамо

 6 2 2 2 10-15 8
25

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 28"Пари Сен-Жермен"

 6 2 1 3 6-6 7
26

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 29"Штутгарт"

 6 2 1 3 9-12 7
27

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 30"Шахтер"

 6 1 1 4 5-13 4
28

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 31"Спарта"

 6 1 1 4 7-18 4
29

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 32Штурм

 6 1 0 5 4-9 3
30

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 33Жирона

 6 1 0 5 4-10 3
31

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 34"Црвена Звезда"

 6 1 0 5 10-19 3
32

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 35"Зальцбург"

 6 1 0 5 3-18 3
33

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 36"Болонья"

 6 0 2 4 1-7 2
34

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 37"РБ Лейпциг"

 6 0 0 6 6-13 0
35

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 38"Слован"

 6 0 0 6 5-21 0
36

Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025 - изображение 39"Янг Бойз"

 6 0 0 6 3-22 0

Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Брест

Favbet
2.72
3.45
2.63
Узнать больше

Прогноз на матч Шахтер – Брест от UA-Football

На примере поединка "Динамо" против "Галатасарая" мы увидели, насколько важна свежесть. И как хорошо для тонуса футболистов не два дня добираться до матча, а всего два-три часа самолетом. Это будет время X для игроков "Шахтера". Они в этом сезоне уже не раз хорошо играли и Лиге чемпионов, да еще и результат добывали. Но и "Брест" не просто так идет в топ-8. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,78).

По теме
yellow-arrow
Селтик - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025
yellow-arrow
РБ Лейпциг - Спортинг. Анонс и прогноз матча седьмой тур Лиги чемпионов на 22.01.2025
yellow-arrow
Фейенорд - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
Шахтер (Донецк) Брест прогноз UA-Футбол Прогнозы Прогноз
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости