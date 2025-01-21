Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025

Лига чемпионов, седьмой тур

22 января, 19:45. "Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

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Встреча команды с нижней части турнирной таблицы против коллектива с топ-8. Однако у "Шахтера" еще есть пусть и теоретические, но шансы на проход в плей-офф. Для этого нужно обязательно побеждать. И только тогда смотреть результаты прямых конкурентов. Без трех очков в Гельзенкирхене на следующий матч – в Дортмунд – на 99% горняки полетят туристами.

Новости Шахтера (Донецк, Украина)

После нескольких недель отпуска "горняки" в начале января возобновили тренировочный процесс. Последний официальный матч был сыгран 16 декабря: подопечные Пушича проиграли "Полесью". В целом же за крайние пять соревновательных поединков "Шахтер" выиграл лишь один (против "Ворсклы") при трех поражениях и одной ничьей.

В период с 9 по 15 января дончане провели на сборах в Турции три спарринга. Начали с трехтаймового товарищеского матча против "Динамо" Загреб, где в итоге была зафиксирована ничья 2:2. А дальше в один день сыграли сразу два полных матча разными составами. Сначала победили "ЦСКА" из Софии, а затем – и "Лудогорец" бывшего тренера Игоря Йовичевича.

За предыдущие шесть туров "Шахтер" набрал четыре очка. Хотя и стоит отметить, что поражение "Арсеналу" было достойным, а победа ПСВ, который отыграл два гола и в итоге победил, вообще стала чудом. Пока к зоне плей-офф не хватает четыре очка. При шести набранных зачетных пунктах в следующих двух матчах – это вполне реальная планка. Но если уж против "Бреста" будут потеряны очки, то и даже на Бога надеяться будет бесполезно.

Кадры номинальных хозяев

Похоже, "Шахтер" все-таки продал Сикана. Остальные потенциальные трансферы пока не состоялись, травмированных тоже нет. Соответственно, остальные физически готовы к этому противостоянию. Однако не сыграет Педриньо: он все еще отбывает дисквалификацию.

Новости Бреста (Брест, Франция)

У французов перерыв был меньше. Скорее, это даже зимние каникулы: всего две недели без футбола. Поэтому пока "Шахтер" тренировался в Турции, "Брест" по полной играл в официальных чемпионатах. В общем в январе уже провел четыре матча.

В последнем из них пираты комфортно победили "Ренн". До этого взяли верх в Лиге 1 над "Лионом", а также прошли в Кубке Франции "Нант". Все положительные результаты были добиты в один мяч. Единственной неудачей этого года является поединок против “Анже”. Сопернику хватило двух ударов в створ, чтобы забить два гола. Зато Брест остался с "баранкой".

Интересно, что во французском чемпионате подопечные Эрика Руа идут на девятом месте, а в Лиге чемпионов перед этим туром они были на седьмой позиции. "Брест" победил "Штурм" Грац (2:1), "Зальцбург" (4:0), ПСВ (1:0), "Спарту" Прагу (2:1), сыграл вничью с "Байером" (1:1) и проиграл только "Барселоне" (0:3). Команда на 99,9% гарантировала себе топ-24, но вполне может и остаться в топ-8. Однако впереди, кроме "Шахтера", еще будет "Реал".

Кадры гостей

Предыдущий матч пропускали Амави, Кулибали, Айдара, Ле Кардиналь, Локо и Мартен – не сыграют они и в этот раз. Но тоже под вопросом Фавр. Приличный список, половина из которого – основные футболисты.

Последние пять матчей Шахтера и Бреста

Последние пять встреч хозяев

15.01.25. Лудогорец – Шахтер 0:4 (ТМ)

15.01.25. ЦСКА София – Шахтер 0:1 (ТМ)

09.01.25. Шахтер – Динамо Загреб 2:2 (ТМ)

15.12.24. Полесье – Шахтер 1:0 (УПЛ)

10.12.24. Шахтер – Бавария 1:5 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

18.01.25. Ренн – Брест 1:2 (Лига 1)

15.01.25. Брест – Нант 2:1 (Кубок Франции)

11.01.25. Брест – Лион 2:1 (Лига 1)

05.01.25. Анже – Брест 2:0 (Лига 1)

21.12.24. Ла-Рош – Брест 0:1 (Кубок Франции)

Очные встречи между соперниками

Команды еще ни разу не играли в очном противостоянии. Это будет дебютная встреча.

Ориентировочные составы на матч

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Крыськив – Зубков, Судаков, Кевин – Эгиналду.

Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Крыськив – Зубков, Судаков, Кевин – Эгиналду. "Брест": Бизот – Лала, Шардонне, Н'Диаэ, Зогбе – Камара, Фернандеш, Маньетти – Думбия – Ажорк, Бальде.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 6 6 0 0 13-1 18 2 "Барселона" 6 5 0 1 21-7 15 3 "Арсенал" 6 4 1 1 11-2 13 4 "Байер" 6 4 1 1 12-5 13 5 "Астон Вилла" 6 4 1 1 9-3 13 6 "Интер" 6 4 1 1 7-1 13 7 "Брест" 6 4 1 1 10-6 13 8 "Лилль" 6 4 1 1 10-7 13 9 "Боруссия" 6 4 0 2 18-9 12 10 "Бавария" 6 4 0 2 17-8 12 11 "Атлетико" 6 4 0 2 14-10 12 12 "Милан" 6 4 0 2 12-9 12 13 "Аталанта" 6 3 2 1 13-4 11 14 "Ювентус" 6 3 2 1 9-5 11 15 "Бенфика" 6 3 1 2 10-7 10 16 "Монако" 6 3 1 2 12-10 10 17 "Спортинг" 6 3 1 2 11-9 10 18 "Фейеноорд" 6 3 1 2 14-15 10 19 "Брюгге" 6 3 1 2 6-8 10 20 Реал 6 3 0 3 12-11 9 21 "Селтик" 6 2 3 1 10-10 9 22 "Манчестер Сити" 6 2 2 2 13-9 8 23 ПСВ 6 2 2 2 10-8 8 24 Динамо 6 2 2 2 10-15 8 25 "Пари Сен-Жермен" 6 2 1 3 6-6 7 26 "Штутгарт" 6 2 1 3 9-12 7 27 "Шахтер" 6 1 1 4 5-13 4 28 "Спарта" 6 1 1 4 7-18 4 29 Штурм 6 1 0 5 4-9 3 30 Жирона 6 1 0 5 4-10 3 31 "Црвена Звезда" 6 1 0 5 10-19 3 32 "Зальцбург" 6 1 0 5 3-18 3 33 "Болонья" 6 0 2 4 1-7 2 34 "РБ Лейпциг" 6 0 0 6 6-13 0 35 "Слован" 6 0 0 6 5-21 0 36 "Янг Бойз" 6 0 0 6 3-22 0

Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Брест

Прогноз на матч Шахтер – Брест от UA-Football

На примере поединка "Динамо" против "Галатасарая" мы увидели, насколько важна свежесть. И как хорошо для тонуса футболистов не два дня добираться до матча, а всего два-три часа самолетом. Это будет время X для игроков "Шахтера". Они в этом сезоне уже не раз хорошо играли и Лиге чемпионов, да еще и результат добывали. Но и "Брест" не просто так идет в топ-8. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,78).