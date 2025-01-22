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Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025
Спарта - Интер: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.01.25 ⋊ Лига Чемпионов онлайн на UA-Футбол
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Отличная возможность для "Интера" обеспечить себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пробовать помешать выполнить эту задачу "нерадзурри" будет пражская "Спарта", у которой еще есть теоретические шансы на попадание в плей-офф.
"Спарта" – "Интер" 22:00
Лига Чемпионов. 7-й тур
22 января. Прага. "Дженерали Арена"
Арбитр: Раду Петреску (Румыния).
Видеотрансляция: Megogo 7
"Спарта": последние новости
Текущий розыгрыш Лиги чемпионов "Спарта" начала с разгрома "Зальцбурга" (3:0) и ничьи с вице-чемпионом Германии "Штутгартом" (1:1).
Правда, с тех пор подопечные Ларса Фрииса не заработали ни одного очка за четыре матча, пропустив 11 мячей от "Манчестер Сити" (0:6) и "Атлетико" (0:5), а также уступив "Бресту" (1:2) и "Фейеноорду" (2:4).
В плей-офф ЛЧ шансы попасть у "Спарты" еще остались, но для этого им надо в оставшихся турах обыгрывать "Интер" и "Байер". Практически невыполнимая задача для скромного коллектива.
В национальном первенстве Чехии "красные" уже почти точно не смогут защитить чемпионский титул - отставание от лидера таблицы "Славии" составляет 13 очков.
Явно не все в порядке у "Спарты" с кадровой ситуацией. В лазарете у столичного клуба находятся Хараслин, Ррахмани, Пресиадо, Коббаут, Гарсия, Тучи и Росс.
Ориентировочный состав: Виндаль – Витик, Серенсен, Панак – Визнер, Садилек, Сольбаккен, Кайринен, Рынеш – Олатунджи, Бирманчевич
"Интер": последние новости
Статистически "Интер" пока что является самой скучной командой Лиги чемпионов. За шесть игр "нерадзурри" забили семь голов и пропустили один мяч. Катеначчо в чистом виде.
Трижды подопечные Симоне Индзаги выигрывали минимально (1:0 с "Янг Бойз", "Арсеналом" и "Лейпцигом"), четырежды распечатали ворота "Црвена Звезда" (4:0), увезли сухую ничью в поединке с "Сити" (0:0) и проиграли в прошлом туре "Байеру" (0:1), не нанеся ни одного удара в створ.
В турнирной таблице у "Интера" есть возможность выйти на третье место и заранее гарантировать себе выход в 1/8 финала ЛЧ.
После поражения в финале Суперкубка от "Милана" (0:1) "нерадзурри" провели два неубедительных матча с "Венецией" (1:0) и "Болоньей" (2:2), но в прошлое воскресенье весьма уверенно преодолели сопротивление "Эмполи" (3:1). От "Наполи" в чемпионской гонке команду отделяет лишь три очка (есть также игра в запасе).
Из-за травм не смогут сыграть со "Спартой" Чалханоглу, Биссек, Корреа и Ди Дженнаро.
Ориентировочный состав: Зоммер – Дармиан, Де Врей, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Аслани, Мхитарян, Аугусто – Мартинес, Тюрам
Последние матчи
"Спарта":
- 15.01.25. "Спарта" - "Буде-Глимт" 3:0 (спарринг)
- 10.01.25. "Спарта" - "Мальме" 3:1 (спарринг)
- 15.12.25. "Спарта" - "Яблонец" 2:1 (чемпионат Чехии)
"Интер":
- 19.01.25. "Интер" - "Эмполи" 3:1 (Серия А)
- 15.01.25. "Интер" - "Болонья" 2:2 (Серия А)
- 12.01.25. "Венеция" - "Интер" 0:1 (Серия А)
Личные встречи
За всю историю команды встречались 10 раз, 8 из них пришлись на прошлый век. В этом тысячелетии "Спарта" и "Интер" обменялись победами на групповом этапе Лиги Европы в 2016-м году. Всего в противостоянии 4 триумфа на счету у чешского клуба, столько же - у итальянской, и еще дважды была зафиксирована ничья.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|4
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|5
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|6
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|7
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|8
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|9
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|10
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|12
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|13
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|14
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|15
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|16
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|17
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|18
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|19
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|20
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|21
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|22
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|23
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|24
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|25
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|26
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|27
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|28
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|29
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|30
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|32
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|33
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|34
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
Ставки и коэффициенты
"Спарта" - "Интер" . Прогноз от UA-Футбол
Сомнений в итоговом результате мало. Уж слишком разный уровень команд. В нынешнем розыгрыше "Спарта" уже пропустила кучу голов от высококачественных оппонентов, и "Интер" вряд ли станет исключением.
Наш прогноз - победа "Интера" с форой (-1,5) с коэф. 2,07.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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