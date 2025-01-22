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Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025

Лига Чемпионов
Обновлено

Спарта - Интер: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.01.25 ⋊ Лига Чемпионов онлайн на UA-Футбол

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Отличная возможность для "Интера" обеспечить себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пробовать помешать выполнить эту задачу "нерадзурри" будет пражская "Спарта", у которой еще есть теоретические шансы на попадание в плей-офф.

"Спарта" – "Интер" 22:00

Лига Чемпионов. 7-й тур

22 января. Прага. "Дженерали Арена"

Арбитр: Раду Петреску (Румыния).

Видеотрансляция: Megogo 7

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Содержание

"Спарта": последние новости

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов "Спарта" начала с разгрома "Зальцбурга" (3:0) и ничьи с вице-чемпионом Германии "Штутгартом" (1:1).

Правда, с тех пор подопечные Ларса Фрииса не заработали ни одного очка за четыре матча, пропустив 11 мячей от "Манчестер Сити" (0:6) и "Атлетико" (0:5), а также уступив "Бресту" (1:2) и "Фейеноорду" (2:4).

В плей-офф ЛЧ шансы попасть у "Спарты" еще остались, но для этого им надо в оставшихся турах обыгрывать "Интер" и "Байер". Практически невыполнимая задача для скромного коллектива.

В национальном первенстве Чехии "красные" уже почти точно не смогут защитить чемпионский титул - отставание от лидера таблицы "Славии" составляет 13 очков.

Явно не все в порядке у "Спарты" с кадровой ситуацией. В лазарете у столичного клуба находятся Хараслин, Ррахмани, Пресиадо, Коббаут, Гарсия, Тучи и Росс.

Ориентировочный состав: Виндаль – Витик, Серенсен, Панак – Визнер, Садилек, Сольбаккен, Кайринен, Рынеш – Олатунджи, Бирманчевич

"Интер": последние новости

Статистически "Интер" пока что является самой скучной командой Лиги чемпионов. За шесть игр "нерадзурри" забили семь голов и пропустили один мяч. Катеначчо в чистом виде.

Трижды подопечные Симоне Индзаги выигрывали минимально (1:0 с "Янг Бойз", "Арсеналом" и "Лейпцигом"), четырежды распечатали ворота "Црвена Звезда" (4:0), увезли сухую ничью в поединке с "Сити" (0:0) и проиграли в прошлом туре "Байеру" (0:1), не нанеся ни одного удара в створ.

В турнирной таблице у "Интера" есть возможность выйти на третье место и заранее гарантировать себе выход в 1/8 финала ЛЧ.

После поражения в финале Суперкубка от "Милана" (0:1) "нерадзурри" провели два неубедительных матча с "Венецией" (1:0) и "Болоньей" (2:2), но в прошлое воскресенье весьма уверенно преодолели сопротивление "Эмполи" (3:1). От "Наполи" в чемпионской гонке команду отделяет лишь три очка (есть также игра в запасе).

Из-за травм не смогут сыграть со "Спартой" Чалханоглу, Биссек, Корреа и Ди Дженнаро.

Ориентировочный состав: Зоммер – Дармиан, Де Врей, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Аслани, Мхитарян, Аугусто – Мартинес, Тюрам

Последние матчи

"Спарта":

  • 15.01.25. "Спарта" - "Буде-Глимт" 3:0 (спарринг)
  • 10.01.25. "Спарта" - "Мальме" 3:1 (спарринг)
  • 15.12.25. "Спарта" - "Яблонец" 2:1 (чемпионат Чехии)

"Интер":

  • 19.01.25. "Интер" - "Эмполи" 3:1 (Серия А)
  • 15.01.25. "Интер" - "Болонья" 2:2 (Серия А)
  • 12.01.25. "Венеция" - "Интер" 0:1 (Серия А)

Личные встречи

За всю историю команды встречались 10 раз, 8 из них пришлись на прошлый век. В этом тысячелетии "Спарта" и "Интер" обменялись победами на групповом этапе Лиги Европы в 2016-м году. Всего в противостоянии 4 триумфа на счету у чешского клуба, столько же - у итальянской, и еще дважды была зафиксирована ничья.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 7 7 0 0 15-2 21
2

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 5"Барселона"

 7 6 0 1 26-11 18
3

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 6"Атлетико"

 7 5 0 2 16-11 15
4

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 7"Аталанта"

 7 4 2 1 18-4 14
5

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 8"Арсенал"

 6 4 1 1 11-2 13
6

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 9"Байер"

 7 4 1 2 13-7 13
7

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 10"Интер"

 6 4 1 1 7-1 13
8

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 11"Астон Вилла"

 7 4 1 2 9-4 13
9

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 12"Брест"

 6 4 1 1 10-6 13
10

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 13"Монако"

 7 4 1 2 13-10 13
11

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 14"Лилль"

 7 4 1 2 11-9 13
12

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 15"Бавария"

 6 4 0 2 17-8 12
13

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 16"Боруссия"

 7 4 0 3 19-11 12
14

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 17"Ювентус"

 7 3 3 1 9-5 12
15

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 18"Милан"

 6 4 0 2 12-9 12
16

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 19ПСВ

 7 3 2 2 13-10 11
17

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 20"Брюгге"

 7 3 2 2 6-8 11
18

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 21"Бенфика"

 7 3 1 3 14-12 10
19

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 22"Спортинг"

 6 3 1 2 11-9 10
20

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 23"Фейеноорд"

 6 3 1 2 14-15 10
21

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 24"Штутгарт"

 7 3 1 3 12-13 10
22

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 25Реал

 6 3 0 3 12-11 9
23

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 26"Селтик"

 6 2 3 1 10-10 9
24

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 27"Манчестер Сити"

 6 2 2 2 13-9 8
25

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 28Динамо

 6 2 2 2 10-15 8
26

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 29"Пари Сен-Жермен"

 6 2 1 3 6-6 7
27

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 30"Болонья"

 7 1 2 4 3-8 5
28

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 31Шахтер

 6 1 1 4 5-13 4
29

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 32"Спарта"

 6 1 1 4 7-18 4
30

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 33Жирона

 6 1 0 5 4-10 3
31

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 34"Црвена Звезда"

 7 1 0 6 12-22 3
32

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 35Штурм

 7 1 0 6 4-14 3
33

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 36"Зальцбург"

 6 1 0 5 3-18 3
34

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 37"РБ Лейпциг"

 6 0 0 6 6-13 0
35

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 38"Слован"

 7 0 0 7 6-24 0
36

Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025 - изображение 39"Янг Бойз"

 6 0 0 6 3-22 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
7.70
4.80
1.42
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"Спарта" - "Интер" . Прогноз от UA-Футбол

Сомнений в итоговом результате мало. Уж слишком разный уровень команд. В нынешнем розыгрыше "Спарта" уже пропустила кучу голов от высококачественных оппонентов, и "Интер" вряд ли станет исключением.

Наш прогноз - победа "Интера" с форой (-1,5) с коэф. 2,07.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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