Спарта - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025

Отличная возможность для "Интера" обеспечить себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пробовать помешать выполнить эту задачу "нерадзурри" будет пражская "Спарта", у которой еще есть теоретические шансы на попадание в плей-офф.

"Спарта" – "Интер" 22:00

Лига Чемпионов. 7-й тур

22 января. Прага. "Дженерали Арена"

Арбитр: Раду Петреску (Румыния).

Видеотрансляция: Megogo 7

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"Спарта": последние новости

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов "Спарта" начала с разгрома "Зальцбурга" (3:0) и ничьи с вице-чемпионом Германии "Штутгартом" (1:1).

Правда, с тех пор подопечные Ларса Фрииса не заработали ни одного очка за четыре матча, пропустив 11 мячей от "Манчестер Сити" (0:6) и "Атлетико" (0:5), а также уступив "Бресту" (1:2) и "Фейеноорду" (2:4).

В плей-офф ЛЧ шансы попасть у "Спарты" еще остались, но для этого им надо в оставшихся турах обыгрывать "Интер" и "Байер". Практически невыполнимая задача для скромного коллектива.

В национальном первенстве Чехии "красные" уже почти точно не смогут защитить чемпионский титул - отставание от лидера таблицы "Славии" составляет 13 очков.

Явно не все в порядке у "Спарты" с кадровой ситуацией. В лазарете у столичного клуба находятся Хараслин, Ррахмани, Пресиадо, Коббаут, Гарсия, Тучи и Росс.

Ориентировочный состав: Виндаль – Витик, Серенсен, Панак – Визнер, Садилек, Сольбаккен, Кайринен, Рынеш – Олатунджи, Бирманчевич

"Интер": последние новости

Статистически "Интер" пока что является самой скучной командой Лиги чемпионов. За шесть игр "нерадзурри" забили семь голов и пропустили один мяч. Катеначчо в чистом виде.

Трижды подопечные Симоне Индзаги выигрывали минимально (1:0 с "Янг Бойз", "Арсеналом" и "Лейпцигом"), четырежды распечатали ворота "Црвена Звезда" (4:0), увезли сухую ничью в поединке с "Сити" (0:0) и проиграли в прошлом туре "Байеру" (0:1), не нанеся ни одного удара в створ.

В турнирной таблице у "Интера" есть возможность выйти на третье место и заранее гарантировать себе выход в 1/8 финала ЛЧ.

После поражения в финале Суперкубка от "Милана" (0:1) "нерадзурри" провели два неубедительных матча с "Венецией" (1:0) и "Болоньей" (2:2), но в прошлое воскресенье весьма уверенно преодолели сопротивление "Эмполи" (3:1). От "Наполи" в чемпионской гонке команду отделяет лишь три очка (есть также игра в запасе).

Из-за травм не смогут сыграть со "Спартой" Чалханоглу, Биссек, Корреа и Ди Дженнаро.

Ориентировочный состав: Зоммер – Дармиан, Де Врей, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Аслани, Мхитарян, Аугусто – Мартинес, Тюрам

Последние матчи

"Спарта":

15.01.25. "Спарта" - "Буде-Глимт" 3:0 (спарринг)

10.01.25. "Спарта" - "Мальме" 3:1 (спарринг)

15.12.25. "Спарта" - "Яблонец" 2:1 (чемпионат Чехии)

"Интер":

19.01.25. "Интер" - "Эмполи" 3:1 (Серия А)

15.01.25. "Интер" - "Болонья" 2:2 (Серия А)

12.01.25. "Венеция" - "Интер" 0:1 (Серия А)

Личные встречи

За всю историю команды встречались 10 раз, 8 из них пришлись на прошлый век. В этом тысячелетии "Спарта" и "Интер" обменялись победами на групповом этапе Лиги Европы в 2016-м году. Всего в противостоянии 4 триумфа на счету у чешского клуба, столько же - у итальянской, и еще дважды была зафиксирована ничья.

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

"Спарта" - "Интер" . Прогноз от UA-Футбол

Сомнений в итоговом результате мало. Уж слишком разный уровень команд. В нынешнем розыгрыше "Спарта" уже пропустила кучу голов от высококачественных оппонентов, и "Интер" вряд ли станет исключением.

Наш прогноз - победа "Интера" с форой (-1,5) с коэф. 2,07.