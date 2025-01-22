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Реал – Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025

Лига Чемпионов

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реала" и "Зальцбурга" в рамках 7-го тура Лиги чемпионов

Реал – Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

После уверенной победы в Примере над "Лас-Пальмасом" "Реал" будет принимать "Зальцбург", для которого это будет первый официальный матч в 2025 году.

Содержание

7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Среда, 22 января
Испания, Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
"Реал" 22:00 "Зальцбург"
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Новости "Реала"

Мадридский "Реал" подходит к матчу против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов на фоне насыщенного графика. Это уже будет 7-й официальный матч команды в 2025 году. Команда Карло Анчелотти одержала две убедительные победы в Кубке Испании - над "Депортиво Минерой" 5:0 и "Сельтой" 5:2. В последнем матче Примеры "галактикос" также не оставили шансов "Лас-Пальмасу", обыграв соперника со счетом 4:1. Благодаря этой победе и потерям конкурентов "Реал" теперь на вершине Примеры, опережая "Атлетико" на 2 очка и "Барселону" на 7 очков.

В Лиге чемпионов дела у действующего победителя турнира обстоят не так хорошо. Перед матчем с "Аталантой" вообще стоял вопрос о попадании мадридцев в список 24 команд, которые продолжат борьбу в турнире весной. Сейчас Реал находится на 22 позиции и победа над Зальцбургом может гарантировать мадридцам еврокубковую весну. "Реал" находится в хорошей форме, демонстрируя атакующий футбол с большим количеством забитых мячей, поэтому выполнить эту задачу не должно быть сложно.

Новости "Зальцбурга"

"Зальцбург" подходит к матчу против мадридского "Реала" после короткого сбора в межсезонье. Команда провела два товарищеских матча, в которых потерпела поражение: сначала уступила "Баварии" с сокрушительным счетом 0:6, а затем проиграла "Митьюлланну" 2:3. Эти встречи показали серьезные проблемы в игре команды, которые тренерский штаб постарается решить перед поединком с испанским грандом.

Сезон для австрийской команды складывается неудачно, особенно учитывая амбиции команды. В основной этап Лиги чемпионов "Зальцбург" попал благодаря победе над киевским "Динамо" в двухматчевом противостоянии. Далее турнирный путь команды был очень неудачным: 5 поражений в 6 матчах и 32 место в таблице. Единственным светлым пятном на фоне этих результатов является сенсационная выездная победа над "Фейеноордом" 3:1.

В австрийской Бундеслиге команда находится на 5 позиции и отстает уже на 10 очков от "Штурма". В декабре из-за неудачных результатов был уволен Пеп Лейндерс, а сменил его Томас Леч. Под руководством нового тренера команда дважды проиграла в товарищеских матчах во время межсезонья.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Реала" травмированы Милитан, Карвахаль и Камавинга, под вопрос участие в матче Чуамэни, который из-за повреждения пропустил игру против "Лас-Пальмаса". Лукас Васкес дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Ф. Менди, Р. Асенсио, Рюдигер, Л. Агуадо – Вальверде, Себальос, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

У "Зальцбурга" травмированы и пропустят матч Чергорд, Конате и Тиджани.

Ориентировочный состав "Зальцбурга": Блазвих – Капальдо, Дедич, Байду, Гиндо – Гурна-Дуат, Бидструп, Глух – Нене, Ео, Ратков.

"Реал" - "Зальцбург": статистика личных встреч

  • 07.08.19. Зальцбург - Реал 0:1 (Товарищеский матч)

Единственный матч команды сыграли летом 2019 во время предсезонной подготовки. "Реал" победил благодаря голу Эдена Азара с передачи Карима Бензема.

Последние матчи "Реала"

  • 19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)
  • 16.01. Реал - Сельта 5:2 (Кубок Испании)
  • 12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
  • 09.01. Реал - Мальорка 3:0 (Суперкубок Испании)
  • 06.01. Депортиво Минера - Реал 0:5 (Кубок Испании)

Последние матчи "Зальцбурга"

  • 15.01. Мидтьюлланн - Зальцбург 3:2 (Товарищеский матч)
  • 06.01. Зальцбург - Бавария 0:6 (Товарищеский матч)
  • 14.12. Зальцбург – Клагенфурт 3:0 (Бундеслига)
  • 10.12. Зальцбург – ПСЖ 0:3 (Лига чемпионов)
  • 07.12. Зальцбург - СК Рапид 2:2 (Бундеслига)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 7 7 0 0 15-2 21
2 Барселона "Барселона" 7 6 0 1 26-11 18
3 Атлетико "Атлетико" 7 5 0 2 16-11 15
4 Аталанта "Аталанта" 7 4 2 1 18-4 14
5 Арсенал "Арсенал" 6 4 1 1 11-2 13
6 Байер "Байер" 7 4 1 2 13-7 13
7 Интер "Интер" 6 4 1 1 7-1 13
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 7 4 1 2 9-4 13
9 Брест "Брест" 6 4 1 1 10-6 13
10 Монако "Монако" 7 4 1 2 13-10 13
11 Лилль "Лилль" 7 4 1 2 11-9 13
12 Бавария "Бавария" 6 4 0 2 17-8 12
13 Боруссия "Боруссия" 7 4 0 3 19-11 12
14 Ювентус "Ювентус" 7 3 3 1 9-5 12
15 Милан "Милан" 6 4 0 2 12-9 12
16 ПСВ ПСВ 7 3 2 2 13-10 11
17 Брюгге "Брюгге" 7 3 2 2 6-8 11
18 Бенфика "Бенфика" 7 3 1 3 14-12 10
19 Спортинг "Спортинг" 6 3 1 2 11-9 10
20 Фейеноорд "Фейеноорд" 6 3 1 2 14-15 10
21 Штутгарт "Штутгарт" 7 3 1 3 12-13 10
22 Реал Реал 6 3 0 3 12-11 9
23 Селтик "Селтик" 6 2 3 1 10-10 9
24 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 6 2 2 2 13-9 8
25 Динамо Динамо 6 2 2 2 10-15 8
26 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 6 2 1 3 6-6 7
27 Болонья "Болонья" 7 1 2 4 3-8 5
28 Шахтер Шахтер 6 1 1 4 5-13 4
29 Спарта "Спарта" 6 1 1 4 7-18 4
30 Жирона Жирона 6 1 0 5 4-10 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 7 1 0 6 12-22 3
32 Штурм Штурм 7 1 0 6 4-14 3
33 Зальцбург "Зальцбург" 6 1 0 5 3-18 3
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 6 0 0 6 6-13 0
35 Слован "Слован" 7 0 0 7 6-24 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 6 0 0 6 3-22 0

"Реал" - "Зальцбург": ставки и коэффициенты

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"Реал" - "Зальцбург": прогноз от UA-Футбол

Команды совершенно разные по классу. Несмотря на текущую 20-ю позицию в турнирной таблице, "Реал" - одна из лучших команд мира. У "Зальцбурга" текущий сезон явно не удался. Преимуществом для "Реала" будет то, что в Испании разгар сезона, а в Австрии – зимняя пауза. Считаем, что "Реал" уверенно победит с разницей в 3 и более гола (Ф1 – (2,5)) за коэффициент 1,67.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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