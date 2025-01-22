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Реал – Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реала" и "Зальцбурга" в рамках 7-го тура Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После уверенной победы в Примере над "Лас-Пальмасом" "Реал" будет принимать "Зальцбург", для которого это будет первый официальный матч в 2025 году.
7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Среда, 22 января
Испания, Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
"Реал" 22:00 "Зальцбург"
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Новости "Реала"
Мадридский "Реал" подходит к матчу против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов на фоне насыщенного графика. Это уже будет 7-й официальный матч команды в 2025 году. Команда Карло Анчелотти одержала две убедительные победы в Кубке Испании - над "Депортиво Минерой" 5:0 и "Сельтой" 5:2. В последнем матче Примеры "галактикос" также не оставили шансов "Лас-Пальмасу", обыграв соперника со счетом 4:1. Благодаря этой победе и потерям конкурентов "Реал" теперь на вершине Примеры, опережая "Атлетико" на 2 очка и "Барселону" на 7 очков.
В Лиге чемпионов дела у действующего победителя турнира обстоят не так хорошо. Перед матчем с "Аталантой" вообще стоял вопрос о попадании мадридцев в список 24 команд, которые продолжат борьбу в турнире весной. Сейчас Реал находится на 22 позиции и победа над Зальцбургом может гарантировать мадридцам еврокубковую весну. "Реал" находится в хорошей форме, демонстрируя атакующий футбол с большим количеством забитых мячей, поэтому выполнить эту задачу не должно быть сложно.
Новости "Зальцбурга"
"Зальцбург" подходит к матчу против мадридского "Реала" после короткого сбора в межсезонье. Команда провела два товарищеских матча, в которых потерпела поражение: сначала уступила "Баварии" с сокрушительным счетом 0:6, а затем проиграла "Митьюлланну" 2:3. Эти встречи показали серьезные проблемы в игре команды, которые тренерский штаб постарается решить перед поединком с испанским грандом.
Сезон для австрийской команды складывается неудачно, особенно учитывая амбиции команды. В основной этап Лиги чемпионов "Зальцбург" попал благодаря победе над киевским "Динамо" в двухматчевом противостоянии. Далее турнирный путь команды был очень неудачным: 5 поражений в 6 матчах и 32 место в таблице. Единственным светлым пятном на фоне этих результатов является сенсационная выездная победа над "Фейеноордом" 3:1.
В австрийской Бундеслиге команда находится на 5 позиции и отстает уже на 10 очков от "Штурма". В декабре из-за неудачных результатов был уволен Пеп Лейндерс, а сменил его Томас Леч. Под руководством нового тренера команда дважды проиграла в товарищеских матчах во время межсезонья.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Реала" травмированы Милитан, Карвахаль и Камавинга, под вопрос участие в матче Чуамэни, который из-за повреждения пропустил игру против "Лас-Пальмаса". Лукас Васкес дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Ф. Менди, Р. Асенсио, Рюдигер, Л. Агуадо – Вальверде, Себальос, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.
У "Зальцбурга" травмированы и пропустят матч Чергорд, Конате и Тиджани.
Ориентировочный состав "Зальцбурга": Блазвих – Капальдо, Дедич, Байду, Гиндо – Гурна-Дуат, Бидструп, Глух – Нене, Ео, Ратков.
"Реал" - "Зальцбург": статистика личных встреч
- 07.08.19. Зальцбург - Реал 0:1 (Товарищеский матч)
Единственный матч команды сыграли летом 2019 во время предсезонной подготовки. "Реал" победил благодаря голу Эдена Азара с передачи Карима Бензема.
Последние матчи "Реала"
- 19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)
- 16.01. Реал - Сельта 5:2 (Кубок Испании)
- 12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
- 09.01. Реал - Мальорка 3:0 (Суперкубок Испании)
- 06.01. Депортиво Минера - Реал 0:5 (Кубок Испании)
Последние матчи "Зальцбурга"
- 15.01. Мидтьюлланн - Зальцбург 3:2 (Товарищеский матч)
- 06.01. Зальцбург - Бавария 0:6 (Товарищеский матч)
- 14.12. Зальцбург – Клагенфурт 3:0 (Бундеслига)
- 10.12. Зальцбург – ПСЖ 0:3 (Лига чемпионов)
- 07.12. Зальцбург - СК Рапид 2:2 (Бундеслига)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|"Барселона"
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|"Атлетико"
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|4
|"Аталанта"
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|5
|"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|6
|"Байер"
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|7
|"Интер"
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|8
|"Астон Вилла"
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|9
|"Брест"
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|10
|"Монако"
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|"Лилль"
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|12
|"Бавария"
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|13
|"Боруссия"
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|14
|"Ювентус"
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|15
|"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|16
|ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|17
|"Брюгге"
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|18
|"Бенфика"
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|19
|"Спортинг"
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|20
|"Фейеноорд"
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|21
|"Штутгарт"
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|22
|Реал
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|23
|"Селтик"
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|24
|"Манчестер Сити"
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|25
|Динамо
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|26
|"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|27
|"Болонья"
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|28
|Шахтер
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|29
|"Спарта"
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|32
|Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|33
|"Зальцбург"
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|34
|"РБ Лейпциг"
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|"Слован"
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|"Янг Бойз"
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
"Реал" - "Зальцбург": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Зальцбург": прогноз от UA-Футбол
Команды совершенно разные по классу. Несмотря на текущую 20-ю позицию в турнирной таблице, "Реал" - одна из лучших команд мира. У "Зальцбурга" текущий сезон явно не удался. Преимуществом для "Реала" будет то, что в Испании разгар сезона, а в Австрии – зимняя пауза. Считаем, что "Реал" уверенно победит с разницей в 3 и более гола (Ф1 – (2,5)) за коэффициент 1,67.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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