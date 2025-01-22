Реал – Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025

После уверенной победы в Примере над "Лас-Пальмасом" "Реал" будет принимать "Зальцбург", для которого это будет первый официальный матч в 2025 году.

7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 22 января

Испания, Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

"Реал" 22:00 "Зальцбург"

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Новости "Реала"

Мадридский "Реал" подходит к матчу против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов на фоне насыщенного графика. Это уже будет 7-й официальный матч команды в 2025 году. Команда Карло Анчелотти одержала две убедительные победы в Кубке Испании - над "Депортиво Минерой" 5:0 и "Сельтой" 5:2. В последнем матче Примеры "галактикос" также не оставили шансов "Лас-Пальмасу", обыграв соперника со счетом 4:1. Благодаря этой победе и потерям конкурентов "Реал" теперь на вершине Примеры, опережая "Атлетико" на 2 очка и "Барселону" на 7 очков.

В Лиге чемпионов дела у действующего победителя турнира обстоят не так хорошо. Перед матчем с "Аталантой" вообще стоял вопрос о попадании мадридцев в список 24 команд, которые продолжат борьбу в турнире весной. Сейчас Реал находится на 22 позиции и победа над Зальцбургом может гарантировать мадридцам еврокубковую весну. "Реал" находится в хорошей форме, демонстрируя атакующий футбол с большим количеством забитых мячей, поэтому выполнить эту задачу не должно быть сложно.

Новости "Зальцбурга"

"Зальцбург" подходит к матчу против мадридского "Реала" после короткого сбора в межсезонье. Команда провела два товарищеских матча, в которых потерпела поражение: сначала уступила "Баварии" с сокрушительным счетом 0:6, а затем проиграла "Митьюлланну" 2:3. Эти встречи показали серьезные проблемы в игре команды, которые тренерский штаб постарается решить перед поединком с испанским грандом.



Сезон для австрийской команды складывается неудачно, особенно учитывая амбиции команды. В основной этап Лиги чемпионов "Зальцбург" попал благодаря победе над киевским "Динамо" в двухматчевом противостоянии. Далее турнирный путь команды был очень неудачным: 5 поражений в 6 матчах и 32 место в таблице. Единственным светлым пятном на фоне этих результатов является сенсационная выездная победа над "Фейеноордом" 3:1.



В австрийской Бундеслиге команда находится на 5 позиции и отстает уже на 10 очков от "Штурма". В декабре из-за неудачных результатов был уволен Пеп Лейндерс, а сменил его Томас Леч. Под руководством нового тренера команда дважды проиграла в товарищеских матчах во время межсезонья.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Реала" травмированы Милитан, Карвахаль и Камавинга, под вопрос участие в матче Чуамэни, который из-за повреждения пропустил игру против "Лас-Пальмаса". Лукас Васкес дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Ф. Менди, Р. Асенсио, Рюдигер, Л. Агуадо – Вальверде, Себальос, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

У "Зальцбурга" травмированы и пропустят матч Чергорд, Конате и Тиджани.

Ориентировочный состав "Зальцбурга": Блазвих – Капальдо, Дедич, Байду, Гиндо – Гурна-Дуат, Бидструп, Глух – Нене, Ео, Ратков.

"Реал" - "Зальцбург": статистика личных встреч

07.08.19. Зальцбург - Реал 0:1 (Товарищеский матч)

Единственный матч команды сыграли летом 2019 во время предсезонной подготовки. "Реал" победил благодаря голу Эдена Азара с передачи Карима Бензема.

Последние матчи "Реала"

19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)

16.01. Реал - Сельта 5:2 (Кубок Испании)

12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

09.01. Реал - Мальорка 3:0 (Суперкубок Испании)

06.01. Депортиво Минера - Реал 0:5 (Кубок Испании)

Последние матчи "Зальцбурга"

15.01. Мидтьюлланн - Зальцбург 3:2 (Товарищеский матч)

06.01. Зальцбург - Бавария 0:6 (Товарищеский матч)

14.12. Зальцбург – Клагенфурт 3:0 (Бундеслига)

10.12. Зальцбург – ПСЖ 0:3 (Лига чемпионов)

07.12. Зальцбург - СК Рапид 2:2 (Бундеслига)

Турнирное положение команд

"Реал" - "Зальцбург": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Зальцбург": прогноз от UA-Футбол

Команды совершенно разные по классу. Несмотря на текущую 20-ю позицию в турнирной таблице, "Реал" - одна из лучших команд мира. У "Зальцбурга" текущий сезон явно не удался. Преимуществом для "Реала" будет то, что в Испании разгар сезона, а в Австрии – зимняя пауза. Считаем, что "Реал" уверенно победит с разницей в 3 и более гола (Ф1 – (2,5)) за коэффициент 1,67.