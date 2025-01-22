Милан - Жирона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025

В Серии А "Милан" страдает. А вот в других турнирах в порядке. Выиграл Суперкубок Италии. В Кубке страны в четвертьфинале после разгромной победы. А в Лиге Чемпионов с четырьмя победами подряд. У "Жироны" же все наоборот. Восьмое место в лиге неплохое для нее, а вот из Кубка Испании она вылетела, а из ЛЧ почти вылетела. Сохранится ли принцип "совсем другого турнира" для обеих в очном матче?

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Седьмой тур

22 января. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Жирона"

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Состояние команд

Сержиу Консейсау всего пять матчей на посту главного тренера "Милана". В двух первых из которых выиграл Суперкубок. Но уже бушует, злится, кипит и чуть ли не в отчаянии. Не понимая, почему его новые подопечные играют без желания, не борются, проваливают раз за разом целые таймы. Первый тайм матча лиги против "Кальяри" назвал худшим в своей тренерской карьере.

Он говорит в интервью: "Главное условие для победы в матче - хотеть выиграть его". Также берет вину на себя, говоря, что завести игроков - его задача. Но СМИ сообщают, что говорит помощникам, что никогда в карьере не видел такую безразличную и слабохарактерную группу игроков.

Провальные первые таймы в Суперкубке удалось компенсировать блестящими камбеками во вторых против "Ювентуса" и "Интера". Состоялся и камбек в лиге против "Комо" в не менее тяжелом матче. А вот "Кальяри" так и не удалось победить (1:1). В последнем же матче первый тайм был даже хорошим, но во втором "россонери" развалились против "Ювентуса" - 0:2.

Неудивительно, что заголовок Gazzetta Dello Sport перед сегодняшним матчем: "Победа или ад". Если "Милан" сегодня не победит - может начаться страшная буря вокруг клуба, да и в самом клубе.

В "Жироне" не бушуют такие страсти, тренер тот же. Хотя ее зима в целом слабая с "вишенкой на торте" в виде вылета из Кубка Испании от команды из Четвертого дивизиона. В лиге удалось поправить положение двумя победами подряд, и восьмое место - неплохой результат для каталонцев. Но последний матч они проиграли - дома "Севилье". Открыв счет, но пропустив дважды, в том числе на 88-ой минуте.

Игрой в этом матче главный тренер Мичел остался крайне недоволен, отмечая много потерь мяча, особенно - на своей половине поля, отсутствие спокойствия своих игроков. Его особенно беспокоят слишком много пропущенных во втором тайме.

В Лиге Чемпионов "Милан" начал с поражений от "Ливерпуля" и "Байера", но затем одержал четыре победы подряд, забивая по 2-3 мяча за матч. Правда, и пропуская. Победа над "Сантьяго Бернабеу" над "Реалом" (3:1) была замечательной, но над "Брюгге", "Словном" и "Црвеной Звездой" - отнюдь нет, с игровыми проблемами. После последней тогдашний тренер Паулу Фонсека даже заявил, что готов выпускать юношеский состав.

"Жирона" же в ЛЧ потерпела четыре плотных поражения. В матчах против "Пари Сен-Жермен", "Штурма", "Ливерпуля" (по 0:1) и "Фейеноорда" (2:3) она могла рассчитывать на большее. А вот ПСВ была разгромлена (0:4). Победила "Слован", потому не без очков, но с тремя шансы попасть в Топ-24 мизерны. Потому Мичел призывает просто наслаждаться турниром и таким легендарным стадионом как "Сан Сиро".

Консейсау любит играть в агрессивный вертикальный футбол, без стерильного владения мячом, прямо к воротам соперника. Это отмечает и Мичел. Надо сказать, что в Лиге Чемпионов "Милан" играл в похожий и при Фонсеке. Хотя получалось очень сумбурно, неорганизованно, с множеством ошибок. "Жирона" же любит владеть мячом, но в ЛЧ не очень получается. Так что ожидаем сумбурную вертикальную игру, качели.

Последние матчи команд

Кадры

Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Окафор, Тиав не должны вернуться у "Милана". Пулишич может, но не в стартовый состав. Томори дисквалифицирован. Остаются дилеммы между опорником Мусой или крайним защитником Хименесом на правом фланге атаки, Калабрией или Роялем справа в обороне, Моратой и Абрахамом в центре атаки.

Рояль и глухой запасной центральный защитник Павлович могут выйти с первых минут, хотя близки к уходу из клуба в этом месяце.

Авторы семи из 12-ти голов "Милана" в сезоне в турнире должны выйти на поле с первых минут - Рейндерс с тремя, Леау и Абрахам с двумя каждый.

В "Жироне" не возвращаются защитник и вингер Гутьеррес и форварды Данжума и Миовски. Остальные же в сборе. Эррера пропустил матч против "Севильи" из-за дисквалификации и сейчас может сдвинуть Асприлью из стартового состава. Ван де Беек и Солис также претендуют на это. Слева в атаке Хиль конкурирует с Порту, а в ее центре - Стуани с Руисом.

Виктор Цыганков вернулся после полутора месяцев травмы, против "Алавеса" вышел на замену, против "Севильи" вышел с первых минут и отдал ассист. Он ожидается в стартовом составе. Владислав Крапивцов не в заявке в Лиге Чемпионов. Вторым вратарем будет Пау Лопес, хотя он должен уйти в этом месяце. Играть же будет Пауло Газзанига. Он взял пенальти против "Севильи", свой четвертый в сезоне.

"Милан": Маньян, Калабрия, Павлович, Габбия, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Беннасер, Муса, Мората, Леау

"Жирона": Газзанига, Арнау, Д. Лопес, Крейчи, Блинд, Ромеу, И. Мартин, Я. Эррера, Цыганков, Порту, А. Руис

Цифры и факты

"Милан" и "Жирона" никогда не встречались. В нынешнем сезоне "россонери" уже играли против другой испанской команды - мадридского "Реала" - и победили ее в гостях со счетом 3:1

Поражение от "Ювентуса" прервало серию "Милана" из восьми матчей без поражений во всех турнирах - пять побед, три ничьи

Дома "Милан" не проигрывал в семи последних матчах во всех турнирах - три победы, четыре ничьи. Три последних таких матча он свел вничью

Результаты "Жироны" в девяти последних матчах во всех турнирах в основное время - две победы, две ничьи и пять поражений

Победа над "Алавесом" (1:0) прервала серию "Жироны" из четырех гостевых матчей без побед подряд в основное время - две ничьи, два поражения

"Милан" пропустил в шести последних матчах во всех турнирах

"Милан" одерживал пять побед подряд в Лиге Чемпионов в сезонах 1992/93 и 2004/05. Тогда он доходил до финала турнира, но проигрывал там. Ныне на его счету четыре победы в турнире подряд

"Жирона" может стать первой командой после венского "Рапида", проигравшей четыре своих первых гостевых матча Лиги Чемпионов без забитых мячей. Австрийцы выдали три таких матча в 1996-ом году и продолжили в 2005-ом

Прогноз: Милан - Жирона 2:1

"Милан" в паршивом настроении и играет паршиво. Тем не менее, иногда побеждает. В январе устроил камбеки против "Ювентуса", "Интера" и "Комо". Три из четырех побед в Лиге Чемпионов также добыл при паршивой игре. Такая реальна и сейчас. И ему нужна победа для борьбы за Топ-8. А "Жирона" уже практически вылетела, в целом не в лучшей форме. Сыграет плотно, достойно, но все же кажется, что проиграет.