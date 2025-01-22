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Милан - Жирона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025
Победа или ад
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В Серии А "Милан" страдает. А вот в других турнирах в порядке. Выиграл Суперкубок Италии. В Кубке страны в четвертьфинале после разгромной победы. А в Лиге Чемпионов с четырьмя победами подряд. У "Жироны" же все наоборот. Восьмое место в лиге неплохое для нее, а вот из Кубка Испании она вылетела, а из ЛЧ почти вылетела. Сохранится ли принцип "совсем другого турнира" для обеих в очном матче?
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Седьмой тур
22 января. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Жирона"
Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
Состояние команд
|1
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|4
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|5
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|6
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|7
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|8
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|9
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|10
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|12
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|13
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|14
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|15
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|16
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|17
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|18
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|19
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|20
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|21
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|22
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|23
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|24
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|25
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|26
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|27
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|28
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|29
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|30
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|32
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|33
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|34
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
Сержиу Консейсау всего пять матчей на посту главного тренера "Милана". В двух первых из которых выиграл Суперкубок. Но уже бушует, злится, кипит и чуть ли не в отчаянии. Не понимая, почему его новые подопечные играют без желания, не борются, проваливают раз за разом целые таймы. Первый тайм матча лиги против "Кальяри" назвал худшим в своей тренерской карьере.
Он говорит в интервью: "Главное условие для победы в матче - хотеть выиграть его". Также берет вину на себя, говоря, что завести игроков - его задача. Но СМИ сообщают, что говорит помощникам, что никогда в карьере не видел такую безразличную и слабохарактерную группу игроков.
Провальные первые таймы в Суперкубке удалось компенсировать блестящими камбеками во вторых против "Ювентуса" и "Интера". Состоялся и камбек в лиге против "Комо" в не менее тяжелом матче. А вот "Кальяри" так и не удалось победить (1:1). В последнем же матче первый тайм был даже хорошим, но во втором "россонери" развалились против "Ювентуса" - 0:2.
Неудивительно, что заголовок Gazzetta Dello Sport перед сегодняшним матчем: "Победа или ад". Если "Милан" сегодня не победит - может начаться страшная буря вокруг клуба, да и в самом клубе.
В "Жироне" не бушуют такие страсти, тренер тот же. Хотя ее зима в целом слабая с "вишенкой на торте" в виде вылета из Кубка Испании от команды из Четвертого дивизиона. В лиге удалось поправить положение двумя победами подряд, и восьмое место - неплохой результат для каталонцев. Но последний матч они проиграли - дома "Севилье". Открыв счет, но пропустив дважды, в том числе на 88-ой минуте.
Игрой в этом матче главный тренер Мичел остался крайне недоволен, отмечая много потерь мяча, особенно - на своей половине поля, отсутствие спокойствия своих игроков. Его особенно беспокоят слишком много пропущенных во втором тайме.
В Лиге Чемпионов "Милан" начал с поражений от "Ливерпуля" и "Байера", но затем одержал четыре победы подряд, забивая по 2-3 мяча за матч. Правда, и пропуская. Победа над "Сантьяго Бернабеу" над "Реалом" (3:1) была замечательной, но над "Брюгге", "Словном" и "Црвеной Звездой" - отнюдь нет, с игровыми проблемами. После последней тогдашний тренер Паулу Фонсека даже заявил, что готов выпускать юношеский состав.
"Жирона" же в ЛЧ потерпела четыре плотных поражения. В матчах против "Пари Сен-Жермен", "Штурма", "Ливерпуля" (по 0:1) и "Фейеноорда" (2:3) она могла рассчитывать на большее. А вот ПСВ была разгромлена (0:4). Победила "Слован", потому не без очков, но с тремя шансы попасть в Топ-24 мизерны. Потому Мичел призывает просто наслаждаться турниром и таким легендарным стадионом как "Сан Сиро".
Консейсау любит играть в агрессивный вертикальный футбол, без стерильного владения мячом, прямо к воротам соперника. Это отмечает и Мичел. Надо сказать, что в Лиге Чемпионов "Милан" играл в похожий и при Фонсеке. Хотя получалось очень сумбурно, неорганизованно, с множеством ошибок. "Жирона" же любит владеть мячом, но в ЛЧ не очень получается. Так что ожидаем сумбурную вертикальную игру, качели.
Последние матчи команд
Кадры
Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Окафор, Тиав не должны вернуться у "Милана". Пулишич может, но не в стартовый состав. Томори дисквалифицирован. Остаются дилеммы между опорником Мусой или крайним защитником Хименесом на правом фланге атаки, Калабрией или Роялем справа в обороне, Моратой и Абрахамом в центре атаки.
Рояль и глухой запасной центральный защитник Павлович могут выйти с первых минут, хотя близки к уходу из клуба в этом месяце.
Авторы семи из 12-ти голов "Милана" в сезоне в турнире должны выйти на поле с первых минут - Рейндерс с тремя, Леау и Абрахам с двумя каждый.
В "Жироне" не возвращаются защитник и вингер Гутьеррес и форварды Данжума и Миовски. Остальные же в сборе. Эррера пропустил матч против "Севильи" из-за дисквалификации и сейчас может сдвинуть Асприлью из стартового состава. Ван де Беек и Солис также претендуют на это. Слева в атаке Хиль конкурирует с Порту, а в ее центре - Стуани с Руисом.
Виктор Цыганков вернулся после полутора месяцев травмы, против "Алавеса" вышел на замену, против "Севильи" вышел с первых минут и отдал ассист. Он ожидается в стартовом составе. Владислав Крапивцов не в заявке в Лиге Чемпионов. Вторым вратарем будет Пау Лопес, хотя он должен уйти в этом месяце. Играть же будет Пауло Газзанига. Он взял пенальти против "Севильи", свой четвертый в сезоне.
"Милан": Маньян, Калабрия, Павлович, Габбия, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Беннасер, Муса, Мората, Леау
"Жирона": Газзанига, Арнау, Д. Лопес, Крейчи, Блинд, Ромеу, И. Мартин, Я. Эррера, Цыганков, Порту, А. Руис
Цифры и факты
- "Милан" и "Жирона" никогда не встречались. В нынешнем сезоне "россонери" уже играли против другой испанской команды - мадридского "Реала" - и победили ее в гостях со счетом 3:1
- Поражение от "Ювентуса" прервало серию "Милана" из восьми матчей без поражений во всех турнирах - пять побед, три ничьи
- Дома "Милан" не проигрывал в семи последних матчах во всех турнирах - три победы, четыре ничьи. Три последних таких матча он свел вничью
- Результаты "Жироны" в девяти последних матчах во всех турнирах в основное время - две победы, две ничьи и пять поражений
- Победа над "Алавесом" (1:0) прервала серию "Жироны" из четырех гостевых матчей без побед подряд в основное время - две ничьи, два поражения
- "Милан" пропустил в шести последних матчах во всех турнирах
- "Милан" одерживал пять побед подряд в Лиге Чемпионов в сезонах 1992/93 и 2004/05. Тогда он доходил до финала турнира, но проигрывал там. Ныне на его счету четыре победы в турнире подряд
- "Жирона" может стать первой командой после венского "Рапида", проигравшей четыре своих первых гостевых матча Лиги Чемпионов без забитых мячей. Австрийцы выдали три таких матча в 1996-ом году и продолжили в 2005-ом
Прогноз: Милан - Жирона 2:1
"Милан" в паршивом настроении и играет паршиво. Тем не менее, иногда побеждает. В январе устроил камбеки против "Ювентуса", "Интера" и "Комо". Три из четырех побед в Лиге Чемпионов также добыл при паршивой игре. Такая реальна и сейчас. И ему нужна победа для борьбы за Топ-8. А "Жирона" уже практически вылетела, в целом не в лучшей форме. Сыграет плотно, достойно, но все же кажется, что проиграет.
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