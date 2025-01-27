Спортинг – Болонья. Анонс и прогноз матча 8-го тура Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига чемпионов. 8-й тур.

29 января. 22:00. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

Трансляция: Megogo Football 17

Восьмой тур Лиги чемпионов насыщен принципиальными противостояниями, в которых решается судьба многих команд. Матч между "Спортингом" и "Болоньей" не стал исключением: хозяевам необходимо побеждать, чтобы выйти в следующий раунд. А вот "Болонья" уже утратила турнирную мотивацию – результат встречи для нее значения не имеет. Даже разгромная победа не спасет итальянцев, ведь у них нет математических шансов на выход из группы. Примечательно, что все матчи финального тура группового этапа начнутся одновременно.

Новости "Спортинга"

После ухода Аморима "Спортинг" как будто подменили. Несмотря на финансовую выгоду от разрыва контракта, дела в чемпионате Португалии ухудшились. Однако клуб все еще лидирует в турнирной таблице: после 19 туров у "Спортинга" 47 очков. У ближайшего преследователя, "Бенфики", на шесть очков меньше (41). Тем не менее, говорить о чемпионстве пока рано.

В Лиге чемпионов ситуация складывается не так радужно. В данный момент "Спортинг" занимает 23-е место и входит в список команд, претендующих на выход в следующий раунд. Однако отрыв от ближайших преследователей составляет менее трех очков, и в случае поражения португальский клуб рискует вылететь из турнира. После победы над "Манчестер Сити" игра "Спортинга" пошла на спад: следующие три матча команда проиграла.

Новости "Болоньи"

Что касается "Болоньи", то по сравнению с прошлым сезоном ее результаты оставляют желать лучшего. В еврокубках уже все потеряно, но в Серии А команда показывает достойную игру. На данный момент "Болонья" входит в восьмерку сильнейших команд Италии и имеет шансы попасть в еврокубковую зону. Подопечные Винченцо Итальяно демонстрируют результативный футбол: за 21 тур разница мячей составляет 33:27.

Лига чемпионов не задалась для "Болоньи" с самого начала. Лишь в концовке группового этапа удалось добиться ничьей с "Бенфикой" и победить "Боруссию". Однако 5 очков, набранных итальянским клубом, недостаточно для выхода в плей-офф. Даже победа в последнем туре не позволит "Болонье" войти в число 24 лучших команд, которые продолжат борьбу в турнире. Единственная мотивация для команды – призовые за победу.

Турнирная таблица

Личные встречи

29.09.98 ЛЕ "Болонья" — "Спортинг" 2:1

15.09.98 ЛЕ "Спортинг" — "Болонья" 0:2

20.03.91 ЛЕ "Спортинг" — "Болонья" 2:0

06.03.91 ЛЕ "Болонья" — "Спортинг" 1:1

Цифры и факты

"Спортинг" проиграл последние три матча в Лиге чемпионов.

"Болонья" забила меньше всех мячей в своей группе.

"Болонья" не проигрывает в последних пяти матчах.

Виктор Дьекереш входит в топ-5 лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Одним из главных вопросов для болельщиков "Спортинга" является состав на предстоящий матч, особенно в линии нападения. Лучший бомбардир команды и чемпионата Португалии Виктор Дьекереш дважды за последние три игры не попадал в стартовый состав. На его счету 22 гола в домашнем чемпионате и 6 мячей в еврокубках.

Ориентировочные составы:

"Спортинг", 4-4-2: Силва – Араухо, Инасиу, Диоманде, Фреснеда – Кенда, Юльманн, Морита, Браганса – Тринкау, Дьекереш.

"Болонья", 4-2-3-1: Скорупский – Ликояннис, Лукуми, Бейкема, Гольм – Побега, Фройлер – Ндойе, Фергюсон, Орсолини – Кастро.

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Спортингом" и "Болоньей" от UA-Футбол

"Спортинг" сделает ставку на быстрый гол в первом тайме. Учитывая последние матчи и общую стратегию португальской команды, можно предположить, что тренерский штаб настроит игроков на активное начало встречи. Быстрый гол не только придаст уверенности самим хозяевам, но и деморализует соперника. После забитого мяча "Спортинг" берет игру под свой контроль и методично разрушает оборону оппонента.

В предстоящем матче хозяева будут действовать первым номером и сделают все, чтобы победить. Учитывая, что "Болонья" утратила мотивацию и пропускает уже шесть матчей подряд (в четырех из них – в первом тайме), "Спортинг" имеет высокие шансы на успех. Букмекеры логично оценивают шансы португальцев на победу. Особое внимание стоит обратить на ставку "гол хозяев в первом тайме", поскольку вероятность этого события крайне высока.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.