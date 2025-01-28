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Интер - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига Чемпионов

Интер - Монако: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Интер - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Інтер

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Вот и настала пора заключительного тура группового турнира обновленного формата Лиги чемпионов. Мы наблюдали множество интересных матчей, красивых голов, а впереди плей-офф. Оба клуба фактически гарантировали себе место в матчах на выбывание и осталось решить, какой из клубов сможет отдохнуть на этапе 1/16 финала.

Лига Чемпионов. Этап Лиги. Восьмой тур

29 января. 22:00. Милан. "Джузеппе Меаццо"

"Интер" – "Монако"

Телетрансляция - Megogо Футбол-10

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Содержание

"Интер": последние новости

Миланцы сверхуверенно добыли титул чемпиона прошлого сезона Серии А. Сейчас же борьба за титул гораздо конкурентнее. Интернационале отстает от "Наполи" на 3 очка, однако имеет игру в запасе. Что интересно, во внутреннем первенстве "Интер" часто громит соперников, имеет лучшую разницу забитых и пропущенных голов (забили 55 голов в 21 матче). В Лиге чемпионов "Интер" забил всего 8 в 7 матчах, причем 4 из них отгрузили в ворота "Црвены Звезды". Но и пропустили всего 1 гол от "Байера".

"Интер" гарантированно удовлетворяет непроигрыш, чтобы выйти в 1/8. У команды уже 16 очков, а у девятой команды – 13.

"Интер" – лучшая команда в защите группового этапа Лиги чемпионов перед заключительным туром. Поэтому, в первую очередь, следует отметить защитников. Алессандро Бастони можно считать одним из лучших центрбеков в настоящее время. Форварды у "Интера" также высокого уровня. Основными сейчас являются Лаутаро Мартинес и француз Тюрам, которые вытеснили из основы ветеранов Тареми и Арнаутовича. В центре поля до сих пор отлично смотрится нестареющий Генрих Мхитарян. С игроков основного состава не сможет сыграть Хакан Чалханоглу. Игрок в начале месяца получил травму икроножной мышцы.

"Монако": последние новости

Монегаски сейчас на десятом месте. Команды расположились очень плотно, но уже можно быть уверенным в проходе французского клуба как минимум в 1/16. Если получится нанести "Интеру" второе поражение в евросезоне, то, скорее всего, команда выйдет в 1/8.

"Монако" можно считать антиподом миланского "Интера". Команда пытается много создавать, но и в защите не отличается итальянской надежностью. В чемпионате дела тоже обстоят неплохо. Ожидано, что сильно отпустили в отрыв ПСЖ, но за призовые места идет ожесточенная борьба, в которой "Монако" пока третье. Возглавляет команду с 2023 года Ади Гюттер. Контракт был подписан на 2 года и завершается по истечении сезона. Команда под его руководством выглядит как минимум неплохо. Тренерский штаб предпочитает схему 4-2-3-1.

Из-за травмы нападающих Балогуна и Иленикени срочно был приобретен нападающий из "Штурма" Бирет, который быстро влился в коллектив. В старте появится он или Брель Эмболо.

История противостояний

В рамках официальных матчей команды встречались еще в далеком 1997 году в полуфинале Кубка УЕФА. В сложном противостоянии дальше прошли итальянцы (3:1; 0:1). В более современной истории команды играли товарищеские игры. В 2009 году минимально победил "Интер", а в 2022 году игра завершилась 2:2.

Последние матчи команд

"Интер"

26.01. "Лечче" – "Интер" 0:4 (Чемпионат)
22.01. "Спарта Прага" – "Интер" 0:1 (ЛЧ)
19.01. "Интер" – "Эмполи" 3:1 (Чемпионат)
15.01. "Интер" – "Болонья" 2:2 (Чемпионат)
12.01. "Венеция" – "Интер" 0:1 (Чемпионат)

"Монако"

25.01. "Монако" – "Ренн" 3:2 (Л1)
21.01. "Монако" – "Астон Вилла" 1:0 (ЛЧ)
17.01. "Монпелье" – "Монако" 2:1 (Л1)
14.01. "Реймс" - "Монако" 1:1 (3:1 пен.) (КФ)
10.01. "Нант" - "Монако" 2:2 (ЛЧ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 7 7 0 0 15-2 21
2 Барселона "Барселона" 7 6 0 1 26-11 18
3 Арсенал "Арсенал" 7 5 1 1 14-2 16
4 Интер "Интер" 7 5 1 1 8-1 16
5 Атлетико "Атлетико" 7 5 0 2 16-11 15
6 Милан "Милан" 7 5 0 2 13-9 15
7 Аталанта "Аталанта" 7 4 2 1 18-4 14
8 Байер "Байер" 7 4 1 2 13-7 13
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 7 4 1 2 9-4 13
10 Монако "Монако" 7 4 1 2 13-10 13
11 Фейеноорд "Фейеноорд" 7 4 1 2 17-15 13
12 Лилль "Лилль" 7 4 1 2 11-9 13
13 Брест "Брест" 7 4 1 2 10-8 13
14 Боруссия "Боруссия" 7 4 0 3 19-11 12
15 Бавария "Бавария" 7 4 0 3 17-11 12
16 Реал Реал 7 4 0 3 17-12 12
17 Ювентус "Ювентус" 7 3 3 1 9-5 12
18 Селтик "Селтик" 7 3 3 1 11-10 12
19 ПСВ ПСВ 7 3 2 2 13-10 11
20 Брюгге "Брюгге" 7 3 2 2 6-8 11
21 Бенфика "Бенфика" 7 3 1 3 14-12 10
22 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 7 3 1 3 10-8 10
23 Спортинг "Спортинг" 7 3 1 3 12-11 10
24 Штутгарт "Штутгарт" 7 3 1 3 12-13 10
25 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 7 2 2 3 15-13 8
26 Динамо Динамо 7 2 2 3 10-18 8
27 Шахтер Шахтер 7 2 1 4 7-13 7
28 Болонья "Болонья" 7 1 2 4 3-8 5
29 Спарта "Спарта" 7 1 1 5 7-19 4
30 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 7 1 0 6 8-14 3
31 Жирона Жирона 7 1 0 6 4-11 3
32 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 7 1 0 6 12-22 3
33 Штурм Штурм 7 1 0 6 4-14 3
34 Зальцбург "Зальцбург" 7 1 0 6 4-23 3
35 Слован "Слован" 7 0 0 7 6-24 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 7 0 0 7 3-23 0

Ставка и коэффициенты на матч Интер – Монако

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1.66
4.20
5.00
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Прогноз на матч Интер – Монако

Минимальные победы в прошлом туре позволили командам гарантировать плей-офф для себя и не беспокоиться за результат в последнем туре. Тем не менее, на таком уровне не принято играть вполсилы. Считаем, что "Интер" не отойдет от своей стратегии осторожной игры и останется командой с наименьшим количеством пропущенных голов. Прогноз – тотал менее 3 за коэффициент 1,75.

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