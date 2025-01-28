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Интер - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
Интер - Монако: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Інтер
Вот и настала пора заключительного тура группового турнира обновленного формата Лиги чемпионов. Мы наблюдали множество интересных матчей, красивых голов, а впереди плей-офф. Оба клуба фактически гарантировали себе место в матчах на выбывание и осталось решить, какой из клубов сможет отдохнуть на этапе 1/16 финала.
Лига Чемпионов. Этап Лиги. Восьмой тур
29 января. 22:00. Милан. "Джузеппе Меаццо"
"Интер" – "Монако"
Телетрансляция - Megogо Футбол-10
"Интер": последние новости
Миланцы сверхуверенно добыли титул чемпиона прошлого сезона Серии А. Сейчас же борьба за титул гораздо конкурентнее. Интернационале отстает от "Наполи" на 3 очка, однако имеет игру в запасе. Что интересно, во внутреннем первенстве "Интер" часто громит соперников, имеет лучшую разницу забитых и пропущенных голов (забили 55 голов в 21 матче). В Лиге чемпионов "Интер" забил всего 8 в 7 матчах, причем 4 из них отгрузили в ворота "Црвены Звезды". Но и пропустили всего 1 гол от "Байера".
"Интер" гарантированно удовлетворяет непроигрыш, чтобы выйти в 1/8. У команды уже 16 очков, а у девятой команды – 13.
"Интер" – лучшая команда в защите группового этапа Лиги чемпионов перед заключительным туром. Поэтому, в первую очередь, следует отметить защитников. Алессандро Бастони можно считать одним из лучших центрбеков в настоящее время. Форварды у "Интера" также высокого уровня. Основными сейчас являются Лаутаро Мартинес и француз Тюрам, которые вытеснили из основы ветеранов Тареми и Арнаутовича. В центре поля до сих пор отлично смотрится нестареющий Генрих Мхитарян. С игроков основного состава не сможет сыграть Хакан Чалханоглу. Игрок в начале месяца получил травму икроножной мышцы.
"Монако": последние новости
Монегаски сейчас на десятом месте. Команды расположились очень плотно, но уже можно быть уверенным в проходе французского клуба как минимум в 1/16. Если получится нанести "Интеру" второе поражение в евросезоне, то, скорее всего, команда выйдет в 1/8.
"Монако" можно считать антиподом миланского "Интера". Команда пытается много создавать, но и в защите не отличается итальянской надежностью. В чемпионате дела тоже обстоят неплохо. Ожидано, что сильно отпустили в отрыв ПСЖ, но за призовые места идет ожесточенная борьба, в которой "Монако" пока третье. Возглавляет команду с 2023 года Ади Гюттер. Контракт был подписан на 2 года и завершается по истечении сезона. Команда под его руководством выглядит как минимум неплохо. Тренерский штаб предпочитает схему 4-2-3-1.
Из-за травмы нападающих Балогуна и Иленикени срочно был приобретен нападающий из "Штурма" Бирет, который быстро влился в коллектив. В старте появится он или Брель Эмболо.
История противостояний
В рамках официальных матчей команды встречались еще в далеком 1997 году в полуфинале Кубка УЕФА. В сложном противостоянии дальше прошли итальянцы (3:1; 0:1). В более современной истории команды играли товарищеские игры. В 2009 году минимально победил "Интер", а в 2022 году игра завершилась 2:2.
Последние матчи команд
"Интер"
26.01. "Лечче" – "Интер" 0:4 (Чемпионат)
22.01. "Спарта Прага" – "Интер" 0:1 (ЛЧ)
19.01. "Интер" – "Эмполи" 3:1 (Чемпионат)
15.01. "Интер" – "Болонья" 2:2 (Чемпионат)
12.01. "Венеция" – "Интер" 0:1 (Чемпионат)
"Монако"
25.01. "Монако" – "Ренн" 3:2 (Л1)
21.01. "Монако" – "Астон Вилла" 1:0 (ЛЧ)
17.01. "Монпелье" – "Монако" 2:1 (Л1)
14.01. "Реймс" - "Монако" 1:1 (3:1 пен.) (КФ)
10.01. "Нант" - "Монако" 2:2 (ЛЧ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|"Барселона"
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|"Арсенал"
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|"Интер"
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|"Атлетико"
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|"Милан"
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|"Аталанта"
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|"Байер"
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|"Астон Вилла"
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|"Монако"
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|"Фейеноорд"
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|"Лилль"
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|"Брест"
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|"Боруссия"
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|"Бавария"
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|"Ювентус"
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|"Селтик"
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|"Брюгге"
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|"Бенфика"
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|"Пари Сен-Жермен"
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|"Спортинг"
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|"Штутгарт"
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|"Манчестер Сити"
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|"Болонья"
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|"Спарта"
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|"РБ Лейпциг"
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|"Црвена Звезда"
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|"Зальцбург"
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|"Слован"
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|"Янг Бойз"
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Ставка и коэффициенты на матч Интер – Монако
Прогноз на матч Интер – Монако
Минимальные победы в прошлом туре позволили командам гарантировать плей-офф для себя и не беспокоиться за результат в последнем туре. Тем не менее, на таком уровне не принято играть вполсилы. Считаем, что "Интер" не отойдет от своей стратегии осторожной игры и останется командой с наименьшим количеством пропущенных голов. Прогноз – тотал менее 3 за коэффициент 1,75.
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