Интер - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Вот и настала пора заключительного тура группового турнира обновленного формата Лиги чемпионов. Мы наблюдали множество интересных матчей, красивых голов, а впереди плей-офф. Оба клуба фактически гарантировали себе место в матчах на выбывание и осталось решить, какой из клубов сможет отдохнуть на этапе 1/16 финала.

Лига Чемпионов. Этап Лиги. Восьмой тур

29 января. 22:00. Милан. "Джузеппе Меаццо"

"Интер" – "Монако"

Телетрансляция - Megogо Футбол-10

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Интер - Монако Смотреть трансляцию

"Интер": последние новости

Миланцы сверхуверенно добыли титул чемпиона прошлого сезона Серии А. Сейчас же борьба за титул гораздо конкурентнее. Интернационале отстает от "Наполи" на 3 очка, однако имеет игру в запасе. Что интересно, во внутреннем первенстве "Интер" часто громит соперников, имеет лучшую разницу забитых и пропущенных голов (забили 55 голов в 21 матче). В Лиге чемпионов "Интер" забил всего 8 в 7 матчах, причем 4 из них отгрузили в ворота "Црвены Звезды". Но и пропустили всего 1 гол от "Байера".

"Интер" гарантированно удовлетворяет непроигрыш, чтобы выйти в 1/8. У команды уже 16 очков, а у девятой команды – 13.

"Интер" – лучшая команда в защите группового этапа Лиги чемпионов перед заключительным туром. Поэтому, в первую очередь, следует отметить защитников. Алессандро Бастони можно считать одним из лучших центрбеков в настоящее время. Форварды у "Интера" также высокого уровня. Основными сейчас являются Лаутаро Мартинес и француз Тюрам, которые вытеснили из основы ветеранов Тареми и Арнаутовича. В центре поля до сих пор отлично смотрится нестареющий Генрих Мхитарян. С игроков основного состава не сможет сыграть Хакан Чалханоглу. Игрок в начале месяца получил травму икроножной мышцы.

"Монако": последние новости

Монегаски сейчас на десятом месте. Команды расположились очень плотно, но уже можно быть уверенным в проходе французского клуба как минимум в 1/16. Если получится нанести "Интеру" второе поражение в евросезоне, то, скорее всего, команда выйдет в 1/8.

"Монако" можно считать антиподом миланского "Интера". Команда пытается много создавать, но и в защите не отличается итальянской надежностью. В чемпионате дела тоже обстоят неплохо. Ожидано, что сильно отпустили в отрыв ПСЖ, но за призовые места идет ожесточенная борьба, в которой "Монако" пока третье. Возглавляет команду с 2023 года Ади Гюттер. Контракт был подписан на 2 года и завершается по истечении сезона. Команда под его руководством выглядит как минимум неплохо. Тренерский штаб предпочитает схему 4-2-3-1.

Из-за травмы нападающих Балогуна и Иленикени срочно был приобретен нападающий из "Штурма" Бирет, который быстро влился в коллектив. В старте появится он или Брель Эмболо.

История противостояний

В рамках официальных матчей команды встречались еще в далеком 1997 году в полуфинале Кубка УЕФА. В сложном противостоянии дальше прошли итальянцы (3:1; 0:1). В более современной истории команды играли товарищеские игры. В 2009 году минимально победил "Интер", а в 2022 году игра завершилась 2:2.

Последние матчи команд

"Интер"

26.01. "Лечче" – "Интер" 0:4 (Чемпионат)

22.01. "Спарта Прага" – "Интер" 0:1 (ЛЧ)

19.01. "Интер" – "Эмполи" 3:1 (Чемпионат)

15.01. "Интер" – "Болонья" 2:2 (Чемпионат)

12.01. "Венеция" – "Интер" 0:1 (Чемпионат)

"Монако"

25.01. "Монако" – "Ренн" 3:2 (Л1)

21.01. "Монако" – "Астон Вилла" 1:0 (ЛЧ)

17.01. "Монпелье" – "Монако" 2:1 (Л1)

14.01. "Реймс" - "Монако" 1:1 (3:1 пен.) (КФ)

10.01. "Нант" - "Монако" 2:2 (ЛЧ)

Турнирное положение

Ставка и коэффициенты на матч Интер – Монако

Прогноз на матч Интер – Монако

Минимальные победы в прошлом туре позволили командам гарантировать плей-офф для себя и не беспокоиться за результат в последнем туре. Тем не менее, на таком уровне не принято играть вполсилы. Считаем, что "Интер" не отойдет от своей стратегии осторожной игры и останется командой с наименьшим количеством пропущенных голов. Прогноз – тотал менее 3 за коэффициент 1,75.