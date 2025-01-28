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Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
Ювентус - Бенфика: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Настоящее испытание для команды Анатолия Трубина. "Ювентус" себе место в плей-офф уже обеспечил и даже имеет кое-какие шансы на попадание в топ-8, то "Бенфика" рискует в случае неудачи остаться без еврокубковой весны.
"Ювентус" – "Бенфика" 22:00
Лига Чемпионов. 8-й тур
29 января. Турин. "Ювентус Стэдиум".
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Видеотрансляция: Megogo 7
"Ювентус": последние новости
На прошлой неделе "Ювентус" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Серии А, уступив на выезде "Наполи" (1:2). При этом подопечные Тьяго Мотты уже успели в чемпионате 13 раз сыграть вничью и вылететь из гонки за Скудетто.
Что касается Лиги чемпионов, то здесь у "Ювентуса" положение чуть получше. Место в стыковых матчах плей-офф туринский коллектив уже себе гарантировал и находится на расстоянии в одно очко от топ-8 в турнирной таблице. В прошлом туре "бьянконери" допустили обидную осечку в выездном поединке с "Брюгге" (0:0), нанеся лишь один удар в створ.
Для улучшения результатов "Юве" на днях подписал на правах аренды Коло Муани из "ПСЖ" и Вейгу из "Челси".
Из-за травм у "бьянконери" не сыграют с "Бенфикой" Бремер, Кабаль и Милик.
Ориентировочный состав: Ди Грегорио - Савона, Калюлю, Гатти, Камбьязо - Тюрам, Локателли - Консейсау, Коопмейнерс, Йылдыз - Влахович
"Бенфика": последние новости
"Бенфика", как и свой будущий соперник, свой поединок на выходных проиграла (1:3 от "Каса Пии") и, тем самым, на 6 баллов отстала от лидера португальской Суперлиги "Спортинга".
В Лиге чемпионов "орлы" провели одну из лучших игр сезона против "Барселону", но завершить её хотя бы вничью им не удалось, даже ведя со счетом 4:2 до 78-й минуты.
В целом, смотрится "Бенфика" в текущем розыгрыше ЛЧ весьма прилично - будет обидно потерять такую команду на следующей стадии. А вероятность этого существует. От 25-й строчки в таблице коллектив Бруну Лаже отделяет два очка.
Не помогут "Бенфике" завтра Саншеш с Говейей (травмы) и Карбар с Карреасом (дисквалификации).
Ориентировочный состав: Трубин - Ба, Отаменди, А. Силва, Бесте - Флорентину, Эурснес, Кокчю - Ди Мария, Актюркоглу, Павлидис
Последние матчи
"Ювентус":
- 25.01.25. "Наполи" - "Ювентус" 2:1 (Серия А)
- 21.01.25. "Брюгге" - "Ювентус" 0:0 (ЛЧ)
- 18.12.25. "Ювентус" - "Милан" 2:0 (Серия А)
"Бенфика":
- 25.01.25. "Каса Пия" - "Бенфика" 3:1 (Суперлига)
- 21.01.25. "Бенфика" - "Барселона" 4:5 (ЛЧ)
- 17.01.25. "Бенфика" - "Фамаликан" 4:0 (Суперлига)
Личные встречи
Явное преимущество в этом противостоянии на стороне "Бенфики". За 10 очных встреч "орлы" одержали шесть побед (две из них на групповом этапе сезона 2022/23), один раз победил "Ювентус", еще три игры свелись вничью.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Ставки и коэффициенты
"Ювентус" - "Бенфика". Прогноз от UA-Футбол
Ожидаем, что сверхмотивированная "Бенфика" сможет увезти из Турина как минимум один балл. Особенно учитывая то, что "Ювентус" сейчас явно не находится в лучших кондициях.
Наш прогноз - "Бенфика" не проиграет (X2) + тотал матча больше (1,5) с общим коэффициентом 2,23.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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