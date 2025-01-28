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Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига Чемпионов
Обновлено

Ювентус - Бенфика: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Настоящее испытание для команды Анатолия Трубина. "Ювентус" себе место в плей-офф уже обеспечил и даже имеет кое-какие шансы на попадание в топ-8, то "Бенфика" рискует в случае неудачи остаться без еврокубковой весны.

"Ювентус" – "Бенфика" 22:00

Лига Чемпионов. 8-й тур

29 января. Турин. "Ювентус Стэдиум".

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Видеотрансляция: Megogo 7

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Содержание

"Ювентус": последние новости

На прошлой неделе "Ювентус" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Серии А, уступив на выезде "Наполи" (1:2). При этом подопечные Тьяго Мотты уже успели в чемпионате 13 раз сыграть вничью и вылететь из гонки за Скудетто.

Что касается Лиги чемпионов, то здесь у "Ювентуса" положение чуть получше. Место в стыковых матчах плей-офф туринский коллектив уже себе гарантировал и находится на расстоянии в одно очко от топ-8 в турнирной таблице. В прошлом туре "бьянконери" допустили обидную осечку в выездном поединке с "Брюгге" (0:0), нанеся лишь один удар в створ.

Для улучшения результатов "Юве" на днях подписал на правах аренды Коло Муани из "ПСЖ" и Вейгу из "Челси".

Из-за травм у "бьянконери" не сыграют с "Бенфикой" Бремер, Кабаль и Милик.

Ориентировочный состав: Ди Грегорио - Савона, Калюлю, Гатти, Камбьязо - Тюрам, Локателли - Консейсау, Коопмейнерс, Йылдыз - Влахович

"Бенфика": последние новости

"Бенфика", как и свой будущий соперник, свой поединок на выходных проиграла (1:3 от "Каса Пии") и, тем самым, на 6 баллов отстала от лидера португальской Суперлиги "Спортинга".

В Лиге чемпионов "орлы" провели одну из лучших игр сезона против "Барселону", но завершить её хотя бы вничью им не удалось, даже ведя со счетом 4:2 до 78-й минуты.

В целом, смотрится "Бенфика" в текущем розыгрыше ЛЧ весьма прилично - будет обидно потерять такую команду на следующей стадии. А вероятность этого существует. От 25-й строчки в таблице коллектив Бруну Лаже отделяет два очка.

Не помогут "Бенфике" завтра Саншеш с Говейей (травмы) и Карбар с Карреасом (дисквалификации).

Ориентировочный состав: Трубин - Ба, Отаменди, А. Силва, Бесте - Флорентину, Эурснес, Кокчю - Ди Мария, Актюркоглу, Павлидис

Последние матчи

"Ювентус":

  • 25.01.25. "Наполи" - "Ювентус" 2:1 (Серия А)
  • 21.01.25. "Брюгге" - "Ювентус" 0:0 (ЛЧ)
  • 18.12.25. "Ювентус" - "Милан" 2:0 (Серия А)

"Бенфика":

  • 25.01.25. "Каса Пия" - "Бенфика" 3:1 (Суперлига)
  • 21.01.25. "Бенфика" - "Барселона" 4:5 (ЛЧ)
  • 17.01.25. "Бенфика" - "Фамаликан" 4:0 (Суперлига)

Личные встречи

Явное преимущество в этом противостоянии на стороне "Бенфики". За 10 очных встреч "орлы" одержали шесть побед (две из них на групповом этапе сезона 2022/23), один раз победил "Ювентус", еще три игры свелись вничью.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 7 7 0 0 15-2 21
2

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 5"Барселона"

 7 6 0 1 26-11 18
3

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 6"Арсенал"

 7 5 1 1 14-2 16
4

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 7"Интер"

 7 5 1 1 8-1 16
5

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 8"Атлетико"

 7 5 0 2 16-11 15
6

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 9"Милан"

 7 5 0 2 13-9 15
7

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 10"Аталанта"

 7 4 2 1 18-4 14
8

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 11"Байер"

 7 4 1 2 13-7 13
9

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 12"Астон Вилла"

 7 4 1 2 9-4 13
10

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 13"Монако"

 7 4 1 2 13-10 13
11

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 14"Фейеноорд"

 7 4 1 2 17-15 13
12

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 15"Лилль"

 7 4 1 2 11-9 13
13

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 16"Брест"

 7 4 1 2 10-8 13
14

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 17"Боруссия"

 7 4 0 3 19-11 12
15

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 18"Бавария"

 7 4 0 3 17-11 12
16

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 19Реал

 7 4 0 3 17-12 12
17

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 20"Ювентус"

 7 3 3 1 9-5 12
18

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 21"Селтик"

 7 3 3 1 11-10 12
19

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 22ПСВ

 7 3 2 2 13-10 11
20

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 23"Брюгге"

 7 3 2 2 6-8 11
21

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 24"Бенфика"

 7 3 1 3 14-12 10
22

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 25"Пари Сен-Жермен"

 7 3 1 3 10-8 10
23

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 26"Спортинг"

 7 3 1 3 12-11 10
24

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 27"Штутгарт"

 7 3 1 3 12-13 10
25

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 28"Манчестер Сити"

 7 2 2 3 15-13 8
26

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 29Динамо

 7 2 2 3 10-18 8
27

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 30Шахтер

 7 2 1 4 7-13 7
28

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 31"Болонья"

 7 1 2 4 3-8 5
29

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 32"Спарта"

 7 1 1 5 7-19 4
30

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 33"РБ Лейпциг"

 7 1 0 6 8-14 3
31

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 34Жирона

 7 1 0 6 4-11 3
32

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 35"Црвена Звезда"

 7 1 0 6 12-22 3
33

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 36Штурм

 7 1 0 6 4-14 3
34

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 37"Зальцбург"

 7 1 0 6 4-23 3
35

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 38"Слован"

 7 0 0 7 6-24 0
36

Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025 - изображение 39"Янг Бойз"

 7 0 0 7 3-23 0

Ставки и коэффициенты

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3.25
3.45
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"Ювентус" - "Бенфика". Прогноз от UA-Футбол

Ожидаем, что сверхмотивированная "Бенфика" сможет увезти из Турина как минимум один балл. Особенно учитывая то, что "Ювентус" сейчас явно не находится в лучших кондициях.

Наш прогноз - "Бенфика" не проиграет (X2) + тотал матча больше (1,5) с общим коэффициентом 2,23.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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