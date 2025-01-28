Ювентус - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Настоящее испытание для команды Анатолия Трубина. "Ювентус" себе место в плей-офф уже обеспечил и даже имеет кое-какие шансы на попадание в топ-8, то "Бенфика" рискует в случае неудачи остаться без еврокубковой весны.

"Ювентус" – "Бенфика" 22:00

Лига Чемпионов. 8-й тур

29 января. Турин. "Ювентус Стэдиум".

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Видеотрансляция: Megogo 7

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"Ювентус": последние новости

На прошлой неделе "Ювентус" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Серии А, уступив на выезде "Наполи" (1:2). При этом подопечные Тьяго Мотты уже успели в чемпионате 13 раз сыграть вничью и вылететь из гонки за Скудетто.

Что касается Лиги чемпионов, то здесь у "Ювентуса" положение чуть получше. Место в стыковых матчах плей-офф туринский коллектив уже себе гарантировал и находится на расстоянии в одно очко от топ-8 в турнирной таблице. В прошлом туре "бьянконери" допустили обидную осечку в выездном поединке с "Брюгге" (0:0), нанеся лишь один удар в створ.

Для улучшения результатов "Юве" на днях подписал на правах аренды Коло Муани из "ПСЖ" и Вейгу из "Челси".

Из-за травм у "бьянконери" не сыграют с "Бенфикой" Бремер, Кабаль и Милик.

Ориентировочный состав: Ди Грегорио - Савона, Калюлю, Гатти, Камбьязо - Тюрам, Локателли - Консейсау, Коопмейнерс, Йылдыз - Влахович

"Бенфика": последние новости

"Бенфика", как и свой будущий соперник, свой поединок на выходных проиграла (1:3 от "Каса Пии") и, тем самым, на 6 баллов отстала от лидера португальской Суперлиги "Спортинга".

В Лиге чемпионов "орлы" провели одну из лучших игр сезона против "Барселону", но завершить её хотя бы вничью им не удалось, даже ведя со счетом 4:2 до 78-й минуты.

В целом, смотрится "Бенфика" в текущем розыгрыше ЛЧ весьма прилично - будет обидно потерять такую команду на следующей стадии. А вероятность этого существует. От 25-й строчки в таблице коллектив Бруну Лаже отделяет два очка.

Не помогут "Бенфике" завтра Саншеш с Говейей (травмы) и Карбар с Карреасом (дисквалификации).

Ориентировочный состав: Трубин - Ба, Отаменди, А. Силва, Бесте - Флорентину, Эурснес, Кокчю - Ди Мария, Актюркоглу, Павлидис

Последние матчи

"Ювентус":

25.01.25. "Наполи" - "Ювентус" 2:1 (Серия А)

21.01.25. "Брюгге" - "Ювентус" 0:0 (ЛЧ)

18.12.25. "Ювентус" - "Милан" 2:0 (Серия А)

"Бенфика":

25.01.25. "Каса Пия" - "Бенфика" 3:1 (Суперлига)

21.01.25. "Бенфика" - "Барселона" 4:5 (ЛЧ)

17.01.25. "Бенфика" - "Фамаликан" 4:0 (Суперлига)

Личные встречи

Явное преимущество в этом противостоянии на стороне "Бенфики". За 10 очных встреч "орлы" одержали шесть побед (две из них на групповом этапе сезона 2022/23), один раз победил "Ювентус", еще три игры свелись вничью.

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

"Ювентус" - "Бенфика". Прогноз от UA-Футбол

Ожидаем, что сверхмотивированная "Бенфика" сможет увезти из Турина как минимум один балл. Особенно учитывая то, что "Ювентус" сейчас явно не находится в лучших кондициях.

Наш прогноз - "Бенфика" не проиграет (X2) + тотал матча больше (1,5) с общим коэффициентом 2,23.