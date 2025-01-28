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Штурм - Лейпциг: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига Чемпионов
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Штурм - Лейпциг: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Штурм - Лейпциг: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Денис Шабрат Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды уже не участвуют в борьбе за выход в плей-офф. Играть будут за престиж и рейтинг в копилку стран. Для Украины этот матч примечателен назначением на судейство нашей украинской бригады во главе с Николаем Балакиным. Это уже третье назначение для Николая Балакина и его помощников на игру этапа Лиги в этом сезоне. Ранее он работали на поединках Спарта – Брест и Байер – РБ Зальцбург.

Содержание

Лига Чемпионов. 8-й тур
29 января. 22:00. Клагенфурт, Вертерзее Штадион
Главный судья: Николай Балакин

"Штурм" - "Лейпциг"

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Новости "Штурма"

К двум последним турам в Лиге Чемпионов команда подходила через товарищеские матчи. Чемпионат Австрии стартует только 15 февраля. На сборах были сыграны матчи с "Лугано"(2:1), "Грассхопперсом" (0:1), в один день разными составами были сыграны игры с "Ориентом 1919"(1:1) и "Риекой"(0:2). Против "Аталанты" в 7-м туре команда ничего не смогла сделать, проиграв разгромно 0:5. Во время подготовки к Лейпцигу команда решила не проводить никаких игр, чтобы подойти хорошо физически.

На выходных клуб подписал молодого 22-го француза Фалли Маюлу. Игрока взяли в аренду на полгода из "Бристоль Сити". Однако в грядущей игре он не сможет помочь своей новой команде, поскольку заявить игроков до конца этапа Лиги запрещено. Это усиление на весеннюю часть австрийской бундеслиги.

Новости "Ред Булл Лейпциг"

В прошлом туре этапа Лиги команда смогла набрать свои первые очки и одержать свою первую победу в турнире, обыграв дома лиссабонский "Спортинг" со счётом 2:1. В Бундеслиге после паузы на праздники команда сумела одержать одну победу над "Вердером" (4:2), проиграла одну игру "Штуттгарту" (1:2) и сыграла две результативные ничьи с "Бохумом"(3:3) и "Байером" (2:2). С аптекарями в субботу быки смогли отыграться, проигрывая 0:2, что против нынешнего "Байера" крайне редко кому удаётся.

В гости к "Штурму" команда едет за победой, чтобы завершить турнир на высокой ноте. Кроме того, в Бундеслиге "Лейпциг" сражается за путёвку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Стоит напомнить, что две страны получат по одной дополнительной путёвке. Пока это Англия (14.000) и Италия (13.000). Германия на четвёртом месте (11.125). Но впереди матчи на вылет и всё может поменяться. А каждая победа – это кирпичик к общему достижению.

Личные встречи

Команды пересекались между собой единожды в далёком 1983 году, в рамках Кубка УЕФА. По сумме двух игр дальше прошёл "Штурм".

  • 23.11.1983 Штурм Грац – Вфб Лейпциг 2:0
  • 07.12.1983 Вфб Лейпциг – Штурм Грац 1:0

Цифры и факты

  • При подготовке к сезону в последних пяти товарищеских играх "Штурм" одержал лишь одну победу.
  • В этом году в матчах с участием Лейпцига сухих игр не было. Мячи забивались обеими командами.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

У обеих команд нет травмированных и дисквалифицированных. Тренер "Лейпцига" Марко Розе дал сыграть против "Спортинга" ряду своим запасным игрокам, включая вратаря Вандервордту. Вполне вероятно, что и против "Штурма" мы увидим молодого вратаря в воротах немецкой команды.

"Штурм": Схерпен – Лавале, Айву, Вютрих, Малич – Китеишвили, Чуквуани, Ялькуйе, Станкович, Камара, – Бевинг

"Лейпциг": Вандервордт - Орбан, Раум, Гертрюйда, Бетшабу - Хайдара, Снейволд, Симонс, Баумгартнер, - Опенда, Шешко

"Штурм" - "Лейпциг". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 7 7 0 0 15-2 21
2 Барселона "Барселона" 7 6 0 1 26-11 18
3 Арсенал "Арсенал" 7 5 1 1 14-2 16
4 Интер "Интер" 7 5 1 1 8-1 16
5 Атлетико "Атлетико" 7 5 0 2 16-11 15
6 Милан "Милан" 7 5 0 2 13-9 15
7 Аталанта "Аталанта" 7 4 2 1 18-4 14
8 Байер "Байер" 7 4 1 2 13-7 13
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 7 4 1 2 9-4 13
10 Монако "Монако" 7 4 1 2 13-10 13
11 Фейеноорд "Фейеноорд" 7 4 1 2 17-15 13
12 Лилль "Лилль" 7 4 1 2 11-9 13
13 Брест "Брест" 7 4 1 2 10-8 13
14 Боруссия "Боруссия" 7 4 0 3 19-11 12
15 Бавария "Бавария" 7 4 0 3 17-11 12
16 Реал Реал 7 4 0 3 17-12 12
17 Ювентус "Ювентус" 7 3 3 1 9-5 12
18 Селтик "Селтик" 7 3 3 1 11-10 12
19 ПСВ ПСВ 7 3 2 2 13-10 11
20 Брюгге "Брюгге" 7 3 2 2 6-8 11
21 Бенфика "Бенфика" 7 3 1 3 14-12 10
22 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 7 3 1 3 10-8 10
23 Спортинг "Спортинг" 7 3 1 3 12-11 10
24 Штутгарт "Штутгарт" 7 3 1 3 12-13 10
25 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 7 2 2 3 15-13 8
26 Динамо Динамо 7 2 2 3 10-18 8
27 Шахтер Шахтер 7 2 1 4 7-13 7
28 Болонья "Болонья" 7 1 2 4 3-8 5
29 Спарта "Спарта" 7 1 1 5 7-19 4
30 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 7 1 0 6 8-14 3
31 Жирона Жирона 7 1 0 6 4-11 3
32 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 7 1 0 6 12-22 3
33 Штурм Штурм 7 1 0 6 4-14 3
34 Зальцбург "Зальцбург" 7 1 0 6 4-23 3
35 Слован "Слован" 7 0 0 7 6-24 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 7 0 0 7 3-23 0

"Штурм" - "Лейпциг". Ставка и коэффициенты

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3.70
3.80
1.97
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Прогноз на матч между "Штурмом" и "РБ Лейпциг" от UA-Футбол

ТБ 2.5 "РБ Лейпциг" является явным фаворитом, но букмекеры не отдают им значительное преимущество, несмотря на крупное поражение австрийцев в прошлом туре. Учитывая, что все матчи немецкой команды в этом году были результативными (в каждой из игр забивалось минимум три мяча), оживаем, что и предстоящая игра будет не менее результативной.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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