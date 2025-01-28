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Штурм - Лейпциг: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
Штурм - Лейпциг: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды уже не участвуют в борьбе за выход в плей-офф. Играть будут за престиж и рейтинг в копилку стран. Для Украины этот матч примечателен назначением на судейство нашей украинской бригады во главе с Николаем Балакиным. Это уже третье назначение для Николая Балакина и его помощников на игру этапа Лиги в этом сезоне. Ранее он работали на поединках Спарта – Брест и Байер – РБ Зальцбург.
Лига Чемпионов. 8-й тур
29 января. 22:00. Клагенфурт, Вертерзее Штадион
Главный судья: Николай Балакин
"Штурм" - "Лейпциг"
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Новости "Штурма"
К двум последним турам в Лиге Чемпионов команда подходила через товарищеские матчи. Чемпионат Австрии стартует только 15 февраля. На сборах были сыграны матчи с "Лугано"(2:1), "Грассхопперсом" (0:1), в один день разными составами были сыграны игры с "Ориентом 1919"(1:1) и "Риекой"(0:2). Против "Аталанты" в 7-м туре команда ничего не смогла сделать, проиграв разгромно 0:5. Во время подготовки к Лейпцигу команда решила не проводить никаких игр, чтобы подойти хорошо физически.
На выходных клуб подписал молодого 22-го француза Фалли Маюлу. Игрока взяли в аренду на полгода из "Бристоль Сити". Однако в грядущей игре он не сможет помочь своей новой команде, поскольку заявить игроков до конца этапа Лиги запрещено. Это усиление на весеннюю часть австрийской бундеслиги.
Новости "Ред Булл Лейпциг"
В прошлом туре этапа Лиги команда смогла набрать свои первые очки и одержать свою первую победу в турнире, обыграв дома лиссабонский "Спортинг" со счётом 2:1. В Бундеслиге после паузы на праздники команда сумела одержать одну победу над "Вердером" (4:2), проиграла одну игру "Штуттгарту" (1:2) и сыграла две результативные ничьи с "Бохумом"(3:3) и "Байером" (2:2). С аптекарями в субботу быки смогли отыграться, проигрывая 0:2, что против нынешнего "Байера" крайне редко кому удаётся.
В гости к "Штурму" команда едет за победой, чтобы завершить турнир на высокой ноте. Кроме того, в Бундеслиге "Лейпциг" сражается за путёвку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Стоит напомнить, что две страны получат по одной дополнительной путёвке. Пока это Англия (14.000) и Италия (13.000). Германия на четвёртом месте (11.125). Но впереди матчи на вылет и всё может поменяться. А каждая победа – это кирпичик к общему достижению.
Личные встречи
Команды пересекались между собой единожды в далёком 1983 году, в рамках Кубка УЕФА. По сумме двух игр дальше прошёл "Штурм".
- 23.11.1983 Штурм Грац – Вфб Лейпциг 2:0
- 07.12.1983 Вфб Лейпциг – Штурм Грац 1:0
Цифры и факты
- При подготовке к сезону в последних пяти товарищеских играх "Штурм" одержал лишь одну победу.
- В этом году в матчах с участием Лейпцига сухих игр не было. Мячи забивались обеими командами.
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
У обеих команд нет травмированных и дисквалифицированных. Тренер "Лейпцига" Марко Розе дал сыграть против "Спортинга" ряду своим запасным игрокам, включая вратаря Вандервордту. Вполне вероятно, что и против "Штурма" мы увидим молодого вратаря в воротах немецкой команды.
"Штурм": Схерпен – Лавале, Айву, Вютрих, Малич – Китеишвили, Чуквуани, Ялькуйе, Станкович, Камара, – Бевинг
"Лейпциг": Вандервордт - Орбан, Раум, Гертрюйда, Бетшабу - Хайдара, Снейволд, Симонс, Баумгартнер, - Опенда, Шешко
"Штурм" - "Лейпциг". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|"Барселона"
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|"Арсенал"
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|"Интер"
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|"Атлетико"
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|"Милан"
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|"Аталанта"
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|"Байер"
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|"Астон Вилла"
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|"Монако"
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|"Фейеноорд"
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|"Лилль"
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|"Брест"
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|"Боруссия"
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|"Бавария"
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|"Ювентус"
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|"Селтик"
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|"Брюгге"
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|"Бенфика"
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|"Пари Сен-Жермен"
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|"Спортинг"
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|"Штутгарт"
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|"Манчестер Сити"
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|"Болонья"
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|"Спарта"
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|"РБ Лейпциг"
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|"Црвена Звезда"
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|"Зальцбург"
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|"Слован"
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|"Янг Бойз"
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
"Штурм" - "Лейпциг". Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч между "Штурмом" и "РБ Лейпциг" от UA-Футбол
ТБ 2.5 "РБ Лейпциг" является явным фаворитом, но букмекеры не отдают им значительное преимущество, несмотря на крупное поражение австрийцев в прошлом туре. Учитывая, что все матчи немецкой команды в этом году были результативными (в каждой из игр забивалось минимум три мяча), оживаем, что и предстоящая игра будет не менее результативной.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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