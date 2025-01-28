Штурм - Лейпциг: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Обе команды уже не участвуют в борьбе за выход в плей-офф. Играть будут за престиж и рейтинг в копилку стран. Для Украины этот матч примечателен назначением на судейство нашей украинской бригады во главе с Николаем Балакиным. Это уже третье назначение для Николая Балакина и его помощников на игру этапа Лиги в этом сезоне. Ранее он работали на поединках Спарта – Брест и Байер – РБ Зальцбург.

Лига Чемпионов. 8-й тур

29 января. 22:00. Клагенфурт, Вертерзее Штадион

Главный судья: Николай Балакин

"Штурм" - "Лейпциг"

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Новости "Штурма"

К двум последним турам в Лиге Чемпионов команда подходила через товарищеские матчи. Чемпионат Австрии стартует только 15 февраля. На сборах были сыграны матчи с "Лугано"(2:1), "Грассхопперсом" (0:1), в один день разными составами были сыграны игры с "Ориентом 1919"(1:1) и "Риекой"(0:2). Против "Аталанты" в 7-м туре команда ничего не смогла сделать, проиграв разгромно 0:5. Во время подготовки к Лейпцигу команда решила не проводить никаких игр, чтобы подойти хорошо физически.

На выходных клуб подписал молодого 22-го француза Фалли Маюлу. Игрока взяли в аренду на полгода из "Бристоль Сити". Однако в грядущей игре он не сможет помочь своей новой команде, поскольку заявить игроков до конца этапа Лиги запрещено. Это усиление на весеннюю часть австрийской бундеслиги.

Новости "Ред Булл Лейпциг"

В прошлом туре этапа Лиги команда смогла набрать свои первые очки и одержать свою первую победу в турнире, обыграв дома лиссабонский "Спортинг" со счётом 2:1. В Бундеслиге после паузы на праздники команда сумела одержать одну победу над "Вердером" (4:2), проиграла одну игру "Штуттгарту" (1:2) и сыграла две результативные ничьи с "Бохумом"(3:3) и "Байером" (2:2). С аптекарями в субботу быки смогли отыграться, проигрывая 0:2, что против нынешнего "Байера" крайне редко кому удаётся.

В гости к "Штурму" команда едет за победой, чтобы завершить турнир на высокой ноте. Кроме того, в Бундеслиге "Лейпциг" сражается за путёвку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Стоит напомнить, что две страны получат по одной дополнительной путёвке. Пока это Англия (14.000) и Италия (13.000). Германия на четвёртом месте (11.125). Но впереди матчи на вылет и всё может поменяться. А каждая победа – это кирпичик к общему достижению.

Личные встречи

Команды пересекались между собой единожды в далёком 1983 году, в рамках Кубка УЕФА. По сумме двух игр дальше прошёл "Штурм".

23.11.1983 Штурм Грац – Вфб Лейпциг 2:0

07.12.1983 Вфб Лейпциг – Штурм Грац 1:0

Цифры и факты

При подготовке к сезону в последних пяти товарищеских играх "Штурм" одержал лишь одну победу.

В этом году в матчах с участием Лейпцига сухих игр не было. Мячи забивались обеими командами.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

У обеих команд нет травмированных и дисквалифицированных. Тренер "Лейпцига" Марко Розе дал сыграть против "Спортинга" ряду своим запасным игрокам, включая вратаря Вандервордту. Вполне вероятно, что и против "Штурма" мы увидим молодого вратаря в воротах немецкой команды.

"Штурм": Схерпен – Лавале, Айву, Вютрих, Малич – Китеишвили, Чуквуани, Ялькуйе, Станкович, Камара, – Бевинг

"Лейпциг": Вандервордт - Орбан, Раум, Гертрюйда, Бетшабу - Хайдара, Снейволд, Симонс, Баумгартнер, - Опенда, Шешко

"Штурм" - "Лейпциг". Турнирное положение команд

"Штурм" - "Лейпциг". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч между "Штурмом" и "РБ Лейпциг" от UA -Футбол

ТБ 2.5 "РБ Лейпциг" является явным фаворитом, но букмекеры не отдают им значительное преимущество, несмотря на крупное поражение австрийцев в прошлом туре. Учитывая, что все матчи немецкой команды в этом году были результативными (в каждой из игр забивалось минимум три мяча), оживаем, что и предстоящая игра будет не менее результативной.