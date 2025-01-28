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Лилль – Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига Чемпионов
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Лилль - Фееноорд: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Лилль – Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - UEFA/UEFA

Иван Коломиец Автор UA-Футбол
Новина українською

Заключительный еврокубковый вечер группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. "Лилль" на домашней арене принимает "Фейеноорд". Что примечательно, обе команды уже гарантировали себе выход в 1/16 турнира и более того - находятся недалеко от ТОП-8. И "Лилль", и "Фейеноорд" имеют по 13 баллов: матч не критичен в плане положения клубов в группе в целом, однако может существенно помочь одной из команд избежать лишних матчей в плей-офф и сразу прямо попасть в 1/8.

Содержание

Лига чемпионов УЕФА. Восьмой тур.
29 января. 22:00. Брюссель. Стадион: Пьер-Моруа
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

"Лилль" - "Фейенорд"

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Новости "Лилля"

Во французской Лиге 1 "ЛОСК" единолично занимают 5 строчку. Однако сложно заявить, что команда чувствует себя там уверенно: до 3-го места им не хватает столько же, сколько и у них есть преимущества над 7-м местом, а именно всего 2 балла. О нестабильности также свидетельствуют непосредственно и статистические показатели: 8 побед, 8 ничейных результатов и 3 поражения. За 19 туров "Лилль" забил 29 голов, что является средним показателем среди всех команд Лиги 1. Не забывали и пропускать: 19 пропущенных мячей за 19 матчей.

В Лиге чемпионов ситуация значительно лучше. Клуб занимает 12 место, имея в активе 4 победы, 1 ничью и 2 поражения. Следует отметить, что французская команда абсолютно не является "легким орешком" даже для грандов. В нынешнем розыгрыше еврокубка "Лилль" уже смог завоевать важные очки против статусных команд. В третьем туре сенсационно победили мадридский "Атлетико" на их собственном стадионе со счетом 3:1. И это против известной оборонной игры подопечных Диего Симеоне. В следующем туре "обворовали" итальянский "Ювентус" (1:1) и получили не менее важный балл, что сейчас и помогает в турнирной таблице держаться выше "Реала", "Боруссии", "Баварии" и того же "Ювентуса".

Относительно недавно, а именно в 2021 году "Лилль" сенсационно становился чемпионом Франции, что позволило им еще в тот момент громко объявить о себе. "ЛОСК" при домашних трибунах и сильной поддержке своих болельщиков может стать неожиданно уверенной в собственных действиях командой, что может помочь получить нужный результат.

Новости "Фейеноорда"

Один из трех самых титулованных клубов Нидерландов "Фейеноорд" находится на 4-м месте в чемпионате. Отставание от третьего места составляет 5 очков. А от второго и первого более 8 баллов. Однако команда имеет игру в запасе, которая существенно может повлиять на дальнейшее развитие событий, по крайней мере, поможет на данный момент увеличить преимущество над приближающимися клубами.

При таком же количестве матчей в чемпионате "Фейеноорд" в отличие от будущего французского оппонента имеет немного лучше статистику: 10 побед, 6 ничьих и 3 поражения, имея еще поединок в запасе.

В Лиге чемпионов занимают место, ступенькой выше "Лилля" и имеют одинаковое количество баллов. Согласно вышеупомянутым матчам французов в нынешней кампании "Фейеноорд" имеет также интересную историю поединков со статусными и сильными командами. В Лиссабоне победили "Бенфику" с конечным счетом 3:1, недавно разгромили в домашнем матче мюнхенскую "Баварию" 3:0, воспользовавшись своими шансами. И чего стоит лишь вспомнить фантастический камбэк в выездной игре с "горожанами", где "Фейеноорд", уступая в ходе поединка 0:3, проявил характер и свел результат матча в ничейный – 3:3.

"Фейеноорд" регулярно выступает в еврокубках и принес немало проблем своим соперникам. Команда прекрасно выглядит в домашних матчах и не выключается из выездных игр. Они всегда являются неудобным соперником для своих оппонентов.

Цифры и факты

  • "Фейеноорд" забивает в 5 матчах подряд
  • "Фейенорд забил 10 голов в последних 5 играх
  • "Лилль" и "Фейеноорд" имеют немало игроков в лазарете: 20 человек на две команды

Кадровая ситуация

Лазарет обеих команд вместе насчитывает 20 игроков. "ЛОСК" с большой вероятностью не сможет рассчитывать на таких футболистов: Эдон Жигрова, Самюэль Умтити, Тиагу Сантуш, Фернандес-Пардо, Саграуи, Набиль Бенталеб. Нидерландский клуб в свою очередь гораздо больше пострадал: Карранса, Буэно, Миламбо, Зерукки, Хван Ин Бом, Бейло, Стенгс, Уэда, Осман, Лотомба, Зехиал, Тимбер, Гартман и Плуг не помогут своей команде.

Ориентировочные составы команд:

"Лилль", 3-4-2-1, Шевалье – Диаките, Манди, Гудмондссон – Менье, Андре, Буадди, Баккер – Геральдсон, Кабелла – Байо

"Фейеноорд", 4-3-3, Велленройтер – Смал, Ганцко, Траунер, Ниукоп – Надж, Белен, Модер – Пайшао Хименес, Хадж-Мусса

"Лилль" - "Фейенорд". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 7 7 0 0 15-2 21
2 Барселона "Барселона" 7 6 0 1 26-11 18
3 Арсенал "Арсенал" 7 5 1 1 14-2 16
4 Интер "Интер" 7 5 1 1 8-1 16
5 Атлетико "Атлетико" 7 5 0 2 16-11 15
6 Милан "Милан" 7 5 0 2 13-9 15
7 Аталанта "Аталанта" 7 4 2 1 18-4 14
8 Байер "Байер" 7 4 1 2 13-7 13
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 7 4 1 2 9-4 13
10 Монако "Монако" 7 4 1 2 13-10 13
11 Фейеноорд "Фейеноорд" 7 4 1 2 17-15 13
12 Лилль "Лилль" 7 4 1 2 11-9 13
13 Брест "Брест" 7 4 1 2 10-8 13
14 Боруссия "Боруссия" 7 4 0 3 19-11 12
15 Бавария "Бавария" 7 4 0 3 17-11 12
16 Реал Реал 7 4 0 3 17-12 12
17 Ювентус "Ювентус" 7 3 3 1 9-5 12
18 Селтик "Селтик" 7 3 3 1 11-10 12
19 ПСВ ПСВ 7 3 2 2 13-10 11
20 Брюгге "Брюгге" 7 3 2 2 6-8 11
21 Бенфика "Бенфика" 7 3 1 3 14-12 10
22 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 7 3 1 3 10-8 10
23 Спортинг "Спортинг" 7 3 1 3 12-11 10
24 Штутгарт "Штутгарт" 7 3 1 3 12-13 10
25 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 7 2 2 3 15-13 8
26 Динамо Динамо 7 2 2 3 10-18 8
27 Шахтер Шахтер 7 2 1 4 7-13 7
28 Болонья "Болонья" 7 1 2 4 3-8 5
29 Спарта "Спарта" 7 1 1 5 7-19 4
30 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 7 1 0 6 8-14 3
31 Жирона Жирона 7 1 0 6 4-11 3
32 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 7 1 0 6 12-22 3
33 Штурм Штурм 7 1 0 6 4-14 3
34 Зальцбург "Зальцбург" 7 1 0 6 4-23 3
35 Слован "Слован" 7 0 0 7 6-24 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 7 0 0 7 3-23 0

"Лилль" - "Фейенорд". Ставка и коэффициенты

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"Лилль" - "Фейенорд". Прогноз на матч от UA-Футбол

У клубов нет безумной ответственности в случае поражения в этом матче, потому что уже решили свой выход в плей-офф турами раньше. Однако каждая из них также имеет соответственно равные шансы на то, чтобы немного облегчить себе дальнейший путь в Лиге чемпионов. Зацепиться за победный счет сможет и "Лилль", и "Фейеноорд". Французы играют дома, поэтому имеют преимущество в виде бурной поддержки своих фанатов. Гости уже показали, что даже в выездных матчах владеют характером для того, чтобы перевернуть игру и получить удобный результат. Прогнозируемый финал поединка – минимальная победа "Лилля".

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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