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Лилль – Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
Лилль - Фееноорд: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - UEFA/UEFA
Заключительный еврокубковый вечер группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. "Лилль" на домашней арене принимает "Фейеноорд". Что примечательно, обе команды уже гарантировали себе выход в 1/16 турнира и более того - находятся недалеко от ТОП-8. И "Лилль", и "Фейеноорд" имеют по 13 баллов: матч не критичен в плане положения клубов в группе в целом, однако может существенно помочь одной из команд избежать лишних матчей в плей-офф и сразу прямо попасть в 1/8.
Лига чемпионов УЕФА. Восьмой тур.
29 января. 22:00. Брюссель. Стадион: Пьер-Моруа
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
"Лилль" - "Фейенорд"
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Новости "Лилля"
Во французской Лиге 1 "ЛОСК" единолично занимают 5 строчку. Однако сложно заявить, что команда чувствует себя там уверенно: до 3-го места им не хватает столько же, сколько и у них есть преимущества над 7-м местом, а именно всего 2 балла. О нестабильности также свидетельствуют непосредственно и статистические показатели: 8 побед, 8 ничейных результатов и 3 поражения. За 19 туров "Лилль" забил 29 голов, что является средним показателем среди всех команд Лиги 1. Не забывали и пропускать: 19 пропущенных мячей за 19 матчей.
В Лиге чемпионов ситуация значительно лучше. Клуб занимает 12 место, имея в активе 4 победы, 1 ничью и 2 поражения. Следует отметить, что французская команда абсолютно не является "легким орешком" даже для грандов. В нынешнем розыгрыше еврокубка "Лилль" уже смог завоевать важные очки против статусных команд. В третьем туре сенсационно победили мадридский "Атлетико" на их собственном стадионе со счетом 3:1. И это против известной оборонной игры подопечных Диего Симеоне. В следующем туре "обворовали" итальянский "Ювентус" (1:1) и получили не менее важный балл, что сейчас и помогает в турнирной таблице держаться выше "Реала", "Боруссии", "Баварии" и того же "Ювентуса".
Относительно недавно, а именно в 2021 году "Лилль" сенсационно становился чемпионом Франции, что позволило им еще в тот момент громко объявить о себе. "ЛОСК" при домашних трибунах и сильной поддержке своих болельщиков может стать неожиданно уверенной в собственных действиях командой, что может помочь получить нужный результат.
Новости "Фейеноорда"
Один из трех самых титулованных клубов Нидерландов "Фейеноорд" находится на 4-м месте в чемпионате. Отставание от третьего места составляет 5 очков. А от второго и первого более 8 баллов. Однако команда имеет игру в запасе, которая существенно может повлиять на дальнейшее развитие событий, по крайней мере, поможет на данный момент увеличить преимущество над приближающимися клубами.
При таком же количестве матчей в чемпионате "Фейеноорд" в отличие от будущего французского оппонента имеет немного лучше статистику: 10 побед, 6 ничьих и 3 поражения, имея еще поединок в запасе.
В Лиге чемпионов занимают место, ступенькой выше "Лилля" и имеют одинаковое количество баллов. Согласно вышеупомянутым матчам французов в нынешней кампании "Фейеноорд" имеет также интересную историю поединков со статусными и сильными командами. В Лиссабоне победили "Бенфику" с конечным счетом 3:1, недавно разгромили в домашнем матче мюнхенскую "Баварию" 3:0, воспользовавшись своими шансами. И чего стоит лишь вспомнить фантастический камбэк в выездной игре с "горожанами", где "Фейеноорд", уступая в ходе поединка 0:3, проявил характер и свел результат матча в ничейный – 3:3.
"Фейеноорд" регулярно выступает в еврокубках и принес немало проблем своим соперникам. Команда прекрасно выглядит в домашних матчах и не выключается из выездных игр. Они всегда являются неудобным соперником для своих оппонентов.
Цифры и факты
- "Фейеноорд" забивает в 5 матчах подряд
- "Фейенорд забил 10 голов в последних 5 играх
- "Лилль" и "Фейеноорд" имеют немало игроков в лазарете: 20 человек на две команды
Кадровая ситуация
Лазарет обеих команд вместе насчитывает 20 игроков. "ЛОСК" с большой вероятностью не сможет рассчитывать на таких футболистов: Эдон Жигрова, Самюэль Умтити, Тиагу Сантуш, Фернандес-Пардо, Саграуи, Набиль Бенталеб. Нидерландский клуб в свою очередь гораздо больше пострадал: Карранса, Буэно, Миламбо, Зерукки, Хван Ин Бом, Бейло, Стенгс, Уэда, Осман, Лотомба, Зехиал, Тимбер, Гартман и Плуг не помогут своей команде.
Ориентировочные составы команд:
"Лилль", 3-4-2-1, Шевалье – Диаките, Манди, Гудмондссон – Менье, Андре, Буадди, Баккер – Геральдсон, Кабелла – Байо
"Фейеноорд", 4-3-3, Велленройтер – Смал, Ганцко, Траунер, Ниукоп – Надж, Белен, Модер – Пайшао Хименес, Хадж-Мусса
"Лилль" - "Фейенорд". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|"Барселона"
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|"Арсенал"
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|"Интер"
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|"Атлетико"
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|"Милан"
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|"Аталанта"
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|"Байер"
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|"Астон Вилла"
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|"Монако"
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|"Фейеноорд"
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|"Лилль"
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|"Брест"
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|"Боруссия"
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|"Бавария"
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|"Ювентус"
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|"Селтик"
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|"Брюгге"
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|"Бенфика"
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|"Пари Сен-Жермен"
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|"Спортинг"
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|"Штутгарт"
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|"Манчестер Сити"
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|"Болонья"
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|"Спарта"
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|"РБ Лейпциг"
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|"Црвена Звезда"
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|"Зальцбург"
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|"Слован"
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|"Янг Бойз"
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
"Лилль" - "Фейенорд". Ставка и коэффициенты
"Лилль" - "Фейенорд". Прогноз на матч от UA-Футбол
У клубов нет безумной ответственности в случае поражения в этом матче, потому что уже решили свой выход в плей-офф турами раньше. Однако каждая из них также имеет соответственно равные шансы на то, чтобы немного облегчить себе дальнейший путь в Лиге чемпионов. Зацепиться за победный счет сможет и "Лилль", и "Фейеноорд". Французы играют дома, поэтому имеют преимущество в виде бурной поддержки своих фанатов. Гости уже показали, что даже в выездных матчах владеют характером для того, чтобы перевернуть игру и получить удобный результат. Прогнозируемый финал поединка – минимальная победа "Лилля".
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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