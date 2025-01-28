Янг Бойз - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Не стоит думать, что матч аутсайдеров турнира будет спокойным и неинтересным. Обе команды, наверняка выйдут на поле с желанием доказать болельщикам и самим себе, что не зря попали на такой турнир. "Янг Бойзу" необходимы хотя бы три очка. Смогут ли сербы лишить швейцарцев такого удовольствия в заключительном матче турнира для обеих команд?

Лига чемпионов. Тур 8 из 8. 29.01.2024. 22:00

Берн (Швейцария). Стадион "Стад де Сюисс"

Арбитр в поле: Халил Умут Мелер (Турция)

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда"

Текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция: Megogo Футбол 20

Новости "Янг Бойз"

Неудачи "Янг Бойз" выглядят вполне закономерно. В семи последних сезонах команда становилась шесть раз чемпионом Швейцарии. В нынешнем сезоне "черно-желтые" занимают девятое место в домашнем чемпионате. Неудачи настигли команду уже на старте сезона. Вероятно, "черно-желтым" требуется перезагрузка, как и, например, "Манчестер Сити".

После первых девяти матчей сезона, в которых "Янг Бойз" пять раз проиграл, три раза сыграл вничью и только один выиграл, руководство клуба уволили Патрика Рамена (главного тренера команды). Следует отметить, что Рамен продержался на этом месте всего четыре месяца. Смена тренера не привела команду к более стабильному состоянию. Возможно, на такой результат повлияли уход основного центрального защитника, 36-летнего Фабиана Лустенбергера (завершил карьеру летом 2024 года) и травма Саиди Янко (защитник). Без ключевых игроков оборона "Янг Бойз" рассыпалась.

"Янг Бойз" сегодня выглядит совершенно не готовым к Лиге чемпионов. Не хватает физических сил, а соответственно и моральных. "Черно-белые" выглядят боеспособной командой только первые 45 минут. Вторые таймы практически все провальные.

Ориентировочный состав

В команде много травмированных игроков: Байрами, Янко, Зайлер, Конте, Фасснахт. Основной полузащитник Угринич дисквалифицирован.

Келлер - Атеками, Камара, Бенито, Аджам - Малес, Ньяссе, Лакомый, Монтейру - Ганвула, Иттен

Новости "Црвены Звезды"

Уверенно шагающая на первом месте в домашнем чемпионате "Црвена Звезда" полностью провалила выступления в Лиге чемпионов. Сербская команда проиграла шесть матчей и только один выиграла у "Бачка Топола" (3:1). Правда, в седьмом туре показала зубы в матче с ПСВ (2:3). Никто не ожидал, что команда сможет вообще забить нидерландскому коллективу. Несмотря на поражение, этот матч все-таки можно занести в актив "Црвены Звезды".

Несмотря на такой ужасный результат, не стоит сбрасывать со счетов умение команды играть первым номером, мастерски выходить из-под прессинга и виртуозно переходить из обороны в контратаки. Угрожать воротам соперника у "Црвены" есть кому.

Ориентировочный состав

У Владана Милоевича нет проблем с составом. Травмирован только один футболист - Олайинка.

Раде Крунич, главная атакующая сила команды, готов выйти на поле. Под вопросом участие в матче Огнена Мимовича. 20-летний защитник уже собирает чемоданы во французский "Сент-Этьен". Возможно, главный тренер и выпустит игрока на прощальный матч в Лиге чемпионов перед отъездом в его новый клуб.

Глазер - Мимович, Джига, Спаич, Ен Ву - Крунич, Эльшник - Силас, Иванич, Радоньич - Ндиайе

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Статистика личных встреч

Команды встречались шесть раз. Все матчи проходили в рамках Лиги чемпионов. Один раз победил "Янг Бойз", один - победу одержала "Црвена Звезда". Четыре матча завершились вничью.

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Последние матчи команд

Последние пять матчей "Янг Бойз"

15.01.2025. Клубные товарищеские матчи

"Янг Бойз" - "Биль-Бьенн" 6:0

18.01.2025. Клубные товарищеские матчи

"Янг Бойз" - "Винтертур" 0:0

22.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8

"Селтик" - "Янг Бойз" 1:0

25.01.2025. Клубные товарищеские матчи

"Грассхоппер" - "Янг Бойз" 0:0

26.01.2025. Клубные товарищеские матчи

FC Fredericia - "Янг Бойз"

Последние пять матчей "Црвены Звезды"

08.01.2025. Клубные товарищеские матчи

"Мура" - "Црвена Звезда" 2:4

11.01.2025. Клубные товарищеские матчи

"Погонь Щецин" - "Црвена Звезда" 2:5

12.01.2025.Клубные товарищеские матчи

"Црвена Звезда" - "Termez Surkhon" 3:1

15.01.2025. Клубные товарищеские матчи

"Левски София" - "Црвена Звезда" 0:4

21.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8

"Црвена Звезда" - ПСВ 2:3

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Турнирное положение команд

Результаты сезона 2024/2025 "Янг Бойза" ужасные. В Швейцарской Суперлиге "Янг Бойз" находится на девятом месте после 20-ти туров местного чемпионата. В Лиге чемпионов команда замыкает турнирную таблицу - 36-е место, семь проигранных матчей, ноль очков.

"Црвена Звезда" идет на первом месте в Суперлиге Сербии, опережая "Партизан" (второе место) на 17 очков. В Лиге чемпионов у клуба не такие прекрасные результаты - 32-е место, шесть проигранных матчей и один выигранный, три очка.

Ставка и коэффициенты на матч

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Прогноз на матч от UA-Футбол

"Янг Бойз" в январе месяце, как и украинские команды, не имеет практики официальных матчей. Команда регулярно проводит товарищеские игры. Но это совсем не одно и тоже. Соответственно, "черно-желтые" меньше готовы к официальному матчу Лиги чемпионов, чем их соперник. Скорее всего, проблема со вторыми таймами никуда не исчезла. Поэтому у "Црвены Звезды" есть шанс на гол в первом тайме, а соответственно и победу в этом матче. К тому же, сербская команда не проводила матч домашнего чемпионата в выходные, чтобы как можно лучше подготовиться к игре с "Янг Бойз".

Центрбек сербской команды Нассер Джига был отмечен в седьмом туре Лиги чемпионов, как один из лучших футболистов обороны с атакующими навыками. Вероятно, в среду Джига попытается отлично играть не только в обороне, а и в атаке. От одного из лучших бомбардиров "Црвены Звезды" и Сербской Суперлиги в сезоне 2024/2024 Шерифа Ндиайе тоже можно ожидать забитого гола.

Скорее всего, "Црвена Звезда" может считаться фаворитом матча, даже несмотря на то, что команда играет в гостях. Прогноз - "Црвена Звезда" не проиграет (1.54).