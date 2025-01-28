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Янг Бойз - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига Чемпионов
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Янг Бойз - Црвена Звезда: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Янг Бойз - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Фото: ФК Янг Бойз

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

Не стоит думать, что матч аутсайдеров турнира будет спокойным и неинтересным. Обе команды, наверняка выйдут на поле с желанием доказать болельщикам и самим себе, что не зря попали на такой турнир. "Янг Бойзу" необходимы хотя бы три очка. Смогут ли сербы лишить швейцарцев такого удовольствия в заключительном матче турнира для обеих команд?

Лига чемпионов. Тур 8 из 8. 29.01.2024. 22:00
Берн (Швейцария). Стадион "Стад де Сюисс"
Арбитр в поле: Халил Умут Мелер (Турция)

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда"

Текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция: Megogo Футбол 20

Содержание

Новости "Янг Бойз"

Неудачи "Янг Бойз" выглядят вполне закономерно. В семи последних сезонах команда становилась шесть раз чемпионом Швейцарии. В нынешнем сезоне "черно-желтые" занимают девятое место в домашнем чемпионате. Неудачи настигли команду уже на старте сезона. Вероятно, "черно-желтым" требуется перезагрузка, как и, например, "Манчестер Сити".

После первых девяти матчей сезона, в которых "Янг Бойз" пять раз проиграл, три раза сыграл вничью и только один выиграл, руководство клуба уволили Патрика Рамена (главного тренера команды). Следует отметить, что Рамен продержался на этом месте всего четыре месяца. Смена тренера не привела команду к более стабильному состоянию. Возможно, на такой результат повлияли уход основного центрального защитника, 36-летнего Фабиана Лустенбергера (завершил карьеру летом 2024 года) и травма Саиди Янко (защитник). Без ключевых игроков оборона "Янг Бойз" рассыпалась.

"Янг Бойз" сегодня выглядит совершенно не готовым к Лиге чемпионов. Не хватает физических сил, а соответственно и моральных. "Черно-белые" выглядят боеспособной командой только первые 45 минут. Вторые таймы практически все провальные.

Ориентировочный состав

В команде много травмированных игроков: Байрами, Янко, Зайлер, Конте, Фасснахт. Основной полузащитник Угринич дисквалифицирован.

Келлер - Атеками, Камара, Бенито, Аджам - Малес, Ньяссе, Лакомый, Монтейру - Ганвула, Иттен

Новости "Црвены Звезды"

Уверенно шагающая на первом месте в домашнем чемпионате "Црвена Звезда" полностью провалила выступления в Лиге чемпионов. Сербская команда проиграла шесть матчей и только один выиграла у "Бачка Топола" (3:1). Правда, в седьмом туре показала зубы в матче с ПСВ (2:3). Никто не ожидал, что команда сможет вообще забить нидерландскому коллективу. Несмотря на поражение, этот матч все-таки можно занести в актив "Црвены Звезды".

Несмотря на такой ужасный результат, не стоит сбрасывать со счетов умение команды играть первым номером, мастерски выходить из-под прессинга и виртуозно переходить из обороны в контратаки. Угрожать воротам соперника у "Црвены" есть кому.

Ориентировочный состав

У Владана Милоевича нет проблем с составом. Травмирован только один футболист - Олайинка.

Раде Крунич, главная атакующая сила команды, готов выйти на поле. Под вопросом участие в матче Огнена Мимовича. 20-летний защитник уже собирает чемоданы во французский "Сент-Этьен". Возможно, главный тренер и выпустит игрока на прощальный матч в Лиге чемпионов перед отъездом в его новый клуб.

Глазер - Мимович, Джига, Спаич, Ен Ву - Крунич, Эльшник - Силас, Иванич, Радоньич - Ндиайе

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Статистика личных встреч

Команды встречались шесть раз. Все матчи проходили в рамках Лиги чемпионов. Один раз победил "Янг Бойз", один - победу одержала "Црвена Звезда". Четыре матча завершились вничью.

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Последние матчи команд

Последние пять матчей "Янг Бойз"

  • 15.01.2025. Клубные товарищеские матчи
    "Янг Бойз" - "Биль-Бьенн" 6:0
  • 18.01.2025. Клубные товарищеские матчи
    "Янг Бойз" - "Винтертур" 0:0
  • 22.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8
    "Селтик" - "Янг Бойз" 1:0
  • 25.01.2025. Клубные товарищеские матчи
    "Грассхоппер" - "Янг Бойз" 0:0
  • 26.01.2025. Клубные товарищеские матчи
    FC Fredericia - "Янг Бойз"

Последние пять матчей "Црвены Звезды"

  • 08.01.2025. Клубные товарищеские матчи
    "Мура" - "Црвена Звезда" 2:4
  • 11.01.2025. Клубные товарищеские матчи
    "Погонь Щецин" - "Црвена Звезда" 2:5
  • 12.01.2025.Клубные товарищеские матчи
    "Црвена Звезда" - "Termez Surkhon" 3:1
  • 15.01.2025. Клубные товарищеские матчи
    "Левски София" - "Црвена Звезда" 0:4
  • 21.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8
    "Црвена Звезда" - ПСВ 2:3

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Турнирное положение команд

Результаты сезона 2024/2025 "Янг Бойза" ужасные. В Швейцарской Суперлиге "Янг Бойз" находится на девятом месте после 20-ти туров местного чемпионата. В Лиге чемпионов команда замыкает турнирную таблицу - 36-е место, семь проигранных матчей, ноль очков.

"Црвена Звезда" идет на первом месте в Суперлиге Сербии, опережая "Партизан" (второе место) на 17 очков. В Лиге чемпионов у клуба не такие прекрасные результаты - 32-е место, шесть проигранных матчей и один выигранный, три очка.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 7 7 0 0 15-2 21
2 Барселона "Барселона" 7 6 0 1 26-11 18
3 Арсенал "Арсенал" 7 5 1 1 14-2 16
4 Интер "Интер" 7 5 1 1 8-1 16
5 Атлетико "Атлетико" 7 5 0 2 16-11 15
6 Милан "Милан" 7 5 0 2 13-9 15
7 Аталанта "Аталанта" 7 4 2 1 18-4 14
8 Байер "Байер" 7 4 1 2 13-7 13
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 7 4 1 2 9-4 13
10 Монако "Монако" 7 4 1 2 13-10 13
11 Фейеноорд "Фейеноорд" 7 4 1 2 17-15 13
12 Лилль "Лилль" 7 4 1 2 11-9 13
13 Брест "Брест" 7 4 1 2 10-8 13
14 Боруссия "Боруссия" 7 4 0 3 19-11 12
15 Бавария "Бавария" 7 4 0 3 17-11 12
16 Реал Реал 7 4 0 3 17-12 12
17 Ювентус "Ювентус" 7 3 3 1 9-5 12
18 Селтик "Селтик" 7 3 3 1 11-10 12
19 ПСВ ПСВ 7 3 2 2 13-10 11
20 Брюгге "Брюгге" 7 3 2 2 6-8 11
21 Бенфика "Бенфика" 7 3 1 3 14-12 10
22 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 7 3 1 3 10-8 10
23 Спортинг "Спортинг" 7 3 1 3 12-11 10
24 Штутгарт "Штутгарт" 7 3 1 3 12-13 10
25 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 7 2 2 3 15-13 8
26 Динамо Динамо 7 2 2 3 10-18 8
27 Шахтер Шахтер 7 2 1 4 7-13 7
28 Болонья "Болонья" 7 1 2 4 3-8 5
29 Спарта "Спарта" 7 1 1 5 7-19 4
30 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 7 1 0 6 8-14 3
31 Жирона Жирона 7 1 0 6 4-11 3
32 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 7 1 0 6 12-22 3
33 Штурм Штурм 7 1 0 6 4-14 3
34 Зальцбург "Зальцбург" 7 1 0 6 4-23 3
35 Слован "Слован" 7 0 0 7 6-24 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 7 0 0 7 3-23 0

Ставка и коэффициенты на матч

Favbet
2.58
3.70
2.62
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"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Прогноз на матч от UA-Футбол

"Янг Бойз" в январе месяце, как и украинские команды, не имеет практики официальных матчей. Команда регулярно проводит товарищеские игры. Но это совсем не одно и тоже. Соответственно, "черно-желтые" меньше готовы к официальному матчу Лиги чемпионов, чем их соперник. Скорее всего, проблема со вторыми таймами никуда не исчезла. Поэтому у "Црвены Звезды" есть шанс на гол в первом тайме, а соответственно и победу в этом матче. К тому же, сербская команда не проводила матч домашнего чемпионата в выходные, чтобы как можно лучше подготовиться к игре с "Янг Бойз".

Центрбек сербской команды Нассер Джига был отмечен в седьмом туре Лиги чемпионов, как один из лучших футболистов обороны с атакующими навыками. Вероятно, в среду Джига попытается отлично играть не только в обороне, а и в атаке. От одного из лучших бомбардиров "Црвены Звезды" и Сербской Суперлиги в сезоне 2024/2024 Шерифа Ндиайе тоже можно ожидать забитого гола.

Скорее всего, "Црвена Звезда" может считаться фаворитом матча, даже несмотря на то, что команда играет в гостях. Прогноз - "Црвена Звезда" не проиграет (1.54).

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