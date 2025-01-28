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Янг Бойз - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
Янг Бойз - Црвена Звезда: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: ФК Янг Бойз
Не стоит думать, что матч аутсайдеров турнира будет спокойным и неинтересным. Обе команды, наверняка выйдут на поле с желанием доказать болельщикам и самим себе, что не зря попали на такой турнир. "Янг Бойзу" необходимы хотя бы три очка. Смогут ли сербы лишить швейцарцев такого удовольствия в заключительном матче турнира для обеих команд?
Лига чемпионов. Тур 8 из 8. 29.01.2024. 22:00
Берн (Швейцария). Стадион "Стад де Сюисс"
Арбитр в поле: Халил Умут Мелер (Турция)
"Янг Бойз" - "Црвена Звезда"
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Новости "Янг Бойз"
Неудачи "Янг Бойз" выглядят вполне закономерно. В семи последних сезонах команда становилась шесть раз чемпионом Швейцарии. В нынешнем сезоне "черно-желтые" занимают девятое место в домашнем чемпионате. Неудачи настигли команду уже на старте сезона. Вероятно, "черно-желтым" требуется перезагрузка, как и, например, "Манчестер Сити".
После первых девяти матчей сезона, в которых "Янг Бойз" пять раз проиграл, три раза сыграл вничью и только один выиграл, руководство клуба уволили Патрика Рамена (главного тренера команды). Следует отметить, что Рамен продержался на этом месте всего четыре месяца. Смена тренера не привела команду к более стабильному состоянию. Возможно, на такой результат повлияли уход основного центрального защитника, 36-летнего Фабиана Лустенбергера (завершил карьеру летом 2024 года) и травма Саиди Янко (защитник). Без ключевых игроков оборона "Янг Бойз" рассыпалась.
"Янг Бойз" сегодня выглядит совершенно не готовым к Лиге чемпионов. Не хватает физических сил, а соответственно и моральных. "Черно-белые" выглядят боеспособной командой только первые 45 минут. Вторые таймы практически все провальные.
Ориентировочный состав
В команде много травмированных игроков: Байрами, Янко, Зайлер, Конте, Фасснахт. Основной полузащитник Угринич дисквалифицирован.
Келлер - Атеками, Камара, Бенито, Аджам - Малес, Ньяссе, Лакомый, Монтейру - Ганвула, Иттен
Новости "Црвены Звезды"
Уверенно шагающая на первом месте в домашнем чемпионате "Црвена Звезда" полностью провалила выступления в Лиге чемпионов. Сербская команда проиграла шесть матчей и только один выиграла у "Бачка Топола" (3:1). Правда, в седьмом туре показала зубы в матче с ПСВ (2:3). Никто не ожидал, что команда сможет вообще забить нидерландскому коллективу. Несмотря на поражение, этот матч все-таки можно занести в актив "Црвены Звезды".
Несмотря на такой ужасный результат, не стоит сбрасывать со счетов умение команды играть первым номером, мастерски выходить из-под прессинга и виртуозно переходить из обороны в контратаки. Угрожать воротам соперника у "Црвены" есть кому.
Ориентировочный состав
У Владана Милоевича нет проблем с составом. Травмирован только один футболист - Олайинка.
Раде Крунич, главная атакующая сила команды, готов выйти на поле. Под вопросом участие в матче Огнена Мимовича. 20-летний защитник уже собирает чемоданы во французский "Сент-Этьен". Возможно, главный тренер и выпустит игрока на прощальный матч в Лиге чемпионов перед отъездом в его новый клуб.
Глазер - Мимович, Джига, Спаич, Ен Ву - Крунич, Эльшник - Силас, Иванич, Радоньич - Ндиайе
"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Статистика личных встреч
Команды встречались шесть раз. Все матчи проходили в рамках Лиги чемпионов. Один раз победил "Янг Бойз", один - победу одержала "Црвена Звезда". Четыре матча завершились вничью.
"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Последние матчи команд
Последние пять матчей "Янг Бойз"
- 15.01.2025. Клубные товарищеские матчи
"Янг Бойз" - "Биль-Бьенн" 6:0
- 18.01.2025. Клубные товарищеские матчи
"Янг Бойз" - "Винтертур" 0:0
- 22.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8
"Селтик" - "Янг Бойз" 1:0
- 25.01.2025. Клубные товарищеские матчи
"Грассхоппер" - "Янг Бойз" 0:0
- 26.01.2025. Клубные товарищеские матчи
FC Fredericia - "Янг Бойз"
Последние пять матчей "Црвены Звезды"
- 08.01.2025. Клубные товарищеские матчи
"Мура" - "Црвена Звезда" 2:4
- 11.01.2025. Клубные товарищеские матчи
"Погонь Щецин" - "Црвена Звезда" 2:5
- 12.01.2025.Клубные товарищеские матчи
"Црвена Звезда" - "Termez Surkhon" 3:1
- 15.01.2025. Клубные товарищеские матчи
"Левски София" - "Црвена Звезда" 0:4
- 21.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8
"Црвена Звезда" - ПСВ 2:3
"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Турнирное положение команд
Результаты сезона 2024/2025 "Янг Бойза" ужасные. В Швейцарской Суперлиге "Янг Бойз" находится на девятом месте после 20-ти туров местного чемпионата. В Лиге чемпионов команда замыкает турнирную таблицу - 36-е место, семь проигранных матчей, ноль очков.
"Црвена Звезда" идет на первом месте в Суперлиге Сербии, опережая "Партизан" (второе место) на 17 очков. В Лиге чемпионов у клуба не такие прекрасные результаты - 32-е место, шесть проигранных матчей и один выигранный, три очка.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|"Барселона"
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|"Арсенал"
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|"Интер"
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|"Атлетико"
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|"Милан"
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|"Аталанта"
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|"Байер"
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|"Астон Вилла"
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|"Монако"
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|"Фейеноорд"
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|"Лилль"
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|"Брест"
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|"Боруссия"
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|"Бавария"
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|"Ювентус"
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|"Селтик"
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|"Брюгге"
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|"Бенфика"
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|"Пари Сен-Жермен"
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|"Спортинг"
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|"Штутгарт"
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|"Манчестер Сити"
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|"Болонья"
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|"Спарта"
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|"РБ Лейпциг"
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|"Црвена Звезда"
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|"Зальцбург"
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|"Слован"
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|"Янг Бойз"
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Ставка и коэффициенты на матч
"Янг Бойз" - "Црвена Звезда". Прогноз на матч от UA-Футбол
"Янг Бойз" в январе месяце, как и украинские команды, не имеет практики официальных матчей. Команда регулярно проводит товарищеские игры. Но это совсем не одно и тоже. Соответственно, "черно-желтые" меньше готовы к официальному матчу Лиги чемпионов, чем их соперник. Скорее всего, проблема со вторыми таймами никуда не исчезла. Поэтому у "Црвены Звезды" есть шанс на гол в первом тайме, а соответственно и победу в этом матче. К тому же, сербская команда не проводила матч домашнего чемпионата в выходные, чтобы как можно лучше подготовиться к игре с "Янг Бойз".
Центрбек сербской команды Нассер Джига был отмечен в седьмом туре Лиги чемпионов, как один из лучших футболистов обороны с атакующими навыками. Вероятно, в среду Джига попытается отлично играть не только в обороне, а и в атаке. От одного из лучших бомбардиров "Црвены Звезды" и Сербской Суперлиги в сезоне 2024/2024 Шерифа Ндиайе тоже можно ожидать забитого гола.
Скорее всего, "Црвена Звезда" может считаться фаворитом матча, даже несмотря на то, что команда играет в гостях. Прогноз - "Црвена Звезда" не проиграет (1.54).
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