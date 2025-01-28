Жирона – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025

Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур

29 января. 22:00. Жирона. "Монтильиви"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 11

Потенциальная встреча Виктора Цыганкова и Александра Зинченко на футбольном поле. Однако во-первых, далеко не факт, что обоих мы вообще увидим на поле, а во-вторых, хотелось бы, чтобы матч нес в себе какую-то мотивацию для обеих команд, а не только для лондонцев.

"Жирона" потеряла всякую мотивацию, у них нет шансов попасть в топ-24 перед последним туром. Ну а команда Артеты будет биться за сохранение своего места в топ-8, но и там борьба будет лишь номинальной, они почти все себе гарантировали.

Новости "Жироны"

Подопечные Мичела проводят нестабильный, неровный и достаточно проблемный сезон. Все это, конечно, если сравнивать с успехами прошлого. Они уже потеряли любые шансы на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов, а также в чемпионате пока занимают 8-е место, по сути не имея особых шансов побороться за попадание в топ-4.

За последние 5 матчей испанский коллектив выиграл дважды и проиграл трижды. И важно отметить, что каждый из последних 3 матчей завершился именно поражениями. А перед этим были неплохие выступления против "Вальядолида" (3:0) и "Алавеса" (1:0). После этих успехов все пошло немного не туда. Сначала поражение от "Севильи" (1:2), затем в рамках Лиги Чемпионов от "Милана" (0:1), а на прошлых выходных они повели в счете в матче против "Райо Вальекано", но в итоге проиграли 2:1.

Команда не в лучшей форме, команда без мотивации, поэтому трудно увидеть то, за счет чего они планируют обыгрывать "Арсенал", хотя и будут играть на домашнем стадионе.

Новости "Арсенала"

Команда Артеты, на самом деле, также имеет немало проблем. Просто эти проблемы не так четко отражаются на результатах, однако именно на футбольном поле это заметно сразу. Они идут на второй строчке в АПЛ, преследуя "Ливерпуль", а еще практически гарантировали себе 1/8 Лиги Чемпионов, ведь сейчас идут третьими с очень хорошей разницей забитых и пропущенных.

За последние 5 матчей на их счету 1 поражение, 1 ничья и 3 победы. Сначала было именно поражение, и то лишь в серии пенальти. Произошло это против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии. После этого они обыграли "Тоттенхэм" (2:1), а дальше была ничья против "Астон Виллы" (2:2). В той игре "канониры" выглядели неплохо, но на момент потеряли контроль в матче и это стоило им результата.

Затем была победа над "Загребом" в Лиге Чемпионов (3:0), там вообще все слишком просто получилось. Ну и на выходных удалось обыграть "Вулверхэмптон" (1:0), хотя они практически ничего не создали за матч, очень скромно было. Правда там и удаление также было, поэтому частично оправдать можно. В последнем туре достаточно не проиграть, чтобы вообще не обращать внимания на параллельные результаты.

Турнирная таблица

Цифры и факты

"Жирона" проиграла в каждом из последних трех матчей во всех турнирах;

"Арсенал" непобедим в последних 4 матчах во всех турнирах;

Это будет первый официальный матч между "Жироной" и "Арсеналом", ранее они встречались даже в товарищеских матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче Мичел не может рассчитывать на помощь травмированных Ладислава Крейчи и Мигеля Гутиерреса. Также дисквалифицирован Брайя Хиль.

Что касается кадровых проблем Артеты, то у него травмированы Бен Уайт, Такехиро Томиясу, Габриэл Жезус и Букайо Сака. Также под вопросом Эдегор и Мерино. Все остальные готовы играть.

"Жирона", 4-2-3-1: Гассанига — Мартинес, Хуанпе, Лопес, Блинд — Эррера, Ромеу — Цыганков, ван де Бек, Данжума — Руис

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли — Партей, Жоржиньо, Райс — Нванери, Гаверц, Троссар

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Ставки и коэффициенты на матч

5.20 4.25 1.63 Узнать больше

Прогноз на матч между "Жироной" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Учитывая статус домашнего матча для "Жироны", мы можем отдать им один забитый гол, тем более "Арсенал" особо не блещет надежностью в обороне в последнее время. Однако класс команд говорит о том, что победа гостей с комфортным преимуществом выглядит очень вероятно и едва ли не безальтернативно. В битве между Зинченко и Цыганковым отдаем предпочтение команде Александра.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.