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Штутгарт - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
Штутгарт - ПСЖ: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
29 января состоится матч восьмого тура (заключительного) общего этапа Лиги чемпионов между немецким "Штутгартом" и французским ПСЖ. Обе команды имеют шанс попасть в плей-офф, при условии, что матч завершится ничейным результатом. В противном случае проигравшая команда попрощается с еврокубковым турниром. Кто окажется сильнее?
Лига чемпионов. Тур 8 из 8
Штутгарт (Германия). Стадион "Мерседес-Бенц-Арена"
29.01.2025. 22:00
Арбитр в поле: Давиде Масса (Италия)
Телетрансляция - Мегого Футбол-5
Новости "Штутгарта"
На домашней арене "Штутгарт" пока выглядит не так убедительно, как в прошлом сезоне, но четвертое место дает право бороться за путевку в еврокубковые турниры на следующий сезон. Перед восьмым туром Лиги чемпионов "Штутгарт" провел четыре официальных матча в Бундеслиге после зимних каникул. Выиграли три и споткнулись о "Майнц 05", пропустив два безответных гола. Возможно, "швабы" решили поберечь силы перед встречей с ПСЖ.
В Лиге чемпионов команда Себастьяна Хенесса, конечно, надеется на продолжение весеннего праздника. В первом туре "швабы" проиграли мадридскому "Реалу" (3:1). Но это поражение от гранда европейского футбола никак не отразилось на желаниях "швабов". Во втором туре сыграли вничью с "Прагой". А в третьем неожиданно победили "Ювентус" (0:1). 90 минут "Штутгарт" защищался и атаковал, но никак не мог пробить оборону "Юве". Помогло удаление Луиса да Силвы ("Ювентус") на 84-й минуте. На 90+2 Эль-Билаль Туре праздновал гол в ворота "Ювентуса". В следующих матчах "Штутгарт" посыпался. Поражение от "Аталанты" (0:2) и разгром от "Црвены Звезды" (5:1). В декабре "швабы" вернули свои прежние способности. Под горячую ногу "швабов" попался "Янг Бойз" (5:1) и "Слован" (1:3).
Верховая борьба - одно из главных оружий "швабов". Недаром команда в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов вторая по количеству ударов головой после "Аталанты". "Швабы" играют хитро и грубо. Постоянно вступают в борьбу за мяч. Заставляют соперника ошибаться и фолить. Неудивительно, что "Штутгарт" часто получает право на штрафные, которые могут принести успех команде и в матче с ПСЖ.
Ориентировочный состав
Команда Себастьяна Хенесса понесла некоторые потери перед матчем с ПСЖ. Травмирован 23-летний нападающий Эль Билал Туре. Именно малиец забил победный гол в ворота "Ювентуса". Антони Руо - ключевой защитник "швабов" не сможет выйти на поле из-за дисквалификации (перебор карточек). В лазарете также находятся Дан-Аксель Загаду, Лука Раймунд, Джастин Диль.
Нюбель - Вагноман, Шабо, Аль-Дахил, Миттельштадт - Каразор, Штиллер - Левелинг, Мийо, Фюрих - Ундав
Новости ПСЖ
Никто не ожидал в сентябре, что ПСЖ будет бороться за право остаться в топ-24 Лиги чемпионов. По результату матча со "Штутгартом" французский клуб может и не попасть в список топ-24. А если бы ПСЖ не одержал победу над "Манчестер Сити", они бы уже сегодня прощались с евровесной.
Команда Луиса Энрике с большим трудом одолела "Жирону" (1:0), проиграла "Арсеналу" (2:0) и "Атлетико Мадрид" (1:2), "Баварии" (1:0), сыграла вничью с ПСВ и только в декабре вспомнила, что перед стартом турнира находилась в числе фаворитов - выиграла у "РБ Зальцбурга" (0:3) и "Манчестер Сити" (4:2).
Несмотря на такой плачевный результат, ПСЖ остается командой, которая практически больше всех владеет мячом, отдает точных передач и создает голевых моментов. Баркола, Дембеле и Хакими могут, благодаря своему мастерству, обыграть любого соперника и создать опасность в штрафной. Правда, Баркола уже забивает не так много. Дело в том, что все команды успели изучить его способность угрожать воротам ударами правой. Пора нападающему придумывать новые финты.
Ориентировочный состав
У Луиса Энрике нет проблем с выбором основного состава: травмирован вингер Мбайе, дисквалифицирован Мендеш, не заявлен на Лигу чемпионов Хвича Кварацхелия.
Доннарумма - Л. Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Хакими - Руис, Невеш, Витинья - Баркола, Ли, Дуэ
"Штутгарт" - ПСЖ. Статистика личных встреч
Команды встречаются впервые.
"Штутгарт" - ПСЖ. Последние матчи команд
Последние пять матчей "Штутгарта"
12.01.2025. Бундеслига
- "Аугсбург" - "Штутгарт" 0:1
15.01.2025. Бундеслига
- "Штутгарт" - "РБ Лейпциг" 2:1
18.01.2025. Бундеслига
- "Штутгарт" - "Фрайбург" 4:0
21.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8
- "Слован" -"Штутгарт" 1:3
25.01.2025. Бундеслига
- "Майнц 05" - "Штутгарт" 2:0
Последние пять матчей "ПСЖ
12.01.2025. Лига 1
- ПСЖ - "Сент-Этьен" 2:1
15.01.2025. Кубок Франции
- "Espaly" - ПСЖ 2:4
18.01.2025. Лига 1
- "Ланс" - ПСЖ 1:2
22.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8
- ПСЖ - "Манчестер Сити" 4:2
25.01.2025. Лига 1
- ПСЖ - "Реймс" 1:1
"Штутгарт" - ПСЖ. Турнирное положение команд
В сезоне 2018/2019 "Штутгарт" не удержался в Бундеслиге и вылетел во второй дивизион. Через год "швабы" вернулись в первый дивизион и даже заняли девятое место в Бундеслиге по итогам сезона 2020/2021. В сезоне 2022/2023 команда упала в зону вылета, но спаслась в стыковых матчах. А в сезоне 2023/2024 взлетела на второе место и получила путевку в еврокубки. Сегодня "швабы" занимают четвертое место в чемпионате Германии.
В Лиге чемпионов "Штутгарт" занимает 24-е место.
ПСЖ в Лиге 1 безоговорочный лидер чемпионата. А вот в Лиге чемпионов у французского клуба проблемы - 22-е место и шанс попрощаться с еврокубковой весной.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|"Барселона"
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|"Арсенал"
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|"Интер"
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|"Атлетико"
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|"Милан"
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|"Аталанта"
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|"Байер"
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|"Астон Вилла"
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|"Монако"
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|"Фейеноорд"
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|"Лилль"
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|"Брест"
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|"Боруссия"
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|"Бавария"
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|"Ювентус"
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|"Селтик"
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|"Брюгге"
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|"Бенфика"
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|"Пари Сен-Жермен"
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|"Спортинг"
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|"Штутгарт"
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|"Манчестер Сити"
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|"Болонья"
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|"Спарта"
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|"РБ Лейпциг"
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|"Црвена Звезда"
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|"Зальцбург"
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|"Слован"
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|"Янг Бойз"
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Ставка и коэффициенты на матч
"Штутгарт" - ПСЖ. Прогноз на матч от UA-Футбол
Последний раз ПСЖ сыграл вничью шестого декабря с "Осером" (0:0, Лига 1), а проиграл 26 ноября "Баварии" (1:0, Лига чемпионов). Все говорит о том, что команда Луиса Энрике пришла в себя после ухода Килиана Мбаппе и готова бороться за выход в плей-офф и не только. Вряд ли французский клуб будет играть со "Штутгартом" на ничью. А силы побеждать есть. Прекрасно выглядит сегодня Усман Дембеле, который доказал, что в самый ответственный момент он в состоянии перевернуть ход матча.
Но не стоит забывать, что немцы не любят уступать. Команда Хенессе, наверняка, будет давить на французов и попытается забить быстрый гол. Учитывая, что ПСЖ все-таки не выглядит одной из самых стабильных команд, может свершиться чудо - "Штутгарт" одержит волевую победу.
Кто бы не победил в матче, футбол обещает быть динамичным, супер атакующим и непредсказуемым. Прогноз - тотал больше 2.5 (2.11).
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