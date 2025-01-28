Штутгарт - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

29 января состоится матч восьмого тура (заключительного) общего этапа Лиги чемпионов между немецким "Штутгартом" и французским ПСЖ. Обе команды имеют шанс попасть в плей-офф, при условии, что матч завершится ничейным результатом. В противном случае проигравшая команда попрощается с еврокубковым турниром. Кто окажется сильнее?

Лига чемпионов. Тур 8 из 8

Штутгарт (Германия). Стадион "Мерседес-Бенц-Арена"

29.01.2025. 22:00

Арбитр в поле: Давиде Масса (Италия)

Телетрансляция - Мегого Футбол-5

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Новости "Штутгарта"

На домашней арене "Штутгарт" пока выглядит не так убедительно, как в прошлом сезоне, но четвертое место дает право бороться за путевку в еврокубковые турниры на следующий сезон. Перед восьмым туром Лиги чемпионов "Штутгарт" провел четыре официальных матча в Бундеслиге после зимних каникул. Выиграли три и споткнулись о "Майнц 05", пропустив два безответных гола. Возможно, "швабы" решили поберечь силы перед встречей с ПСЖ.

В Лиге чемпионов команда Себастьяна Хенесса, конечно, надеется на продолжение весеннего праздника. В первом туре "швабы" проиграли мадридскому "Реалу" (3:1). Но это поражение от гранда европейского футбола никак не отразилось на желаниях "швабов". Во втором туре сыграли вничью с "Прагой". А в третьем неожиданно победили "Ювентус" (0:1). 90 минут "Штутгарт" защищался и атаковал, но никак не мог пробить оборону "Юве". Помогло удаление Луиса да Силвы ("Ювентус") на 84-й минуте. На 90+2 Эль-Билаль Туре праздновал гол в ворота "Ювентуса". В следующих матчах "Штутгарт" посыпался. Поражение от "Аталанты" (0:2) и разгром от "Црвены Звезды" (5:1). В декабре "швабы" вернули свои прежние способности. Под горячую ногу "швабов" попался "Янг Бойз" (5:1) и "Слован" (1:3).

Верховая борьба - одно из главных оружий "швабов". Недаром команда в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов вторая по количеству ударов головой после "Аталанты". "Швабы" играют хитро и грубо. Постоянно вступают в борьбу за мяч. Заставляют соперника ошибаться и фолить. Неудивительно, что "Штутгарт" часто получает право на штрафные, которые могут принести успех команде и в матче с ПСЖ.

Ориентировочный состав

Команда Себастьяна Хенесса понесла некоторые потери перед матчем с ПСЖ. Травмирован 23-летний нападающий Эль Билал Туре. Именно малиец забил победный гол в ворота "Ювентуса". Антони Руо - ключевой защитник "швабов" не сможет выйти на поле из-за дисквалификации (перебор карточек). В лазарете также находятся Дан-Аксель Загаду, Лука Раймунд, Джастин Диль.

Нюбель - Вагноман, Шабо, Аль-Дахил, Миттельштадт - Каразор, Штиллер - Левелинг, Мийо, Фюрих - Ундав

Новости ПСЖ

Никто не ожидал в сентябре, что ПСЖ будет бороться за право остаться в топ-24 Лиги чемпионов. По результату матча со "Штутгартом" французский клуб может и не попасть в список топ-24. А если бы ПСЖ не одержал победу над "Манчестер Сити", они бы уже сегодня прощались с евровесной.

Команда Луиса Энрике с большим трудом одолела "Жирону" (1:0), проиграла "Арсеналу" (2:0) и "Атлетико Мадрид" (1:2), "Баварии" (1:0), сыграла вничью с ПСВ и только в декабре вспомнила, что перед стартом турнира находилась в числе фаворитов - выиграла у "РБ Зальцбурга" (0:3) и "Манчестер Сити" (4:2).

Несмотря на такой плачевный результат, ПСЖ остается командой, которая практически больше всех владеет мячом, отдает точных передач и создает голевых моментов. Баркола, Дембеле и Хакими могут, благодаря своему мастерству, обыграть любого соперника и создать опасность в штрафной. Правда, Баркола уже забивает не так много. Дело в том, что все команды успели изучить его способность угрожать воротам ударами правой. Пора нападающему придумывать новые финты.

Ориентировочный состав

У Луиса Энрике нет проблем с выбором основного состава: травмирован вингер Мбайе, дисквалифицирован Мендеш, не заявлен на Лигу чемпионов Хвича Кварацхелия.

Доннарумма - Л. Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Хакими - Руис, Невеш, Витинья - Баркола, Ли, Дуэ

"Штутгарт" - ПСЖ. Статистика личных встреч

Команды встречаются впервые.

"Штутгарт" - ПСЖ. Последние матчи команд

Последние пять матчей "Штутгарта"

12.01.2025. Бундеслига

"Аугсбург" - "Штутгарт" 0:1

15.01.2025. Бундеслига

"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" 2:1

18.01.2025. Бундеслига

"Штутгарт" - "Фрайбург" 4:0

21.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8

"Слован" -"Штутгарт" 1:3

25.01.2025. Бундеслига

"Майнц 05" - "Штутгарт" 2:0

Последние пять матчей "ПСЖ

12.01.2025. Лига 1

ПСЖ - "Сент-Этьен" 2:1

15.01.2025. Кубок Франции

"Espaly" - ПСЖ 2:4

18.01.2025. Лига 1

"Ланс" - ПСЖ 1:2

22.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8

ПСЖ - "Манчестер Сити" 4:2

25.01.2025. Лига 1

ПСЖ - "Реймс" 1:1

"Штутгарт" - ПСЖ. Турнирное положение команд

В сезоне 2018/2019 "Штутгарт" не удержался в Бундеслиге и вылетел во второй дивизион. Через год "швабы" вернулись в первый дивизион и даже заняли девятое место в Бундеслиге по итогам сезона 2020/2021. В сезоне 2022/2023 команда упала в зону вылета, но спаслась в стыковых матчах. А в сезоне 2023/2024 взлетела на второе место и получила путевку в еврокубки. Сегодня "швабы" занимают четвертое место в чемпионате Германии.

В Лиге чемпионов "Штутгарт" занимает 24-е место.

ПСЖ в Лиге 1 безоговорочный лидер чемпионата. А вот в Лиге чемпионов у французского клуба проблемы - 22-е место и шанс попрощаться с еврокубковой весной.

Ставка и коэффициенты на матч

"Штутгарт" - ПСЖ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Последний раз ПСЖ сыграл вничью шестого декабря с "Осером" (0:0, Лига 1), а проиграл 26 ноября "Баварии" (1:0, Лига чемпионов). Все говорит о том, что команда Луиса Энрике пришла в себя после ухода Килиана Мбаппе и готова бороться за выход в плей-офф и не только. Вряд ли французский клуб будет играть со "Штутгартом" на ничью. А силы побеждать есть. Прекрасно выглядит сегодня Усман Дембеле, который доказал, что в самый ответственный момент он в состоянии перевернуть ход матча.

Но не стоит забывать, что немцы не любят уступать. Команда Хенессе, наверняка, будет давить на французов и попытается забить быстрый гол. Учитывая, что ПСЖ все-таки не выглядит одной из самых стабильных команд, может свершиться чудо - "Штутгарт" одержит волевую победу.

Кто бы не победил в матче, футбол обещает быть динамичным, супер атакующим и непредсказуемым. Прогноз - тотал больше 2.5 (2.11).