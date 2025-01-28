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Штутгарт - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига Чемпионов

Штутгарт - ПСЖ: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Штутгарт - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

29 января состоится матч восьмого тура (заключительного) общего этапа Лиги чемпионов между немецким "Штутгартом" и французским ПСЖ. Обе команды имеют шанс попасть в плей-офф, при условии, что матч завершится ничейным результатом. В противном случае проигравшая команда попрощается с еврокубковым турниром. Кто окажется сильнее?

Лига чемпионов. Тур 8 из 8

Штутгарт (Германия). Стадион "Мерседес-Бенц-Арена"

29.01.2025. 22:00

Арбитр в поле: Давиде Масса (Италия)

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Содержание

Новости "Штутгарта"

На домашней арене "Штутгарт" пока выглядит не так убедительно, как в прошлом сезоне, но четвертое место дает право бороться за путевку в еврокубковые турниры на следующий сезон. Перед восьмым туром Лиги чемпионов "Штутгарт" провел четыре официальных матча в Бундеслиге после зимних каникул. Выиграли три и споткнулись о "Майнц 05", пропустив два безответных гола. Возможно, "швабы" решили поберечь силы перед встречей с ПСЖ.

В Лиге чемпионов команда Себастьяна Хенесса, конечно, надеется на продолжение весеннего праздника. В первом туре "швабы" проиграли мадридскому "Реалу" (3:1). Но это поражение от гранда европейского футбола никак не отразилось на желаниях "швабов". Во втором туре сыграли вничью с "Прагой". А в третьем неожиданно победили "Ювентус" (0:1). 90 минут "Штутгарт" защищался и атаковал, но никак не мог пробить оборону "Юве". Помогло удаление Луиса да Силвы ("Ювентус") на 84-й минуте. На 90+2 Эль-Билаль Туре праздновал гол в ворота "Ювентуса". В следующих матчах "Штутгарт" посыпался. Поражение от "Аталанты" (0:2) и разгром от "Црвены Звезды" (5:1). В декабре "швабы" вернули свои прежние способности. Под горячую ногу "швабов" попался "Янг Бойз" (5:1) и "Слован" (1:3).

Верховая борьба - одно из главных оружий "швабов". Недаром команда в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов вторая по количеству ударов головой после "Аталанты". "Швабы" играют хитро и грубо. Постоянно вступают в борьбу за мяч. Заставляют соперника ошибаться и фолить. Неудивительно, что "Штутгарт" часто получает право на штрафные, которые могут принести успех команде и в матче с ПСЖ.

Ориентировочный состав

Команда Себастьяна Хенесса понесла некоторые потери перед матчем с ПСЖ. Травмирован 23-летний нападающий Эль Билал Туре. Именно малиец забил победный гол в ворота "Ювентуса". Антони Руо - ключевой защитник "швабов" не сможет выйти на поле из-за дисквалификации (перебор карточек). В лазарете также находятся Дан-Аксель Загаду, Лука Раймунд, Джастин Диль.

Нюбель - Вагноман, Шабо, Аль-Дахил, Миттельштадт - Каразор, Штиллер - Левелинг, Мийо, Фюрих - Ундав

Новости ПСЖ

Никто не ожидал в сентябре, что ПСЖ будет бороться за право остаться в топ-24 Лиги чемпионов. По результату матча со "Штутгартом" французский клуб может и не попасть в список топ-24. А если бы ПСЖ не одержал победу над "Манчестер Сити", они бы уже сегодня прощались с евровесной.

Команда Луиса Энрике с большим трудом одолела "Жирону" (1:0), проиграла "Арсеналу" (2:0) и "Атлетико Мадрид" (1:2), "Баварии" (1:0), сыграла вничью с ПСВ и только в декабре вспомнила, что перед стартом турнира находилась в числе фаворитов - выиграла у "РБ Зальцбурга" (0:3) и "Манчестер Сити" (4:2).

Несмотря на такой плачевный результат, ПСЖ остается командой, которая практически больше всех владеет мячом, отдает точных передач и создает голевых моментов. Баркола, Дембеле и Хакими могут, благодаря своему мастерству, обыграть любого соперника и создать опасность в штрафной. Правда, Баркола уже забивает не так много. Дело в том, что все команды успели изучить его способность угрожать воротам ударами правой. Пора нападающему придумывать новые финты.

Ориентировочный состав

У Луиса Энрике нет проблем с выбором основного состава: травмирован вингер Мбайе, дисквалифицирован Мендеш, не заявлен на Лигу чемпионов Хвича Кварацхелия.

Доннарумма - Л. Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Хакими - Руис, Невеш, Витинья - Баркола, Ли, Дуэ

"Штутгарт" - ПСЖ. Статистика личных встреч

Команды встречаются впервые.

"Штутгарт" - ПСЖ. Последние матчи команд

Последние пять матчей "Штутгарта"

12.01.2025. Бундеслига

  • "Аугсбург" - "Штутгарт" 0:1

15.01.2025. Бундеслига

  • "Штутгарт" - "РБ Лейпциг" 2:1

18.01.2025. Бундеслига

  • "Штутгарт" - "Фрайбург" 4:0

21.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8

  • "Слован" -"Штутгарт" 1:3

25.01.2025. Бундеслига

  • "Майнц 05" - "Штутгарт" 2:0

Последние пять матчей "ПСЖ

12.01.2025. Лига 1

  • ПСЖ - "Сент-Этьен" 2:1

15.01.2025. Кубок Франции

  • "Espaly" - ПСЖ 2:4

18.01.2025. Лига 1

  • "Ланс" - ПСЖ 1:2

22.01.2025. Лига чемпионов. Тур 7 из 8

  • ПСЖ - "Манчестер Сити" 4:2

25.01.2025. Лига 1

  • ПСЖ - "Реймс" 1:1

"Штутгарт" - ПСЖ. Турнирное положение команд

В сезоне 2018/2019 "Штутгарт" не удержался в Бундеслиге и вылетел во второй дивизион. Через год "швабы" вернулись в первый дивизион и даже заняли девятое место в Бундеслиге по итогам сезона 2020/2021. В сезоне 2022/2023 команда упала в зону вылета, но спаслась в стыковых матчах. А в сезоне 2023/2024 взлетела на второе место и получила путевку в еврокубки. Сегодня "швабы" занимают четвертое место в чемпионате Германии.

В Лиге чемпионов "Штутгарт" занимает 24-е место.

ПСЖ в Лиге 1 безоговорочный лидер чемпионата. А вот в Лиге чемпионов у французского клуба проблемы - 22-е место и шанс попрощаться с еврокубковой весной.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 7 7 0 0 15-2 21
2 Барселона "Барселона" 7 6 0 1 26-11 18
3 Арсенал "Арсенал" 7 5 1 1 14-2 16
4 Интер "Интер" 7 5 1 1 8-1 16
5 Атлетико "Атлетико" 7 5 0 2 16-11 15
6 Милан "Милан" 7 5 0 2 13-9 15
7 Аталанта "Аталанта" 7 4 2 1 18-4 14
8 Байер "Байер" 7 4 1 2 13-7 13
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 7 4 1 2 9-4 13
10 Монако "Монако" 7 4 1 2 13-10 13
11 Фейеноорд "Фейеноорд" 7 4 1 2 17-15 13
12 Лилль "Лилль" 7 4 1 2 11-9 13
13 Брест "Брест" 7 4 1 2 10-8 13
14 Боруссия "Боруссия" 7 4 0 3 19-11 12
15 Бавария "Бавария" 7 4 0 3 17-11 12
16 Реал Реал 7 4 0 3 17-12 12
17 Ювентус "Ювентус" 7 3 3 1 9-5 12
18 Селтик "Селтик" 7 3 3 1 11-10 12
19 ПСВ ПСВ 7 3 2 2 13-10 11
20 Брюгге "Брюгге" 7 3 2 2 6-8 11
21 Бенфика "Бенфика" 7 3 1 3 14-12 10
22 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 7 3 1 3 10-8 10
23 Спортинг "Спортинг" 7 3 1 3 12-11 10
24 Штутгарт "Штутгарт" 7 3 1 3 12-13 10
25 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 7 2 2 3 15-13 8
26 Динамо Динамо 7 2 2 3 10-18 8
27 Шахтер Шахтер 7 2 1 4 7-13 7
28 Болонья "Болонья" 7 1 2 4 3-8 5
29 Спарта "Спарта" 7 1 1 5 7-19 4
30 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 7 1 0 6 8-14 3
31 Жирона Жирона 7 1 0 6 4-11 3
32 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 7 1 0 6 12-22 3
33 Штурм Штурм 7 1 0 6 4-14 3
34 Зальцбург "Зальцбург" 7 1 0 6 4-23 3
35 Слован "Слован" 7 0 0 7 6-24 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 7 0 0 7 3-23 0

Ставка и коэффициенты на матч

Favbet
3.45
2.59
1.75
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"Штутгарт" - ПСЖ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Последний раз ПСЖ сыграл вничью шестого декабря с "Осером" (0:0, Лига 1), а проиграл 26 ноября "Баварии" (1:0, Лига чемпионов). Все говорит о том, что команда Луиса Энрике пришла в себя после ухода Килиана Мбаппе и готова бороться за выход в плей-офф и не только. Вряд ли французский клуб будет играть со "Штутгартом" на ничью. А силы побеждать есть. Прекрасно выглядит сегодня Усман Дембеле, который доказал, что в самый ответственный момент он в состоянии перевернуть ход матча.

Но не стоит забывать, что немцы не любят уступать. Команда Хенессе, наверняка, будет давить на французов и попытается забить быстрый гол. Учитывая, что ПСЖ все-таки не выглядит одной из самых стабильных команд, может свершиться чудо - "Штутгарт" одержит волевую победу.

Кто бы не победил в матче, футбол обещает быть динамичным, супер атакующим и непредсказуемым. Прогноз - тотал больше 2.5 (2.11).

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