Лига Чемпионов, 8-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Слован 22:00

Трансляция – Megogо

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Бавария

"Бавария" в прошлом туре потерпела сенсационное поражение в Роттердаме, уничтожившие шансы команды на финиш в топ-8 ЛЧ. Opta дает на это скромные 7.9%. "Фейеноорд" разбил немцев за счет летальных контратак и невероятного матча их вратаря Юстина Бейло, но финальные 3:0 – это из области абсурда.

Реальные причины фиаско – индивидуальные ошибки защитников "Баварии" и ужасная реализация. Порол в тот вечер даже Кейн, а Геррейру привез пенальти и разбил офсайдную ловушку в эпизоде с третьим голом. Так-то мюнхенцы остаются лучшей командой топ-лиг по обороне (xGA 0.58/90) и на домашней арене продолжают идти уверенно, выиграв в 8 встречах кряду.

Перед последним туром у Компани снова проблемы в защите. Нойер и Упамекано тренировались по индивидуальной программе. Ким последнюю тренировку прервал из-за повреждения, Дайер вообще ее пропускал. Второй кипер Перец имеет проблемы с почками, третий Ульрих – бан за глупое удаление с лавки в Роттердаме. То есть на практике из всех вратарей сыграть может только Нойер, а в защите из 3 ЦЗ не готов нормально ни один. Позицию могли бы прикрыть Ито или Горецка, но оба в лазарете. Как и Дэвис.

Слован

"Слован" подходит к 8-му туру на предпоследнем месте, а опережают они "Янг Бойз" только по разнице голов. Учитывая, что швейцарцы во вторник играют с "Црвеной Звездой", то словаки имеют все закончить последними. И вообще без очков за весь групповой раунд. Цитируя Виталия Буяльского, в такой ситуации остается играть только "за эмблему на груди и самолюбие".

Хотя некоторый прогресс у команды из Братиславы прослеживается. Если начинали с разгромных поражений от соперников уровня "Селтика" (5:1) и влетали кризисной "Жироне" (2:0), то в последних 4 турах команда Владимира Вайсса даже забивала. И какое-то время конкурировала против "Милана" (2:3), "Атлетико" (3:1) и "Штутгарта" (1:3). Главная проблема – в защите, которая и допустила больше всего опасности у своих ворот в турнире (xGA 19.43), и пропустила больше всех на практике (24).

Единственный повод для оптимизма – почти опустевший лазарет. Под вопросом только Юрай Куцка. Важнейший игрок для словаков, но в силу возраста (37 лет) ему все равно не светит выход в старте против соперника, играющего в столь интенсивный футбол.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Станишич, Упамекано, Дайер, Геррейру – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Коман – Кейн



Слован: Такач – Блэкмен, Кашия, Виммер, Зуберу – Байрич, Саввидис – Мак, Толич, Марцелли – Стрелец

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Слован от UA-Футбол

Мюнхенцы не теряют надежды напрямую выйти в 1/8. Немецкие СМИ накануне писали, что внутри коллектива ставят себе задачу выиграть со счетом 8:0, чтобы повысить шансы на успешный финиш, хотя их судьба и находится в руках других команд. Словом, самому слабому участнику ЛЧ с худшей обороной в турнире в Мюнхене придется несладко. Ставка: фора на "Баварию" -5.0 с коэффициентом 2.76.