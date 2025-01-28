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Мюнхен настраивается на 8:0. Бавария – Слован. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 29.01.2025

Лига Чемпионов

В Баварии не теряют надежду финишировать в топ-8

Мюнхен настраивается на 8:0. Бавария – Слован. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 29.01.2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 8-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Слован 22:00

Трансляция – Megogо

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Содержание

Бавария

"Бавария" в прошлом туре потерпела сенсационное поражение в Роттердаме, уничтожившие шансы команды на финиш в топ-8 ЛЧ. Opta дает на это скромные 7.9%. "Фейеноорд" разбил немцев за счет летальных контратак и невероятного матча их вратаря Юстина Бейло, но финальные 3:0 – это из области абсурда.

Реальные причины фиаско – индивидуальные ошибки защитников "Баварии" и ужасная реализация. Порол в тот вечер даже Кейн, а Геррейру привез пенальти и разбил офсайдную ловушку в эпизоде с третьим голом. Так-то мюнхенцы остаются лучшей командой топ-лиг по обороне (xGA 0.58/90) и на домашней арене продолжают идти уверенно, выиграв в 8 встречах кряду.

Перед последним туром у Компани снова проблемы в защите. Нойер и Упамекано тренировались по индивидуальной программе. Ким последнюю тренировку прервал из-за повреждения, Дайер вообще ее пропускал. Второй кипер Перец имеет проблемы с почками, третий Ульрих – бан за глупое удаление с лавки в Роттердаме. То есть на практике из всех вратарей сыграть может только Нойер, а в защите из 3 ЦЗ не готов нормально ни один. Позицию могли бы прикрыть Ито или Горецка, но оба в лазарете. Как и Дэвис.

Слован

"Слован" подходит к 8-му туру на предпоследнем месте, а опережают они "Янг Бойз" только по разнице голов. Учитывая, что швейцарцы во вторник играют с "Црвеной Звездой", то словаки имеют все закончить последними. И вообще без очков за весь групповой раунд. Цитируя Виталия Буяльского, в такой ситуации остается играть только "за эмблему на груди и самолюбие".

Хотя некоторый прогресс у команды из Братиславы прослеживается. Если начинали с разгромных поражений от соперников уровня "Селтика" (5:1) и влетали кризисной "Жироне" (2:0), то в последних 4 турах команда Владимира Вайсса даже забивала. И какое-то время конкурировала против "Милана" (2:3), "Атлетико" (3:1) и "Штутгарта" (1:3). Главная проблема – в защите, которая и допустила больше всего опасности у своих ворот в турнире (xGA 19.43), и пропустила больше всех на практике (24).

Единственный повод для оптимизма – почти опустевший лазарет. Под вопросом только Юрай Куцка. Важнейший игрок для словаков, но в силу возраста (37 лет) ему все равно не светит выход в старте против соперника, играющего в столь интенсивный футбол.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Станишич, Упамекано, Дайер, Геррейру – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Коман – Кейн

Слован: Такач – Блэкмен, Кашия, Виммер, Зуберу – Байрич, Саввидис – Мак, Толич, Марцелли – Стрелец

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 7 7 0 0 15-2 21
2 Барселона "Барселона" 7 6 0 1 26-11 18
3 Арсенал "Арсенал" 7 5 1 1 14-2 16
4 Интер "Интер" 7 5 1 1 8-1 16
5 Атлетико "Атлетико" 7 5 0 2 16-11 15
6 Милан "Милан" 7 5 0 2 13-9 15
7 Аталанта "Аталанта" 7 4 2 1 18-4 14
8 Байер "Байер" 7 4 1 2 13-7 13
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 7 4 1 2 9-4 13
10 Монако "Монако" 7 4 1 2 13-10 13
11 Фейеноорд "Фейеноорд" 7 4 1 2 17-15 13
12 Лилль "Лилль" 7 4 1 2 11-9 13
13 Брест "Брест" 7 4 1 2 10-8 13
14 Боруссия "Боруссия" 7 4 0 3 19-11 12
15 Бавария "Бавария" 7 4 0 3 17-11 12
16 Реал Реал 7 4 0 3 17-12 12
17 Ювентус "Ювентус" 7 3 3 1 9-5 12
18 Селтик "Селтик" 7 3 3 1 11-10 12
19 ПСВ ПСВ 7 3 2 2 13-10 11
20 Брюгге "Брюгге" 7 3 2 2 6-8 11
21 Бенфика "Бенфика" 7 3 1 3 14-12 10
22 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 7 3 1 3 10-8 10
23 Спортинг "Спортинг" 7 3 1 3 12-11 10
24 Штутгарт "Штутгарт" 7 3 1 3 12-13 10
25 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 7 2 2 3 15-13 8
26 Динамо Динамо 7 2 2 3 10-18 8
27 Шахтер Шахтер 7 2 1 4 7-13 7
28 Болонья "Болонья" 7 1 2 4 3-8 5
29 Спарта "Спарта" 7 1 1 5 7-19 4
30 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 7 1 0 6 8-14 3
31 Жирона Жирона 7 1 0 6 4-11 3
32 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 7 1 0 6 12-22 3
33 Штурм Штурм 7 1 0 6 4-14 3
34 Зальцбург "Зальцбург" 7 1 0 6 4-23 3
35 Слован "Слован" 7 0 0 7 6-24 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 7 0 0 7 3-23 0

Ставки и коэффициенты

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1.03
20.0
50.0
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Прогноз на матч Бавария – Слован от UA-Футбол

Мюнхенцы не теряют надежды напрямую выйти в 1/8. Немецкие СМИ накануне писали, что внутри коллектива ставят себе задачу выиграть со счетом 8:0, чтобы повысить шансы на успешный финиш, хотя их судьба и находится в руках других команд. Словом, самому слабому участнику ЛЧ с худшей обороной в турнире в Мюнхене придется несладко. Ставка: фора на "Баварию" -5.0 с коэффициентом 2.76.

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