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Мюнхен настраивается на 8:0. Бавария – Слован. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 29.01.2025
В Баварии не теряют надежду финишировать в топ-8
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, 8-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Слован 22:00
Трансляция – Megogо
Бавария
"Бавария" в прошлом туре потерпела сенсационное поражение в Роттердаме, уничтожившие шансы команды на финиш в топ-8 ЛЧ. Opta дает на это скромные 7.9%. "Фейеноорд" разбил немцев за счет летальных контратак и невероятного матча их вратаря Юстина Бейло, но финальные 3:0 – это из области абсурда.
Реальные причины фиаско – индивидуальные ошибки защитников "Баварии" и ужасная реализация. Порол в тот вечер даже Кейн, а Геррейру привез пенальти и разбил офсайдную ловушку в эпизоде с третьим голом. Так-то мюнхенцы остаются лучшей командой топ-лиг по обороне (xGA 0.58/90) и на домашней арене продолжают идти уверенно, выиграв в 8 встречах кряду.
Перед последним туром у Компани снова проблемы в защите. Нойер и Упамекано тренировались по индивидуальной программе. Ким последнюю тренировку прервал из-за повреждения, Дайер вообще ее пропускал. Второй кипер Перец имеет проблемы с почками, третий Ульрих – бан за глупое удаление с лавки в Роттердаме. То есть на практике из всех вратарей сыграть может только Нойер, а в защите из 3 ЦЗ не готов нормально ни один. Позицию могли бы прикрыть Ито или Горецка, но оба в лазарете. Как и Дэвис.
Слован
"Слован" подходит к 8-му туру на предпоследнем месте, а опережают они "Янг Бойз" только по разнице голов. Учитывая, что швейцарцы во вторник играют с "Црвеной Звездой", то словаки имеют все закончить последними. И вообще без очков за весь групповой раунд. Цитируя Виталия Буяльского, в такой ситуации остается играть только "за эмблему на груди и самолюбие".
Хотя некоторый прогресс у команды из Братиславы прослеживается. Если начинали с разгромных поражений от соперников уровня "Селтика" (5:1) и влетали кризисной "Жироне" (2:0), то в последних 4 турах команда Владимира Вайсса даже забивала. И какое-то время конкурировала против "Милана" (2:3), "Атлетико" (3:1) и "Штутгарта" (1:3). Главная проблема – в защите, которая и допустила больше всего опасности у своих ворот в турнире (xGA 19.43), и пропустила больше всех на практике (24).
Единственный повод для оптимизма – почти опустевший лазарет. Под вопросом только Юрай Куцка. Важнейший игрок для словаков, но в силу возраста (37 лет) ему все равно не светит выход в старте против соперника, играющего в столь интенсивный футбол.
Ориентировочные составы
Бавария: Нойер – Станишич, Упамекано, Дайер, Геррейру – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Коман – Кейн
Слован: Такач – Блэкмен, Кашия, Виммер, Зуберу – Байрич, Саввидис – Мак, Толич, Марцелли – Стрелец
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|"Барселона"
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|"Арсенал"
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|"Интер"
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|"Атлетико"
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|"Милан"
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|"Аталанта"
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|"Байер"
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|"Астон Вилла"
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|"Монако"
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|"Фейеноорд"
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|"Лилль"
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|"Брест"
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|"Боруссия"
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|"Бавария"
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|"Ювентус"
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|"Селтик"
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|"Брюгге"
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|"Бенфика"
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|"Пари Сен-Жермен"
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|"Спортинг"
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|"Штутгарт"
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|"Манчестер Сити"
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|"Болонья"
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|"Спарта"
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|"РБ Лейпциг"
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|"Црвена Звезда"
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|"Зальцбург"
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|"Слован"
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|"Янг Бойз"
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария – Слован от UA-Футбол
Мюнхенцы не теряют надежды напрямую выйти в 1/8. Немецкие СМИ накануне писали, что внутри коллектива ставят себе задачу выиграть со счетом 8:0, чтобы повысить шансы на успешный финиш, хотя их судьба и находится в руках других команд. Словом, самому слабому участнику ЛЧ с худшей обороной в турнире в Мюнхене придется несладко. Ставка: фора на "Баварию" -5.0 с коэффициентом 2.76.
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