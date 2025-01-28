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Астон Вилла - Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
Игра претендентов на выход в 1/8
Getty Images / Global Images Ukraine
Вот и все. Этап Лиги подходит к завершению. Самый интересный тур - последний, ведь именно после него все места команд окончательно зафиксируются. В одном из 18-ти матчей встретятся английская "Астон Вилла" и шотландский "Селтик". Обе команды претендуют на топ-8.
Лига чемпионов. 8 тур
29.01.2025. Вилла Парк (Бирмингем)
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Астон Вилла - Селтик. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 16
Астон Вилла
Англичане были в лидерах Лиги чемпионов аж 6 туров подряд. Только после поражения от "Монако" (0:1) в прошлом туре команда опустилась на 9-ю строчку в таблице. Не критично.
Подопечные Унаи Эмери уже гарантировали себе выход в плей-офф, но теперь хотят побороться за 1/8 финала. Шансы есть. Вероятность такого окончания Этапа лиги достаточно высока.
Хотим обратить ваше внимание на хорошую оборону. За 7 матчей "Астон Вилла" пропустила лишь 4 гола (при 9-ти забитых). Правда, такой статистики нет в чемпионате. В АПЛ за 23 поединка разница мячей - 34:35. Кстати, сейчас "Астон Вилла" в лиге идет на 8-м месте (с перспективой подняться минимум на 4-ю строчку).
Последние 3 матча завершились для команды неудачно - без побед. Не смогут помочь исправлять ситуацию в среду Баркли, Мингс, Онана и Торрес.
Селтик
Лига чемпионов - место, где "Селтик" может по-настоящему оценить свои силы. В чемпионате Шотландии из года в год никакой интриги - эта команда постоянно выигрывает. Из достойных соперников разве только "Рейнджерс".
Вот и сейчас "Селтик" лидирует в лиге уже на 10 очков. Конечно, имеет лучшую атаку и лучшую защиту (64:11 за 23 игры).
В Лиге чемпионов, несмотря на тепличные условия в шотландском чемпионате и небольшую конкуренцию, "кельты" идут на 18-м месте. Довольно неплохо. За 7 игр - 12 очков. Победа над "Янг Бойз" (1:0) в прошлом туре позволила "Селтику" не переживать за вылет. Шотландцы точно проходят дальше, и теперь будут пытаться зацепиться даже за 1/8.
Из-за полученной неделю назад красной карточки, игру с "Астон Виллой" пропустит основной нападающий Маэда. До сих пор из-за травмы не играет Хольм. Возможно, не увидим и Форреста.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Астон Виллы:
26.01. Астон Вилла - Вест Хэм 1:1 (АПЛ)
21.01. Монако - Астон Вилла 1:0 (Лига чемпионов)
18.01. Арсенал - Астон Вилла 2:2 (АПЛ).
- Последние 3 встречи Селтика:
22.01. Селтик - Янг Бойз 1:0 (Лига чемпионов)
18.01. Селтик - Килмарнок 2:1 (Кубок Шотландии)
14.01. Данди - Селтик 3:3 (Премьер-лига Шотландии)
- Последние 3 очные встречи:
не было вообще
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|"Барселона"
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|"Арсенал"
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|"Интер"
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|"Атлетико"
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|"Милан"
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|"Аталанта"
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|"Байер"
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|"Астон Вилла"
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|"Монако"
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|"Фейеноорд"
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|"Лилль"
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|"Брест"
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|"Боруссия"
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|"Бавария"
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|"Ювентус"
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|"Селтик"
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|"Брюгге"
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|"Бенфика"
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|"Пари Сен-Жермен"
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|"Спортинг"
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|"Штутгарт"
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|"Манчестер Сити"
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|"Болонья"
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|"Спарта"
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|"РБ Лейпциг"
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|"Црвена Звезда"
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|"Зальцбург"
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|"Слован"
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|"Янг Бойз"
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Астон Вилла - Селтик от UA-Футбол
Фаворитами являются англичане, но в лучшей физической форме должны быть шотландцы (по крайней мере они не имели игры на выходных). Учитывая, что это последний тур, команды предпочтут на поле сосредоточенность и взвешенность. В любом случае, задачу минимум (1/16) они уже выполнили. Ожидаем осторожный футбол, с ничейным результатом.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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