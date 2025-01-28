Астон Вилла - Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Вот и все. Этап Лиги подходит к завершению. Самый интересный тур - последний, ведь именно после него все места команд окончательно зафиксируются. В одном из 18-ти матчей встретятся английская "Астон Вилла" и шотландский "Селтик". Обе команды претендуют на топ-8.

Лига чемпионов. 8 тур

29.01.2025. Вилла Парк (Бирмингем)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Астон Вилла - Селтик. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 16

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Астон Вилла

Англичане были в лидерах Лиги чемпионов аж 6 туров подряд. Только после поражения от "Монако" (0:1) в прошлом туре команда опустилась на 9-ю строчку в таблице. Не критично.

Подопечные Унаи Эмери уже гарантировали себе выход в плей-офф, но теперь хотят побороться за 1/8 финала. Шансы есть. Вероятность такого окончания Этапа лиги достаточно высока.

Хотим обратить ваше внимание на хорошую оборону. За 7 матчей "Астон Вилла" пропустила лишь 4 гола (при 9-ти забитых). Правда, такой статистики нет в чемпионате. В АПЛ за 23 поединка разница мячей - 34:35. Кстати, сейчас "Астон Вилла" в лиге идет на 8-м месте (с перспективой подняться минимум на 4-ю строчку).

Последние 3 матча завершились для команды неудачно - без побед. Не смогут помочь исправлять ситуацию в среду Баркли, Мингс, Онана и Торрес.

Селтик

Лига чемпионов - место, где "Селтик" может по-настоящему оценить свои силы. В чемпионате Шотландии из года в год никакой интриги - эта команда постоянно выигрывает. Из достойных соперников разве только "Рейнджерс".

Вот и сейчас "Селтик" лидирует в лиге уже на 10 очков. Конечно, имеет лучшую атаку и лучшую защиту (64:11 за 23 игры).

В Лиге чемпионов, несмотря на тепличные условия в шотландском чемпионате и небольшую конкуренцию, "кельты" идут на 18-м месте. Довольно неплохо. За 7 игр - 12 очков. Победа над "Янг Бойз" (1:0) в прошлом туре позволила "Селтику" не переживать за вылет. Шотландцы точно проходят дальше, и теперь будут пытаться зацепиться даже за 1/8.

Из-за полученной неделю назад красной карточки, игру с "Астон Виллой" пропустит основной нападающий Маэда. До сих пор из-за травмы не играет Хольм. Возможно, не увидим и Форреста.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Астон Виллы:

26.01. Астон Вилла - Вест Хэм 1:1 (АПЛ)

21.01. Монако - Астон Вилла 1:0 (Лига чемпионов)

18.01. Арсенал - Астон Вилла 2:2 (АПЛ).

Последние 3 встречи Селтика:

22.01. Селтик - Янг Бойз 1:0 (Лига чемпионов)

18.01. Селтик - Килмарнок 2:1 (Кубок Шотландии)

14.01. Данди - Селтик 3:3 (Премьер-лига Шотландии)

Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Астон Вилла - Селтик от UA-Футбол

Фаворитами являются англичане, но в лучшей физической форме должны быть шотландцы (по крайней мере они не имели игры на выходных). Учитывая, что это последний тур, команды предпочтут на поле сосредоточенность и взвешенность. В любом случае, задачу минимум (1/16) они уже выполнили. Ожидаем осторожный футбол, с ничейным результатом.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша