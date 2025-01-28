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Астон Вилла - Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига Чемпионов

Игра претендентов на выход в 1/8

Астон Вилла - Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вот и все. Этап Лиги подходит к завершению. Самый интересный тур - последний, ведь именно после него все места команд окончательно зафиксируются. В одном из 18-ти матчей встретятся английская "Астон Вилла" и шотландский "Селтик". Обе команды претендуют на топ-8.

Содержание

Лига чемпионов. 8 тур

29.01.2025. Вилла Парк (Бирмингем)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Астон Вилла - Селтик. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 16

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Трансляція матчу Астон Вілла - Селтік
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Астон Вилла

Англичане были в лидерах Лиги чемпионов аж 6 туров подряд. Только после поражения от "Монако" (0:1) в прошлом туре команда опустилась на 9-ю строчку в таблице. Не критично.

Подопечные Унаи Эмери уже гарантировали себе выход в плей-офф, но теперь хотят побороться за 1/8 финала. Шансы есть. Вероятность такого окончания Этапа лиги достаточно высока.

Хотим обратить ваше внимание на хорошую оборону. За 7 матчей "Астон Вилла" пропустила лишь 4 гола (при 9-ти забитых). Правда, такой статистики нет в чемпионате. В АПЛ за 23 поединка разница мячей - 34:35. Кстати, сейчас "Астон Вилла" в лиге идет на 8-м месте (с перспективой подняться минимум на 4-ю строчку).

Последние 3 матча завершились для команды неудачно - без побед. Не смогут помочь исправлять ситуацию в среду Баркли, Мингс, Онана и Торрес.

Селтик

Лига чемпионов - место, где "Селтик" может по-настоящему оценить свои силы. В чемпионате Шотландии из года в год никакой интриги - эта команда постоянно выигрывает. Из достойных соперников разве только "Рейнджерс".

Вот и сейчас "Селтик" лидирует в лиге уже на 10 очков. Конечно, имеет лучшую атаку и лучшую защиту (64:11 за 23 игры).

В Лиге чемпионов, несмотря на тепличные условия в шотландском чемпионате и небольшую конкуренцию, "кельты" идут на 18-м месте. Довольно неплохо. За 7 игр - 12 очков. Победа над "Янг Бойз" (1:0) в прошлом туре позволила "Селтику" не переживать за вылет. Шотландцы точно проходят дальше, и теперь будут пытаться зацепиться даже за 1/8.

Из-за полученной неделю назад красной карточки, игру с "Астон Виллой" пропустит основной нападающий Маэда. До сих пор из-за травмы не играет Хольм. Возможно, не увидим и Форреста.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Астон Виллы:

26.01. Астон Вилла - Вест Хэм 1:1 (АПЛ)
21.01. Монако - Астон Вилла 1:0 (Лига чемпионов)
18.01. Арсенал - Астон Вилла 2:2 (АПЛ).

  • Последние 3 встречи Селтика:

22.01. Селтик - Янг Бойз 1:0 (Лига чемпионов)
18.01. Селтик - Килмарнок 2:1 (Кубок Шотландии)
14.01. Данди - Селтик 3:3 (Премьер-лига Шотландии)

  • Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 7 7 0 0 15-2 21
2 Барселона "Барселона" 7 6 0 1 26-11 18
3 Арсенал "Арсенал" 7 5 1 1 14-2 16
4 Интер "Интер" 7 5 1 1 8-1 16
5 Атлетико "Атлетико" 7 5 0 2 16-11 15
6 Милан "Милан" 7 5 0 2 13-9 15
7 Аталанта "Аталанта" 7 4 2 1 18-4 14
8 Байер "Байер" 7 4 1 2 13-7 13
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 7 4 1 2 9-4 13
10 Монако "Монако" 7 4 1 2 13-10 13
11 Фейеноорд "Фейеноорд" 7 4 1 2 17-15 13
12 Лилль "Лилль" 7 4 1 2 11-9 13
13 Брест "Брест" 7 4 1 2 10-8 13
14 Боруссия "Боруссия" 7 4 0 3 19-11 12
15 Бавария "Бавария" 7 4 0 3 17-11 12
16 Реал Реал 7 4 0 3 17-12 12
17 Ювентус "Ювентус" 7 3 3 1 9-5 12
18 Селтик "Селтик" 7 3 3 1 11-10 12
19 ПСВ ПСВ 7 3 2 2 13-10 11
20 Брюгге "Брюгге" 7 3 2 2 6-8 11
21 Бенфика "Бенфика" 7 3 1 3 14-12 10
22 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 7 3 1 3 10-8 10
23 Спортинг "Спортинг" 7 3 1 3 12-11 10
24 Штутгарт "Штутгарт" 7 3 1 3 12-13 10
25 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 7 2 2 3 15-13 8
26 Динамо Динамо 7 2 2 3 10-18 8
27 Шахтер Шахтер 7 2 1 4 7-13 7
28 Болонья "Болонья" 7 1 2 4 3-8 5
29 Спарта "Спарта" 7 1 1 5 7-19 4
30 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 7 1 0 6 8-14 3
31 Жирона Жирона 7 1 0 6 4-11 3
32 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 7 1 0 6 12-22 3
33 Штурм Штурм 7 1 0 6 4-14 3
34 Зальцбург "Зальцбург" 7 1 0 6 4-23 3
35 Слован "Слован" 7 0 0 7 6-24 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 7 0 0 7 3-23 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.55
4.65
5.60
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Прогноз на матч Астон Вилла - Селтик от UA-Футбол

Фаворитами являются англичане, но в лучшей физической форме должны быть шотландцы (по крайней мере они не имели игры на выходных). Учитывая, что это последний тур, команды предпочтут на поле сосредоточенность и взвешенность. В любом случае, задачу минимум (1/16) они уже выполнили. Ожидаем осторожный футбол, с ничейным результатом.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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