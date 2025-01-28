Зальцбург - Атлетико Мадрид: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Для мадридского "Атлетико" это будет третья встреча с австрийским "Зальцбургом".

Лига чемпионов, 8 тур

29 января 2025, 22:00 - Ред Булл Арена

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Зальцбург - Атлетико Мадрид

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Зальцбург

В этом году австрийская команда еще не играла в своем национальном чемпионате, однако они провели товарищеские матчи с лидером чемпионата Германии мюнхенской "Баварией" и участником Лиги Европы "Мидтьюлландом", две игры они проиграли. Далее было и третье поражение, но уже в рамках Лиги чемпионов - "Зальцбург" уступил со счетом 5:1 мадридскому "Реалу". Это поражение стало шестым для команды Томаса Леча.

Кадровая ситуация у команды не лучше, "Зальцбург" продолжит играть без нападающего Карима Конате и полузащитника Маурица Кьергаарда, ведь у них травмы колена и голеностопа. Также в составе австрийской команды будет отсутствовать левый защитник Дауда Гиндо.

Итак, команда находится на 34 позиции, скорее всего они вылетят, но стукнут ли они дверью перед уходом мы узнаем совсем скоро.

Атлетико Мадрид

Мадридский "Атлетико", который в этом сезоне Ла Лиги радует болельщиков своими результатами, и в Лиге чемпионов проявляет положительную стабильность. Подопечные Диего Симеоне выиграли пять матчей в рамках ЛЧ и всего лишь дважды уступили. Такая статистика помогла им выбраться на 5-е место в таблице Лиги чемпионов.

До поездки на Ред Булл Арену мадридский "Атлетико" сыграл вничью с "Вильярреалом", этот результат ударил по "матрасникам" ментально, ведь после получения одного балла их стал опережать "Реал Мадрид". Теперь они отстают от "сливочных" на 4 очка.

Для мадридцев есть хорошие новости в составе, ведь Клеман Лангле, если и не выйдет со старта, то может выйти на замену и помочь команде в обороне. Также после травмы вернулся нападающий Александр Сорлот.

Статистика встреч

В сезоне Лиги чемпионов УЕФА 2020/2021 футбольные клубы "Зальцбург" и "Атлетико" провели два матча в рамках группового этапа. "Атлетико" выиграл оба матча.

Лига чемпионов УЕФА 2020/2021, 09.12.2020 | "Зальцбург" 0 - 2 "Атлетико"

Лига чемпионов УЕФА 2020/2021, 27.10.2020 | "Атлетико" 3 - 2 "Зальцбург"

Последние матчи команд

Зальцбург

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 22.01.2025 | "Реал" 5 - 1 "Зальцбург"

Австрийская бундеслига 2024/2025, 15.01.2025 | "Митьюлланд" 3 - 2 "Зальцбург"

Клубные товарищеские матчи, 06.01.2025 | "Зальцбург" 0 - 6 "Бавария"

Австрийская бундеслига 2024/2025, 14.12.2024 | "Зальцбург" 3 - 0 "Аустрия Клагенфурт"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 10.12.2024 | "Зальцбург" 0 - 3 "ПСЖ"

Атлетико Мадрид

Чемпионат Испании 2024/2025, 25.01.2025 | "Атлетико" 1 - 1 "Вильярреал"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 21.01.2025 | "Атлетико" 2 - 1 "Байер"

Чемпионат Испании 24-26, 18.01.2025 | "Леганес" 1 - 0 "Атлетико"

Кубок Испании 2024/2025, 15.01.2025 | "Эльче" 0 - 4 "Атлетико"

Чемпионат Испании 2024/2025, 12.01.2025 | "Атлетико" 1 - 0 "Осасуна"

Турнирное положение

"Атлетико Мадрид" занимает 2-е место в Ла Лиге, у них в активе 45 баллов. В рамках Лиги чемпионов подопечные Диего Симеоне занимают 5-е место в турнирной таблице, они уже оформили путевку в следующий раунд.

"Зальцбург", в свою очередь, занимает 5-е место в своей национальной лиге, а в ЛЧ занимает 34-е место в групповом этапе. За семь матчей они выиграли всего одну игру.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

"Атлетико" значительно превосходит соперника по классу и форме. Скорее всего, команда Диего Симеоне будет доминировать в этом матче. "Зальцбург" может попытаться сопротивляться и удивить болельщиков, но даже игра дома вряд ли поможет австрийцам избежать поражения. Прогноз: победа "Атлетико" с комфортным счетом 2:0.