Байер - Спарта. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025

Лидер и представитель нижней части турнирной таблица - встреча "фармацевтов" и "спартанцев". Для чехов этот поединок имеет смысл только с имиджевой точки зрения, поскольку не несет уже никакого турнирного контекста. В свою очередь, немцам же необходима именно победа, чтобы гарантировать себе прямое попадание в стадию 1/8 финала обновленного формата Лиги чемпионов.

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8-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 29-е января

Германия, Леверкузен. "Бай-Арена"

Арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

"Байер" 22:00 "Спарта"

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"Байер": последние новости

К финальному туру группового этапа банда Хаби Алонсо подходит в числе лидеров турнирной таблицы. Несмотря на досадное гостевое поражение от мадридского "Атлетико" Диего Симеоне (1:2) в предыдущем туре ЛЧ. Теперь же нужно на классе добывать результат и не создавать себе лишних проблем. Более того, поединок с чехами Ларса Фрииса пройдет на домашнем для леверкузенцев стадионе - "Бай-Арене".

Подопечные испанского наставника мощно вошли в 2025-й календарный год. В частности, в чемпионате "фармацевты" поочередно одолели дортмундскую "Боруссию" (3:2 - на выезде), а на своем поле леверкузенцы минимально обыграли "Майнц" (1:0) и уверенно победили еще одну "Боруссию" - на этот раз из Менхенгладбаха (3:1).

Однако, после этого последовал вышеупомянутый экстримально энергозатратный поединок в Лиге чемпионов против "матрасников", что в итоге вылилось в потерю очков и в Бундеслиге - речь идет о результативной ничьей с "Лейпцигом" (2:2).

В целом же, у "Байера" все прекрасно. Не учитывая локальную потерю концентрации, действующий чемпион Германии идет вторым в турнирной таблице национального первенства и имеет все шансы, чтобы пройти в плей-офф главного еврокубка напрямую. Матч против скромной "Спарты" не должен ни при каких условиях стать проблемой для Алонсо и его футболистов.

Под вопросом лишь участие лучшего бомбардира "Байера" - Виктора Бонифейса. 24-летний нигериец пропустил открытую тренировку команды накануне поединка с пражским коллективом, а СМИ активно связывают его имя с переездом к Криштиану Роналду в саудовский "Аль-Наср". Сам Хаби Алонсо подтвердил, что клуб ведет переговоры о продаже своего ключевого нападающего.

Ориентировочный состав "Байера": Градецки, Тапсоба, Та, Мукиеле, Инкапье, Джака, Андрих, Алеиш Гарсия, Артур, Виртц, Шик.

"Спарта": последние новости

Трудно что-то анализировать, когда команда потеряла все шансы на проход в следующий раунд. В любом случае, выступление в главном еврокубке - это всегда вопрос статуса и финансов.

Поэтому, нет никаких сомнений, что чехи захотят громко хлопнуть дверами на прощание. Другой вопрос - удастся ли это им? И вот тут уже есть нюансы, и довольно существенные, которые говорят далеко не в пользу пражского клуба. Как-никак, против подбора исполнителей "Байера" не попрешь.

"Спарта" под руководством Ларса Фрииса, несмотря на удачный старт года (2 победы из 2-х в чемпионате), все еще идет третьей в Первой чешской лиге. "Спартанцы" очень серьезно отстали от своего извечного соперника и соседа по столице - „Славии“. Отрицательный гандикап сейчас составляет аж 13 очков.

Вот и в Лиге чемпионов дела сложились не лучшим образом. При этом, стартовали чехи в этой кампании прекрасно. В первом туре дома уверенно обыграли австрийский "Зальцбург" - 3:0, а во втором - расписали гостевую ничью с немецким "Штутгартом" (1:1). А что дальше? А дальше пошла серия поражений. Вот и в последнем туре "Спарта" уступила на выезде миланскому "Интеру".

Ориентировочный состав "Спарты": Виндаль-Енсен, Витик, Панак, Ссоренсен, Визнер, Садилек, Кайринен, Ляци, Ринеш, Олатунджи, Бирманчевич.

"Байер" - "Спарта". Личные встречи

До этого во всех турнирах и на всех уровнях, "фармацевты" и "спартанцы" встречались лишь однажды. Это произошло в далеком 2007-м году - в старом формате ныне несуществующего Кубка УЕФА. Тогда, минимальную победу праздновали именно немцы - 1:0.

Статистика очных поединков:

Победы: 1:0

Забитые мячи: 1:0

В среднем голов за матч: 1.00 - 0.00

Самая большая победа: 1:0

"Байер" - "Спарта". Последние официальные матчи

"Байер":

"Спарта":

Турнирное положение команд

Как было упомянуто выше, "фармацевты" замыкают 8-ку лучших - эта позиция по итогам группового этапа позволит напрямую отобраться в плей-офф раунд обновленного формата главного еврокубка. В свою очередь, чехи уже потеряли математические шансы зацепиться за следующий этап, поскольку отстают от зоны плей-офф на 6 зачетных баллов.

"Байер" - "Спарта". Ставка и коэффициенты

"Байер" - "Спарта". Прогноз на матч от UA-Футбол

Разгромная победа немцев - 3:0. Стоит лишь взглянуть на размеры коэффициентов от букмекеров - и все сразу станет на свои места. Добавить нечего. Имеем дело с одним из лидеров турнирной таблицы и командой, которая потеряла даже математические шансы на плей-офф. Абсолютно разные весовые категории и разные задачи у наших представителей. "Фармацевты" должны выходить, забирать свое и проходить дальше напрямую. Тем более, встреча состоится в их домашних стенах.