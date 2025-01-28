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Байер - Спарта. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025
Байер - Спарта. Прогноз и анонс матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер и представитель нижней части турнирной таблица - встреча "фармацевтов" и "спартанцев". Для чехов этот поединок имеет смысл только с имиджевой точки зрения, поскольку не несет уже никакого турнирного контекста. В свою очередь, немцам же необходима именно победа, чтобы гарантировать себе прямое попадание в стадию 1/8 финала обновленного формата Лиги чемпионов.
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8-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Среда, 29-е января
Германия, Леверкузен. "Бай-Арена"
Арбитр: Георги Кабаков (Болгария)
"Байер" 22:00 "Спарта"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO
"Байер": последние новости
К финальному туру группового этапа банда Хаби Алонсо подходит в числе лидеров турнирной таблицы. Несмотря на досадное гостевое поражение от мадридского "Атлетико" Диего Симеоне (1:2) в предыдущем туре ЛЧ. Теперь же нужно на классе добывать результат и не создавать себе лишних проблем. Более того, поединок с чехами Ларса Фрииса пройдет на домашнем для леверкузенцев стадионе - "Бай-Арене".
Подопечные испанского наставника мощно вошли в 2025-й календарный год. В частности, в чемпионате "фармацевты" поочередно одолели дортмундскую "Боруссию" (3:2 - на выезде), а на своем поле леверкузенцы минимально обыграли "Майнц" (1:0) и уверенно победили еще одну "Боруссию" - на этот раз из Менхенгладбаха (3:1).
Однако, после этого последовал вышеупомянутый экстримально энергозатратный поединок в Лиге чемпионов против "матрасников", что в итоге вылилось в потерю очков и в Бундеслиге - речь идет о результативной ничьей с "Лейпцигом" (2:2).
В целом же, у "Байера" все прекрасно. Не учитывая локальную потерю концентрации, действующий чемпион Германии идет вторым в турнирной таблице национального первенства и имеет все шансы, чтобы пройти в плей-офф главного еврокубка напрямую. Матч против скромной "Спарты" не должен ни при каких условиях стать проблемой для Алонсо и его футболистов.
Под вопросом лишь участие лучшего бомбардира "Байера" - Виктора Бонифейса. 24-летний нигериец пропустил открытую тренировку команды накануне поединка с пражским коллективом, а СМИ активно связывают его имя с переездом к Криштиану Роналду в саудовский "Аль-Наср". Сам Хаби Алонсо подтвердил, что клуб ведет переговоры о продаже своего ключевого нападающего.
Ориентировочный состав "Байера": Градецки, Тапсоба, Та, Мукиеле, Инкапье, Джака, Андрих, Алеиш Гарсия, Артур, Виртц, Шик.
"Спарта": последние новости
Трудно что-то анализировать, когда команда потеряла все шансы на проход в следующий раунд. В любом случае, выступление в главном еврокубке - это всегда вопрос статуса и финансов.
Поэтому, нет никаких сомнений, что чехи захотят громко хлопнуть дверами на прощание. Другой вопрос - удастся ли это им? И вот тут уже есть нюансы, и довольно существенные, которые говорят далеко не в пользу пражского клуба. Как-никак, против подбора исполнителей "Байера" не попрешь.
"Спарта" под руководством Ларса Фрииса, несмотря на удачный старт года (2 победы из 2-х в чемпионате), все еще идет третьей в Первой чешской лиге. "Спартанцы" очень серьезно отстали от своего извечного соперника и соседа по столице - „Славии“. Отрицательный гандикап сейчас составляет аж 13 очков.
Вот и в Лиге чемпионов дела сложились не лучшим образом. При этом, стартовали чехи в этой кампании прекрасно. В первом туре дома уверенно обыграли австрийский "Зальцбург" - 3:0, а во втором - расписали гостевую ничью с немецким "Штутгартом" (1:1). А что дальше? А дальше пошла серия поражений. Вот и в последнем туре "Спарта" уступила на выезде миланскому "Интеру".
Ориентировочный состав "Спарты": Виндаль-Енсен, Витик, Панак, Ссоренсен, Визнер, Садилек, Кайринен, Ляци, Ринеш, Олатунджи, Бирманчевич.
"Байер" - "Спарта". Личные встречи
До этого во всех турнирах и на всех уровнях, "фармацевты" и "спартанцы" встречались лишь однажды. Это произошло в далеком 2007-м году - в старом формате ныне несуществующего Кубка УЕФА. Тогда, минимальную победу праздновали именно немцы - 1:0.
Статистика очных поединков:
- Победы: 1:0
- Забитые мячи: 1:0
- В среднем голов за матч: 1.00 - 0.00
- Самая большая победа: 1:0
"Байер" - "Спарта". Последние официальные матчи
"Байер":
"Спарта":
Турнирное положение команд
Как было упомянуто выше, "фармацевты" замыкают 8-ку лучших - эта позиция по итогам группового этапа позволит напрямую отобраться в плей-офф раунд обновленного формата главного еврокубка. В свою очередь, чехи уже потеряли математические шансы зацепиться за следующий этап, поскольку отстают от зоны плей-офф на 6 зачетных баллов.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|"Барселона"
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|"Арсенал"
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|"Интер"
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|"Атлетико"
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|"Милан"
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|"Аталанта"
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|"Байер"
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|"Астон Вилла"
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|"Монако"
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|"Фейеноорд"
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|"Лилль"
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|"Брест"
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|"Боруссия"
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|"Бавария"
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|"Ювентус"
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|"Селтик"
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|"Брюгге"
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|"Бенфика"
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|"Пари Сен-Жермен"
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|"Спортинг"
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|"Штутгарт"
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|"Манчестер Сити"
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|"Болонья"
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|"Спарта"
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|"РБ Лейпциг"
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|"Црвена Звезда"
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|"Зальцбург"
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|"Слован"
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|"Янг Бойз"
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
"Байер" - "Спарта". Ставка и коэффициенты
"Байер" - "Спарта". Прогноз на матч от UA-Футбол
Разгромная победа немцев - 3:0. Стоит лишь взглянуть на размеры коэффициентов от букмекеров - и все сразу станет на свои места. Добавить нечего. Имеем дело с одним из лидеров турнирной таблицы и командой, которая потеряла даже математические шансы на плей-офф. Абсолютно разные весовые категории и разные задачи у наших представителей. "Фармацевты" должны выходить, забирать свое и проходить дальше напрямую. Тем более, встреча состоится в их домашних стенах.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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