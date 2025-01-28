Брест - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур

29 января. 22:00. Генгам. "Стад де Рудуру"

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 9

Мадридскому "Реалу" будет очень трудно зацепиться за место в восьмерке лучших команд Лиги чемпионов, чтобы пройти сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы знаем, как подопечные Карло Анчелотти могут удивить результатом игры, но в этом случае не все зависит от королевского клуба. "Брест", имеющий на одно очко больше в предыдущих семи матчах, чем у испанского гранда, может дать серьезный бой за выход в плей-офф, пробуя обойти стыковые матчи.

Новости "Бреста"

В последних пяти матчах во всех турнирах "Брест" выглядел довольно неплохо, выиграв четыре игры. Подопечным Эрика Руа даже удалось немного стабилизировать свое турнирное положение в чемпионате Франции. Единственное поражение французам нанес лишь донецкий "Шахтер" за этот период, уверенно обыграв их в номинально домашнем матче со счетом 2:0.

До этого "пираты" обыграли "Лион" (2:1) в очень напряженном поединке, прошли "Нант" (2:1) в 1/16 финала местного Кубка, тоже не без проблем, и смогли заработать три очка на выезде с "Ренном" (1:2), уступая по игре, однако сумев реализовать собственные моменты. В последнем матче Лиги 1 "Брест" переиграл "Гавр", очевидного аутсайдера чемпионата, с минимальным счетом — 0:1. Несмотря на посредственную игру, им удается выжимать максимум в каждой игре.

Что касается Лиги чемпионов, то здесь у французов все прекрасно, но не идеально. По итогам прошлого тура "Брест" обеспечил себе место в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира, но теперь остается найти ответ на один вопрос. Решится ли скромный клуб на нечто большее? Есть возможность навязать борьбу "Реалу" и другим за место в восьмерке лучших команд этого турнира, что позволит им попасть напрямую в 1/8 финала.

Новости "Реала"

Мадридский "Реал" привык побеждать в Лиге чемпионов за последние несколько лет, и в этом сезоне королевский клуб, после изменений в регламенте турнира, может усложнить для себя задачу в еврокубках. Если команде Карло Анчелотти не удастся запрыгнуть в топ-8 команд турнира, они будут играть в лишних для себя стыковых матчах. Далее на их пути в 1/8 финала теоретически будут играть номинально более сильные соперники, которые закончили этап лиги выше их в общей турнирной таблице. Но, чтобы этого не случилось, стоит побеждать и следить за результатами остальных игр.

После болезненного и очень унизительного поражения от "Барселоны" с разгромным счетом 5:2 в матче за Суперкбок Испании "сливочные" исправились в следующих четырех матчах. "Реал" вышел в четвертьфинал национального Кубка, одержав победу в драматичном поединке с "Сельтой" (5:2), который в основное время закончился ничьей 2:2, но в дополнительное время мадридцы были гораздо сильнее, добив своего соперника, что называется, на классе.

В следующих трех играх были только победы и только в основное время: над "Лас-Пальмасом" (4:1) в Ла Лиге, в матче Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (5:1) и над "Реал Вальядолидом" (0:3) в чемпионате Испании, в котором Килиан Мбаппе отметился своим первым хет-триком за "Реал". Всего 26-летний нападающий забил в этих пяти матчах 8 голов, поэтому француз находится в прекрасной форме. Даже при отсутствии Винисиуса им не о чем переживать в игре в атаке.

Турнирная таблица

Цифры и факты

Этот матч станет первой встречей команд между собой в официальных матчах;

"Реал" победил в 8 из 10 последних матчей во всех соревнованиях по итогам 90 сыгранных минут;

В 3 из последних пяти матчей "Реала" была показана красная карточка игроку команды-соперника.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Бреста" перед матчаем есть очень серьезные потери в обороне из-за травм: Джордан Амави, Массадио Айдара, Жульен Ле Кардиналь и Брэдли Локо — все пропустят следующую игру своей команды в Лиге чемпионов. Также не сыграет Жонас Мартен, а вот участие Пьера Ле-Мелу под вопросом. Есть небольшая вероятность, что он сможет выйти на поле.

Главная звезда мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, пропустит эту игру из-за перебора желтых карточек. Участие Хесуса Вальехо и Эдуардо Камавинги под вопросом, Эдер Милитао и Дани Карвахаль продолжают восстановление после тяжелых травм колена. На появление Андрея Лунина в стартовом составе не стоит ожидать, поскольку этот поединок является крайне важным для команды Карло Анчелотти, который не будет рисковать в последнем туре, ведь вопросы еще не решены.

"Брест", 4-3-3: Бизот — Лаж, Кулибали, Шардонне, Лала — Маньетти, Фернандеш, Камара — Думбия, Ажорк, Бальде

"Реал", 4-2-3-1: Куртуа — Менди, Рюдигер, Асенсио, Васкес — Себальос, Модрич — Родриго, Беллингем, Диас — Мбаппе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брестом" и "Реалом" от UA-Футбол

П2+ТБ 2.5 — 0:3. На наш взгляд, как и по мнению букмекеров, фаворитами в этом противостоянии являются гости. "Бресту" вряд ли удасться сотворить сенсацию в поединке с действующими обладателями трофея Лиги чемпионов. Несмотря на то, что они смогли прекрасно проявить себя в начале этого сезона в еврокубках, в их успех в этой игре вериться с трудом. Согласно нашим ожиданиям, "Реал" победит, а в матче будет забито не менее трех голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.