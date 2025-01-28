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Брест - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брестом" и "Реалом" в рамках этапа лиги в Лиге чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур
29 января. 22:00. Генгам. "Стад де Рудуру"
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 9
Мадридскому "Реалу" будет очень трудно зацепиться за место в восьмерке лучших команд Лиги чемпионов, чтобы пройти сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы знаем, как подопечные Карло Анчелотти могут удивить результатом игры, но в этом случае не все зависит от королевского клуба. "Брест", имеющий на одно очко больше в предыдущих семи матчах, чем у испанского гранда, может дать серьезный бой за выход в плей-офф, пробуя обойти стыковые матчи.
Новости "Бреста"
В последних пяти матчах во всех турнирах "Брест" выглядел довольно неплохо, выиграв четыре игры. Подопечным Эрика Руа даже удалось немного стабилизировать свое турнирное положение в чемпионате Франции. Единственное поражение французам нанес лишь донецкий "Шахтер" за этот период, уверенно обыграв их в номинально домашнем матче со счетом 2:0.
До этого "пираты" обыграли "Лион" (2:1) в очень напряженном поединке, прошли "Нант" (2:1) в 1/16 финала местного Кубка, тоже не без проблем, и смогли заработать три очка на выезде с "Ренном" (1:2), уступая по игре, однако сумев реализовать собственные моменты. В последнем матче Лиги 1 "Брест" переиграл "Гавр", очевидного аутсайдера чемпионата, с минимальным счетом — 0:1. Несмотря на посредственную игру, им удается выжимать максимум в каждой игре.
Что касается Лиги чемпионов, то здесь у французов все прекрасно, но не идеально. По итогам прошлого тура "Брест" обеспечил себе место в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира, но теперь остается найти ответ на один вопрос. Решится ли скромный клуб на нечто большее? Есть возможность навязать борьбу "Реалу" и другим за место в восьмерке лучших команд этого турнира, что позволит им попасть напрямую в 1/8 финала.
Новости "Реала"
Мадридский "Реал" привык побеждать в Лиге чемпионов за последние несколько лет, и в этом сезоне королевский клуб, после изменений в регламенте турнира, может усложнить для себя задачу в еврокубках. Если команде Карло Анчелотти не удастся запрыгнуть в топ-8 команд турнира, они будут играть в лишних для себя стыковых матчах. Далее на их пути в 1/8 финала теоретически будут играть номинально более сильные соперники, которые закончили этап лиги выше их в общей турнирной таблице. Но, чтобы этого не случилось, стоит побеждать и следить за результатами остальных игр.
После болезненного и очень унизительного поражения от "Барселоны" с разгромным счетом 5:2 в матче за Суперкбок Испании "сливочные" исправились в следующих четырех матчах. "Реал" вышел в четвертьфинал национального Кубка, одержав победу в драматичном поединке с "Сельтой" (5:2), который в основное время закончился ничьей 2:2, но в дополнительное время мадридцы были гораздо сильнее, добив своего соперника, что называется, на классе.
В следующих трех играх были только победы и только в основное время: над "Лас-Пальмасом" (4:1) в Ла Лиге, в матче Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (5:1) и над "Реал Вальядолидом" (0:3) в чемпионате Испании, в котором Килиан Мбаппе отметился своим первым хет-триком за "Реал". Всего 26-летний нападающий забил в этих пяти матчах 8 голов, поэтому француз находится в прекрасной форме. Даже при отсутствии Винисиуса им не о чем переживать в игре в атаке.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|"Барселона"
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|"Арсенал"
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|"Интер"
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|"Атлетико"
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|"Милан"
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|"Аталанта"
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|"Байер"
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|"Астон Вилла"
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|"Монако"
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|"Фейеноорд"
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|"Лилль"
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|"Брест"
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|"Боруссия"
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|"Бавария"
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|"Ювентус"
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|"Селтик"
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|"Брюгге"
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|"Бенфика"
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|"Пари Сен-Жермен"
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|"Спортинг"
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|"Штутгарт"
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|"Манчестер Сити"
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|"Болонья"
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|"Спарта"
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|"РБ Лейпциг"
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|"Црвена Звезда"
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|"Зальцбург"
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|"Слован"
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|"Янг Бойз"
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Цифры и факты
- Этот матч станет первой встречей команд между собой в официальных матчах;
- "Реал" победил в 8 из 10 последних матчей во всех соревнованиях по итогам 90 сыгранных минут;
- В 3 из последних пяти матчей "Реала" была показана красная карточка игроку команды-соперника.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В составе "Бреста" перед матчаем есть очень серьезные потери в обороне из-за травм: Джордан Амави, Массадио Айдара, Жульен Ле Кардиналь и Брэдли Локо — все пропустят следующую игру своей команды в Лиге чемпионов. Также не сыграет Жонас Мартен, а вот участие Пьера Ле-Мелу под вопросом. Есть небольшая вероятность, что он сможет выйти на поле.
Главная звезда мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, пропустит эту игру из-за перебора желтых карточек. Участие Хесуса Вальехо и Эдуардо Камавинги под вопросом, Эдер Милитао и Дани Карвахаль продолжают восстановление после тяжелых травм колена. На появление Андрея Лунина в стартовом составе не стоит ожидать, поскольку этот поединок является крайне важным для команды Карло Анчелотти, который не будет рисковать в последнем туре, ведь вопросы еще не решены.
"Брест", 4-3-3: Бизот — Лаж, Кулибали, Шардонне, Лала — Маньетти, Фернандеш, Камара — Думбия, Ажорк, Бальде
"Реал", 4-2-3-1: Куртуа — Менди, Рюдигер, Асенсио, Васкес — Себальос, Модрич — Родриго, Беллингем, Диас — Мбаппе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брестом" и "Реалом" от UA-Футбол
П2+ТБ 2.5 — 0:3. На наш взгляд, как и по мнению букмекеров, фаворитами в этом противостоянии являются гости. "Бресту" вряд ли удасться сотворить сенсацию в поединке с действующими обладателями трофея Лиги чемпионов. Несмотря на то, что они смогли прекрасно проявить себя в начале этого сезона в еврокубках, в их успех в этой игре вериться с трудом. Согласно нашим ожиданиям, "Реал" победит, а в матче будет забито не менее трех голов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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