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Флик: То, что Аталанта сделала за последние годы - невероятно
Наставник Барсы высказался об игре Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine
Ханси Флик, тренер "Барселоны", высказался об игре "Аталанты", с которой команда встретится 29 января в восьмом раунде Лиги чемпионов.
"Очень важно выиграть эту игру, потому что мы хотим закончить этот этап чемпионата на втором месте. Это будет важно для следующего этапа соревнований. Мы находимся в хорошей ситуации.
Я очень уважаю наставника "Аталанты" и то, как он выполняет свою работу, все идеи, которые он воплощает; вы можете видеть, что происходит с командой, если есть доверие к тренеру. То, что они сделали за последние годы - невероятно. Мне нравится стиль, в котором он заставляет команду играть: он уникален в Европе. Они выступают очень хорошо и забивают много голов. Мы должны быть осторожными", - сказал Флик.
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