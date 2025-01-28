Contra spem spero. Боруссия Д – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига чемпионов, восьмой тур

29 января, 22:00. "Зигналь Идуна Парк" (Дортмунд)

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Без надії таки сподіватися" – это точное описание шансов "Шахтера" на плей-офф Лиги чемпионов. Сначала нужно победить "Боруссию" на ее поле. Это уже достаточно тяжелая задача. Однако даже если “горняки” его смогут достичь, то нужно надеяться на осечки конкурентов. А в футбольную математику мы, украинские болельщики, поиграть любим. Хотя к финальному этапу этих задач "Шахтер" подходит практически без шансов.

Новости Боруссии (Дортмунд, Германия)

Последний раз "шмели" побеждали еще 22 декабря. Тогда безумная пятиминутка середины первого тайма против "Вольфсбурга" подарила подопечным еще Шахина три гола. Однако эта победа единственная за 10 последних поединков во всех турнирах. Это одна из причин, почему турецкого тренера уже нет на посту "Боруссии".

Его уволили именно после предыдущего матча Лиги чемпионов – против "Болоньи". "Шмели" первыми забили благодаря пенальти. Однако кроме этого удара в створ ворот было пробить еще всего один раз. А вот итальянцы перевернули игру на исходе матча и забрали три очка. Эта победа стала четвертой и роковой для Шахина.

Пока команду временно возглавляет Майк Тулльберг. Кстати, бывший наставник украинского полузащитника Даниила Кревсуна в "Боруссии" Д U-19. Конечно, для 39-летнего тренера против Шахтера будет дебют в еврокубках во главе взрослой команды. А первый матч вообще его нынешние подопечные провели 25 января против “Вердера”. Интересный показался матч. Сначала "шмели" потеряли Нмечу из-за травмы, затем остались в меньшинстве, после чего забили два гола. Но во втором тайме не выдержали и пропустили еще два. В итоге – эмоциональная ничья.

Кадры хозяев

Не сыграет против "горняков" вышеупомянутый Нмеча из-за травмы. Однако ему на замену вернули из аренды Озкана – он уже тренировался накануне с командой. Также не рассчитывает тренер немцев и на Зюле. Он вне игры с начала декабря.

Новости Шахтера (Донецк, Украина)

Домашней ареной для "горняков" на текущий сезон еврокубков стала "Арена Ауф Шальке" – стадион идейного конкурента "Боруссии". Пусть и эти две немецкие команды находятся сейчас в разных силовых категориях, однако враждебность сохраняется и на этом уровне. Соответственно, "Шахтер" пять матчей основного этапа Лиги чемпионов проведет в Германии. Больше в одной стране сыграл не сыграл никто, только "Бавария" имеет равное количество.

В отличие от "Боруссии", "горняки" имели отдых. Они спокойно вернулись в Турцию, после чего снова прилетели обратно в Дортмунд. С одной стороны плохо, когда нет официальных матчей и постоянного тонуса. С другой – "Шахтер" наконец-то может на равных (с точки зрения физической выносливости) соперничать с другими соперниками. Без двух дней дороги.

Результат мы видели в прошлом матче против Бреста. "Шахтер" на свежих ногах переиграл, перезащищал и переатаковал французов. Уверенный счет на табло соответствовал событиям на поле. И "горняки" могли забивать больше, чем два мяча. Весомый вклад сделала ставка Пушича на бразильцев. Довольно интересно выглядели все вышедшие в старте представители этой страны. И картинка построения игры соответственно немного изменилась. А вот можно ли сыграть в тот же футбол против "Боруссии"?

Кадры гостей

Педро Энрике отбыл свою дисквалификацию и может возвращаться в строй. Однако Азаров настолько хорошо сыграл в прошлом матче, что Пушичу стоит поразмыслить по поводу кандидатуры левого защитника. Также у тренера есть вопросы по нападающему, ведь Эгиналду в Дортмунде не сыграет из-за травмы.

Последние пять матчей Боруссии Д и Шахтера

Последние пять встреч хозяев

25.01.25. Боруссия Д – Вердер 2:2 (Бундеслига)

21.01.25. Болонья – Боруссия Д 2:1 (Лига чемпионов)

17.01.25. Айнтрахт Ф – Боруссия Д 2:0 (Бундеслига)

14.01.25. Гольштайн Киль – Боруссия Д 4:2 (Бундеслига)

10.01.25. Боруссия Д – Байер Леверкузен 2:3 (Бундеслига)

Последние пять встреч гостей

22.01.25. Шахтер – Брест 2:0 (Лига чемпионов)

15.01.25. Лудогорец – Шахтер 0:4 (ТМ)

15.01.25. ЦСКА София – Шахтер 0:1 (ТМ)

09.01.25. Шахтер – Динамо Загреб 2:2 (ТМ)

15.12.24. Полесье – Шахтер 1:0 (УПЛ)

Личные встречи между соперниками

05.03.2013. Боруссия Д – Шахтер 3:0 (1/8 финала ЛЧ)

13.02.2010. Шахтер – Боруссия Д 2:2 (1/8 финала ЛЧ)

22.08.2001. Боруссия Д – Шахтер 3:1 (Квалификация ЛЧ)

07.08.2001. Шахтер – Боруссия Д 0:2 (Квалификация ЛЧ)

Ориентировочные составы на матч Боруссия Д – Шахтер

"Боруссия" Д: Кобель – Риерсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини – Гросс, Забитцер – Брандт – Адееми, Гирасси, Байно-Гиттенс.

Кобель – Риерсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини – Гросс, Забитцер – Брандт – Адееми, Гирасси, Байно-Гиттенс. "Шахтер": Ризнык – Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив – Педриньо, Марлон Гомес, Судаков, Кевин – Траоре.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 7 7 0 0 15-2 21 2 "Барселона" 7 6 0 1 26-11 18 3 "Арсенал" 7 5 1 1 14-2 16 4 "Интер" 7 5 1 1 8-1 16 5 "Атлетико" 7 5 0 2 16-11 15 6 "Милан" 7 5 0 2 13-9 15 7 "Аталанта" 7 4 2 1 18-4 14 8 "Байер" 7 4 1 2 13-7 13 9 "Астон Вилла" 7 4 1 2 9-4 13 10 "Монако" 7 4 1 2 13-10 13 11 "Фейеноорд" 7 4 1 2 17-15 13 12 "Лилль" 7 4 1 2 11-9 13 13 "Брест" 7 4 1 2 10-8 13 14 "Боруссия" 7 4 0 3 19-11 12 15 "Бавария" 7 4 0 3 17-11 12 16 Реал 7 4 0 3 17-12 12 17 "Ювентус" 7 3 3 1 9-5 12 18 "Селтик" 7 3 3 1 11-10 12 19 ПСВ 7 3 2 2 13-10 11 20 "Брюгге" 7 3 2 2 6-8 11 21 "Бенфика" 7 3 1 3 14-12 10 22 "Пари Сен-Жермен" 7 3 1 3 10-8 10 23 "Спортинг" 7 3 1 3 12-11 10 24 "Штутгарт" 7 3 1 3 12-13 10 25 "Манчестер Сити" 7 2 2 3 15-13 8 26 Динамо 7 2 2 3 10-18 8 27 Шахтер 7 2 1 4 7-13 7 28 "Болонья" 7 1 2 4 3-8 5 29 "Спарта" 7 1 1 5 7-19 4 30 "РБ Лейпциг" 7 1 0 6 8-14 3 31 Жирона 7 1 0 6 4-11 3 32 "Црвена Звезда" 7 1 0 6 12-22 3 33 Штурм 7 1 0 6 4-14 3 34 "Зальцбург" 7 1 0 6 4-23 3 35 "Слован" 7 0 0 7 6-24 0 36 "Янг Бойз" 7 0 0 7 3-23 0

Ставки и коэффициенты на матч Боруссия Дортмунд – Шахтер

Прогноз матча Боруссия Дортмунд – Шахтер от UA-Football

Для прохода в этап стыков (где уже есть дортмундцы) "горнякам" нужна только победа. Однако кроме этого важно, чтобы в параллельных матчах произошли определенные события: "Динамо" Загреб и "Манчестер Сити" потеряли очки, "Штутгарт", "Спортинг", ПСЖ или "Бенфика" проиграли с комфортным для "Шахтера" счетом. Достаточно будет, и чтобы только половина из этих результатов сбылась.

Слишком тяжелая футбольная математика, положительный результат которой для "Шахтера" оценивают как менее 1%. Однако шансы есть даже тогда, когда их нет. И можно с прогнозом свернуть в вектор поддержки украинского клуба. Прогноз: "Шахтер" не проиграет (Кф 3,23).