Манчестер Сити - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Лига чемпионов. 8-й тур.

29.01.2025. "Этихад Стэдиум" (Манчестер)

Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

"Манчестер Сити" 22:00 "Брюгге"

Мог ли кто-то из вас несколько месяцев назад предположить, что проходной, на первый взгляд, поединок "Ман Сити" против "Брюгге" станет одним из, если не самым интригующим матчем, в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов? "Сити" перед этим матчем сенсационно не попадает в зону плей-офф, а чтобы исправить положение, "горожанам" необходима лишь победа.

"Брюгге" же опережает англичан на три очка, но в случае поражения может остаться ни с чем. Сумеют ли подопечные Гвардиолы спасти репутацию, или нас ждет главная неожиданность этого еврокубкового сезона?

Новости "Манчестер Сити"

Ни для кого не секрет, что "Ман Сити" капитально проваливает сезон 24/25. Это касается не только Лиги чемпионов, но и АПЛ, где "манкунианцы", вероятно, потеряют титул сильнейшего клуба страны впервые за пять лет. Впрочем, положительные сдвиги к стабилизации ситуации начинают прослеживаться: на выходных "горожане" одержали волевую победу над "Челси" (3:1), а до этого уже успели перегадать еще несколько менее мощных оппонентов.

В трех стартовых турах Лиги чемпионов манчестерский клуб набрал семь из девяти очков, а затем случился никому непонятный кризис, который привел к текущему 25 месту. Задача на предстоящий поединок очень простая - победа с любым счетом. Тогда англичане точно выйдут в плей-офф.

Новости "Брюгге"

"Брюгге" проводит довольно неплохой сезон, сейчас они располагаются на второй строчке Жюпилер Про-лиги, а отставание от "Генка" составляет лишь три очка.

Неплохо выглядят "черно-синие" и в Лиге чемпионов, где сумели обыграть "Астон Виллу" (1:0) и "Спортинг" (2:1), а также отстоять ничью с "Ювентусом" (0:0). Единственная проблема в том, что все эти громкие результаты были добыты на своем поле, а сегодня им придется сыграть на "Этихаде".

"Манчестер Сити" - "Брюгге". Последние матчи команд

Последние матчи "Манчестер Сити":

"Манчестер Сити" 3:1 "Челси"

"ПСЖ" 4:2 "Манчестер Сити"

"Ипсвич" 0:6 "Манчестер Сити"

"Брентфорд" 2:2 "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" 8:0 "Солфорд"

Последние матчи "Брюгге":

"Брюгге" 1:1 "Кортейк"

"Брюгге" 0:0 "Ювентус"

"Брюгге" 4:2 "Беерсхот ВА"

"Андерлехт" 0:3 "Брюгге"

"Брюгге" 2:1 "Генк"

"Манчестер Сити" - "Брюгге". Турнирное положение

Как мы уже не раз проговаривали на протяжении этого анонса, команды хоть и находятся рядом в турнирной таблице, но оценивают свое положение диаметрально противоположно. Англичане к этому моменту, вероятно, хотели бы уже гарантировать себе место в топ-8, а сейчас даже не могут быть уверены в попадании в плей-офф в целом.

Фанаты "Брюгге" же должны быть довольны успехами своей команды в ЛЧ - особенно, если бельгийцы все же финишируют в топ-24. Сейчас у них в активе 11 очков и трехочковое преимущество над "горожанами", которое "Сити", правда, может нивелировать сегодняшней победой и лучшей разницей голов.

Если в параллельных матчах "Бенфика" и "Спортинг" наберут очки, а "Штутгарт" с "ПСЖ" сыграют вничью, то поражение в Англии гарантированно отправляет подопечных Гайена за пределы плей-офф.

Личные встречи

Команды дважды в истории встречались между собой. Обе встречи прошли в рамках группового этапа Лиги чемпионов (сезон 2021/2022) и закончились разгромными победами английского коллектива. В гостях "горожане" тогда разбили бельгийский клуб "1:5", а дома победили со счетом "4:1".

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Ман Сити - Брюгге Смотреть трансляцию

Прогноз

Если все же посмотреть объективно, то, к сожалению для нейтральных фанатов, у нас нет серьезных сомнений в том, что именно фаворит в лице "Ман Сити" достигнет желаемого. Однако разгромить своего конкурента им будет не так-то просто.

"Горожане" постепенно приходят в себя после спада, но железной стабильности в их игре до сих пор нет, что наглядно продемонстрировал "ПСЖ". "Брюгге", конечно, далеко до уровня чемпиона Франции, но свою неуступчивость бельгийцы уже доказали против "Ювентуса" и "Астон Виллы". Вряд ли "черно-синие" хотят судорожно оглядываться на результаты параллельных встреч, а значит, сегодня постараются зацепиться хотя бы за ничью.

В нынешнем сезоне ЛЧ разгромно бельгийский коллектив уступал лишь "Боруссии" - в поединке, где счет абсолютно не отображал картину игры. Наш прогноз: "Брюгге" не проиграет с разницей в три мяча.