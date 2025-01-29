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Барселона – Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселоны" и "Аталанты" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды перед последним туром находятся в первой восьмерке турнирной таблицы Лиги чемпионов. После победы над "Бенфикой" каталонцы уже гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира, тогда как "Аталанте" нужна победа над "Барселоной", иначе, с большой вероятностью, придется весной играть на стадии 1/16 финала.
- Новости "Барселоны"
- Новости "Аталанты"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Барселона" - "Аталанта": статистика личных встреч
- Последние матчи "Барселоны"
- Последние матчи "Аталанты"
- Турнирное положение команд
- "Барселона" - "Аталанта": ставки и коэффициенты
- "Барселона" - "Аталанта": прогноз от UA-Футбол
8-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Среда, 29 января
Испания, Барселона, стадион "Эстадио Олимпико"
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
"Бенфика" 22:00 "Барселона"
"Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол>>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Барселоны"
"Барселона" в Лиге чемпионов выступает очень успешно. Команда с 18 очками идет на 2 позиции, уступая только феноменальному "Ливерпулю". Каталонцы уже обеспечили себе участие в 1/8 финала после фантастического камбэка в игре с "Бенфикой" 5:4.
В Примере "Барселона" уничтожила "Валенсию" 7:1, прервав таким образом четырехматчевую безвыигрышную серию. До этого каталонцы не сумели обыграть "Хетафе", еще в декабре уступили "Атлетико" и "Леганесу". После таких неудачных результатов аталонцы занимают только 3 позицию, уступая "Реалу" уже 7 очками.
Что касается трансферных новостей, то контракты с клубом продлили центральные защитники Рональд Араухо и Эрик Гарсия. Флик заинтересован в подписании защитника "Борнмута" Дина Хейсена, создавшего вместе с Забарным очень надежный дуэт защитников. Однако осуществить такой трансфер будет сложно, учитывая финансовые проблемы каталонцев.
Новости "Аталанты"
"Аталанта" проводит в целом удачный сезон. В Лиге чемпионов бергамаски находятся на 7-й позиции и уже обеспечили себе евровесну. Команда выиграла все три матча на выезде против "Шахтера" 3:0, "Штутгарта" 2:0 и "Янг Бойз" 6:1. Дома результаты были не так успешны: нулевые ничьи против "Арсенала" и "Селтика", драматическое поражение от "Реала" 2:3 и разгром "Штурма" 5:0 в последнем матче турнира.
Для выхода напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов итальянцам нужна только победа. Даже ничьей, с большой вероятностью, не хватит, чтобы удержаться в восьмерке сильнейших.
В серии А "Аталанта" идет на 3 месте. В ноябре-декабре команда выдала фантастическую 11-матчевую победную серию в чемпионате, после которой даже возглавляла турнирную таблицу. В последних матчах бергамаски немного притормозили, одержав лишь одну победу в 5 последних матчах серии А. Теперь отставание от "Наполи" составляет 7 очков.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген, Иньиго Мартинес, Берналь, Дани Ольмо. Были проблемы со здоровьем у Педри, но он уже участвовал в тренировке. Также ожидается определенная ротация в составе, отдых могут получить Ямаль, Кубарси, Касадо или Бальде, много играющие в последнее время.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Гарсия, Араухо, Кунде – де Йонг, Гави, Лопес – Торрес, Левандовски, Рафинья.
Кадровые потери "Аталанты" незначительны. Из-за травм пропустят игру Коссунну, Скамакка и Лукман, получивший травму в игре с "Комо".
Ориентировочный состав "Аталанты": Карнезекки – Белланова, Гин, Джимсити, Колашинац, Руджери – Эдерсон, Де Роон – Самарджич, де Кетеларе, Ретеги.
"Барселона" - "Аталанта": статистика личных встреч
Команды еще ни разу не встречались как в официальных, так и в товарищеских матчах.
Последние матчи "Барселоны"
- 26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)
- 21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига Чемпионов)
- 18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)
- 15.01. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)
- 12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
Последние матчи "Аталанты"
- 25.01. Комо - Аталанта 1:2 (Серия А)
- 21.01. Аталанта - Штурм 5:0 (Лига чемпионов)
- 18.01. Аталанта - Наполи 2:3 (Серия А)
- 14.01. Аталанта - Ювентус 1:1 (Серия А)
- 11.01. Удинезе – Аталанта 0:0 (Серия А)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|50-20
|49
|2
|"Атлетико"
|21
|13
|6
|2
|35-14
|45
|3
|"Барселона"
|21
|13
|3
|5
|59-24
|42
|4
|"Атлетик"
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|5
|"Вильярреал"
|21
|9
|7
|5
|39-32
|34
|6
|Мальорка
|21
|9
|3
|9
|19-26
|30
|7
|"Райо Вальекано"
|21
|7
|8
|6
|25-24
|29
|8
|Жирона
|21
|8
|4
|9
|29-29
|28
|9
|"Реал Сосьедад"
|21
|8
|4
|9
|17-17
|28
|10
|"Бетис"
|21
|7
|7
|7
|23-26
|28
|11
|"Осасуна"
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|12
|"Севилья"
|21
|7
|6
|8
|24-30
|27
|13
|"Сельта"
|21
|7
|4
|10
|30-33
|25
|14
|"Хетафе"
|21
|5
|8
|8
|17-17
|23
|15
|"Лас-Пальмас"
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|16
|"Леганес"
|21
|5
|8
|8
|19-29
|23
|17
|"Алавес"
|21
|5
|6
|10
|25-33
|21
|18
|"Эспаньол"
|21
|5
|5
|11
|20-33
|20
|19
|"Валенсия"
|21
|3
|7
|11
|20-36
|16
|20
|"Вальядолид"
|21
|4
|3
|14
|14-42
|15
"Барселона" - "Аталанта": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Аталанта": прогноз от UA-Футбол
У "Барселоны" турнирная мотивация отсутствует, тогда как "Аталанте" необходима победа для сохранения места в первой восьмерке. Считаем, что Флик сделает определенную ротацию и у итальянцев будет шанс в атаке. Обе команды забивают много, поэтому предлагаем поставить, что в матче будут забиты 3 и более гола (ТБ 3) за коэффициент 1,51.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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