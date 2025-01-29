Барселона – Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025

Обе команды перед последним туром находятся в первой восьмерке турнирной таблицы Лиги чемпионов. После победы над "Бенфикой" каталонцы уже гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира, тогда как "Аталанте" нужна победа над "Барселоной", иначе, с большой вероятностью, придется весной играть на стадии 1/16 финала.

8-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 29 января

Испания, Барселона, стадион "Эстадио Олимпико"

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

"Бенфика" 22:00 "Барселона"

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Барселона - Аталанта Смотреть трансляцию

Новости "Барселоны"

"Барселона" в Лиге чемпионов выступает очень успешно. Команда с 18 очками идет на 2 позиции, уступая только феноменальному "Ливерпулю". Каталонцы уже обеспечили себе участие в 1/8 финала после фантастического камбэка в игре с "Бенфикой" 5:4.

В Примере "Барселона" уничтожила "Валенсию" 7:1, прервав таким образом четырехматчевую безвыигрышную серию. До этого каталонцы не сумели обыграть "Хетафе", еще в декабре уступили "Атлетико" и "Леганесу". После таких неудачных результатов аталонцы занимают только 3 позицию, уступая "Реалу" уже 7 очками.

Что касается трансферных новостей, то контракты с клубом продлили центральные защитники Рональд Араухо и Эрик Гарсия. Флик заинтересован в подписании защитника "Борнмута" Дина Хейсена, создавшего вместе с Забарным очень надежный дуэт защитников. Однако осуществить такой трансфер будет сложно, учитывая финансовые проблемы каталонцев.

Новости "Аталанты"

"Аталанта" проводит в целом удачный сезон. В Лиге чемпионов бергамаски находятся на 7-й позиции и уже обеспечили себе евровесну. Команда выиграла все три матча на выезде против "Шахтера" 3:0, "Штутгарта" 2:0 и "Янг Бойз" 6:1. Дома результаты были не так успешны: нулевые ничьи против "Арсенала" и "Селтика", драматическое поражение от "Реала" 2:3 и разгром "Штурма" 5:0 в последнем матче турнира.



Для выхода напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов итальянцам нужна только победа. Даже ничьей, с большой вероятностью, не хватит, чтобы удержаться в восьмерке сильнейших.

В серии А "Аталанта" идет на 3 месте. В ноябре-декабре команда выдала фантастическую 11-матчевую победную серию в чемпионате, после которой даже возглавляла турнирную таблицу. В последних матчах бергамаски немного притормозили, одержав лишь одну победу в 5 последних матчах серии А. Теперь отставание от "Наполи" составляет 7 очков.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген, Иньиго Мартинес, Берналь, Дани Ольмо. Были проблемы со здоровьем у Педри, но он уже участвовал в тренировке. Также ожидается определенная ротация в составе, отдых могут получить Ямаль, Кубарси, Касадо или Бальде, много играющие в последнее время.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Гарсия, Араухо, Кунде – де Йонг, Гави, Лопес – Торрес, Левандовски, Рафинья.

Кадровые потери "Аталанты" незначительны. Из-за травм пропустят игру Коссунну, Скамакка и Лукман, получивший травму в игре с "Комо".

Ориентировочный состав "Аталанты": Карнезекки – Белланова, Гин, Джимсити, Колашинац, Руджери – Эдерсон, Де Роон – Самарджич, де Кетеларе, Ретеги.

"Барселона" - "Аталанта": статистика личных встреч

Команды еще ни разу не встречались как в официальных, так и в товарищеских матчах.



Последние матчи "Барселоны"

26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)

21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига Чемпионов)

18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)

15.01. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)

12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

Последние матчи "Аталанты"

25.01. Комо - Аталанта 1:2 (Серия А)

21.01. Аталанта - Штурм 5:0 (Лига чемпионов)

18.01. Аталанта - Наполи 2:3 (Серия А)

14.01. Аталанта - Ювентус 1:1 (Серия А)

11.01. Удинезе – Аталанта 0:0 (Серия А)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 21 15 4 2 50-20 49 2 "Атлетико" 21 13 6 2 35-14 45 3 "Барселона" 21 13 3 5 59-24 42 4 "Атлетик" 21 11 7 3 31-18 40 5 "Вильярреал" 21 9 7 5 39-32 34 6 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30 7 "Райо Вальекано" 21 7 8 6 25-24 29 8 Жирона 21 8 4 9 29-29 28 9 "Реал Сосьедад" 21 8 4 9 17-17 28 10 "Бетис" 21 7 7 7 23-26 28 11 "Осасуна" 21 6 9 6 25-30 27 12 "Севилья" 21 7 6 8 24-30 27 13 "Сельта" 21 7 4 10 30-33 25 14 "Хетафе" 21 5 8 8 17-17 23 15 "Лас-Пальмас" 21 6 5 10 26-34 23 16 "Леганес" 21 5 8 8 19-29 23 17 "Алавес" 21 5 6 10 25-33 21 18 "Эспаньол" 21 5 5 11 20-33 20 19 "Валенсия" 21 3 7 11 20-36 16 20 "Вальядолид" 21 4 3 14 14-42 15

"Барселона" - "Аталанта": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Аталанта": прогноз от UA-Футбол

У "Барселоны" турнирная мотивация отсутствует, тогда как "Аталанте" необходима победа для сохранения места в первой восьмерке. Считаем, что Флик сделает определенную ротацию и у итальянцев будет шанс в атаке. Обе команды забивают много, поэтому предлагаем поставить, что в матче будут забиты 3 и более гола (ТБ 3) за коэффициент 1,51.