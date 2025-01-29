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Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025

Лига Чемпионов
Обновлено

Фабио Каннаваро против Сержиу Консейсау

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Никому не повезло с жеребьевкой Основного раунда Лиги Чемпионов больше, чем "Милану". "Россонери" получили в соперники "Брюгге", "Црвену Звезду", "Слован", "Жирону", "Динамо" Загреб, причем с четырьмя последними встречаются в последних четырех турах. В Хорватии они могут оформить шестую победу подряд и обеспечить себе место в Топ-8. Хотя не подведет ли их неизменно паршивая игра?

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Восьмой тур

29 января. 22:00. Загреб. "Стадион Максимир"

"Динамо" Загреб - "Милан"

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Телетрансляция – Megogo Футбол 12

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Телетрансляція матчу Динамо Загреб - Мілан
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Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 7 7 0 0 15-2 21
2

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 5"Барселона"

 7 6 0 1 26-11 18
3

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 6"Арсенал"

 7 5 1 1 14-2 16
4

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 7"Интер"

 7 5 1 1 8-1 16
5

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 8"Атлетико"

 7 5 0 2 16-11 15
6

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 9"Милан"

 7 5 0 2 13-9 15
7

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 10"Аталанта"

 7 4 2 1 18-4 14
8

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 11"Байер"

 7 4 1 2 13-7 13
9

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 12"Астон Вилла"

 7 4 1 2 9-4 13
10

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 13"Монако"

 7 4 1 2 13-10 13
11

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 14"Фейеноорд"

 7 4 1 2 17-15 13
12

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 15"Лилль"

 7 4 1 2 11-9 13
13

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 16"Брест"

 7 4 1 2 10-8 13
14

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 17"Боруссия"

 7 4 0 3 19-11 12
15

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 18"Бавария"

 7 4 0 3 17-11 12
16

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 19Реал

 7 4 0 3 17-12 12
17

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 20"Ювентус"

 7 3 3 1 9-5 12
18

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 21"Селтик"

 7 3 3 1 11-10 12
19

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 22ПСВ

 7 3 2 2 13-10 11
20

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 23"Брюгге"

 7 3 2 2 6-8 11
21

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 24"Бенфика"

 7 3 1 3 14-12 10
22

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 25"Пари Сен-Жермен"

 7 3 1 3 10-8 10
23

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 26"Спортинг"

 7 3 1 3 12-11 10
24

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 27"Штутгарт"

 7 3 1 3 12-13 10
25

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 28"Манчестер Сити"

 7 2 2 3 15-13 8
26

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 29Динамо

 7 2 2 3 10-18 8
27

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 30Шахтер

 7 2 1 4 7-13 7
28

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 31"Болонья"

 7 1 2 4 3-8 5
29

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 32"Спарта"

 7 1 1 5 7-19 4
30

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 33"РБ Лейпциг"

 7 1 0 6 8-14 3
31

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 34Жирона

 7 1 0 6 4-11 3
32

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 35"Црвена Звезда"

 7 1 0 6 12-22 3
33

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 36Штурм

 7 1 0 6 4-14 3
34

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 37"Зальцбург"

 7 1 0 6 4-23 3
35

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 38"Слован"

 7 0 0 7 6-24 0
36

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 39"Янг Бойз"

 7 0 0 7 3-23 0

Да, "Милан" побеждал и "Реал" на "Сантьяго Бернабеу". Но победы над "Брюгге", "Звездой", "Слованом" и "Жироной" были для него сложными (более сложными, чем в Мадриде), неоднозначными, вымученными. Он пропустил четыре мяча от них, три выиграл с разницей в один мяч, "Брюгге" победил с разницей в два, но также сложно. Неделю тому практически отбивался от "Жироны" весь второй тайм.

В лиге он также страдает. Двух побед подряд там не было с сентября. Новый главный тренер Сержиу Консейсау принес Суперкубок, но в Серии А с вымученными камбеками против новичков лиги "Комо" и "Пармы", поражением от "Ювентуса" (при полностью провальном втором тайме) и ничьей дома против аутсайдера "Кальяри". Два гола "Парме" в воскресенье были забиты лишь в добавленное время.

Тот матч оказался весьма бурным не только из-за голов. Но и из-за замен Рафаэля Леау и Тео Эрнандеса в перерыве, а особенно - из-за ссоры Консейсау с Давиде Калабрией, практически дошедшей до драки. Их разняли, с ними долго разговаривал Главный советник Златан Ибрагимович, затем оба и Ибра были вынуждены долго разговаривать с бушующей из-за этого инцидента прессой.

В целом клуб и команда бурлят, Консейсау обвиняет игроков в отсутствии голода, желания играть и бороться, признает, что еще не может достучаться до них и привить свои характер и стиль игры. Признает, что нужно кардинально менять атмосферу в раздевалке команды, да и вообще во всем клубе. Признает, что клуб ныне разрозненный, разделен на различные фракции.

Также следует отметить, что в конце недели команду ожидает дерби против "Интера". Консейсау отметает мысли о нем, но не попытаются его подопечные сегодня сохранить силы?

"Динамо" также сменил тренера в конце декабря. Причем уже не впервые в сезоне. Предыдущий работал с сентября. Также отстает в лиге - третье место и семь очков до первого для вечного чемпиона недопустимы. И он также лучше чувствует себя в Лиге Чемпионов. С восемью очками, в том числе победами с разницей более одного мяча в гостях над "Зальцбургом" и "Слованом" - 2:0, 4:1.

Он мог бы набрать и больше очков, если бы не упустил 2:0 в домашнем матче против "Монако". Из-за пропущенных на 74-ой и 90-ой минутах хорваты ныне вне Топ-24. Чтобы попасть туда, нужно обязательно побеждать "Милан" и ждать двух поражений в матчах четырех команд - "Бенфики", "Спортинга", "Штутгарта" и "ПСЖ". Либо одного поражения вместе с ничьей или поражением "Манчестер Сити".

В первом своем матче на посту Фабио Каннаваро пропустил от "Арсенала" в ЛЧ в гостях уже на второй минуте, затем - на 66-ой и на 91-ой. Правда, заявил, что первыми 70-75 минутами вполне доволен. Во втором он победил дома в лиге "Истру" (3:1) и как раз говорил о слабоватом, заторможенном первом тайме (который и завершился со счетом 1:1), а вот вторым был очень доволен.

Свою философию футбола он видит схожей с философией Юргена Клоппа: "Важна интенсивность, а не владение мячом. Вертикальный футбол, рок'н'ролл". Консейсау привержен той же концепции. Правда, обе команды пока ее не демонстрируют и очень нестабильны, не собранны. Ясно, что "Милан" будет гораздо больше владеть мячом в Загребе, но и оставит пространство сопернику.

Последние матчи команд

Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.01.2025 - изображение 40

Кадры

"Милан" остался без ведущих правых защитников - Калабрия дисквалифицирован, Рояль травмирован, Флоренци травмирован давно. Глухой запасной Терраччьяно может органично вписаться в позицию, но СМИ как раз сообщают, что Консейсау переместит на фланг центрального защитника Томори. Выше его прикроет номинальный опорник Муса, которого всегда тянет на правый фланг.

Травмированы также центральный защитник Тиав и полузащитник Лофтус-Чик.

Эрнандес и Леау должны вернуться в стартовый состав, что подтвердил Консейсау, и на них особое внимание в свете замен в воскресенье. В центре атаки же дилемма между Моратой и Абрахамом. Оба сильно разочаровывают.

В "Динамо" лидер атаки Петкович, полузащитник Сучич и защитник Теофил-Катрен - травмы еще с 2024-го года. Лидером атаки уже стал Куленович с девятью голами в лиге и пятью - в Лиге Чемпионов, включая Квалификацию. Опорники Мишич и Качавенда выходили на замену в Лондоне, но второй ныне дисквалифицирован, а первый недавно после травмы. Хотя есть еще опытные опорники Рог и Адеми.

Кроме Куленовича, внимание следует обратить на бывшего игрока "Ювентуса" и "Торино" Пьяцу, забившего в двух последних матчах 2024-го года, и на главного таланта команды Батурину, забившего "Истре", но сильно критикуемого за малоподвижную игру. Критиковал его в том числе и Каннаваро, заявляя, что не может просто стоять и ждать передач, что так в современный футбол на играют.

Против "Арсенала" "Динамо" играл с тремя центральными защитниками, против "Истры" - с двумя. Как выйдет сейчас?

"Динамо" Загреб: Невистич, С. Ристовски, Торренте, Берно, Ммае, Пьер-Габриэль, Рог, Адеми, Батурина, Пьяца, Куленович

"Милан": Маньян, Томори, Габбия, Павлович, Эрнандес, Фофана, Муса, Рейндерс, Пулишич, Мората, Леау

Цифры и факты

  • "Милан" победил во всех шести очных матчах в Еврокубках УЕФА с результатами 3:1 дома и 1:0, 3:0 и 4:0 (именно в таком хронологическом порядке) в гостях
  • "Милан" победил в пяти последних матчах Лиги Чемпионов против всех на всех полях - его лучшая серия в турнире с 2005-го года. Шести побед подряд он не одерживал с 1993-го года. Три гостевые победы подряд в турнире он может одержать впервые с 2000-го
  • "Динамо" не забивал и не побеждал в трех последних матчах Лиги Чемпионов - 0:3 дома от дортмундской "Боруссии", 0:0 дома с "Селтиком", 0:3 в гостях от "Арсенала". На своем стадионе он также не побеждал в трех последних - 2:2 с "Монако", 0:3 от "Боруссии", 0:0 с "Селтиком"
  • "Милан" проиграл последний гостевой матч во всех турнирах, но до этого выиграл четыре таких подряд
  • В ворота "Динамо" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов назначали четыре пенальти. Никто не был вынужден противостоять большему числу 11-метровых. Все были реализованы. Последним, кто пропустил больше пенальти в одном розыгрыше ЛЧ, был "Милан" в сезоне 2011/12 - пять
  • В семи матчах во главе с Сержиу Консейсау во всех турнирах "Милан" совершил четыре камбека. В последнем матче, против "Пармы" в Серии А, вышел с 1:2 на 3:2 голами в добавленное время

Ставки и коэффициенты

АН

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5.50
4.65
1.55
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Прогноз: Динамо Загреб - Милан 1:2

Обе команды плохо организованны, плохо работают с мячом, но хотят вертикально атаковать и способны поймать соперника. Обеим нужна победа, ничья для них изменит мало или вообще ничего. Так что мы можем ожидать яркую игру в высоком темпе, хотя и с множеством ошибок. Можем ожидать, что обе забьют. И, скорее всего, "Милан" вымучит очередную победу в Лиге Чемпионов.

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