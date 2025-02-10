Динамо U-19 – Аталанта U-19. Анонс и прогноз матча Юношеской Лиги УЕФА на 11.02.2025

Подопечных Игоря Костюка в матче 1/16 Юношеской Лиги УЕФА ожидает непростое противостояние, ведь украинцы будут играть против "Аталанты" U-19. Однако у киевлян есть все шансы для того, чтобы пройти в 1/8 финала.

Юношеская Лига УЕФА. 1/16 финала

"Динамо" U-19 - "Аталанта" U-19

11.02.2025. 12:00. Монавгат. " Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi"

Трансляция - Динамо Киев ТВ, YouTube-канал "Динамо"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

"Динамо" U-19: последние новости

Подопечные Игоря Костюка в Турции активно готовились к первому официальному матчу в 2025 году. Вместе с командой к игре Юношеской Лиги УЕФА готовились Вячеслав Суркис, Владислав Захарченко, Роман Саленко и Матвей Пономаренко. Все четверо были в заявке первой команды на игру с РФШ в Лиге Европы, а Саленко и Пономаренко даже получили игровое время. Основной акцент на сборе тренерский штаб уделил функциональной готовности, ведь против итальянцев этот компонент выйдет на первый план. Среди результатов спаррингов стоит отметить разгромную победу над представителем третьего дивизиона Болгарии – "Фратрией" из города Варна – 6:0.

По словам футболистов и тренерского штаба, команда готова к первому официальному матчу в году. На последних занятиях больше времени уделялось тактическим моментам. Напомним, что в Лиге УЕФА в плей-офф победителей киевляне в двухматчевых противостояниях победили "Марибор" и "Корику". Однако на этот раз соперник гораздо сильнее.

"Аталанта" U-19: последние новости

"Аталанта" участвует в турнире не в качестве чемпиона своей страны, а благодаря тому, что основная команда "бергамаски" квалифицировалась в основной раунд Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше Юношеской Лиги УЕФА итальянцы сыграли шесть матчей (четыре победы и две ничьи). Таким образом, "Аталанта" заняла в турнирной таблице седьмое место. Обращаем внимание, что "бергамаски" осенью 2024 года играли против "Шахтера" и разгромно выиграли – 3:0.

Ближайший соперник "Динамо" выделяется своей полузащитой. Среди лидеров этой команды можно отметить Лоренцо Риккио, Джависон Иделе, Андреа Бонаноми. Основными нападающими являются Никола Бальдо и Андре Камара. Лучшими бомбардирами команды в турнире являются 20-летний Кандас Фиогбе из Бенина (4 гола и 2 ассиста) и Лоренцо Риккио (3 мяча). Возглавляет "Аталанту" 55-летний Джованни Бози.

Последние матчи команд

"Динамо" U-19

"Динамо" U-19 - "Вечиста" 2:4

"Динамо" U-19 - "Фратрия" 6:0

"Динамо" U-19 - "Вуштрия" 4:2

"Динамо" U-19 - "Оптик Ратенов" 2:3

"Динамо" U-19 - "Чукарички" U-19 2:1

"Аталанта" U-19

"Аталанта" U-19 - "Ювентус" U-19 1:1

"Аталанта" U-19 - "Эмполи" U-19 2:0

"Аталанта" U-19 - "Реал" U-19 0:4

"Аталанта" U-19 - "Янг Бойз" U-19 4:2

"Аталанта" U-19 - "Штутгарт" U-19 1:4

Личные встречи

Соперники в своей истории еще не встречались. Это будет первая встреча между юношескими командами "Динамо" и "Аталанты".

Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, нашу команду ожидает очень непростое противостояние. "Аталанта" - это очень содержательная, крепкая команда, заслуживающая уважения. Донецкий "Шахтер" осенью 2024 года мог убедиться в силе "бергамасков" – 0:3. Сейчас, прежде всего, важно, в каком функциональном состоянии подойдут команды к этой встрече. На первый план будет выходить физическая готовность. Моменты у киевлян будут, но их следует реализовывать. Надеемся, что дебютировавшие в еврокубках за основную команду футболисты за помогут. Ожидаем напряженное противостояние с большим количеством борьбы, но не ожидаем ряда голов. Прогноз – тотал матча меньше 2.5.