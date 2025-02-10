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Манчестер Сити - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025
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Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" и "Реал“ регулярно встречаются в Лиге чемпионов. В этом сезоне судьба снова их свела. Уже на этапе 1/16 финала кому-то из двух грандов мирового футбола придется покинуть турнир. Первая игра противостояния состоится в Манчестере.
Лига чемпионов. 1/16 финала
11.02.2025. Этихад Стэдиум (Манчестер)
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Манчестер Сити - Реал. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
Манчестер Сити
Команда Гвардиолы все никак не может выйти из кризиса. Хотя, побед в последнее время стало больше. Уже плюс.
В АПЛ "Манчестер Сити" пока занимает 5-е место. До первого "Ливерпуля" безумное расстояние в 15 очков, которое является очень красноречивым в контексте вопроса о защите титула действующего чемпиона. В последнем туре "горожане" без шансов проиграли "Арсеналу" (1:5).
В общем, "Сити" пропускает в 5-ти последних матчах подряд. Правда, справедливости ради, отметим о результативности - последние 13 игр без забитого гола футболисты с поля не уходят.
Судьба "Манчестер Сити" в преодолении группового этапа Лиги чемпионов решалась до последнего. Англичане запрыгнули почти в последний вагон - лишь 22-е место из 24-х проходных. Этап Лиги оказался для Гвардиолы и компании сложным. Тут тебе и поражения от "Спортинга" (1:4), "Ювентуса" (0:2), "ПСЖ" (2:4), и упущенная победа над "Фейеноордом" (3:3)... Одни проблемы.
Хорошо хотя бы улучшилась ситуация в лазарете. С "Реалом" не будут играть травмированные Родри и Доку. Под вопросом участие в игре Аке, Бобба, Нико и Эдерсона.
Реал
Не все гладко в этом сезоне и у мадридцев. Постоянные травмы, проблемы в обороне, сложность в матчах с сильными соперниками...
В Ла Лиге "Реал" пока идет первым. Борьба с "Атлетико" и "Барселоной" просто бешеная. Соперники находятся на расстоянии одного-двух зачетных пунктов.
Довольно непросто дается Кубок Испании. Ведя в матчах с "Сельтой" и "Леганесом" в 2 мяча, команда впоследствии столько же пропускала и заставляла нервничать болельщиков. В первом случае помогло дополнительное время, во втором - счастье, что забили на последних секундах.
О разгромном поражении от "Барселоны" (2:5) в Суперкубке Испании, наверное, помнят все. Что еще? Например, несколько дней назад "сливочные" проиграли "Эспаньолу" (0:1). А в последнем туре сыграли вничью с "Атлетико" (1:1). И все эти вышеупомянутые результаты произошли за последний месяц.
Ко всем проблемам добавляются кадровые. На поединок с "Манчестер Сити" испанцы почти не имеют защитников. Карвахаль, Милитао, Алаба, Рюдигер, Васкес - все эти игроки травмированы. А как мы видели в прошлых играх, на молодежь пока надеяться нельзя.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Манчестер Сити:
08.02. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2 (Кубок Англии)
02.02. Арсенал - Манчестер Сити 5:1 (АПЛ)
29.01. Манчестер Сити - Брюгге 3:1 (Лига чемпионов)
- Последние 3 встречи Реала:
08.02. Реал - Атлетико 1:1 (Ла Лига)
05.02. Леганес - Реал 2:3 (Кубок Испании)
01.01. Эспаньол - Реал 1:0 (Ла Лига)
- Последние 3 очные встречи:
2024. Манчестер Сити - Реал 1:1, 3:4 - пен (Лига чемпионов)
2024. Реал - Манчестер Сити 3:3 (Лига чемпионов)
2023. Манчестер Сити - Реал 4:0 (Лига чемпионов)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|8
|7
|0
|1
|17-5
|21
|2
|"Барселона"
|8
|6
|1
|1
|28-13
|19
|3
|"Арсенал"
|8
|6
|1
|1
|16-3
|19
|4
|"Интер"
|8
|6
|1
|1
|11-1
|19
|5
|"Атлетико"
|8
|6
|0
|2
|20-12
|18
|6
|"Байер"
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|7
|"Лилль"
|8
|5
|1
|2
|17-10
|16
|8
|"Астон Вилла"
|8
|5
|1
|2
|13-6
|16
|9
|"Аталанта"
|8
|4
|3
|1
|20-6
|15
|10
|"Боруссия"
|8
|5
|0
|3
|22-12
|15
|11
|Реал
|8
|5
|0
|3
|20-12
|15
|12
|"Бавария"
|8
|5
|0
|3
|20-12
|15
|13
|"Милан"
|8
|5
|0
|3
|14-11
|15
|14
|ПСВ
|8
|4
|2
|2
|16-12
|14
|15
|"Пари Сен-Жермен"
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|16
|"Бенфика"
|8
|4
|1
|3
|16-12
|13
|17
|"Монако"
|8
|4
|1
|3
|13-13
|13
|18
|"Брест"
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|19
|"Фейеноорд"
|8
|4
|1
|3
|18-21
|13
|20
|"Ювентус"
|8
|3
|3
|2
|9-7
|12
|21
|"Селтик"
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|22
|"Манчестер Сити"
|8
|3
|2
|3
|18-14
|11
|23
|"Спортинг"
|8
|3
|2
|3
|13-12
|11
|24
|"Брюгге"
|8
|3
|2
|3
|7-11
|11
|25
|Динамо
|8
|3
|2
|3
|12-19
|11
|26
|"Штутгарт"
|8
|3
|1
|4
|13-17
|10
|27
|Шахтер
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|28
|"Болонья"
|8
|1
|3
|4
|4-9
|6
|29
|"Црвена Звезда"
|8
|2
|0
|6
|13-22
|6
|30
|Штурм
|8
|2
|0
|6
|5-14
|6
|31
|"Спарта"
|8
|1
|1
|6
|7-21
|4
|32
|"РБ Лейпциг"
|8
|1
|0
|7
|8-15
|3
|33
|Жирона
|8
|1
|0
|7
|5-13
|3
|34
|"Зальцбург"
|8
|1
|0
|7
|5-27
|3
|35
|"Слован"
|8
|0
|0
|8
|7-27
|0
|36
|"Янг Бойз"
|8
|0
|0
|8
|3-24
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Манчестер Сити - Реал от UA-Футбол
В этом году гранды подходят к поединку не в лучших формах. Поэтому неудивительно увидеть эту пару в 1/16 финала. Проблемы в обороне и неплохая результативность обеих команд намекает нам, что стоит ожидать голы. Ставим на ТБ 3,5.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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