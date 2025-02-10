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Манчестер Сити - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025

Лига Чемпионов
Обновлено

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Манчестер Сити - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" и "Реал“ регулярно встречаются в Лиге чемпионов. В этом сезоне судьба снова их свела. Уже на этапе 1/16 финала кому-то из двух грандов мирового футбола придется покинуть турнир. Первая игра противостояния состоится в Манчестере.

Содержание

Лига чемпионов. 1/16 финала

11.02.2025. Этихад Стэдиум (Манчестер)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Манчестер Сити - Реал. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Реал
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Манчестер Сити

Команда Гвардиолы все никак не может выйти из кризиса. Хотя, побед в последнее время стало больше. Уже плюс.

В АПЛ "Манчестер Сити" пока занимает 5-е место. До первого "Ливерпуля" безумное расстояние в 15 очков, которое является очень красноречивым в контексте вопроса о защите титула действующего чемпиона. В последнем туре "горожане" без шансов проиграли "Арсеналу" (1:5).

В общем, "Сити" пропускает в 5-ти последних матчах подряд. Правда, справедливости ради, отметим о результативности - последние 13 игр без забитого гола футболисты с поля не уходят.

Судьба "Манчестер Сити" в преодолении группового этапа Лиги чемпионов решалась до последнего. Англичане запрыгнули почти в последний вагон - лишь 22-е место из 24-х проходных. Этап Лиги оказался для Гвардиолы и компании сложным. Тут тебе и поражения от "Спортинга" (1:4), "Ювентуса" (0:2), "ПСЖ" (2:4), и упущенная победа над "Фейеноордом" (3:3)... Одни проблемы.

Хорошо хотя бы улучшилась ситуация в лазарете. С "Реалом" не будут играть травмированные Родри и Доку. Под вопросом участие в игре Аке, Бобба, Нико и Эдерсона.

Реал

Не все гладко в этом сезоне и у мадридцев. Постоянные травмы, проблемы в обороне, сложность в матчах с сильными соперниками...

В Ла Лиге "Реал" пока идет первым. Борьба с "Атлетико" и "Барселоной" просто бешеная. Соперники находятся на расстоянии одного-двух зачетных пунктов.

Довольно непросто дается Кубок Испании. Ведя в матчах с "Сельтой" и "Леганесом" в 2 мяча, команда впоследствии столько же пропускала и заставляла нервничать болельщиков. В первом случае помогло дополнительное время, во втором - счастье, что забили на последних секундах.

О разгромном поражении от "Барселоны" (2:5) в Суперкубке Испании, наверное, помнят все. Что еще? Например, несколько дней назад "сливочные" проиграли "Эспаньолу" (0:1). А в последнем туре сыграли вничью с "Атлетико" (1:1). И все эти вышеупомянутые результаты произошли за последний месяц.

Ко всем проблемам добавляются кадровые. На поединок с "Манчестер Сити" испанцы почти не имеют защитников. Карвахаль, Милитао, Алаба, Рюдигер, Васкес - все эти игроки травмированы. А как мы видели в прошлых играх, на молодежь пока надеяться нельзя.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Манчестер Сити:

08.02. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2 (Кубок Англии)
02.02. Арсенал - Манчестер Сити 5:1 (АПЛ)
29.01. Манчестер Сити - Брюгге 3:1 (Лига чемпионов)

  • Последние 3 встречи Реала:

08.02. Реал - Атлетико 1:1 (Ла Лига)
05.02. Леганес - Реал 2:3 (Кубок Испании)
01.01. Эспаньол - Реал 1:0 (Ла Лига)

  • Последние 3 очные встречи:

2024. Манчестер Сити - Реал 1:1, 3:4 - пен (Лига чемпионов)
2024. Реал - Манчестер Сити 3:3 (Лига чемпионов)
2023. Манчестер Сити - Реал 4:0 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 8 7 0 1 17-5 21
2 Барселона "Барселона" 8 6 1 1 28-13 19
3 Арсенал "Арсенал" 8 6 1 1 16-3 19
4 Интер "Интер" 8 6 1 1 11-1 19
5 Атлетико "Атлетико" 8 6 0 2 20-12 18
6 Байер "Байер" 8 5 1 2 15-7 16
7 Лилль "Лилль" 8 5 1 2 17-10 16
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 8 5 1 2 13-6 16
9 Аталанта "Аталанта" 8 4 3 1 20-6 15
10 Боруссия "Боруссия" 8 5 0 3 22-12 15
11 Реал Реал 8 5 0 3 20-12 15
12 Бавария "Бавария" 8 5 0 3 20-12 15
13 Милан "Милан" 8 5 0 3 14-11 15
14 ПСВ ПСВ 8 4 2 2 16-12 14
15 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 8 4 1 3 14-9 13
16 Бенфика "Бенфика" 8 4 1 3 16-12 13
17 Монако "Монако" 8 4 1 3 13-13 13
18 Брест "Брест" 8 4 1 3 10-11 13
19 Фейеноорд "Фейеноорд" 8 4 1 3 18-21 13
20 Ювентус "Ювентус" 8 3 3 2 9-7 12
21 Селтик "Селтик" 8 3 3 2 13-14 12
22 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 8 3 2 3 18-14 11
23 Спортинг "Спортинг" 8 3 2 3 13-12 11
24 Брюгге "Брюгге" 8 3 2 3 7-11 11
25 Динамо Динамо 8 3 2 3 12-19 11
26 Штутгарт "Штутгарт" 8 3 1 4 13-17 10
27 Шахтер Шахтер 8 2 1 5 8-16 7
28 Болонья "Болонья" 8 1 3 4 4-9 6
29 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 8 2 0 6 13-22 6
30 Штурм Штурм 8 2 0 6 5-14 6
31 Спарта "Спарта" 8 1 1 6 7-21 4
32 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 8 1 0 7 8-15 3
33 Жирона Жирона 8 1 0 7 5-13 3
34 Зальцбург "Зальцбург" 8 1 0 7 5-27 3
35 Слован "Слован" 8 0 0 8 7-27 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 8 0 0 8 3-24 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
2.33
3.75
2.91
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Прогноз на матч Манчестер Сити - Реал от UA-Футбол

В этом году гранды подходят к поединку не в лучших формах. Поэтому неудивительно увидеть эту пару в 1/16 финала. Проблемы в обороне и неплохая результативность обеих команд намекает нам, что стоит ожидать голы. Ставим на ТБ 3,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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1 голосов
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.02.2025 в 17:03
Не вовремя такой спад у МС, но в любом случае удачи им !
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2
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Комментарии 2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.02.2025 в 17:03
Не вовремя такой спад у МС, но в любом случае удачи им !
Ответить
2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
10.02.2025 в 15:35
ТО Є ТАК По назві ОГОГО а по грі РМ не у найкращій формі а МС взагалі в довготривалій кризі!
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