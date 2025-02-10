Манчестер Сити - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025

"Манчестер Сити" и "Реал“ регулярно встречаются в Лиге чемпионов. В этом сезоне судьба снова их свела. Уже на этапе 1/16 финала кому-то из двух грандов мирового футбола придется покинуть турнир. Первая игра противостояния состоится в Манчестере.

Лига чемпионов. 1/16 финала

11.02.2025. Этихад Стэдиум (Манчестер)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Манчестер Сити - Реал. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Манчестер Сити

Команда Гвардиолы все никак не может выйти из кризиса. Хотя, побед в последнее время стало больше. Уже плюс.

В АПЛ "Манчестер Сити" пока занимает 5-е место. До первого "Ливерпуля" безумное расстояние в 15 очков, которое является очень красноречивым в контексте вопроса о защите титула действующего чемпиона. В последнем туре "горожане" без шансов проиграли "Арсеналу" (1:5).

В общем, "Сити" пропускает в 5-ти последних матчах подряд. Правда, справедливости ради, отметим о результативности - последние 13 игр без забитого гола футболисты с поля не уходят.

Судьба "Манчестер Сити" в преодолении группового этапа Лиги чемпионов решалась до последнего. Англичане запрыгнули почти в последний вагон - лишь 22-е место из 24-х проходных. Этап Лиги оказался для Гвардиолы и компании сложным. Тут тебе и поражения от "Спортинга" (1:4), "Ювентуса" (0:2), "ПСЖ" (2:4), и упущенная победа над "Фейеноордом" (3:3)... Одни проблемы.

Хорошо хотя бы улучшилась ситуация в лазарете. С "Реалом" не будут играть травмированные Родри и Доку. Под вопросом участие в игре Аке, Бобба, Нико и Эдерсона.

Реал

Не все гладко в этом сезоне и у мадридцев. Постоянные травмы, проблемы в обороне, сложность в матчах с сильными соперниками...

В Ла Лиге "Реал" пока идет первым. Борьба с "Атлетико" и "Барселоной" просто бешеная. Соперники находятся на расстоянии одного-двух зачетных пунктов.

Довольно непросто дается Кубок Испании. Ведя в матчах с "Сельтой" и "Леганесом" в 2 мяча, команда впоследствии столько же пропускала и заставляла нервничать болельщиков. В первом случае помогло дополнительное время, во втором - счастье, что забили на последних секундах.

О разгромном поражении от "Барселоны" (2:5) в Суперкубке Испании, наверное, помнят все. Что еще? Например, несколько дней назад "сливочные" проиграли "Эспаньолу" (0:1). А в последнем туре сыграли вничью с "Атлетико" (1:1). И все эти вышеупомянутые результаты произошли за последний месяц.

Ко всем проблемам добавляются кадровые. На поединок с "Манчестер Сити" испанцы почти не имеют защитников. Карвахаль, Милитао, Алаба, Рюдигер, Васкес - все эти игроки травмированы. А как мы видели в прошлых играх, на молодежь пока надеяться нельзя.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Манчестер Сити:

08.02. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2 (Кубок Англии)

02.02. Арсенал - Манчестер Сити 5:1 (АПЛ)

29.01. Манчестер Сити - Брюгге 3:1 (Лига чемпионов)

Последние 3 встречи Реала:

08.02. Реал - Атлетико 1:1 (Ла Лига)

05.02. Леганес - Реал 2:3 (Кубок Испании)

01.01. Эспаньол - Реал 1:0 (Ла Лига)

Последние 3 очные встречи:

2024. Манчестер Сити - Реал 1:1, 3:4 - пен (Лига чемпионов)

2024. Реал - Манчестер Сити 3:3 (Лига чемпионов)

2023. Манчестер Сити - Реал 4:0 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Манчестер Сити - Реал от UA-Футбол

В этом году гранды подходят к поединку не в лучших формах. Поэтому неудивительно увидеть эту пару в 1/16 финала. Проблемы в обороне и неплохая результативность обеих команд намекает нам, что стоит ожидать голы. Ставим на ТБ 3,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша