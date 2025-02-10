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Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025
Ювентус - ПСВ: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
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Основной этап Лиги чемпионов "Ювентус" и "ПСВ" завершили с разницей в два очка в пользу последних. На этой стадии команды даже провели очный поединок в Турине - тогда победа со счетом 3:1 осталась за хозяевами. Смогут ли "бьянконери" вновь дома оставить не у дел подопечных Петра Боша?
"Ювентус" – "ПСВ" 22:00
Лига Чемпионов. 1/16 финала.
11 февраля. Турин. "Ювентус Стэдиум".
Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
Видеотрансляция: Megogo 2
"Ювентус": последние новости
"Юве" имел все шансы избежать участия в стыковых матчах, но в последних двух турах основного этапа сыграл в сухую ничью с "Брюгге" и потерпел поражение от "Бенфики" (0:2). Как итог - 20-е место в турнирной таблице. Совершенно неудовлетворительный результат, учитывая то, как коллективу Тьяго Мотты изначально повезло со жребием.
"Преданность ребят максимальная, мы проведем первый матч дома, и нам придется играть в свою игру с интенсивностью и динамикой.
Сейчас я вижу свою команду очень сконцентрированной, мы знаем, что нужно делать для победы. Завтра мы должны сыграть очень хорошо, чтобы пройти плей-офф", - сказал Мотта перед игрой.
В Серии А "Ювентус" в феврале уже одержал две победы над находящимися возле зоны вылета "Эмполи" и "Комо". От топ-3 туринцев отделяет 7 очков, от первой строчки - 12.
В лазарете у "бьянконери" находятся Милик, Кабаль, Калюлю, Бремер и Камбьязо.
Ориентировочный состав: Ди Грегорио – Веа, Гатти, Вейга, Савона – Копмейнерс, Локателли – Гонсалес, Маккенни, Йылдыз – Коло Муани
"ПСВ": последние новости
"ПСВ", в отличие от своего будущего соперника, попадание в 1/16 финала ЛЧ смело можно заносить в активе. От первой восьмерки чемпион Нидерландов остановился на расстоянии всего в два балла.
Залогом успеха "крестьян" стали сверхуспешные выступления у себя дома, где они набрали 10 из своих 14 очков на основном этапе.
Правда, в Эредивизи у "ПСВ" с начала года совсем не клеится. Из-за серии неудачных результатов впервые за долгое время отодвинула коллектив из Эйдховена на второе место.
Из-за травм пропустят встречу с "Юве" Пепи и Тиллман, а также дисквалифицированный Фламинго.
Ориентировочный состав: Бенитес – Карсдорп, Нагало, Обиспо, Маласия – Верман, Тиль, Сайбари – Бакайоко, де Йонг, Ланг
Последние матчи
"Ювентус":
- 07.02.25. "Комо" - "Ювентус" 1:2 (Серия А)
- 02.02.25. "Ювентус" - "Эмполи" 4:1 (Серия А)
- 29.01.25. "Ювентус" - "Бенфика" 0:2 (ЛЧ)
"ПСВ":
- 08.02.25. "ПСВ" - "Виллем II" 1:1 (Эредивизи)
- 05.02.25. "ПСВ" - "Фейеноорд" 2:0 (Кубок Нидерландов)
- 01.02.25. "НЕК" - "ПСВ" 3:3 (Эредивизи)
Личные встречи
Поединок в Турине, который прошел 17 сентября 2024 года (3:1 в пользу "Юве"), стал единственным в истории противостояния итальянской и нидерландской команд.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|8
|7
|0
|1
|17-5
|21
|2
|8
|6
|1
|1
|28-13
|19
|3
|8
|6
|1
|1
|16-3
|19
|4
|8
|6
|1
|1
|11-1
|19
|5
|8
|6
|0
|2
|20-12
|18
|6
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|7
|8
|5
|1
|2
|17-10
|16
|8
|8
|5
|1
|2
|13-6
|16
|9
|8
|4
|3
|1
|20-6
|15
|10
|8
|5
|0
|3
|22-12
|15
|11
|8
|5
|0
|3
|20-12
|15
|12
|8
|5
|0
|3
|20-12
|15
|13
|8
|5
|0
|3
|14-11
|15
|14
|8
|4
|2
|2
|16-12
|14
|15
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|16
|8
|4
|1
|3
|16-12
|13
|17
|8
|4
|1
|3
|13-13
|13
|18
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|19
|8
|4
|1
|3
|18-21
|13
|20
|8
|3
|3
|2
|9-7
|12
|21
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|22
|8
|3
|2
|3
|18-14
|11
|23
|8
|3
|2
|3
|13-12
|11
|24
|8
|3
|2
|3
|7-11
|11
|25
|8
|3
|2
|3
|12-19
|11
|26
|8
|3
|1
|4
|13-17
|10
|27
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|28
|8
|1
|3
|4
|4-9
|6
|29
|8
|2
|0
|6
|13-22
|6
|30
|8
|2
|0
|6
|5-14
|6
|31
|8
|1
|1
|6
|7-21
|4
|32
|8
|1
|0
|7
|8-15
|3
|33
|8
|1
|0
|7
|5-13
|3
|34
|8
|1
|0
|7
|5-27
|3
|35
|8
|0
|0
|8
|7-27
|0
|36
|8
|0
|0
|8
|3-24
|0
Ставки и коэффициенты
"Ювентус" - "ПСВ". Прогноз от UA-Футбол
"ПСВ" традиционно играет рискованно, у "Ювентуса" раззабивался зимний новичок Коло Муани. Так что довольно высока вероятность увидеть результативный матч. Учитывая нынешние кондиции нидерландцев и фактор домашнего поля, фаворитом встречи являются "бьянконери".
Наш прогноз - победа "Ювентуса" + тотал больше (2,5) с общим коэффициентом 3,93.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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