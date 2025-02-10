Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025

Основной этап Лиги чемпионов "Ювентус" и "ПСВ" завершили с разницей в два очка в пользу последних. На этой стадии команды даже провели очный поединок в Турине - тогда победа со счетом 3:1 осталась за хозяевами. Смогут ли "бьянконери" вновь дома оставить не у дел подопечных Петра Боша?

"Ювентус" – "ПСВ" 22:00

Лига Чемпионов. 1/16 финала.

11 февраля. Турин. "Ювентус Стэдиум".

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Видеотрансляция: Megogo 2

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"Ювентус": последние новости

"Юве" имел все шансы избежать участия в стыковых матчах, но в последних двух турах основного этапа сыграл в сухую ничью с "Брюгге" и потерпел поражение от "Бенфики" (0:2). Как итог - 20-е место в турнирной таблице. Совершенно неудовлетворительный результат, учитывая то, как коллективу Тьяго Мотты изначально повезло со жребием.

"Преданность ребят максимальная, мы проведем первый матч дома, и нам придется играть в свою игру с интенсивностью и динамикой.

Сейчас я вижу свою команду очень сконцентрированной, мы знаем, что нужно делать для победы. Завтра мы должны сыграть очень хорошо, чтобы пройти плей-офф", - сказал Мотта перед игрой.

В Серии А "Ювентус" в феврале уже одержал две победы над находящимися возле зоны вылета "Эмполи" и "Комо". От топ-3 туринцев отделяет 7 очков, от первой строчки - 12.

В лазарете у "бьянконери" находятся Милик, Кабаль, Калюлю, Бремер и Камбьязо.

Ориентировочный состав: Ди Грегорио – Веа, Гатти, Вейга, Савона – Копмейнерс, Локателли – Гонсалес, Маккенни, Йылдыз – Коло Муани

"ПСВ": последние новости

"ПСВ", в отличие от своего будущего соперника, попадание в 1/16 финала ЛЧ смело можно заносить в активе. От первой восьмерки чемпион Нидерландов остановился на расстоянии всего в два балла.

Залогом успеха "крестьян" стали сверхуспешные выступления у себя дома, где они набрали 10 из своих 14 очков на основном этапе.

Правда, в Эредивизи у "ПСВ" с начала года совсем не клеится. Из-за серии неудачных результатов впервые за долгое время отодвинула коллектив из Эйдховена на второе место.

Из-за травм пропустят встречу с "Юве" Пепи и Тиллман, а также дисквалифицированный Фламинго.

Ориентировочный состав: Бенитес – Карсдорп, Нагало, Обиспо, Маласия – Верман, Тиль, Сайбари – Бакайоко, де Йонг, Ланг

Последние матчи

"Ювентус":

07.02.25. "Комо" - "Ювентус" 1:2 (Серия А)

02.02.25. "Ювентус" - "Эмполи" 4:1 (Серия А)

29.01.25. "Ювентус" - "Бенфика" 0:2 (ЛЧ)

"ПСВ":

08.02.25. "ПСВ" - "Виллем II" 1:1 (Эредивизи)

05.02.25. "ПСВ" - "Фейеноорд" 2:0 (Кубок Нидерландов)

01.02.25. "НЕК" - "ПСВ" 3:3 (Эредивизи)

Личные встречи

Поединок в Турине, который прошел 17 сентября 2024 года (3:1 в пользу "Юве"), стал единственным в истории противостояния итальянской и нидерландской команд.

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

"Ювентус" - "ПСВ". Прогноз от UA-Футбол

"ПСВ" традиционно играет рискованно, у "Ювентуса" раззабивался зимний новичок Коло Муани. Так что довольно высока вероятность увидеть результативный матч. Учитывая нынешние кондиции нидерландцев и фактор домашнего поля, фаворитом встречи являются "бьянконери".

Наш прогноз - победа "Ювентуса" + тотал больше (2,5) с общим коэффициентом 3,93.