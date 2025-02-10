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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025

Лига Чемпионов

Ювентус - ПСВ: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Основной этап Лиги чемпионов "Ювентус" и "ПСВ" завершили с разницей в два очка в пользу последних. На этой стадии команды даже провели очный поединок в Турине - тогда победа со счетом 3:1 осталась за хозяевами. Смогут ли "бьянконери" вновь дома оставить не у дел подопечных Петра Боша?

"Ювентус" – "ПСВ" 22:00

Лига Чемпионов. 1/16 финала.

11 февраля. Турин. "Ювентус Стэдиум".

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Видеотрансляция: Megogo 2

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Трансляція матчу Ювентус - ПСВ
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Содержание

"Ювентус": последние новости

"Юве" имел все шансы избежать участия в стыковых матчах, но в последних двух турах основного этапа сыграл в сухую ничью с "Брюгге" и потерпел поражение от "Бенфики" (0:2). Как итог - 20-е место в турнирной таблице. Совершенно неудовлетворительный результат, учитывая то, как коллективу Тьяго Мотты изначально повезло со жребием.

"Преданность ребят максимальная, мы проведем первый матч дома, и нам придется играть в свою игру с интенсивностью и динамикой.

Сейчас я вижу свою команду очень сконцентрированной, мы знаем, что нужно делать для победы. Завтра мы должны сыграть очень хорошо, чтобы пройти плей-офф", - сказал Мотта перед игрой.

В Серии А "Ювентус" в феврале уже одержал две победы над находящимися возле зоны вылета "Эмполи" и "Комо". От топ-3 туринцев отделяет 7 очков, от первой строчки - 12.

В лазарете у "бьянконери" находятся Милик, Кабаль, Калюлю, Бремер и Камбьязо.

Ориентировочный состав: Ди Грегорио – Веа, Гатти, Вейга, Савона – Копмейнерс, Локателли – Гонсалес, Маккенни, Йылдыз – Коло Муани

"ПСВ": последние новости

"ПСВ", в отличие от своего будущего соперника, попадание в 1/16 финала ЛЧ смело можно заносить в активе. От первой восьмерки чемпион Нидерландов остановился на расстоянии всего в два балла.

Залогом успеха "крестьян" стали сверхуспешные выступления у себя дома, где они набрали 10 из своих 14 очков на основном этапе.

Правда, в Эредивизи у "ПСВ" с начала года совсем не клеится. Из-за серии неудачных результатов впервые за долгое время отодвинула коллектив из Эйдховена на второе место.

Из-за травм пропустят встречу с "Юве" Пепи и Тиллман, а также дисквалифицированный Фламинго.

Ориентировочный состав: Бенитес – Карсдорп, Нагало, Обиспо, Маласия – Верман, Тиль, Сайбари – Бакайоко, де Йонг, Ланг

Последние матчи

"Ювентус":

  • 07.02.25. "Комо" - "Ювентус" 1:2 (Серия А)
  • 02.02.25. "Ювентус" - "Эмполи" 4:1 (Серия А)
  • 29.01.25. "Ювентус" - "Бенфика" 0:2 (ЛЧ)

"ПСВ":

  • 08.02.25. "ПСВ" - "Виллем II" 1:1 (Эредивизи)
  • 05.02.25. "ПСВ" - "Фейеноорд" 2:0 (Кубок Нидерландов)
  • 01.02.25. "НЕК" - "ПСВ" 3:3 (Эредивизи)

Личные встречи

Поединок в Турине, который прошел 17 сентября 2024 года (3:1 в пользу "Юве"), стал единственным в истории противостояния итальянской и нидерландской команд.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 8 7 0 1 17-5 21
2

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 5"Барселона"

 8 6 1 1 28-13 19
3

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 6"Арсенал"

 8 6 1 1 16-3 19
4

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 7"Интер"

 8 6 1 1 11-1 19
5

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 8"Атлетико"

 8 6 0 2 20-12 18
6

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 9"Байер"

 8 5 1 2 15-7 16
7

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 10"Лилль"

 8 5 1 2 17-10 16
8

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 11"Астон Вилла"

 8 5 1 2 13-6 16
9

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 12"Аталанта"

 8 4 3 1 20-6 15
10

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 13"Боруссия"

 8 5 0 3 22-12 15
11

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 14Реал

 8 5 0 3 20-12 15
12

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 15"Бавария"

 8 5 0 3 20-12 15
13

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 16"Милан"

 8 5 0 3 14-11 15
14

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 17ПСВ

 8 4 2 2 16-12 14
15

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 18"Пари Сен-Жермен"

 8 4 1 3 14-9 13
16

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 19"Бенфика"

 8 4 1 3 16-12 13
17

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 20"Монако"

 8 4 1 3 13-13 13
18

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 21"Брест"

 8 4 1 3 10-11 13
19

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 22"Фейеноорд"

 8 4 1 3 18-21 13
20

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 23"Ювентус"

 8 3 3 2 9-7 12
21

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 24"Селтик"

 8 3 3 2 13-14 12
22

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 25"Манчестер Сити"

 8 3 2 3 18-14 11
23

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 26"Спортинг"

 8 3 2 3 13-12 11
24

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 27"Брюгге"

 8 3 2 3 7-11 11
25

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 28Динамо

 8 3 2 3 12-19 11
26

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 29"Штутгарт"

 8 3 1 4 13-17 10
27

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 30Шахтер

 8 2 1 5 8-16 7
28

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 31"Болонья"

 8 1 3 4 4-9 6
29

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 32"Црвена Звезда"

 8 2 0 6 13-22 6
30

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 33Штурм

 8 2 0 6 5-14 6
31

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 34"Спарта"

 8 1 1 6 7-21 4
32

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 35"РБ Лейпциг"

 8 1 0 7 8-15 3
33

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 36Жирона

 8 1 0 7 5-13 3
34

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 37"Зальцбург"

 8 1 0 7 5-27 3
35

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 38"Слован"

 8 0 0 8 7-27 0
36

Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025 - изображение 39"Янг Бойз"

 8 0 0 8 3-24 0

Ставки и коэффициенты

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1.95
3.50
4.15
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"Ювентус" - "ПСВ". Прогноз от UA-Футбол

"ПСВ" традиционно играет рискованно, у "Ювентуса" раззабивался зимний новичок Коло Муани. Так что довольно высока вероятность увидеть результативный матч. Учитывая нынешние кондиции нидерландцев и фактор домашнего поля, фаворитом встречи являются "бьянконери".

Наш прогноз - победа "Ювентуса" + тотал больше (2,5) с общим коэффициентом 3,93.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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