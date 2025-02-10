Брест - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025

Лига Чемпионов. Стыковые матчи

11 февраля. 19:45. Генгам. "Стад де Рудуру"

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Нет, это не ошибка! Так сложилось, что две французские команды сыграют друг против друга уже в стыковых матчах Лиги чемпионов. А все благодаря обновленному формату самого престижного еврокубкового турнира. В феврале будет целых три встречи между этими командами, две из которых состоятся именно в Лиге чемпионов. Французского футбола мало не бывает, поэтому мы будем следить за этим противостоянием, которое в последнее время дарит феерическую игру с большим количеством голов.

Новости "Бреста"

В этом сезоне "Брест" вполне удачно дебютировал в Лиге чемпионов, набрав 13 очков и заняв 18-е место в общей турнирной таблице. Да, побед над серьезными соперниками у них поки еще не было, зато в их активе есть ничья с леверкузенским "Байером" (1:1) и победы над "Штурмом" (2:1), "Зальцбургом" (0:4) пражской "Спартой" (1:2) и "ПСВ" (1:0). Несмотря на то, что "пираты" не могут играть на своей арене в еврокубках из-за того, что она не соответствует стандартам УЕФА, во всех номинально домашних матчах на стадионе в Генгаме всегда была замечательнейшая атмосфера, которая помогала команде.

В последние несколько месяцев "Брест" показывает не очень стабильные результаты, поражения чередуются с победами, а ничьих не было вовсе за 21 предыдущий матч во всех турнирах (12 побед и 9 поражений). В последних пяти матчах, если брать во внимание актуальные результаты, чтобы оценить игру, "пираты" без проблем обыграли "Гавр" (0:1) в Лиге 1, победили в 1/8 финала Кубка Франции "Труа" (1:2) и добыли три очка в чемпионате, победив на выезде "Нант" (0:2). Но все же в матчах против грандов, как мы уже упоминали ранее, у "красно-белых" возникают проблемы. Так было в поединках с "Реалом" в Лиге чемпионов, когда они бескомпромиссно проиграли "сливочным" со счетом 3:0, и "Пари Сен-Жермен" (2:5), с которым в начале месяца им пришлось встретиться в чемпионате, перед тем, как сыграть вновь на стадии стыковых игр Лиги чемпионов.

Защита "Бреста" должна будет сыграть ключевую роль в этом двухматчевом противостоянии. Команда Эрика Руа держится под давлением, но иногда класс берет верх над системой. Футболисты готовы играть без мяча, полагаясь на контратаки и индивидуальное мастерство нападающих, создающих моменты, с этим проблем нет. А вот в защите они есть.

Новости "ПСЖ"

Практически идеальный сезон в исполнении "ПСЖ" мог превратиться в очередной, никому не интересный, триумф на домашней арене, где парижанам сложно составить конкуренцию. Но кампания в Лиге чемпионов была спасена благодаря победам над "Манчестер Сити" (4:2) и "Штутгартом" (1:5) в последних двух турах. И таким образом, заняв 15-е место в общей турнирной таблице с таким же количеством очков, как у "Бреста", но лучшей разницей забитых/пропущенных голов, подопечные Луиса Энрике смогли выйти в плей-офф. А если точнее — раунд стыковых матчей, где им попался удобный соперник.

Когда мы говорим "удобный соперник", это не просто слова. "Пари Сен-Жермен" выиграл 18 игр из 20 матчей против "Бреста" во всех турнирах, не проиграв ни разу. В частности, они одержали 10 побед на выезде. Последняя встреча между ними закончилась настоящей голевой феерией, что уже вошло в привычку за шесть предыдущих матчей.

После осечки в игре с "Ренном" (1:1), которая привела к ненужной потере очков в чемпионате, "ПСЖ" выиграл четыре матча подряд, реабилитировавшись перед требовательными болельщиками. Помимо вышеупомянутых результатов со "Штутгартом" и "Брестом" столичный клуб выиграл в 1/8 финала Кубка Франции "Ле-Ман" (0:2), играющий в третьем по силе местном дивизионе, и разгромил "Монако" (4:1) в домашнем матче, утвердив за собой статус непобедимой команды в текущем сезоне Лиги 1. Такую команду сейчас очень трудно остановить, если она сама себе не создаст проблемы.

Личные встречи

01.02.25 Л1 "Брест" — "ПСЖ" 2:5

14.09.24 Л1 "ПСЖ" — "Брест" 3:1

07.02.24 КФ "ПСЖ" — "Брест" 3:1

28.01.24 Л1 "ПСЖ" — "Брест" 2:2

29.10.23 Л1 "Брест" — "ПСЖ" 2:3

Цифры и факты

"Брест" проиграл 3 из 4 последних матчей в Лиге чемпионов с общим счетом 8:1;

В каждой из последних 5 встреч между этими командами было забито по крайней мере 4 гола;

"ПСЖ" победил в 5 из 6 последних матчей во всех турнирах с разницей в минимум 2 гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Бреста" остаются Джордан Амави, Брэдли Локо и Жонас Мартен. А вот недавно восстановившись после травмы, на поле вернулся Массадио Хайдара, который, скорее всего, будет первым выбором Эрика Руа на позицию левого защитника в завтрашнем матче. Участие Ромена Дель Кастильо в следующем матче пока что под вопросом.

Минимум отсутствующих накануне матча в Лиге чемпионов и у "Пари Сен-Жермен". Жоау Невеш быстро вернулся в основу в матче против "Монако", в котором он выполнял непривычную для себя роль правого инвертированного защитника, но завтра, скорее всего, вернется в центр поля. Уоррен Заир-Эмери все еще вне игры из-за травмы.

"Брест", 4-3-3: Бизот — Хайдара, Кулибали, Шардонне, Лала — Маньетти, Фернандеш, Камара — Сима, Ажорк, Февр

"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими — Невеш, Витинья, Руис — Кварацхелия, Дембеле, Барколя

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брестом" и "ПСЖ" от UA-Футбол

Ф2 (-1.5) — 2,00. По нашему мнению, "ПСЖ" является очевидным фаворитом в этом двухматчевом противостоянии. Первая игра будет очень важной и парижане будут стараться решить все как можно быстрее. Среди всех вариантов наиболее интересной опцией на этот матч является ставка на победу "Пари Сен-Жермен" с отрывом в два гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.