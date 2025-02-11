Спортинг – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025

Лига чемпионов

Стыковой раунд. Первый матч

11 февраля, 22:00. "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Дортмундцы сыграют первый матч в еврокубках после победы над "Шахтером". Теперь уже с новым тренером. Соперник – очень непростой: лидер чемпионата Португалии, да еще и у себя дома. Пусть у “львов” и уже нет Аморима, но они все равно остались сильной командой, во главе атаки которой играет один из самых желанных форвардов современности. Но достаточно ли этого, чтобы победить кризисных "шмелей"?

Новости Спортинга (Лиссабон, Португалия)

Прошлый поединок был для “львов” принципиальным: они встречались с одним из главных конкурентов за титул во внутреннем чемпионате “Порту”. С игровой точки зрения все шло по плану. "Спортинг" забил в конце первого тайма, держал соперника под относительным контролем. Но в итоге игра превратилась в локальную неудачу. Ну, если так можно назвать пропущенный гол на 90+4 минуте и две красные карточки на 90+7 и 90+8.

Эта ничья немного подкосила чемпионские амбиции "Спортинга". "Львы" все равно идут на первом месте в турнирной таблице, но отрыв от второй "Бенфики" составляет четыре зачетных пункта. До "Порту" и "Браги" больше – восемь очков.

Если выделить чисто выступления в Лиге чемпионов, то здесь едва все не пошло кувырком после ухода Рубена Аморима в МЮ. Под его руководством команда заработала девять очков из девяти возможных. В итоге за финальные пять матчей удалось добыть еще два зачетных пункта и зайти в плей-офф с 23 строчки. В частности, в январе было поражение кризисному РБ "Лейпциг", а также едва спасена домашняя ничья против "Болоньи".

Кадры хозяев

Три футболиста сейчас находятся в лазарете: Сантуш, Гонсалвеш и Катаму – все представители атакующего звена. Также из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть ключевой полузащитник Юльманн.

Новости Боруссии (Дортмунд, Германия)

Временный тренер Майк Тульберг внушил в команду эмоцию. За три матча он дважды выиграл и однажды сыграл вничью. В том числе команда под его руководством взяла верх над "Шахтером" в восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов. Очень уверенно выглядели "шмели". Даже вопиющая ошибка голкипера Кобеля не испортила это тотальное преимущество над "горняками" на поле. В конце концов, дортмундцы добыли в борьбе возможность выйти в стыковые матчи с высокого 10 места.

А потом пришел "обученный эксперт" Нико Ковач. Болельщики "Боруссии" Д очень сентиментальны. Они успели прикипеть к Тульбергу, потому что тот вкладывал душу в команду. И не очень хорошо восприняли назначение Ковача. Пока наставник все делает, как и предполагали фанаты. По крайней мере, начал с поражения.

Он дебютировал в 21 туре Бундеслиги. "Боруссия" в Дортмунде принимала "Штутгарт" и потерпела очередное поражение в сезоне. А забили "шмели" всего на 81 минуте при счете 0:2. В конце концов сейчас "Боруссия" находится на 11 месте чемпионата Германии. Да, до зоны вылета еще далеко. Но разве это то, на что рассчитывало руководство дортмундцев?

Кадры гостей

Главной потерей команды стал Бенсебаини. Он провел прекрасный поединок против “Шахтера”, выполняя сразу несколько функций на поле. Да еще и гол забил. Также не сыграет и Нмеча.

Последние пять матчей Спортинга и Боруссии

Последние пять встреч хозяев

07.02. Порту – Спортинг 1:1 (Лига Португалии)

02.02. Спортинг – Фаренсе 3:1 (Лига Португалии)

29.01. Спортинг – Болонья 1:1 (ЛЧ)

25.01. Спортинг – Насьональ 2:0 (Лига Португалии)

22.01. Лейпциг – Спортинг 2:1 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

08.02. Боруссия – Штутгарт 1:2 (Бундеслига)

01.02. Гайденгайм – Боруссия 1:2 (Бундеслига)

29.01. Боруссия – Шахтер 3:1 (ЛЧ)

25.01. Боруссия – Вердер 2:2 (Бундеслига)

21.01. Болонья – Боруссия 2:1 (ЛЧ)

Личные встречи между командами

24.11.21. Спортинг – Боруссия 3:1 (ЛЧ)

28.09.21. Боруссия – Спортинг 1:0 (ЛЧ)

02.11.16. Боруссия – Спортинг 1:0 (ЛЧ)

18.10.16. Спортинг – Боруссия 1:2 (ЛЧ)

Ставки и коэффициенты на матч Спортинг – Боруссия

Прогноз матча Спортинг – Боруссия от UA-Football

"Львы" не слишком уверенно выглядят в последние месяцы. Приход Руи Боржеша в конце декабря тоже ничего кардинально не изменил. Однако команда под его руководством выиграла два больших матча: против "Бенфики" в чемпионате Португалии и "Порту" в Кубке лиги. Оба со счетом 1:0. "Боруссия" за последние 13 выездных поединков проиграла девять раз. Поэтому если в Дортмунде все же "шмели" могут забрать игру, в Лиссабоне она будет за хозяевами. Прогноз: Победа "Спортинга".