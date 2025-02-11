Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025

"Брюгге", который едва пробился в плей-офф турнира, попытается обыграть "Аталанту", которая за последние пять игр потерпела лишь одно поражение.

Лига чемпионов. 1/16 финала

12.02.2025. Ян Брейдел (Брюгге, Бельгия)

Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)

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Брюгге

"Брюгге" попал в 1/16 Лиги чемпионов благодаря тому, что смог сохранить расположение на 24-м месте в таблице ЛЧ, даже несмотря на то, что проиграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1.

Подопечные Ники Хейена в национальном чемпионате занимают второе место в Бельгийской Про-лиге, а вот в Кубке Бельгии они прошли в финал, который состоится лишь в мае.

Результаты игр "Брюгге" нестабильны, у них больше ничьих, чем побед. Также команда из Бельгии отмечается частыми голами в играх. Если обратиться к статистике, то "Брюгге" не смог забить в ЛЧ лишь "Ювентусу".

Кадровая ситуация в "Брюгге" немного улучшилась после последнего матча с "Сити". На матч с "Аталантой" снова сможет выйти опытный вратарь Симон Миньоле. Также на поле стоит ожидать защитника Хоэля Ордоньеса. В целом предполагается, что состав бельгийской команды будет боевым.

Аталанта

"Аталанта" в свою очередь удерживала заветное место в восьмерке лучших вплоть до 8-го тура ЛЧ, хотя даже там была близка к тому, чтобы вернуть его в последние минуты игры с "Барселоной". Однако из-за счета им пришлось разместиться на 9-ом месте, что, впрочем, неплохо.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини недавно прервали свою 15-матчевую беспроигрышную серию - это случилось в рамках Кубка Италии, в матче против "Болоньи" (0:1 в пользу "красно-синих"). Теперь из турниров у "Аталанты" остались ЛЧ и чемпионат Италии.

В Серии А "Аталанта" демонстрирует стабильные, положительные результаты, что не может не радовать болельщиков "черно-синих". Что касается состава на игру, то мы сможем увидеть новичков команды Даниэля Мальдини и Стефана Поша, которые зарегистрированы для участия в этом этапе ЛЧ. В то же время основной вратарь команды Марко Карнесекки и вингер Адемола Лукман могут пропустить игру.

Последние матчи

Брюгге

Чемпионат Бельгии 2024/2025, 08.02.2025 | "Брюгге" 1 - 0 "Ауд-Хеверле Левен"

Кубок Бельгии 2024/2025, 05.02.2025 | "Генк" 1 - 1 "Брюгге"

Чемпионат Бельгии 2024/2025, 02.02.2025 | "Ройял Антверпен" 2 - 1 "Брюгге"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 29.01.2025 | "Манчестер Сити" 3 - 1 "Брюгге"

Чемпионат Бельгии 2024/2025, 25.01.2025 | "Брюгге" 1 - 1 "Кортрейк"

Аталанта

Чемпионат Италии 2024/2025, 08.02.2025 | "Эллас Верона" 0 - 5 "Аталанта"

Кубок Италии 2024/2025, 05.02.2025 | "Аталанта" 0 - 0 "Болонья"

Чемпионат Италии 2024/2025, 01.02.2025 | "Аталанта" 1 - 1 "Торино"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 29.01.2025 | "Барселона" 2 - 2 "Аталанта"

Чемпионат Италии 2024/2025, 25.01.2025 | "Комо" 1 - 2 "Аталанта"

Личные встречи

"Брюгге" еще не встречался с "Аталантой", поэтому для подопечных Ники Хейена и Джан Пьеро Гасперини это будет первая встреча.

"Брюгге" - "Аталанта". Турнирное положение команд

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Победа "Аталанты" со счетом 1:2. Ожидается динамичный поединок, в котором обе команды будут иметь возможность отличиться. "Аталанта" выглядит фаворитом благодаря лучшей форме, однако "Брюгге" на своем поле может дать достойный бой.