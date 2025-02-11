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Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025

Лига Чемпионов
Обновлено

Новости о клубах, которые сыграют 1/16 финала ЛЧ

Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

"Брюгге", который едва пробился в плей-офф турнира, попытается обыграть "Аталанту", которая за последние пять игр потерпела лишь одно поражение.

Содержание

Лига чемпионов. 1/16 финала
12.02.2025. Ян Брейдел (Брюгге, Бельгия)
Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)

Брюгге - Аталанта. 19:45

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Трансляция: Брюгге - Аталанта
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Брюгге

"Брюгге" попал в 1/16 Лиги чемпионов благодаря тому, что смог сохранить расположение на 24-м месте в таблице ЛЧ, даже несмотря на то, что проиграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1.

Подопечные Ники Хейена в национальном чемпионате занимают второе место в Бельгийской Про-лиге, а вот в Кубке Бельгии они прошли в финал, который состоится лишь в мае.

Результаты игр "Брюгге" нестабильны, у них больше ничьих, чем побед. Также команда из Бельгии отмечается частыми голами в играх. Если обратиться к статистике, то "Брюгге" не смог забить в ЛЧ лишь "Ювентусу".

Кадровая ситуация в "Брюгге" немного улучшилась после последнего матча с "Сити". На матч с "Аталантой" снова сможет выйти опытный вратарь Симон Миньоле. Также на поле стоит ожидать защитника Хоэля Ордоньеса. В целом предполагается, что состав бельгийской команды будет боевым.

Аталанта

"Аталанта" в свою очередь удерживала заветное место в восьмерке лучших вплоть до 8-го тура ЛЧ, хотя даже там была близка к тому, чтобы вернуть его в последние минуты игры с "Барселоной". Однако из-за счета им пришлось разместиться на 9-ом месте, что, впрочем, неплохо.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини недавно прервали свою 15-матчевую беспроигрышную серию - это случилось в рамках Кубка Италии, в матче против "Болоньи" (0:1 в пользу "красно-синих"). Теперь из турниров у "Аталанты" остались ЛЧ и чемпионат Италии.

В Серии А "Аталанта" демонстрирует стабильные, положительные результаты, что не может не радовать болельщиков "черно-синих". Что касается состава на игру, то мы сможем увидеть новичков команды Даниэля Мальдини и Стефана Поша, которые зарегистрированы для участия в этом этапе ЛЧ. В то же время основной вратарь команды Марко Карнесекки и вингер Адемола Лукман могут пропустить игру.

Последние матчи

Брюгге

  • Чемпионат Бельгии 2024/2025, 08.02.2025 | "Брюгге" 1 - 0 "Ауд-Хеверле Левен"
  • Кубок Бельгии 2024/2025, 05.02.2025 | "Генк" 1 - 1 "Брюгге"
  • Чемпионат Бельгии 2024/2025, 02.02.2025 | "Ройял Антверпен" 2 - 1 "Брюгге"
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 29.01.2025 | "Манчестер Сити" 3 - 1 "Брюгге"
  • Чемпионат Бельгии 2024/2025, 25.01.2025 | "Брюгге" 1 - 1 "Кортрейк"

Аталанта

  • Чемпионат Италии 2024/2025, 08.02.2025 | "Эллас Верона" 0 - 5 "Аталанта"
  • Кубок Италии 2024/2025, 05.02.2025 | "Аталанта" 0 - 0 "Болонья"
  • Чемпионат Италии 2024/2025, 01.02.2025 | "Аталанта" 1 - 1 "Торино"
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 29.01.2025 | "Барселона" 2 - 2 "Аталанта"
  • Чемпионат Италии 2024/2025, 25.01.2025 | "Комо" 1 - 2 "Аталанта"

Личные встречи

"Брюгге" еще не встречался с "Аталантой", поэтому для подопечных Ники Хейена и Джан Пьеро Гасперини это будет первая встреча.

"Брюгге" - "Аталанта". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 8 7 0 1 17-5 21
2 Барселона "Барселона" 8 6 1 1 28-13 19
3 Арсенал "Арсенал" 8 6 1 1 16-3 19
4 Интер "Интер" 8 6 1 1 11-1 19
5 Атлетико "Атлетико" 8 6 0 2 20-12 18
6 Байер "Байер" 8 5 1 2 15-7 16
7 Лилль "Лилль" 8 5 1 2 17-10 16
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 8 5 1 2 13-6 16
9 Аталанта "Аталанта" 8 4 3 1 20-6 15
10 Боруссия "Боруссия" 8 5 0 3 22-12 15
11 Реал Реал 8 5 0 3 20-12 15
12 Бавария "Бавария" 8 5 0 3 20-12 15
13 Милан "Милан" 8 5 0 3 14-11 15
14 ПСВ ПСВ 8 4 2 2 16-12 14
15 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 8 4 1 3 14-9 13
16 Бенфика "Бенфика" 8 4 1 3 16-12 13
17 Монако "Монако" 8 4 1 3 13-13 13
18 Брест "Брест" 8 4 1 3 10-11 13
19 Фейеноорд "Фейеноорд" 8 4 1 3 18-21 13
20 Ювентус "Ювентус" 8 3 3 2 9-7 12
21 Селтик "Селтик" 8 3 3 2 13-14 12
22 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 8 3 2 3 18-14 11
23 Спортинг "Спортинг" 8 3 2 3 13-12 11
24 Брюгге "Брюгге" 8 3 2 3 7-11 11
25 Динамо Динамо 8 3 2 3 12-19 11
26 Штутгарт "Штутгарт" 8 3 1 4 13-17 10
27 Шахтер Шахтер 8 2 1 5 8-16 7
28 Болонья "Болонья" 8 1 3 4 4-9 6
29 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 8 2 0 6 13-22 6
30 Штурм Штурм 8 2 0 6 5-14 6
31 Спарта "Спарта" 8 1 1 6 7-21 4
32 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 8 1 0 7 8-15 3
33 Жирона Жирона 8 1 0 7 5-13 3
34 Зальцбург "Зальцбург" 8 1 0 7 5-27 3
35 Слован "Слован" 8 0 0 8 7-27 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 8 0 0 8 3-24 0

Ставка и коэффициенты

Favbet
3.70
3.40
2.11
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Прогноз на матч

Победа "Аталанты" со счетом 1:2. Ожидается динамичный поединок, в котором обе команды будут иметь возможность отличиться. "Аталанта" выглядит фаворитом благодаря лучшей форме, однако "Брюгге" на своем поле может дать достойный бой.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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