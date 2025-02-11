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Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
Новости о клубах, которые сыграют 1/16 финала ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге", который едва пробился в плей-офф турнира, попытается обыграть "Аталанту", которая за последние пять игр потерпела лишь одно поражение.
Лига чемпионов. 1/16 финала
12.02.2025. Ян Брейдел (Брюгге, Бельгия)
Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)
Брюгге - Аталанта. 19:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2
Брюгге
"Брюгге" попал в 1/16 Лиги чемпионов благодаря тому, что смог сохранить расположение на 24-м месте в таблице ЛЧ, даже несмотря на то, что проиграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1.
Подопечные Ники Хейена в национальном чемпионате занимают второе место в Бельгийской Про-лиге, а вот в Кубке Бельгии они прошли в финал, который состоится лишь в мае.
Результаты игр "Брюгге" нестабильны, у них больше ничьих, чем побед. Также команда из Бельгии отмечается частыми голами в играх. Если обратиться к статистике, то "Брюгге" не смог забить в ЛЧ лишь "Ювентусу".
Кадровая ситуация в "Брюгге" немного улучшилась после последнего матча с "Сити". На матч с "Аталантой" снова сможет выйти опытный вратарь Симон Миньоле. Также на поле стоит ожидать защитника Хоэля Ордоньеса. В целом предполагается, что состав бельгийской команды будет боевым.
Аталанта
"Аталанта" в свою очередь удерживала заветное место в восьмерке лучших вплоть до 8-го тура ЛЧ, хотя даже там была близка к тому, чтобы вернуть его в последние минуты игры с "Барселоной". Однако из-за счета им пришлось разместиться на 9-ом месте, что, впрочем, неплохо.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини недавно прервали свою 15-матчевую беспроигрышную серию - это случилось в рамках Кубка Италии, в матче против "Болоньи" (0:1 в пользу "красно-синих"). Теперь из турниров у "Аталанты" остались ЛЧ и чемпионат Италии.
В Серии А "Аталанта" демонстрирует стабильные, положительные результаты, что не может не радовать болельщиков "черно-синих". Что касается состава на игру, то мы сможем увидеть новичков команды Даниэля Мальдини и Стефана Поша, которые зарегистрированы для участия в этом этапе ЛЧ. В то же время основной вратарь команды Марко Карнесекки и вингер Адемола Лукман могут пропустить игру.
Последние матчи
Брюгге
- Чемпионат Бельгии 2024/2025, 08.02.2025 | "Брюгге" 1 - 0 "Ауд-Хеверле Левен"
- Кубок Бельгии 2024/2025, 05.02.2025 | "Генк" 1 - 1 "Брюгге"
- Чемпионат Бельгии 2024/2025, 02.02.2025 | "Ройял Антверпен" 2 - 1 "Брюгге"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 29.01.2025 | "Манчестер Сити" 3 - 1 "Брюгге"
- Чемпионат Бельгии 2024/2025, 25.01.2025 | "Брюгге" 1 - 1 "Кортрейк"
Аталанта
- Чемпионат Италии 2024/2025, 08.02.2025 | "Эллас Верона" 0 - 5 "Аталанта"
- Кубок Италии 2024/2025, 05.02.2025 | "Аталанта" 0 - 0 "Болонья"
- Чемпионат Италии 2024/2025, 01.02.2025 | "Аталанта" 1 - 1 "Торино"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 29.01.2025 | "Барселона" 2 - 2 "Аталанта"
- Чемпионат Италии 2024/2025, 25.01.2025 | "Комо" 1 - 2 "Аталанта"
Личные встречи
"Брюгге" еще не встречался с "Аталантой", поэтому для подопечных Ники Хейена и Джан Пьеро Гасперини это будет первая встреча.
"Брюгге" - "Аталанта". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|8
|7
|0
|1
|17-5
|21
|2
|"Барселона"
|8
|6
|1
|1
|28-13
|19
|3
|"Арсенал"
|8
|6
|1
|1
|16-3
|19
|4
|"Интер"
|8
|6
|1
|1
|11-1
|19
|5
|"Атлетико"
|8
|6
|0
|2
|20-12
|18
|6
|"Байер"
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|7
|"Лилль"
|8
|5
|1
|2
|17-10
|16
|8
|"Астон Вилла"
|8
|5
|1
|2
|13-6
|16
|9
|"Аталанта"
|8
|4
|3
|1
|20-6
|15
|10
|"Боруссия"
|8
|5
|0
|3
|22-12
|15
|11
|Реал
|8
|5
|0
|3
|20-12
|15
|12
|"Бавария"
|8
|5
|0
|3
|20-12
|15
|13
|"Милан"
|8
|5
|0
|3
|14-11
|15
|14
|ПСВ
|8
|4
|2
|2
|16-12
|14
|15
|"Пари Сен-Жермен"
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|16
|"Бенфика"
|8
|4
|1
|3
|16-12
|13
|17
|"Монако"
|8
|4
|1
|3
|13-13
|13
|18
|"Брест"
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|19
|"Фейеноорд"
|8
|4
|1
|3
|18-21
|13
|20
|"Ювентус"
|8
|3
|3
|2
|9-7
|12
|21
|"Селтик"
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|22
|"Манчестер Сити"
|8
|3
|2
|3
|18-14
|11
|23
|"Спортинг"
|8
|3
|2
|3
|13-12
|11
|24
|"Брюгге"
|8
|3
|2
|3
|7-11
|11
|25
|Динамо
|8
|3
|2
|3
|12-19
|11
|26
|"Штутгарт"
|8
|3
|1
|4
|13-17
|10
|27
|Шахтер
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|28
|"Болонья"
|8
|1
|3
|4
|4-9
|6
|29
|"Црвена Звезда"
|8
|2
|0
|6
|13-22
|6
|30
|Штурм
|8
|2
|0
|6
|5-14
|6
|31
|"Спарта"
|8
|1
|1
|6
|7-21
|4
|32
|"РБ Лейпциг"
|8
|1
|0
|7
|8-15
|3
|33
|Жирона
|8
|1
|0
|7
|5-13
|3
|34
|"Зальцбург"
|8
|1
|0
|7
|5-27
|3
|35
|"Слован"
|8
|0
|0
|8
|7-27
|0
|36
|"Янг Бойз"
|8
|0
|0
|8
|3-24
|0
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
Победа "Аталанты" со счетом 1:2. Ожидается динамичный поединок, в котором обе команды будут иметь возможность отличиться. "Аталанта" выглядит фаворитом благодаря лучшей форме, однако "Брюгге" на своем поле может дать достойный бой.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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