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Фейенорд - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
У хозяев куча проблем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/16 финала Лиги чемпионов сформировалась пара нидерландского "Фейеноорда" и итальянского "Милана". На самом деле, обе команды находятся не в оптимальных формах. Поиск стабильности до сих пор продолжается. Об этом далее подробнее.
Лига чемпионов. 1/16 финала
12.02.2025. Де Кейп (Роттердам)
Главный арбитр: Санчес Х. (Испания)
Фейенорд - Милан. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4
Фейенорд
Перед матчем с "Миланом" роттердамцы уволили главного тренера Брайана Приске. Данная новость вряд ли увеличивает шансы команды на успех в противостоянии с итальянцами. Говорят, что "Фейенорд" хочет видеть у себя тренера "Шахтера" Марино Пушича. Думаем, болельщики "горняков" будут не против.
В первом матче Лиги чемпионов, в любом случае, нидерландцами будет руководить Паскаль Боссхарт (тренировал молодежку "Фейеноорда"). "Мы использовали некоторые новые упражнения, которые, надеюсь, также помогут ребятам немного отвлечься от случившегося", - сказал коуч после своей первой тренировки с командой.
Почему же уволили предыдущего? Прежде всего из-за неутешительных выступлений в чемпионате. 5-е место и 12 очков расстояния до лидерской позиции - не то, чего ожидает руководство. Конечно, амбиции у "Фейеноорда" высокие. Плюс на днях вылетели из Кубка Нидерландов.
На групповом этапе Лиги чемпионов нидерландцы выступили посредственно. В принципе, приемлемо - 13 очков за 8 матчей. Хотя некоторые результаты удивляли: проиграли "Зальцбургу" (1:3), который до этого был без очков; вырвали ничью с "Манчестер Сити" (3:3), проигрывая в 3 мяча; а также разгромили "Баварию" (3:0)...
На игру с "Миланом" есть много кадровых потерь по разным причинам: Андреев, Бейлов, Боссин, Карилло, Гартман, Мвула Лотомба, Модер, Надйе, Стенгс, Таргаллин, Зурруки и Траунер. 12 футболистов!
Милан
"Милан" также сменил тренера, но несколько раньше. Пока Сержиу Консейсау не вывел команду на ту тропу, которую хотел бы. Возможно приход Сантьяго Хименеса и Жоау Феликса поможет измениться в лучшую сторону.
Кстати, для Хименеса матч с "Фейеноордом" станет особенным. Ведь именно из этой команды он перешел в "Милан" совсем недавно.
Меньше всего достижений "россонери" имеют в Серии А. Сейчас за ними 7-е место, которое в еврокубки не выводит. Скорее всего, главной целью клуба на этот сезон остается попасть в топ-четверку - зону Лиги чемпионов. До нее пока 7 очков и игра в запасе.
В начале января "Милан" феерично одолел "Ювентус" и "Интер", благодаря чему забрал Суперкубок Италии. Уже неплохо. Плюс на днях вышел в полуфинал Кубка.
Очень неплохо обстояли дела и в Лиге чемпионов. Однако бесхарактерное поражение от "Динамо Загреб" (1:2) в последнем туре просто ошарашило. В случае победы итальянцы выходили бы в 1/8 финала. Но такой результат опустил их на 13-е место.
С "Фейеноордом" не сыграют несколько травмированных игроков. Речь о Бондо, Эмерсоне Рояле, Флоренци и Лофтусе-Чике. Плюс дисквалифицирован Муса.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Фейеноорда:
08.02. Фейенорд - Спарта Роттердам 3:0 (Эредивизи)
05.02. ПСВ - Фейенорд 2:0 (Кубок Нидерландов)
02.02. Аякс - Фейенорд 2:1 (Эредивизи)
- Последние 3 встречи Милана:
08.02. Эмполи - Милан 0:2 (Серия А)
05.02. Милан - Рома 3:1 (Кубок Италии)
02.01. Милан - Интер 1:1 (Серия А)
- Последние 3 очные встречи:
не было вообще
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|8
|7
|0
|1
|17-5
|21
|2
|"Барселона"
|8
|6
|1
|1
|28-13
|19
|3
|"Арсенал"
|8
|6
|1
|1
|16-3
|19
|4
|"Интер"
|8
|6
|1
|1
|11-1
|19
|5
|"Атлетико"
|8
|6
|0
|2
|20-12
|18
|6
|"Байер"
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|7
|"Лилль"
|8
|5
|1
|2
|17-10
|16
|8
|"Астон Вилла"
|8
|5
|1
|2
|13-6
|16
|9
|"Аталанта"
|8
|4
|3
|1
|20-6
|15
|10
|"Боруссия"
|8
|5
|0
|3
|22-12
|15
|11
|Реал
|8
|5
|0
|3
|20-12
|15
|12
|"Бавария"
|8
|5
|0
|3
|20-12
|15
|13
|"Милан"
|8
|5
|0
|3
|14-11
|15
|14
|ПСВ
|8
|4
|2
|2
|16-12
|14
|15
|"Пари Сен-Жермен"
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|16
|"Бенфика"
|8
|4
|1
|3
|16-12
|13
|17
|"Монако"
|8
|4
|1
|3
|13-13
|13
|18
|"Брест"
|8
|4
|1
|3
|10-11
|13
|19
|"Фейеноорд"
|8
|4
|1
|3
|18-21
|13
|20
|"Ювентус"
|8
|3
|3
|2
|9-7
|12
|21
|"Селтик"
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|22
|"Манчестер Сити"
|8
|3
|2
|3
|18-14
|11
|23
|"Спортинг"
|8
|3
|2
|3
|13-12
|11
|24
|"Брюгге"
|8
|3
|2
|3
|7-11
|11
|25
|Динамо
|8
|3
|2
|3
|12-19
|11
|26
|"Штутгарт"
|8
|3
|1
|4
|13-17
|10
|27
|Шахтер
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|28
|"Болонья"
|8
|1
|3
|4
|4-9
|6
|29
|"Црвена Звезда"
|8
|2
|0
|6
|13-22
|6
|30
|Штурм
|8
|2
|0
|6
|5-14
|6
|31
|"Спарта"
|8
|1
|1
|6
|7-21
|4
|32
|"РБ Лейпциг"
|8
|1
|0
|7
|8-15
|3
|33
|Жирона
|8
|1
|0
|7
|5-13
|3
|34
|"Зальцбург"
|8
|1
|0
|7
|5-27
|3
|35
|"Слован"
|8
|0
|0
|8
|7-27
|0
|36
|"Янг Бойз"
|8
|0
|0
|8
|3-24
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Фейенорд - Милан от UA-Футбол
И те, и те довольно нестабильны. "Фейенорд" выиграл лишь 2 из последних 5-ти матчей, но забивает минимум 1 гол в 10-ти крайних играх. Есть много потерь. Изменится ли игра под руководством нового временного тренера - неизвестно. У "Милана" проблем меньше. Понятно, что "россонери" не будут рассматривать другого варианта, как проход дальше. Учитывая проблемы "Милана" в обороне и результативность "Фейеноорда" ставим на "обе забьют" с победой гостей.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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