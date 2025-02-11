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Фейенорд - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025

Лига Чемпионов

У хозяев куча проблем

Фейенорд - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В 1/16 финала Лиги чемпионов сформировалась пара нидерландского "Фейеноорда" и итальянского "Милана". На самом деле, обе команды находятся не в оптимальных формах. Поиск стабильности до сих пор продолжается. Об этом далее подробнее.

Содержание

Лига чемпионов. 1/16 финала

12.02.2025. Де Кейп (Роттердам)

Главный арбитр: Санчес Х. (Испания)

Фейенорд - Милан. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Феєнорд - Мілан
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Фейенорд

Перед матчем с "Миланом" роттердамцы уволили главного тренера Брайана Приске. Данная новость вряд ли увеличивает шансы команды на успех в противостоянии с итальянцами. Говорят, что "Фейенорд" хочет видеть у себя тренера "Шахтера" Марино Пушича. Думаем, болельщики "горняков" будут не против.

В первом матче Лиги чемпионов, в любом случае, нидерландцами будет руководить Паскаль Боссхарт (тренировал молодежку "Фейеноорда"). "Мы использовали некоторые новые упражнения, которые, надеюсь, также помогут ребятам немного отвлечься от случившегося", - сказал коуч после своей первой тренировки с командой.

Почему же уволили предыдущего? Прежде всего из-за неутешительных выступлений в чемпионате. 5-е место и 12 очков расстояния до лидерской позиции - не то, чего ожидает руководство. Конечно, амбиции у "Фейеноорда" высокие. Плюс на днях вылетели из Кубка Нидерландов.

На групповом этапе Лиги чемпионов нидерландцы выступили посредственно. В принципе, приемлемо - 13 очков за 8 матчей. Хотя некоторые результаты удивляли: проиграли "Зальцбургу" (1:3), который до этого был без очков; вырвали ничью с "Манчестер Сити" (3:3), проигрывая в 3 мяча; а также разгромили "Баварию" (3:0)...

На игру с "Миланом" есть много кадровых потерь по разным причинам: Андреев, Бейлов, Боссин, Карилло, Гартман, Мвула Лотомба, Модер, Надйе, Стенгс, Таргаллин, Зурруки и Траунер. 12 футболистов!

Милан

"Милан" также сменил тренера, но несколько раньше. Пока Сержиу Консейсау не вывел команду на ту тропу, которую хотел бы. Возможно приход Сантьяго Хименеса и Жоау Феликса поможет измениться в лучшую сторону.

Кстати, для Хименеса матч с "Фейеноордом" станет особенным. Ведь именно из этой команды он перешел в "Милан" совсем недавно.

Меньше всего достижений "россонери" имеют в Серии А. Сейчас за ними 7-е место, которое в еврокубки не выводит. Скорее всего, главной целью клуба на этот сезон остается попасть в топ-четверку - зону Лиги чемпионов. До нее пока 7 очков и игра в запасе.

В начале января "Милан" феерично одолел "Ювентус" и "Интер", благодаря чему забрал Суперкубок Италии. Уже неплохо. Плюс на днях вышел в полуфинал Кубка.

Очень неплохо обстояли дела и в Лиге чемпионов. Однако бесхарактерное поражение от "Динамо Загреб" (1:2) в последнем туре просто ошарашило. В случае победы итальянцы выходили бы в 1/8 финала. Но такой результат опустил их на 13-е место.

С "Фейеноордом" не сыграют несколько травмированных игроков. Речь о Бондо, Эмерсоне Рояле, Флоренци и Лофтусе-Чике. Плюс дисквалифицирован Муса.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Фейеноорда:

08.02. Фейенорд - Спарта Роттердам 3:0 (Эредивизи)

05.02. ПСВ - Фейенорд 2:0 (Кубок Нидерландов)

02.02. Аякс - Фейенорд 2:1 (Эредивизи)

  • Последние 3 встречи Милана:

08.02. Эмполи - Милан 0:2 (Серия А)

05.02. Милан - Рома 3:1 (Кубок Италии)

02.01. Милан - Интер 1:1 (Серия А)

  • Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 8 7 0 1 17-5 21
2 Барселона "Барселона" 8 6 1 1 28-13 19
3 Арсенал "Арсенал" 8 6 1 1 16-3 19
4 Интер "Интер" 8 6 1 1 11-1 19
5 Атлетико "Атлетико" 8 6 0 2 20-12 18
6 Байер "Байер" 8 5 1 2 15-7 16
7 Лилль "Лилль" 8 5 1 2 17-10 16
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 8 5 1 2 13-6 16
9 Аталанта "Аталанта" 8 4 3 1 20-6 15
10 Боруссия "Боруссия" 8 5 0 3 22-12 15
11 Реал Реал 8 5 0 3 20-12 15
12 Бавария "Бавария" 8 5 0 3 20-12 15
13 Милан "Милан" 8 5 0 3 14-11 15
14 ПСВ ПСВ 8 4 2 2 16-12 14
15 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 8 4 1 3 14-9 13
16 Бенфика "Бенфика" 8 4 1 3 16-12 13
17 Монако "Монако" 8 4 1 3 13-13 13
18 Брест "Брест" 8 4 1 3 10-11 13
19 Фейеноорд "Фейеноорд" 8 4 1 3 18-21 13
20 Ювентус "Ювентус" 8 3 3 2 9-7 12
21 Селтик "Селтик" 8 3 3 2 13-14 12
22 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 8 3 2 3 18-14 11
23 Спортинг "Спортинг" 8 3 2 3 13-12 11
24 Брюгге "Брюгге" 8 3 2 3 7-11 11
25 Динамо Динамо 8 3 2 3 12-19 11
26 Штутгарт "Штутгарт" 8 3 1 4 13-17 10
27 Шахтер Шахтер 8 2 1 5 8-16 7
28 Болонья "Болонья" 8 1 3 4 4-9 6
29 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 8 2 0 6 13-22 6
30 Штурм Штурм 8 2 0 6 5-14 6
31 Спарта "Спарта" 8 1 1 6 7-21 4
32 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 8 1 0 7 8-15 3
33 Жирона Жирона 8 1 0 7 5-13 3
34 Зальцбург "Зальцбург" 8 1 0 7 5-27 3
35 Слован "Слован" 8 0 0 8 7-27 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 8 0 0 8 3-24 0

Ставки и коэффициенты

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3.35
3.60
2.17
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Прогноз на матч Фейенорд - Милан от UA-Футбол

И те, и те довольно нестабильны. "Фейенорд" выиграл лишь 2 из последних 5-ти матчей, но забивает минимум 1 гол в 10-ти крайних играх. Есть много потерь. Изменится ли игра под руководством нового временного тренера - неизвестно. У "Милана" проблем меньше. Понятно, что "россонери" не будут рассматривать другого варианта, как проход дальше. Учитывая проблемы "Милана" в обороне и результативность "Фейеноорда" ставим на "обе забьют" с победой гостей.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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