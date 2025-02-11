Фейенорд - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025

В 1/16 финала Лиги чемпионов сформировалась пара нидерландского "Фейеноорда" и итальянского "Милана". На самом деле, обе команды находятся не в оптимальных формах. Поиск стабильности до сих пор продолжается. Об этом далее подробнее.

Лига чемпионов. 1/16 финала

12.02.2025. Де Кейп (Роттердам)

Главный арбитр: Санчес Х. (Испания)

Фейенорд - Милан. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Фейенорд

Перед матчем с "Миланом" роттердамцы уволили главного тренера Брайана Приске. Данная новость вряд ли увеличивает шансы команды на успех в противостоянии с итальянцами. Говорят, что "Фейенорд" хочет видеть у себя тренера "Шахтера" Марино Пушича. Думаем, болельщики "горняков" будут не против.

В первом матче Лиги чемпионов, в любом случае, нидерландцами будет руководить Паскаль Боссхарт (тренировал молодежку "Фейеноорда"). "Мы использовали некоторые новые упражнения, которые, надеюсь, также помогут ребятам немного отвлечься от случившегося", - сказал коуч после своей первой тренировки с командой.

Почему же уволили предыдущего? Прежде всего из-за неутешительных выступлений в чемпионате. 5-е место и 12 очков расстояния до лидерской позиции - не то, чего ожидает руководство. Конечно, амбиции у "Фейеноорда" высокие. Плюс на днях вылетели из Кубка Нидерландов.

На групповом этапе Лиги чемпионов нидерландцы выступили посредственно. В принципе, приемлемо - 13 очков за 8 матчей. Хотя некоторые результаты удивляли: проиграли "Зальцбургу" (1:3), который до этого был без очков; вырвали ничью с "Манчестер Сити" (3:3), проигрывая в 3 мяча; а также разгромили "Баварию" (3:0)...

На игру с "Миланом" есть много кадровых потерь по разным причинам: Андреев, Бейлов, Боссин, Карилло, Гартман, Мвула Лотомба, Модер, Надйе, Стенгс, Таргаллин, Зурруки и Траунер. 12 футболистов!

Милан

"Милан" также сменил тренера, но несколько раньше. Пока Сержиу Консейсау не вывел команду на ту тропу, которую хотел бы. Возможно приход Сантьяго Хименеса и Жоау Феликса поможет измениться в лучшую сторону.

Кстати, для Хименеса матч с "Фейеноордом" станет особенным. Ведь именно из этой команды он перешел в "Милан" совсем недавно.

Меньше всего достижений "россонери" имеют в Серии А. Сейчас за ними 7-е место, которое в еврокубки не выводит. Скорее всего, главной целью клуба на этот сезон остается попасть в топ-четверку - зону Лиги чемпионов. До нее пока 7 очков и игра в запасе.

В начале января "Милан" феерично одолел "Ювентус" и "Интер", благодаря чему забрал Суперкубок Италии. Уже неплохо. Плюс на днях вышел в полуфинал Кубка.

Очень неплохо обстояли дела и в Лиге чемпионов. Однако бесхарактерное поражение от "Динамо Загреб" (1:2) в последнем туре просто ошарашило. В случае победы итальянцы выходили бы в 1/8 финала. Но такой результат опустил их на 13-е место.

С "Фейеноордом" не сыграют несколько травмированных игроков. Речь о Бондо, Эмерсоне Рояле, Флоренци и Лофтусе-Чике. Плюс дисквалифицирован Муса.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Фейеноорда:

08.02. Фейенорд - Спарта Роттердам 3:0 (Эредивизи)

05.02. ПСВ - Фейенорд 2:0 (Кубок Нидерландов)

02.02. Аякс - Фейенорд 2:1 (Эредивизи)

Последние 3 встречи Милана:

08.02. Эмполи - Милан 0:2 (Серия А)

05.02. Милан - Рома 3:1 (Кубок Италии)

02.01. Милан - Интер 1:1 (Серия А)

Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фейенорд - Милан от UA-Футбол

И те, и те довольно нестабильны. "Фейенорд" выиграл лишь 2 из последних 5-ти матчей, но забивает минимум 1 гол в 10-ти крайних играх. Есть много потерь. Изменится ли игра под руководством нового временного тренера - неизвестно. У "Милана" проблем меньше. Понятно, что "россонери" не будут рассматривать другого варианта, как проход дальше. Учитывая проблемы "Милана" в обороне и результативность "Фейеноорда" ставим на "обе забьют" с победой гостей.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша