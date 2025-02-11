Лига Чемпионов, стыковые матчи

Монако, Стад Луи ІІ

Монако – Бенфика 22:00

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Монако

"Монако" очень солидно провел первую половину кампании. Хоть и уступили "Марселю" второе место в Лиге 1, но по всем ключевым метрикам были с отрывом вторыми. Фирменный прессинг Ади Хюттера, непроходимая защита, состоящая из легкоатлетов, вкупе с читерскими угловыми делали свое дело. Проблемы были только с реализацией (Эмболо и Иленихена шли в топе по худшей конвертации шансов), но зимний новичок Мика Бирет эту проблему исправил (4 гола в 4 матчах).

Но после зимней паузы "монегаски" утратили здоровый вид. Начали год с 3 поражений в 4 матчах, вылетев из Кубка от "Реймса", уступив ПСЖ в Суперкубке и умудрившись проиграть главному аутсайдеру сезона "Монпелье". В последнее время результаты улучшились, особенно дома (3 победы кряду, включая игру с "Астон Виллой" в ЛЧ). Но физически команда выглядела ужасно даже на фоне ПСЖ, которому они снова уступили на выходных.

У Хюттера имеются проблемы в защите. Основной ЦЗ Уилфред Синго травмирован. Еще один крутой атлет ЦЗ Мависса, который в топ-матчах в основном играет слева в защите, не сыграет из-за дисквалификации. Это обнажает глубину в центре и делает левый фланг уязвимым – там сыграет либо непрофильный Вандерсон, либо слабый в защите Энрике. Под вопросом опорник Камара, так что в паре с Закарией ждут новичка Аль-Мусрати. Также в лазарете Балогун, Диоп, Иленихена. Под угрозой дисквалификации сразу несколько важных игроков нижней шестерки – Закария, Керер, Камара и Вандерсон.

Бенфика

"Бенфика" провально стартовала при Рогере Шмидте, и уже к ЛЧ команду готовил Бруну Лаже, который брал с ними чемпионский титул в 2019-м году. При сетубальце "орлы" стартовали с 9 побед кряду в чемпионате Португалии, и также солидно начали в Европе – с побед над "Црвеной Звездой" (1:2) и поразительным разгромом "Атлетико" (4:0).

Дальше были не самые убедительные попытки сыграть смело против "Фейеноорда" (1:3) и припарковаться против "Баварии" (1:0), с нулем очков. Но завершили в целом на мажорной ноте: перестреляли тот же "Монако", проигрывая по ходу 2:1, обыграли "Ювентус" (0:2) в финальном туре. Победа над "Барсой" (4:5) тоже была близка, но за 20 финальных минут упустили +2 и умудрились вообще проиграть.

У "Бенфики" есть проблема на правом фланге защиты – Бах травмирован, его скорее всего заменит молодой ЦЗ Антониу Силва. Точно не сыграют резервные ЦП Ренату Саншеш и Ману. Ключевой вопрос – поставят ли вовремя на ноги Анхеля Ди Марию. Под угрозой бана опорники Флорентину и Эурснес, а также Отаменди и Кекчю.

Ориентировочные составы

Монако: Маецки – Энрике, Салису, Керер, Вандерсон – Закария, Аль-Мусрати – Головин, Минамино, Аклиуш – Бирет

Бенфика: Трубин – Каррерас, Отаменди, Томаш Араужу, Силва – Кекчю, Флорентину, Эурснес – Шельдеруп, Павлидис, Актюркоглу

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Монако – Бенфика от UA-Футбол

"Монако" сейчас на явном физическом спаде, так что случиться этим вечером может многое. У "Бенфики" хватает ветеранов, потому перебегать соперника – не их стратегия. В чем можно не сомневаться, так это в результативности. У обоих барахлит защита, оба уже не раз ввязывались в перестрелки по ходу этой кампании ЛЧ. Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.76.