Селтик – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025

Лига чемпионов

Стыковой раунд плей-офф. Первый матч

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

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"Селтик" и "Бавария" в чемпионатах Шотландии и Германии соответственно лидируют с ощутимым отрывом над вторым местом. Однако уровни этих первенств совсем другие. Более того, обе команды достаточно неожиданно видеть в этом раунде плей-офф. Но если для команды из Глазго это комплимент, то для коллектива из Мюнхена это скорее вопрос-критика.

Новости Селтика (Глазго, Шотландия)

Дела во внутренних соревнованиях у “кельтов” идут прекрасно. В декабре они выиграли Кубок лиги, одержав в финале главного идейного соперника "Рейнджерс". В минувшие выходные прошли стадию 1/8 финала Кубка Англии, хотя и в соперниках был середняк второго дивизиона. Но 5:0 – это более чем уверенная победа.

В чемпионате тоже все супер. Лидерская позиция, 13 очков отрыва от второго "Рейнджерса". А от третьего "Данди" и подавно – 27 зачетных пунктов. Вот такая разница в Шотландской Премьер-лиге между двумя гегемонами и остальной турнирной таблицей.

В рамках Лиги чемпионов "Селтик" набрал 12 очков. Были победы над "Янг Бойз" (1:0), "Лейпцигом" (3:1) и "Слованом" Братислава (5:1). Также ничейные результаты против "Динамо" Загреб (0:0), "Брюгге" (1:1) и "Аталанты" (0:0). Только дважды проиграли "кельты": во втором туре "Боруссии" Дортмунд со счетом 1:7 и в восьмом – "Астон Вилле" со счетом 2:4.

Кадры хозяев

У "Селтика" одна потеря: нападающий Джеймс Форрест. Он находится в лазарете с середины декабря. Однако он далеко не игрок основного состава.

Новости Баварии (Мюнхен, Германия)

Подопечные Компани уверенно идут в чемпионате. После провала этого года теперь же у "пивоваров" все под контролем. У них девять очков преимущества над "Байером", лучшее количество забитых, лучший показатель относительно пропущенных голов.

В прошлом туре под каток “Баварии” попал автобус “Вердера”. Бременцы практически час смогли опираться на "Альянц Арене", но всему есть свой предел. В конце концов, два пенальти от Кейна и гол Сане сделали свое дело. Это была седьмая победа "Баварии" в рамках чемпионата. Началась она после выездного поражения "Майнцу" в середине декабря. Там мюнхенцам постоянно не везет.

В рамках Лиги чемпионов настоящий провал произошел в седьмом туре. В итоге оказалось, что подопечным Компани для топ-8 нужно было набрать четыре очка в двух январских поединках ЛЧ. Однако против "Фейенорда" в гостях "Бавария" пропустила два еще до перерыва, а в целом проиграла 0:3. Потому победа в последнем туре над "Слованом" Братиславой (3:1) лишь определяла уровень соперника мюнхенцев. Также "пивовары" по ходу турнира уступали "Астон Вилли" (0:1) и "Барселоне" (1:4) – в обоих случаях в гостях.

Кадры гостей

Потерь у мюнхенцев больше – трое футболистов в лазарете. Если отсутствие резервного голкипера Переца не так критично, то без защитника Дэвиса и опорника Пальини будет немного труднее.

Последние пять матчей Селтика и Баварии

Последние пять встреч хозяев

08.02. Селтик – Рейт 5:0 (Кубок Шотландии)

05.02. Селтик – Данди 6:0 (ШПЛ)

02.02. Мотервелл – Селтик 1:3 (ШПЧ)

29.01 Астон Вилла – Селтик 4:2 (ЛЧ)

22.01. Селтик – Янг Бойз 1:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

07.02. Бавария – Вердер 3:0 (Бундеслига)

01.02. Бавария – Гольштайн Киль 4:3 (Бундеслига)

29.01. Бавария – Слован Братислава 3:1 (ЛЧ)

25.01. Фрайбург – Бавария 1:2 (Бундеслига)

22.01. Фейеноорд – Бавария 3:0 (ЛЧ)

Личные встречи между командами

31.10.17. Селтик – Бавария 1:2 (ЛЧ)

18.10.17. Бавария – Селтик 3:0 (ЛЧ)

25.11.03. Селтик – Бавария 0:0 (ЛЧ)

17.09.03. Бавария – Селтик 2:1 (ЛЧ)

Ставки и коэффициенты на матч Селтик – Бавария

Прогноз матча Селтик – Бавария от UA-Football

В этом сезоне дома “кельты” лишь дважды сыграли вничью: против “Брюгге” и “Абердина”. Результаты "Баварии" в гостях очень разные: от разгрома соперника до разгрома соперником. Хотя стоит отметить, что первого все-таки больше. Фаворит противостояния слишком очевиден. Однако "Селтик" попытается продолжить положительную домашнюю серию. Шансы и возможности на это у него есть. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,63).