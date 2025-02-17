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Аталанта - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.02.2025
Что ждать от ответного матча 1/16 ЛЧ?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Неожиданная победа "Брюгге" в первом матче поставила подопечных Джан Пьеро Гасперини в невыгодное положение.
Лига чемпионов. 1/16 финала
18.02.2025. Стадио Атлети Адзурри д'Италия (Бергамо, Италия)
Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)
Аталанта - Брюгге. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3
Аталанта
"Аталанта", которая считалась фаворитом в игре против "Брюгге", неожиданно проиграла. Точку в матче поставил пенальти на 90+4-й минуте, который реализовал Густав Нильссон. Теперь "Аталанте" обязательно нужно отыгрывать один мяч.
Черная полоса подопечных Гасперини коснулась и национального турнира – болезненная нулевая ничья против "Кальяри" разрушила надежды на чемпионство. Теперь клуб из Бергамо отстает от "Интера" на 5 баллов.
"Аталанта", вероятнее всего, снова останется без Джанлуки Скамакки и защитного дуэта Одилона Коссуну и Джорджио Скальвини.
Брюгге
"Брюгге" приедет на Стадио Атлети Адзурри д'Италия с поднятым моральным духом, ведь они продлили свою беспроигрышную домашнюю серию в Европе до четырех матчей. Чтобы гарантировать себе место в 1/8 финала, им нужно просто избежать поражения.
Что касается Бельгийской Про-лиги, то "Брюгге" в последнем матче вырвал ничью на последних минутах игры. Они все так же занимают 2 место, отставая от "Генка" на 8 баллов.
А помогать им избегать поражения будут полузащитники Рафаэля Оньедику и Ардоном Яшари, также на воротах будет стоять Миньоле, что и в прошлый раз.
Последние матчи
Аталанта
- Чемпионат Италии 2024/2025, 15.02.2025 | "Аталанта" 0 - 0 "Кальяри"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 12.02.2025 | "Брюгге" 2 - 1 "Аталанта"
- Чемпионат Италии 2024/2025, 08.02.2025 | "Эллас Верона" 0 - 5 "Аталанта"
- Кубок Италии 2024/2025, 05.02.2025 | "Аталанта" 0 - 0 "Болонья"
- Чемпионат Италии 2024/2025, 01.02.2025 | "Аталанта" 1 - 1 "Торино"
Брюгге
- Чемпионат Бельгии 2024/2025, 15.02.2025 | "Сент-Трюйден" 2 - 2 "Брюгге"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 12.02.2025 | "Брюгге" 2 - 1 "Аталанта"
- Чемпионат Бельгии 2024/2025, 08.02.2025 | "Брюгге" 1 - 0 "Ауд-Хеверле Левен"
- Кубок Бельгии 2024/2025, 05.02.2025 | "Генк" 1 - 1 "Брюгге"
- Чемпионат Бельгии 2024/2025, 02.02.2025 | "Ройял Антверпен" 2 - 1 "Брюгге"
Личные встречи
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 12.02.2025 | "Брюгге" 2 - 1 "Аталанта"
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
"Аталанта" оказалась в сложном положении после неожиданного поражения от "Брюгге". "Аталанта" будет атаковать с первых минут, ведь ей нужно отыгрываться, но проблемы в обороне могут привести к тому, что "Брюгге" получит свои шансы на контратаках. Итак, прогнозирую минимальную победу итальянской команды.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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