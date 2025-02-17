Милан - Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.02.2025

Позорное выступление "Милана" в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против "Фейеноорда" привело к проблемам, которые придется решать во второй игре. Нидерландцы на своем поле одолели "россонери" со счетом 1:0. Для "Фейенорда" теперь достаточно сыграть вничью, а "Милану" обязательно надо побеждать в 2 мяча (или в 1 и по серии пенальти).

Лига чемпионов. 1/16 финала

18.02.2025. Сан-Сиро (Милан)

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Милан - Фейенорд. 19:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мілан - Феєнорд Смотреть трансляцию

Милан

Главная проблема "Милана" - отсутствие стабильности. Мы не можем быть уверенными, что команда, например, с легкостью обыграет аутсайдера чемпионата. С другой стороны, никто не осмелится сказать, что "россонери" точно проиграют какому-то лидеру.

За последние 5 матчей "Милан" уступил лишь в одном поединке. Как раз в игре с "Фейенордом". Среди других последних результатов - ничья с "Интером" (1:1), выбивание "Ромы" из Кубка (3:1), победы над "Эмполи" (2:0) и "Вероной" (1:0).

Команде откровенно тяжело играть с соперниками, закрывающимися в обороне. Так было и с "Эмполи", и с "Фейеноордом", и с "Вероной", и с другими более давними оппонентами.

Из-за травм во вторник не сыграют Эмерсон, Флоренци, Лофтус-Чик. Не заявлены - защитник Хименес, Соттиль и Бондо.

Фейенорд

При и.о. главного тренера "Фейенорд" пока не проигрывает. Первые 2 матча прошли для Боссхарта, в принципе, позитивно. Забили быстрый гол с "Миланом", после чего удачно отоборонялись. А в следующей игре добыли ничью на выезде в матче с "НАК Бреда".

Заметно, что после ухода главного бомбардира команды Хименеса в тот же "Милан", есть проблемы с позицией центрального нападающего. Заменить такого бомбардира трудно. Хорошо, что есть интересные фланговые игроки, такие как Пайшан и Хадж-Муса.

"Фейенорд" занимает 4-е место в Эредивизие. О чемпионстве речь не идет. Если возьмут бронзовые медали - уже будет очень круто.

В команде "миллион" травмированных: Бейлов, Мвула Лотомба, Надйе, Ньювкоп, Стенгс, Траунер. Под вопросом Хван Ин Пом, Тимбер, Уэда и Зерруки. К тому же, вне заявки Боссин, Карилло и Гартман.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Милана:

15.02. Милан - Верона 1:0 (Серия А)

12.02. Фейенорд - Милан 1:0 (Лига чемпионов)

08.02. Эмполи - Милан 0:2 (Серия А)

Последние 3 встречи Фейеноорда:

05.02. НАК Бреда - Фейенорд 0:0 (Эредивизи)

12.02. Фейенорд - Милан 1:0 (Лига чемпионов)

08.02. Фейенорд - Спарта Роттердам 3:0 (Эредивизи)

Последние очные встречи:

12.02. Фейенорд - Милан 1:0 (Лига чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Милан - Фейенорд от UA-Футбол

Скорее всего, "Милан" уступать место в 1/8 не собирается. Родной стадион должен придать сил на камбэк. Думаем, что мы все же увидим гол Хименеса своей бывшей команде. Сейчас в атаке "россонери" вся надежда на него.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша