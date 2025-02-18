Бенфика - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.02.2025

Лига Чемпионов. Стыковые матчи

18 февраля. 22:00. Лиссабон. "Эштадиу да Луш"

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Первая встреча между "Бенфикой" и "Монако" на этапе стыковых матчей завершилась минимальной победой команды, в составе которой играет украинец. Прошло меньше недели, и они во второй раз выйдут на поле, чтобы определить, кто из них заслуживает выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. В предыдущих двух матчах этого турнира в нынешнем сезоне португальцы одержали две победы на выезде, однако на этот раз они будут защищать свое преимущество в противостоянии на домашней арене.

Новости "Бенфики"

Команда Анатолия Трубина пребывает в великолепной форме, одержав пять побед подряд в последних пяти матчах во всех турнирах. Лучшая серия, которая состояла из шести побед, была у подопечных Бруну Лаже лишь в начале этого сезона.

Напомним, что в последнем туре Лиги чемпионов на этапе лиги "Бенфика" обыграла на выезде туринский "Ювентус" (0:2), тем самым гарантировав себе место в плей-офф. После этого они одержали две тяжелые победы в чемпионате Португалии над "Эштрелой Амадора" (2:3) и "Морейренсе" (3:2), потеряв при этом нескольких очень важных футболистов.

Помимо выездной победы над "Монако" (0:1) в первой встрече на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов, "орлы" выиграли с идентичным счетом в гостевом поединке против "Санта-Клары" (0:1) в португальской лиге. Также добавим, что на этапе лиги команда из Лиссабона одержала волевую победу над монегасками со счетом 2:3 на "Стад Луи II".

Новости "Монако"

В последнее время "Монако" выглядит не очень стабильно. В прошлом матче Лиги 1 они уничтожили "Нант" со счетом 7:1, продемонстрировав свою невероятную атакующую мощь. Впрочем, эта победа стала для монегасков лишь второй за пять предыдущих поединков во всех турнирах. В остальных трех матчах команда Ади Хюттера потерпела три поражения.

За этот период "Монако", не совсем уверенно, но успел обыграть "Осер" (4:2) в чемпионате Франции. Между этими матчами, помимо уже упоминавшегося результата предыдущего очного противостояния с "Бенфикой", были два поражения от "Интера" (3:0) в Лиге чемпионов и "Пари Сен-Жермен" (4:1) в Лиге 1, в которых они не показали почти ничего, полностью провалившись.

Проблемы с реализацией моментов и ненадежная игра в обороне привели к тому, что им становится все труднее играть сразу на несколько фронтов. Для монегасков выход в следующий раунд плей-офф еврокубковых соревнований будет своеобразным бонусом, но главной задачей для них, скорее всего, остается борьба за место в топ-4 в чемпионате Франции, что позволит им принять участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Впрочем, в этом противостоянии они свое слово еще скажут.

Личные встречи

12.02.25 ЛЧ "Монако" — "Бенфика" 0:1

27.11.24 ЛЧ "Монако" — "Бенфика" 2:3

04.11.14 ЛЧ "Бенфика" — "Монако" 1:0

22.10.14 ЛЧ "Монако" — "Бенфика" 0:0

Цифры и факты

"Бенфика" забивает в каждом из последних 12 матчей во всех турнирах;

"Монако" не выигрывает в течение последних 5 выездных матчей во всех турнирах;

"Бенфика" выиграла три последних матча против "Монако" в Лиге чемпионов;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составах обеих команд достаточно проблем, однако у "Бенфики" список отсутствующих гораздо больше. Команде Анатолия Трубина, к сожалению, не сможет помочь Александер Ба и Ману Силва, которые получили очень тяжелые травмы колена. Также в этой встрече не сможет принять участие Анхель Ди Мария, Томаш Араужу, Фредрик Аурснес, Ренату Саншеш и Тьягу Гувея. Из-за перебора желтых карточек эту игру пропустит Флорентину, который в этом сезоне является ключевым центральным полузащитником "орлов".

"Монако" не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Дениса Закария, Вандерсона и Али Аль-Мусрати. Поединок также пропустит травмированный нападающий Фоларин Балогун, поэтому на острие мы увидим, скорее всего, Мику Биерета.

"Бенфика", 4-2-3-1: Трубин — Каррерас, Отаменди, Силва, Сантос — Кёкчю, Баррейру — Актюркоглу, Амдуни, Шельдеруп — Павлидис

"Монако", 4-2-3-1: Маецкий — Кайо Энрике, Мависса, Салису, Керер — Кулибали, Камара — Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш — Биерет

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Бенфикой" и "Монако" от UA-Футбол

ТМ 3.5 — 1,63. Несмотря на те проблемы, которые испытывает "Бенфика" в течение нескольких последних недель, они до сих пор остаются фаворитом на проход в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов. Мы полагаем, что португальцы попытаются удержать свое преимущество в счете после первой встречи, поэтому не ожидаем, что во втором матче будет забито более трех голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.