Бавария – Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.02.2025

Лига чемпионов, раунд плей-офф

Ответный матч (результат первого поединка 2:1)

18 февраля, 22:00. "Арена Мюнхен"

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

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Шансы шотландцев на проход далее призрачны, практически нулевые. "Селтик" изо всех сил в прошлом матче пытался выстоять ничью, но к концу первого тайма немного посыпался. "Бавария" быстро его наказала и доигрывала матч, пока вездесущий Маэда не вернул интригу в это противостояние. "Кельты" в Мюнхене всегда проигрывали. Будет ли продолжена эта традиция?

Новости Баварии (Мюнхен, Германия)

Перерыв между матчами Лиги чемпионов "пивовары" заполнили игрой против "Байера". Ну как сказать "игрой"... В Леверкузене ее показывала только одна команда. Имя этого коллектива начинается на букву "Б", но никак не завершается на "я". За весь матч подопечные Компани не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. А за первый тайм вообще не пробили даже в сторону владений Градецки. И это в атаке играли все топы: Кейн, Олисе, Мусиала, Коман. Однако впереди гости не создали ничего. Но также и не пропустили, несмотря на нашествие "фармацевтов".

В конце концов сыграли прагматично. Ведь именно "Байер" – главный преследователь "Баварии" в Бундеслиге. И разрыв между ними сохранился на расстоянии восьми очков. Мюнхенцы и дальше спокойно возглавляют турнирную таблицу, поэтому можно сконцентрироваться и на Лиге чемпионов – только в этих двух турнирах выступают подопечные Компани. Что касается победы над "Селтиком", то она была не слишком уверена. Да, мюнхенцы прекрасно воспользовались недостатками соперника и забили два гола. Но потом была такая игра, как в Леверкузене: "Мы удерживаем счет – вы нападаете". Но шотландцы хотя бы однажды забили.

Кадры хозяев

В лазарете до сих пор находятся Перец, Пальинья и Дэвис. Но еще и Кейн попал туда. Не забил впервые за шесть матчей и травмировался. Инцидент произошел в матче против "Байера": он получил удар по лицу. Не тренировался англичанин и вчера на официальном занятии. Поэтому не факт, что сыграет в этом ответном матче.

Новости Селтика (Глазго, Шотландия)

На выходных “кельты” значительно лучше развлеклись, чем мюнхенцы. Соперник был соответствующий: четвертая команда чемпионата Шотландии "Данди Юнайтед". Которая, на секунду, отстает от "Селтика" уже на 32 очка. Два гола до перерыва и один – к концу матча. Тотальный сухой разгром, который стал пятой победой подряд во внутренних соревнованиях. Больше всего забитых в чемпионате, меньше всего пропущенных. Отрыв от второго "Рейнджерс" в 13 очков (несмотря на недавние 0:3 в очной встрече). Пока команде Роджерса нет равных в Шотландии.

Поражение против "Баварии" на прошлой неделе стало первым в этом сезоне дома. В Глазго у команды такая мощная стена, что даже ни один из четырех гостей основного этапа ЛЧ не смог ее разбить. Однако, если честно сказать, то мюнхенцы – первая действительно сильная команда, которая попалась на пути кельтов. И "Бавария" прямо на голову выше. Однако если бы выпал немного более слабый соперник, то "Селтик" мог бы побороться за 1/8 финала. Команда прилично смотрелась против "пивоваров", пусть и пол матча отбивалась. Прилично для своего уровня.

Кадры гостей

Две травмы у "Селтика". Паулу Бернарду и Форрест не играли на прошлой неделе в Глазго, не выйдут они на поле и сегодня. Новых потерь у команды нет, а против “Данди Юнайтед” Роджерс выпустил нескольких резервистов, поэтому “кельты” готовы физически почти на все 100%.

Последние пять матчей Селтика и Баварии

Последние пять встреч хозяев

15.02. Байер – Бавария 0:0 (Бундеслига)

12.02. Селтик – Бавария 1:2 (ЛЧ)

07.02. Бавария – Вердер 3:0 (Бундеслига)

01.02. Бавария – Гольштайн Киль 4:3 (Бундеслига)

29.01. Бавария – Слован Братислава 3:1 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

15.02. Селтик – Данди Юнайтед 3:0 (ШПЛ)

12.02. Селтик – Бавария 1:2 (ЛЧ)

08.02. Селтик – Рейт 5:0 (Кубок Шотландии)

05.02. Селтик – ФК Данди 6:0 (ШПЛ)

02.02. Мотервелл – Селтик 1:3 (ШПЧ)

Личные встречи между командами

12.02.25. Селтик – Бавария 1:2 (ЛЧ)

31.10.17. Селтик – Бавария 1:2 (ЛЧ)

18.10.17. Бавария – Селтик 3:0 (ЛЧ)

25.11.03. Селтик – Бавария 0:0 (ЛЧ)

17.09.03. Бавария – Селтик 2:1 (ЛЧ)

Ставки и коэффициенты на матч Бавария – Селтик

Прогноз матча Бавария – Селтик от UA-Football

Немного уставшие сейчас мюнхенцы. Слишком много для них футбола. "Селтик" – довольно собранная команда. Они это показали и в матче у Глазго, когда в какой-то момент поединка полностью забрали инициативу. Вряд ли гости допустят разгром в Мюнхене. Прогноз: Фора "Селтик" +2,5 (Кф 1,75).