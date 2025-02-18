Боруссия - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.02.2025

Результаты "Дортмунда" на домашней арене в последние недели были неутешительными, поэтому сможет ли "Спортинг" перевернуть ход игры на "Зигнал Идуна Парк"?

Лига чемпионов. 1/16 финала

19.02.2025. Зигналь-Идуна-Парк (Дортмунд, Германия)

Главный судья: Давиде Масса

Боруссия - Спортинг. 19:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляция: Боруссия - Спортинг Смотреть трансляцию

Боруссия

В первой игре "Боруссия" не просто выиграла у португальской команды, она ее разгромила со счетом 3:0. Но в национальном турнире у команды Нико Ковача есть некоторые проблемы.

В феврале "Боруссия" проиграла "Штутгарту" и "Бохуму", а "Хайденхайм" смогла обыграть со счетом 2:1. Сейчас "желто-черные" занимают 11-е место в Бундеслиге.

Что касается кадрового состава, то полузащитник Феликс Нмеча и защитник Рами Бенсебаини не вернутся в состав до марта из-за травм, остальные игроки также могут себя проявить со старта или после замены.

Спортинг

"Спортингу" после ухода Рубена Аморима не везет как в ЛЧ, так и в Примейра Лиге: команда не смогла выиграть последние три матча (дважды сыграла вничью и один проиграла) и проиграла четыре из последних пяти матчей в Лиге чемпионов.

Также португальский клуб не одержал ни одной победы в семи из восьми последних выездных матчей: в трех сыграл вничью, а в трех потерпел поражение.

Причиной такой результативности является отсутствие крайних защитников Джени Катамо и Нуну Сантуша, а также полузащитника Даниэля Брагансы (который выбыл до конца сезона из-за травмы связок). Однако есть и плюсы: лучший бомбардир чемпионата Португалии Виктор Дьокерес будет присутствовать в матче.

Последние матчи

Боруссия

Чемпионат Германии 2024/2025, 15.02.2025 | "Бохум" 2 - 0 "Боруссия"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 11.02.2025 | "Спортинг" 0 - 3 "Боруссия"

Чемпионат Германии 2024/2025, 08.02.2025 | "Боруссия" 1 - 2 "Штутгарт"

Чемпионат Германии 2024/2025, 01.02.2025 | "Хайденхайм" 1 - 2 "Боруссия"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 29.01.2025 | "Боруссия" 3 - 1 "Шахтер"

Спортинг

Чемпионат Португалии 2024/2025, 15.02.2025 | "Спортинг" 2 - 2 "Арока"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 11.02.2025 | "Спортинг" 0 - 3 "Боруссия"

Чемпионат Португалии 2024/2025, 07.02.2025 | "Порту" 1 - 1 "Спортинг"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 29.01.2025 | "Спортинг" 1 - 1 "Болонья"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 22.01.2025 | "РБ Лейпциг" 2 - 1 "Спортинг"

Личные встречи

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 11.02.2025 | "Спортинг" 0 - 3 "Боруссия"

Лига чемпионов УЕФА 2021/2022, 24.11.2021 | "Спортинг" 3 - 1 "Боруссия"

Лига чемпионов УЕФА 2021/2022, 28.09.2021 | "Боруссия" 1 - 0 "Спортинг"

Лига чемпионов УЕФА 2016/2017, 02.11.2016 | "Боруссия" 1 - 0 "Спортинг"

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

После разгромной победы в первом матче (3:0) "Боруссия" подходит к этой встрече в выгодном положении. Между тем их соперник переживает сложный период, "Спортинг" демонстрирует неудачные выступления в Лиге чемпионов и внутреннем чемпионате.

Вероятный исход - ничья или минимальная победа "Боруссии", которая без особых проблем выйдет в следующий раунд.