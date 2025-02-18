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Боруссия - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.02.2025
Анонс об ответной игре Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Результаты "Дортмунда" на домашней арене в последние недели были неутешительными, поэтому сможет ли "Спортинг" перевернуть ход игры на "Зигнал Идуна Парк"?
Лига чемпионов. 1/16 финала
19.02.2025. Зигналь-Идуна-Парк (Дортмунд, Германия)
Главный судья: Давиде Масса
Боруссия - Спортинг. 19:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2
Боруссия
В первой игре "Боруссия" не просто выиграла у португальской команды, она ее разгромила со счетом 3:0. Но в национальном турнире у команды Нико Ковача есть некоторые проблемы.
В феврале "Боруссия" проиграла "Штутгарту" и "Бохуму", а "Хайденхайм" смогла обыграть со счетом 2:1. Сейчас "желто-черные" занимают 11-е место в Бундеслиге.
Что касается кадрового состава, то полузащитник Феликс Нмеча и защитник Рами Бенсебаини не вернутся в состав до марта из-за травм, остальные игроки также могут себя проявить со старта или после замены.
Спортинг
"Спортингу" после ухода Рубена Аморима не везет как в ЛЧ, так и в Примейра Лиге: команда не смогла выиграть последние три матча (дважды сыграла вничью и один проиграла) и проиграла четыре из последних пяти матчей в Лиге чемпионов.
Также португальский клуб не одержал ни одной победы в семи из восьми последних выездных матчей: в трех сыграл вничью, а в трех потерпел поражение.
Причиной такой результативности является отсутствие крайних защитников Джени Катамо и Нуну Сантуша, а также полузащитника Даниэля Брагансы (который выбыл до конца сезона из-за травмы связок). Однако есть и плюсы: лучший бомбардир чемпионата Португалии Виктор Дьокерес будет присутствовать в матче.
Последние матчи
Боруссия
- Чемпионат Германии 2024/2025, 15.02.2025 | "Бохум" 2 - 0 "Боруссия"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 11.02.2025 | "Спортинг" 0 - 3 "Боруссия"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 08.02.2025 | "Боруссия" 1 - 2 "Штутгарт"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 01.02.2025 | "Хайденхайм" 1 - 2 "Боруссия"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 29.01.2025 | "Боруссия" 3 - 1 "Шахтер"
Спортинг
- Чемпионат Португалии 2024/2025, 15.02.2025 | "Спортинг" 2 - 2 "Арока"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 11.02.2025 | "Спортинг" 0 - 3 "Боруссия"
- Чемпионат Португалии 2024/2025, 07.02.2025 | "Порту" 1 - 1 "Спортинг"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 29.01.2025 | "Спортинг" 1 - 1 "Болонья"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 22.01.2025 | "РБ Лейпциг" 2 - 1 "Спортинг"
Личные встречи
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 11.02.2025 | "Спортинг" 0 - 3 "Боруссия"
- Лига чемпионов УЕФА 2021/2022, 24.11.2021 | "Спортинг" 3 - 1 "Боруссия"
- Лига чемпионов УЕФА 2021/2022, 28.09.2021 | "Боруссия" 1 - 0 "Спортинг"
- Лига чемпионов УЕФА 2016/2017, 02.11.2016 | "Боруссия" 1 - 0 "Спортинг"
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
После разгромной победы в первом матче (3:0) "Боруссия" подходит к этой встрече в выгодном положении. Между тем их соперник переживает сложный период, "Спортинг" демонстрирует неудачные выступления в Лиге чемпионов и внутреннем чемпионате.
Вероятный исход - ничья или минимальная победа "Боруссии", которая без особых проблем выйдет в следующий раунд.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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