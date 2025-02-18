Реал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.02.2025

Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити" завершился классической победой мадридцев. За последние минуты команда Анчелотти забила 2 гола, установив результат в свою пользу. Итоговый счет - 3:2. Преимущество в 1 мяч еще ничего не гарантирует, поэтому ожидаем увидеть вторую часть огненного противостояния.

Лига чемпионов. 1/16 финала

19.02.2025. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Реал - Манчестер Сити. 22:00

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Реал

В последних 5-ти матчах "сливочные" победили лишь дважды. К слову, это как раз все поединки февраля. Кроме того, во всех случаях команда пропускала 1-2 гола. Победы - минимальные. Конечно, насыщенный график и кадровые проблемы бьют даже по "королям".

Поэтому "Реал" уступил лидерскую позицию в Ла Лиге своей главной конкурентке "Барселоне". Еще недавно был отрыв в 7 очков, а сейчас придется снова вступать в бескомпромиссный бой. "Атлетико" тоже с ними.

Проблемы возникли и в матче с "Манчестер Сити". По состоянию на 85-ю минуту мадридцы уступали в счете, но потом нажали свою волшебную кнопку "камбэк".

Есть позитив в усилении защитного звена - вернулись после восстановления Алаба и Карвахаль. Также с командой уже работал Лукас Васкес. На возвращение Карвахаля и Милитао нужно больше времени.

Манчестер Сити

"Если вы спросите перед матчем, насколько вероятна наша победа на "Бернабеу", учитывая наше положение, то я скажу, что шансы минимальны, один процент", - сказал Пеп Гвардиола. Надеемся, что такими словами тренер не впал в отчаяние, а лишь пытается усыпить соперника.

В последнее время "Манчестер Сити" чередует победы и поражения. Против серьезных коллективов «горожанам» играть очень трудно - поражения "ПСЖ", "Арсеналу" и "Реалу". Вот что действительно удивило, так это разгром "Ньюкасла" (4:0) в последней игре. Хет-трик новичка Мармуша за стартовые полчаса действительно удивил.

Сейчас "Сити" занимает 4-е место в АПЛ. До первой позиции - 16 зачетных пунктов. До сих пор продолжается путь команды в Кубке Англии и, собственно, Лиге чемпионов.

Положительным моментом является восстановление Нико Гонсалеса, который сможет закрыть опорную зону. Из негатива - отсутствие Аканджи, Бобба, Витора Рейса и Родри. Не понятно, будут ли готовы к игре Аке, Диаш, Грилиш и Холанд.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Реала:

15.02. Осасуна - Реал 1:1 (Ла Лига)

11.02. Манчестер Сити - Реал 2:3 (Лига чемпионов)

08.02. Реал - Атлетико 1:1 (Ла Лига)

Последние 3 встречи Манчестер Сити:

15.02. Манчестер Сити - Ньюкасл 4:0 (АПЛ)

11.02. Манчестер Сити - Реал 2:3 (Лига чемпионов)

08.02. Лейтон Ориент - Манчестер Сити 1:2 (Кубок Англии)

Последние 3 очные встречи:

11.02. Манчестер Сити - Реал 2:3 (Лига чемпионов)

2024. Манчестер Сити - Реал 1:1, 3:4 - пен (Лига чемпионов)

2024. Реал - Манчестер Сити 3:3 (Лига чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Реал - Манчестер Сити от UA-Футбол

Гвардиола и компания так просто не сдадутся. Вероятно, Пеп придумает что-то неожиданное. Ставим, что англичане победят в основное время в 1 мяч. А вот что будет в дополнительном - покажет игра.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша