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ПСВ - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.02.2025

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ПСВ - Ювентус: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСВ - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.02.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"ПСВ" оказал довольно неплохое сопротивление на прошлой неделе "Ювентусу", но не сумел в концовке удержать ничью. Смогут ли "крестьяне" повторить подвиг "Фейеноорда" и выбить еще один итальянский клуб из Лиги чемпионов?

"ПСВ" – "Ювентус" 22:00

Лига Чемпионов. 1/16 финала.

18 февраля. Эйндховен. "Филипс".

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Видеотрансляция: Megogo 2

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Трансляція матчу ПСВ - Ювентус
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Содержание

"ПСВ": последние новости

11 февраля "ПСВ" во второй раз в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уступил "Ювентусу" в Турине. Благодаря голу Перишича во втором тайме "крестьяне" переломили ход поединка и выровняли игру, но из-за неразберихи в своей штрафной пропустили решающий мяч.

В чемпионате Нидерландов, тем временем, "ПСВ" не сумел выиграть уже в третьем матче подряд и рискует отстать от лидера таблицы "Аякса" на пять очков. Защита титула под угрозой.

"Мы в очень сложной ситуации. Я не избегаю слова "кризис", возможно, это так и есть.

Что же касается "Ювентуса", то это уже другая ситуация. Мы играем матч Лиги чемпионов, где топ-клубом являются туринцы. Но это не значит, что не будет борьбы", - считает наставник команды Петер Бош.

В лазарете у "ПСВ" Боскали, Дест, Карсдорп, Пепи и Тильман. Под вопросом готовность Обиспо, Бакайоко и Тила.

Ориентировочный состав: Бенитес – Ледесма, Фламинго, Обиспо, Жуниор – Верман, Схаутен, Сайбари – Перишич, де Йонг, Ланг

"Ювентус": последние новости

"Ювентус" набрал очень приличную форму в последнее время. Возможно, лучшую с момента прихода Тьяго Мотты на должность главного тренера.

Победная серия "Ювентуса" составляет уже четыре матча. Помимо выигрыша над "ПСВ", "бьянконери" также в Серии А сломили сопротивление "Эмполи", разыгравшегося "Комо" и действующего чемпиона "Интера".

Кстати говоря, с "нерадзурри" "Юве" может в случае выхода в следующий раунд вскоре сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Еще один потенциальный соперник - "Арсенал".

Стоит отметить, что отлично адаптировался к команде зимний новичок Коло Муани, отличившийся 5 голами и результативной передачей в 4 матчах.

Не сыграют с "ПСВ" травмированные Милик, Бремер, Кабаль и Калулу.

Ориентировочный состав: Ди Грегорио – Веа, Гатти, Вейга, Савона – Д. Луис, Локателли – Гонсалес, Маккенни, Йылдыз – Коло Муани

Последние матчи

"Ювентус":

  • 16.02.25. "Ювентус" - "Интер" 1:0 (Серия А)
  • 11.02.25. "Ювентус" - "ПСВ" 2:1 (ЛЧ)
  • 07.02.25. "Комо" - "Ювентус" 1:2 (Серия А)

"ПСВ":

  • 15.02.25. "ПСВ" - "Утрехт" 2:2 (Эредивизи)
  • 11.02.25. "Ювентус" - "ПСВ" 2:1 (ЛЧ)
  • 08.02.25. "ПСВ" - "Виллем II" 1:1 (Эредивизи)

Личные встречи

  • 11.02.25. "Ювентус" - "ПСВ" 2:1 (ЛЧ)
  • 17.09.24. "Ювентус" - "ПСВ" 3:1 (ЛЧ)

Ставки и коэффициенты

Favbet
2.40
3.55
2.92
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"ПСВ" - "Ювентус". Прогноз от UA-Футбол

Львиную долю своих баллов на основном этапе "ПСВ" набрал дома. Коллектив Боша явно будет заряжен на то, чтобы в очередной раз порадовать своих болельщиков, но разница в индивидуальном мастерстве должна сказаться на итоговом результате.

Наш прогноз - проход "Ювентуса" и обе забьют (да) с общим коэффициентом 2,16.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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