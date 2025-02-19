ПСЖ - Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.02.2025

Лига Чемпионов. Стыковые матчи

19 февраля. 22:00. Париж. "Парк де Пренс"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: MEGOGO Sport и MEGOGO Футбол 4

"Пари Сен-Жермен" находится в шаге от выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре парижане одержали победу над "Брестом" со счетом 3:0, практически гарантировав себе участие в следующей стадии плей-офф. Однако "пираты" могут попытаться украсть у французского гранда эту возможность, взяв очередной реванш, хоть сделать это будет очень трудно.

Новости "ПСЖ"

Подопечные Луиса Энрике находятся в невероятной форме, одержав шесть побед подряд во всех турнирах. Сейчас они спокойно могут считаться одной из лучших команд Европы, потому выход в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов им поможет закрепить за собой этот статус и добавить уверенности перед решающей частью сезона.

После очень уверенных побед над "Штутгартом" (1:4) в последнем туре Лиги чемпионов и "Брестом" (2:5) в Лиге 1 они вышли в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв "Ле-Ман" (0:2), который играет в третьем по силе местном дивизионе, и разгромили в чемпионате "Монако" (4:1), утвердив за собой звание непобедимой команды в этом сезоне Лиги 1.

А после выездной победы над "Брестом" (0:3) в первой встрече на этапе стыковых матчей в Лиге чемпионов парижане не без проблем, но одолели "Тулузу" со счетом 0:1 на их же стадионе, обойдясь без ненужной потери очков.

Новости "Бреста"

Для Эрика Руа этот матч против "Пари Сен-Жермен" станет уже четвертым в этом сезоне и третьим за последние три недели, однако ни в одном из предыдущих трех поединков его команда еще не одерживала победу, и даже ничьи еще не было.

За последние пять матчей во всех турнирах "пираты" одержали лишь две победы, обыграв в 1/8 финала Кубка Франции "Труа" со счетом 1:2, выйдя в четвертьфинал соревнований, и "Нант" (0:2) в Лиге 1. Между этими матчами "Брест" дважды уступил "ПСЖ", проиграв дома со счетом 2:5 в чемпионате, а затем в Лиге чемпионов — 0:3 в номинально домашней игре.

В последнем матче "Бресту" удалось набрать хотя бы одно очко, сыграв вничью с "Осером" (2:2) в чемпионате Франции.

Личные встречи

11.02.25 ЛЧ "Брест" — "ПСЖ" 0:3

01.02.25 Л1 "Брест" — "ПСЖ" 2:5

14.09.24 Л1 "ПСЖ" — "Брест" 3:1

07.02.24 КФ "ПСЖ" — "Брест" 3:1

28.01.24 Л1 "ПСЖ" — "Брест" 2:2

Цифры и факты

Беспроигрышная серия "ПСЖ" во всех турнирах насчитывает уже 18 матчей;

"Брест" проиграл 3 последних матча в Лиге чемпионов с общим счетом 8:0;

"ПСЖ" побеждал "Брест" в 18 из 19 последних матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Пари Сен-Жермен" в ответном матче с "Брестом" не сможет принять участие Уоррен Заир-Эмери и Ибраима Мбайе. Со всеми остальными футболистами парижан все в порядке, поэтому Луис Энрике даже сможет поэкспериментировать в нападении.

Среди футболистов "Бреста" до сих пор травмированными остаются Джордан Амави и Брэдли Локо. Жонас Мартен сможет вернуться на поле. Участие Ромена Дель Кастильо в этой игре под вопросом, он может пропустить несколько дней из-за повреждения. Недавно "пираты" потеряли Ибрагима Салаха, который выбыл до конца сезона из-за перелома ноги.

"ПСЖ", 4-3-3: Доннарумма — Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими — Невеш, Витинья, Руис — Барколя, Дембеле, Дуэ

"Брест", 4-2-3-1: Бизот — Хайдара, Ндиайе, Ле Кардинал, Лала — Маньетти, Фернандеш — Бальде, Думбия, Сима — Ажорк

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Брестом" от UA-Футбол

Ф1 (-1.5) — 1,54. У букмекеров практически нет сомнений в том, что "Пари Сен-Жермен" сможет выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Довольно очевидной считается их победа и во втором матче. Мы ожидаем, что подопечные Луиса Энрике не будут бить баклуши, а попытаются повторить дома то, что было в первой встрече. Поэтому, по нашему мнению, "ПСЖ" победит "Брест" с преимуществом в два мяча.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.