  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Андерлехт - Фенербахче: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андерлехт - Фенербахче: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025

Лига Чемпионов
Обновлено

Анонс об ответной игре Лиги Европы

Андерлехт - Фенербахче: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

У бельгийской команды - задача со звездочкой. Нужно отыгрывать отставание в три мяча, которое возникло по итогам первой серии противостояния.

Содержание

Лига Европы. 1/16 финала
20.02.2025. Констант Ванден Сток (Брюссель, Бельгия)

Андерлехт - Фенербахче. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция Андерлехт - Фенербахче
Смотреть трансляцию

Андерлехт

Для "Андерлехта" теперь стоит задача совершить камбэк у себя на поле. После разгромного поражения в Лиге Европы они смогли выиграть матч в Бельгийской Про-лиге против "Шарлеруа" со счетом 0:1. Последняя игра "Андерлехта" состоялась еще 16 февраля, поэтому команда имела достаточно времени, чтобы восстановиться.

Во время последнего матча они потеряли нападающего Каспера Дольберга, также травмировался Ян Вертонген. Сообщается, что вместо него может выйти Ян-Карло Шимич или Лукас Хей.

Фенербахче

В первой игре в рамках Лиги Европы "Фенербахче" с легкостью одолел бельгийский клуб со счетом 3:0, затем вернулся в национальный чемпионат и добыл три очка. В целом команда Жозе Моуриньо сносит всех, кто становится на их пути, пример тому есть результаты команды до игры с "Андерлехтом".

Что касается игроков, то Эдин Джеко, скорее всего, выйдет в стартовом составе, как и в первой игре против "Андерлехта". Боснийский форвард находится в прекрасной форме: он забивал в каждом из своих последних трех матчей в Лиге Европы. Что касается игроков, которые не выйдут на поле, это защитники Джейден Остервольде и Родриго Бекао - у них травмы колена.

Последние матчи

Андерлехт

  • Чемпионат Бельгии 2024/2025, 16.02.2025 | "Шарлеруа" 0 - 1 "Андерлехт"
  • Лига Европы УЕФА 2024/2025, 13.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 0 "Андерлехт"
  • Чемпионат Бельгии 2024/2025, 09.02.2025 | "Андерлехт" 2 - 0 "Ройял Антверпен"
  • Кубок Бельгии 2024/2025, 06.02.2025 | "Ройял Антверпен" 2 - 2 "Андерлехт"
  • Чемпионат Бельгии 2024/2025, 02.02.2025 | "Гент" 1 - 0 "Андерлехт"

Фенербахче

  • Чемпионат Турции 2024/2025, 16.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 1 "Касимпаша"
  • Лига Европы УЕФА 2024/2025, 13.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 0 "Андерлехт"
  • Чемпионат Турции 2024/2025, 09.02.2025 | "Аланияспор" 0 - 2 "Фенербахче"
  • Чемпионат Турции 2024/2025, 02.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 2 "Сaykur Rizespor"
  • Лига Европы УЕФА 2024/2025, 30.01.2025 | "Мидтьюлланн" 2 - 2 "Фенербахче"

Личные встречи

  • Лига Европы УЕФА 2024/2025, 13.02.2025 | "Фенербахче" 3 - 0 "Андерлехт"
  • Лига Европы УЕФА 2018, 08.11.2018 | "Фенербахче" 2 - 0 "Андерлехт"
  • Лига Европы УЕФА 2018, 25.10.2018 | "Андерлехт" 2 - 2 "Фенербахче"

Ставка и коэффициенты

Favbet
2.80
3.65
2.45
Узнать больше

Прогноз на матч

Несмотря на домашний фактор, "Андерлехту" будет крайне сложно что-то противопоставить организованной игре "Фенербахче". Даже в случае активного старта бельгийцев гости имеют достаточно опыта, чтобы удержать комфортный счет. Победа "Фенербахче" с минимальным счетом, а в целом турецкий клуб без проблем выйдет в следующий раунд.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ - Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.02.2025
yellow-arrow
ПСВ - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.02.2025
yellow-arrow
Бенфика - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.02.2025
Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Андерлехт (Брюссель)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости