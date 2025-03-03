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ПСВ - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 04.03.2025
Первая игра
Getty Images/Global Images Ukraine
К первой встрече в 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСВ" и "Арсенал" подходят не в лучших настроениях. Много последних неудач заставляют пересмотреть на некоторые вещи, скорректировать игру и попробовать, возможно, что-то новое.
Лига чемпионов. 1/8 финала
04.03.2025. Стадион Филипс (Эйндховен)
Главный арбитр: Х. Мансано (Испания)
ПСВ - Арсенал. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2
ПСВ
Команда Петера Боша сбилась с пути. За последние 10 матчей - 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Постоянные потери очков в чемпионате привели к опережению "ПСВ" главным конкурентом за первое место - "Аяксом". Сейчас отставание составляет уже 8 очков.
В конце февраля пришлось покинуть соревнования за Кубок Нидерландов. Выбили их "Гоу Эхед Иглс". Интересно, что через несколько дней "ПСВ" снова проиграл этому сопернику - теперь уже в рамках лиги.
После поражения в первом матче 1/16 ЛЧ от "Ювентуса" (1:2), многие уже и не надеялись на камбэк. Однако родные стены помогли - нидерландцы сумели дожать итальянцев в дополнительное время (3:1).
На самом деле, фактор домашнего поля для "ПСВ" играет большую роль. В этом сезоне в Лиге чемпионов команда в Эйндховене не обыграла только "Спортинг" (ничья).
Есть немало существенных потерь перед встречей с "Арсеналом". Из-за травм не сыграют Дест, Фофана, Байрактаревич, Пепи и Тильман.
Арсенал
Опять лондонцам что-то не хватает для чемпионства. Какая-то беда, согласитесь. "Арсенал" сохраняет второе место в АПЛ, но задача то совсем другая - выйти на первое. После 28-ми туров коллектив Артеты отстает на 13 очков от "Ливерпуля", имея игру в запасе. Не знаем, что должно произойти, чтобы положение изменилось в пользу лондонцев. Разве что какое-то невероятное счастье. Словом, будем смотреть. Все же, это АПЛ.
Результаты в последних матчах радовать не могут. Вылет из Кубка Футбольной лиги от "Ньюкасла" (4:0 по результатам двух встреч), поражение "Вест Хэму", ничья с "Ноттингемом"... Хорошо, хоть "Лестер" одолели.
В 1/8 ЛЧ "Арсенал" вышел напрямую, ведь занял 3-е место в Этапе лиги. Здесь, конечно, молодцы. Если были такие хорошие результаты на евроарене, то соперник типа "ПСВ" не должен представлять серьезной угрозы? Проверим.
Артета серьезно обеспокоен атакующим звеном. Дело в том, что ключевые игроки сейчас травмированы. Жезус, Гаверц, Мартинелли, Сака... Все самые результативные игроки команды. Плюс отсутствует защитник Томиясу.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи ПСВ:
01.03. Гоу Эхед Иглс - ПСВ 3:2 (Эредивизи)
26.02. ПСВ - Гоу Эхед Иглс 1:2 (Кубок Нидерландов)
19.02. ПСВ - Ювентус 3:1 (Лига чемпионов)
- Последние 3 встречи Арсенала:
26.02. Ноттингем - Арсенал 0:0 (АПЛ)
22.02. Арсенал - Вест Хэм 0:1 (АПЛ)
15.02. Лестер - Арсенал 0:2 (АПЛ)
- Последние 3 очные встречи:
2023. ПСВ - Арсенал 1:1 (Лига чемпионов)
2023. Арсенал - ПСВ 4:0 (Лига чемпионов)
2022. ПСВ - Арсенал 2:0 (Лига Европы)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ПСВ - Арсенал от UA-Футбол
Ситуация такова: фаворитом является "Арсенал". Однако "ПСВ" забивает в 16-ти матчах подряд, а в домашних играх показывает лучшие результаты. С другой стороны, в последних четырех поединках англичан не зашла ставка "обе забьют"...
Думаем, учитывая отсутствие многих лидеров гостей в атаке, слива голов не увидим. Наш прогноз - ТМ 2,5.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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